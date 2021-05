–

M谩s de una semana de conflictos en Colombia, desnudan las condiciones de miseria y de opresi贸n vividas all铆. La respuesta de la gente, no pod铆a ser otra que tomarse las calles y mostrar su descontento, probando una vez m谩s que el lenguaje de la confrontaci贸n, el conflicto y la violencia, es el 煤nico que entiende el poder. Las movilizaciones trajeron consigo que Iv谩n Duque, retirara el proyecto de reforma tributaria que motiv贸 la indignaci贸n general en primer lugar, pero esta historia no acaba ah铆.

Opus

Acto 1: Crisis

La pandemia global se ha dibujado como la excusa perfecta para hacer a un lado la inversi贸n social y olvidarse de los sectores de la poblaci贸n hist贸ricamente excluidos, las negritudes, las comunidades originarias, las disidencias sexo-gen茅ricas, las mujeres, las ni帽as y los ni帽os.

El incremento de la violencia intrafamiliar, los feminicidios, las agresiones sexuales y el terrorismo de estado, encabezado por el asesinato de cientos de l铆deres y liderezas sociales, entre quienes se encontraban autoridades afro, ind铆genas y campesinas, configuraba el panorama cotidiano de la 茅poca en curso.

Adem谩s, los 铆ndices de pobreza, hambre, precariedad laboral y desempleo crecen. El sistema de salud se privatiza, aumentan el precio de los alquileres, de los alimentos, el del combustible; a su vez, incrementa el gasto militar, y por si fuera poco, siendo este el contexto, se pretende impulsar una reforma tributaria, con el pretexto de paliar los efectos de la pandemia en la econom铆a, para que la crisis, que no es otra que el sistema mismo, la paguen lxs pobres y las personas m谩s desfavorecidas.

Cali, conocida como la ciudad de los desplazados, ha vivido de forma desproporcionada estas alzas y privaciones. Sin embargo, no ha sido una excepci贸n dentro del departamento, y zonas hist贸ricas de pobreza extrema como el puerto de Buenaventura y ciudades aleda帽as a Cali como Buga, tambi茅n pasan por dif铆ciles y desafiantes condiciones de vida, que se replican a lo largo y ancho del pa铆s.

Acto 2: El odio

Son unos asesinos. Usan armas de fuego, as铆 cualquiera. Nosotros solo tenemos piedras. 鈥淟a Haine鈥 , pel铆cula de 1995

La reforma tributaria fue la gota que derram贸 el vaso. Si bien antes la 煤nica soluci贸n era apretarse el cintur贸n y sacarle otra papita al caldo, hoy la respuesta fue volcarse a la calle y exigirle al gobierno asesino la retirada de tan infame proyecto, consiguiendo al principio, poco m谩s que tozudas declaraciones del mandatario y su camarilla, pero obteniendo con los d铆as la retirada de la reforma propuesta y la renuncia del ministro de hacienda.

Decenas de vidas han sido segadas para conseguir esta meta, tambi茅n son decenas las violaciones, agresiones sexuales cometidas, desapariciones forzosas y cientos de detenciones que con serias dificultades y ante un enorme subregistro se han logrado compilar. En suma, en tanto las mismas condiciones de miseria siguen vigentes, la rabia de la gente ha ido in crescendo, al punto de dirigir leg铆timos ataques contra estaciones de polic铆a y entidades bancarias, movilizar a poblaciones afro e ind铆genas desde sus territorios a ciudades capitales como Popay谩n y Cali, y protagonizar bloqueos no solo en ciudades, sino en importantes v铆as arterias del sur del pa铆s, generando as铆 desabastecimiento en distintas regiones colombianas, en una accidental sincron铆a a nivel nacional, que dicen muchxs, no se ve铆a desde el paro c铆vico de 1977.

El grupo Anonymous tambi茅n atac贸 por medios virtuales, atribuy茅ndose hackeos a las p谩ginas del senado, de la presidencia, la direcci贸n de aduanas y del ej茅rcito, publicando los correos electr贸nicos y las contrase帽as de m谩s de 150 cuentas de miembros de las fuerzas armadas; nombres, n煤meros de celular y documentos de identidad de integrantes de la polic铆a, y las intervenciones a las comunicaciones de radio del Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD), en las que se habla de operaciones urbanas, se solicita apoyo, municiones y se menciona actividad de flota a茅rea.

Intermezzo

Acto 3: Estado Asesino

Van a volver, las balas que disparaste van a volver.

La sangre que derramaste, la pagar谩s.

La gente que asesinaste, no morir谩. 隆No morir谩! (C谩ntico tradicional de protestas en Colombia)

Iv谩n Duque, cual ni帽o caprichoso sac贸 sus juguetes nuevos. Helic贸pteros Black Hawk, los 煤ltimos modelos de los lanzacartuchos Venom, que contienen humo y qu铆micos, entre otras dotaciones tecnol贸gicas 鈥渘o letales鈥 para los cuerpos antidisturbios, que con due帽idad sin par se pasean junto al ej茅rcito por las calles de las ciudades, convertidas en aut茅nticos campos de batalla; donde el eco de las botas militares que anta帽o ejecutaban operaciones de contrainsurgencia en el monte, hoy rebota sobre el asfalto.

En un aspecto m谩s t茅cnico, desde la organizaci贸n Netblocks, encargada de reportar anomal铆as en el acceso a internet a nivel global, tambi茅n se denuncian interrupciones del servicio de internet, particularmente en Cali, epicentro de los conflictos, y en momentos en que se viv铆a una represi贸n intensa. Adicionalmente, se reporta 鈥渟ospechosa鈥 desaparici贸n de contenidos en famosas plataformas virtuales privativas.

Sumada a la militarizaci贸n, los tuits del ex presidente 脕lvaro Uribe V茅lez, fundador del partido que llev贸 a la presidencia de Colombia a Iv谩n Duque, solo exacerbaron la sed de sangre de militares y polic铆as, a quienes felicitaba, respaldaba en su accionar y en el uso de las armas, al punto que la propia plataforma Twitter, tuvo que censurarlo.

No obstante, no fue ese su 煤ltimo trino, y esta vez, haciendo referencia a la teor铆a de la revoluci贸n molecular disipada del renombrado fascista chileno Alexis L贸pez, (concepto difundido por 茅l mismo en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogot谩 en fechas recientes), Uribe, segu铆a haciendo apolog铆a de la violencia estatal, se帽alando como terroristas y v谩ndalos, a todas las personas part铆cipes de las protestas, por quienes adem谩s el gobierno colombiano ofrece recompensas.

Mientras tanto, las redes sociales se inundaban de aterradores videos, donde madres descubren los cad谩veres de sus hijos tendidos en el suelo, el p谩nico se apodera de barrios de Buga, sobrevolados por helic贸pteros Black Hawk, en los que se aprecia de forma inequ铆voca el estertor de los ametrallamientos y disparos indiscriminados, y otros, donde se denuncia que en el patio de un colegio de un barrio del sur de Bogot谩, aterriz贸 un helic贸ptero utilizado en operaciones a茅reas en la ciudad.

Cabe aclarar, que en momentos de tensiones tales, abundan las noticias falsas y el oportunismo rampante, que busca hacer ver como mentiras las vejaciones cometidas por el estado, el ej茅rcito y la polic铆a. Sin embargo, los sucesos de los que hacemos referencia, han sido comprobados por diferentes agencias independientes de noticias que se encuentran haciendo cubrimientos desde diferentes puntos, en el lugar de los hechos.

Acto 4: Acuerpando la revuelta

A pesar del intento de romper el tejido comunitario, ofreciendo recompensas, denunciando a las personas presentes en las protestas o imponiendo toques de queda; pese a no ser una constante en todo el pa铆s, en las trincheras se ha visto una coordinaci贸n barrial y comunitaria impresionante鈥

Mientras que la revoluci贸n comporta una estrategia a largo plazo y se halla inmersa en el decurso de la historia, la revuelta no es s贸lo un repentino estallido insurreccional, sino una verdadera 鈥渟uspensi贸n鈥 del tiempo hist贸rico. Y es en la suspensi贸n donde se libera la verdadera experiencia colectiva: 鈥淓l instante de la revuelta determina la fulm铆nea autorrealizaci贸n y objetivaci贸n de s铆 como parte de una comunidad. La batalla entre el bien y el mal, entre supervivencia y muerte, entre 茅xito y fracaso, en la que cada uno est谩 a diario comprometido, se identifica con la batalla de toda la comunidad: todos tienen las mismas armas, todos enfrentan los mismos obst谩culos y al mismo enemigo. Todos experimentan la epifan铆a de los mismos s铆mbolos鈥. (Furio Jesi)

A pesar del intento de romper el tejido comunitario, ofreciendo recompensas, denunciando a las personas presentes en las protestas o imponiendo toques de queda; pese a no ser una constante en todo el pa铆s, en las trincheras se ha visto una coordinaci贸n barrial y comunitaria impresionante para atender a las personas heridas, informar sobre las incursiones policiales y militares en las zonas, y mantener por turnos la vigilancia comunitaria permanente, todo esto financiado por cuotas establecidas dentro de las mismas comunidades, cuidando la vida, contrario a lo que informan fuentes estatales.

En el contexto de la pandemia, lo local ha tomado m谩s relevancia que la afinidad, pues las distancias, magnificadas por las restricciones en la movilidad hacen m谩s complicado el apoyo a distancia, la solidaridad/sororidad que no se efect煤a desde el mismo punto donde ocurren las cosas. De modo que, vecinxs que probablemente ni se trataban o se conoc铆an, hoy trabajan mano a mano en beneficio de su comunidad, en esta coyuntura represiva.

Bloqueos vecinales en Cali (Foto: Medios libres Cali)

Acto 5: El fin de las ideolog铆as

Antes, lxs vecinxs religiosxs tomaban distancia de aquellxs que parec铆an tener m谩s afinidad con las izquierdas, lxs afines de las izquierdas, a su vez se alejaban de quienes estaban m谩s en sinton铆a con ideas de centro o de derecha, y as铆, por no hablar de personas que no son parte de ninguna estructura partidaria o plataforma pol铆tica. Estas distancias eran m谩s evidentes en tiempos de elecciones, donde cada cartel en una casa promoviendo una campa帽a u otra, era como una sutil provocaci贸n.

No obstante, hoy sin colores pol铆ticos, sin importar esas marcadas diferencias, la gente se re煤ne en las calles al calor de las hogueras que junto a la luna, iluminan las barricadas y los frentes barriales que ind贸mitos se sobreponen a la normalidad que pretende imponer la paz social a sangre y fuego.

Conclusi贸n:

La expansi贸n de la conflictividad social hizo m谩s evidente la guerra, que con eufemismos el poder busca ocultar, guerra que amplificada por el conflicto armado interno vivido por d茅cadas, ha sido la constante del pa铆s; lo que hace que sucesos de este tipo no se lean como excepcionales, con la diferencia de que hoy la guerra de ayer se traslada a las metr贸polis.

Estos hechos tambi茅n revelan la vigencia de los antagonismos de siempre, (civiles y actores armados, poderosxs y despose铆dxs, etc.). As铆mismo, a pesar de ser en principio un asunto de clases medias, el acompa帽amiento de distintos sectores (campesinado, negritudes, comunidades ind铆genas, mujeres, disidencias sexo-gen茅ricas, gremios como los transportistas, entre otros) ha sido clave para la continuidad de la revuelta, que con valent铆a y ante una fuerza represiva dotada de armamento sofisticado y tecnolog铆a para matar, insiste en sus exigencias, por la memoria de lxs muertxs y la dignidad del pueblo.

En el 谩mbito internacional, hubo concentraciones solidarias en Europa, Ocean铆a, y por supuesto, Am茅rica, particularmente Am茅rica latina, en las que en consulados, embajadas, plazas y otros puntos de reuni贸n, se denunciaba la masacre cometida por el estado colombiano.

Hoy, se est谩 a la espera de un di谩logo entre el gobierno y personas y sectores que convocaron a las movilizaciones. Solo el tiempo dir谩 si con esta lucha el pueblo logra imponer sus demandas al despotismo estatal. Por lo pronto, esta alternativa se plantea como la 煤nica salida negociada para el cese de los conflictos, de manera que otro acto est谩 por escribirse.

隆Desmonte del ESMAD ahora!

隆Cese inmediato de la militarizaci贸n y la represi贸n!

Foto de la movilizaci贸n en los barrios de Cali (Foto: Medios Libres Cali)

Foto de Portada: Medios Libres Cali