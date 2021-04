–

De parte de CNT Sierra Norte April 12, 2021 76 puntos de vista

Este pasado viernes, nueve de abril, las vecinas y vecinos de Colmenar Viejo salieron a la calle para reivindicar la reapertura del servicio de urgencias del municipio. No es aceptable ni comprensible que una localidad de casi 50.000 habitantes no cuente desde hace más de un año con un servicio de urgencias, poniendo en riesgo la salud de quienes requieran una atención inmediata, obligándoles a desplazarse al hospital más cercano, donde probablemente tendrán que esperar durante horas ser atendidas cuando en muchos casos podría resolverse el problema con una actuación en urgencias. Además, la falta de este servicio incrementa la presión hospitalaria, que es precisamente lo que debemos evitar, tal y como denuncian las profesionales de la salud. No obstante, vemos que el Alcalde, lejos de defender el interés de la población de Colmenar, prioriza los intereses de su partido haciendo oídos sordos a estas demanda. A lo largo de los años, los distintos gobiernos de Comunidad de Madrid han ido degradando la sanidad pública con una gestión que en modo alguno debe calificarse como mala o ineficiente, sino como interesada y planificada. El colapso de la sanidad pública, la precariedad y temporalidad de las trabajadoras y trabajadores, en especial en los centros de atención primaria, las largas listas de espera, la derivación a centros privados para realizar pruebas o diagnósticos, la externalización y privatización de centros hospitalarios y de servicios inherentes a estos (laboratorios, mantenimiento, limpieza, parkings, comida, etc.) tiene por objetivo denostar la sanidad pública, favoreciendo así la contratación de seguros privados y el incremento de usuarios de la sanidad privada hasta que la pública acabe desapareciendo. Estamos evolucionando hacia un modelo de sanidad privado que no solo dejará fuera a las personas con menos recursos, sino a la clase trabajadora, que no podrá permitirse pagar seguros con grandes coberturas, dejando fuera tratamientos e intervenciones de elevado coste, que la sanidad pública tampoco podrá cubrir por falta de recursos. Pero esta estrategia de pauperización no solo se basa en los recortes, sino en la descapitalización del servicio público de salud y el saqueo de las arcas públicas a través de la privatización de muchos centros de salud y la externalización de sus servicios, con el objetivo de enriquecer a las empresas del sector, cuyo interés no es la prestación de un servicio de calidad, si no su cuenta de resultados, lo que además supone un sobrecoste para el erario público, cuyos recursos van a parar al sector privado. La sanidad pública, que sin duda requiere una eficiente gestión, nunca debería quedar en manos privadas. Es un servicio fundamental y necesario para todas y por tanto siempre debería ser de titularidad pública y dotarse de recursos suficientes que garanticen la prestación de un servicio de calidad. Cuando un servicio es público, siempre lo podremos mejorar, reforzar, dotar de recursos, decidir sobre cómo queremos que sea y actuar frente a una deficiente gestión. Cuando un servicio es privado, nuestra posibilidad de intervenir es muy limitada y quedamos en manos de intereses económicos ajenos. El sistema de salud no se puede regir por la lógica capitalista de gastos y beneficios, sino por la lógica de garantizar la salud colectiva y el cuidado de sus profesionales. Además, su forma de gestión debe decidirse a partir de la participación pública, horizontal y consensuada por todas, tanto técnicos y profesionales del sector, como de gente de a pie, lejos de intereses partidistas y empresariales. No creemos que haya quién quiera una sanidad de mala calidad y sin recursos. Entre todas debemos poder decidir el modelo de sanidad que queremos. Ganar unas elecciones no debería otorgar el derecho a desmantelar un servicio de primera necesidad. Un gobierno transitorio, que actualmente cuenta con el respaldo de alrededor de un millón y medio de ciudadanos, similar a gobiernos anteriores, no debería tener el poder de desmantelar unilateralmente un servicio que afecta a más de seis millones y medio de personas en beneficio del capital privado de grandes corporaciones. Es un servicio fundamental, necesario y su forma de gestión debe ser una decisión común. Por eso, desde CNT Colmenar Viejo, más allá de solicitar la inmediata reapertura del servicio de urgencias, exigimos la derogación de los artículos de la Ley General de Sanidad y la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permiten la gestión privada de la sanidad pública. CNT Colmenar Viejo