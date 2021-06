–

June 1, 2021

34 d铆as de paro y continua la pol铆tica represiva del Presidente Iv谩n Duque agudizada tras el decreto del s谩bado pasado que formalizo la militarizaci贸n de las calles con la asistencia del ejercito a la polic铆a en 32 departamentos. La ONU y organismos de DDHH han llamado a frenar la violencia impulsada desde el Estado. Como todas las noches, las manifestaciones y la represi贸n contin煤an sucedi茅ndose. La CIDH ayer confirm贸 que llegar谩 al pa铆s el 8 de junio. Por ANRed.

Desde el 28 de abril que se iniciaron las protestas contra el gobierno de Iv谩n Duque y las pol铆ticas de ajuste que trata de implementar a pesar de transitar la ola de movilizaciones m谩s grande desde hace d茅cadas en Colombia azotada por la continua violencia estatal y paramilitar que ha asesinado a 1.184 referentes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz y que ha contabiliza desde el inicio del Paro Nacional al menos 71 muertes.

El Comit茅 de Paro Nacional viene denunciando continuamente la negativa desde el Gobierno a negociar. Hoy deber铆a realizarse una reuni贸n entre ambas partes. Pero en las calles las asambleas y organizaciones sociales que d铆a a d铆a movilizan en las calles agrupados en el Comit茅 del Paro Nacional Ampliado expresan que no aceptaran si no se contemplan las demandas legitimas que encendieron el paro.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expres贸 su profunda preocupaci贸n por la reciente actuaci贸n de las fuerzas del orden en Colombia y particularmente en Cali. Tambi茅n organismos de DD.HH. Vienen denunciando la represi贸n de las fuerzas policiales y el ESMAD. El Ministerio de Defensa solo ha contabilizado la muerte de 2 polic铆as y 17 manifestantes. Mientras la Fiscal铆a y la Defensor铆a hablan de 111 personas que permanecen desaparecidas. Desde la ONG Temblores hasta el 29 de mayo han registrado 1133 v铆ctimas de violencia f铆sica. 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza P煤blica. 1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. 648 intervenciones violentas en el marco de protestas pac铆ficas. 47 v铆ctimas de agresiones oculares. 175 disparos con arma de fuego. 22 v铆ctimas de violencia sexual. 6 v铆ctimas de violencia basada en g茅nero. (https://www.temblores.org/comunicados).

La @CIDH anuncia que realizar谩 la visita de trabajo a #Colombia del 8 al 10 de junio para observar la situaci贸n de #DDHH en el marco de las protestas iniciadas el #28Abril. Asimismo, agradece la invitaci贸n del Estado y su aceptaci贸n de las fechas propuestas. 1 鈥 CIDH 鈥 IACHR (@CIDH) May 31, 2021

En Bogot谩, al sur, en el ahora bautizado Portal de la Resistencia (ex Portal Am茅ricas) se sucedieron las intervenciones represiva de la ESMAD y la polic铆a con gases lacrimogenos, balas de goma y bombas aturdidoras. Ayer por la noche, las organizaciones sociales denunciaron al menos 24 heridos. Tambi茅n se identificaron a civilis disparando armas de fuego.

En Putumayo, la Asociaci贸n de Cabildos Ind铆genas Inga denunci贸 que la polic铆a antinarc贸ticos dispar贸 a comunidades ind铆genas y manifestantes. All铆, fue asesinado Yordani Estrella Rosero, joven campesino de 22 a帽os de edad.

#ParoNacional31M 馃敟| En el Portal Resistencia en la ciudad de Bogot谩, el Pueblo Misak y la comunidad de los barrios aleda帽os siguen construyendo el #ParoNacional. Este es el panorama en este momento en el lugar. pic.twitter.com/NIhegJM0yL 鈥 Colombia Informa (@Col_Informa) June 1, 2021

En Cal铆, continuo la arremetida policial para desbloquear las protestas. La polic铆a y el ej茅rcito llegaron a acabar con la protesta pac铆fica en Mel茅ndez, un leg铆timo derecho de todas y todos lxs colombianxs. En ning煤n momento desde que empez贸 el #ParoNacionalColombia la fuerza p煤blica ha respetado los derechos humanos, y ayer no fue la excepci贸n. En vez de tener un di谩logo sensato con el pueblo, nos reprimieron鈥 el estado no conoce otro m茅todo para lograr su paz que a trav茅s de la muerte de qui茅nes luchamos por un cambio鈥 en palabras de la 1ra l铆nea: 芦no hemos negociado con ning煤n gobierno ni nada, nos toc贸 retirar la gente porque nos vienen a masacrar, nos sacaron fue a plomo, nosotros tenemos piedra y gasolina, no tenemos c贸mo responder pero seguimos en resistencia. Nos quitaron las barricadas y no muri贸 gente, pa鈥 meternos miedo. Seguimos resistiendo, somos capaz de dar la vida para defender los derechos鈥 dos de los muchachos dieron la vida por mi, no se puede retroceder鈥β, inform贸 Medios Libres e Cal铆 en sus redes sociales.

El s谩bado pasado por la madrugada el Presidente Duque anunciaba que emit铆a el decreto 575 de 2021 mediante el cual se extiende la figura de asistencia militar que hab铆a anunciado inicialmente solo para el Valle del Cauca en donde hab铆a movilizado miles de soldados, principalmente a la ciudad de Cal铆. El decreto alcanzaba a 32 departamentos.

馃嚚馃嚧IMPORTANTE馃嚚馃嚧 El Presidente de Colombia Iv谩n Duque ha anunciado la militarizaci贸n de Cali y el departamento del Valle del Cauca. “Comienza el m谩ximo despliegue de asistencia militar a la Polic铆a Nacional en Cali y el Valle”.pic.twitter.com/CUmIiTzF3f 鈥 Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 29, 2021