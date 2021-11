–

Joaqu铆n G贸mez, ex dirigente de las FARC-EP habl贸 sobre los 5 a帽os del proceso de paz.

Por Violeta Guetnamova.

Desde Pondores Conejo, La Guajira, Joaqu铆n G贸mez ex integrante del antiguo secretariado de las FARC-EP, y una de las voces m谩s cr铆ticas dentro del ahora partido Comunes, se pronunci贸 sobre la dif铆cil situaci贸n que atraviesa el proceso de implementaci贸n del Acuerdo de paz, a cinco a帽os de haberse firmado el mismo entre las antiguas FARC-EP y el gobierno de Santos.

En su declaraci贸n como firmante de paz, afirm贸 que la mayor铆a de quienes fueron parte de las FARC-EP y sus 贸rganos de direcci贸n pol铆tico 鈥 militar 鈥渘os encontramos hoy inmersos en un proceso de reincorporaci贸n distante tanto del legado construido a lo largo de nuestra vida revolucionaria que cost贸 miles de vidas de hombres y mujeres de nuestro contingente guerrillero, como de la normalizaci贸n de nuestra vida y existencia al transitar a la vida civil鈥, al tiempo que exalt贸, que el Acuerdo de Paz representa en s铆 una victoria democr谩tica de los pueblos y sus luchas.

De acuerdo al dirigente pol铆tico, el Acuerdo de Paz a cinco a帽os de su firma, a煤n espera su implementaci贸n integral, la cual se haya en estado cr铆tico, y es que del 2016 a la fecha han sido asesinados m谩s de 300 reincorporados(as), por eso el excomandante guerrillero afirm贸 鈥溾prendimos en nuestra lucha que la realidad debe encararse como se presenta objetivamente, sin maquillaje ni medias tintas si en verdad pretende superarse鈥, se帽alando que durante el gobierno de Santos a pesar de haberse generado un impulso a la implementaci贸n de lo acordado, tambi茅n se presentaron 鈥渋ncumplimientos, distorsiones, realizaciones parciales y tambi茅n cumplimientos鈥 sin embargo actualmente 鈥淣os encontramos con un nuevo gobierno, representante del ejercicio de la violencia estatal y del guerrerismo hist贸rico que se ha dado a la tarea del bloqueo continuo y sistem谩tico del proceso de implementaci贸n y ha pretendido posicionar medi谩ticamente en la opini贸n p煤blica y la comunidad internacional, su pol铆tica de estabilizaci贸n 鈥減az con legalidad鈥 como una pol铆tica que demostrar铆a el compromiso de cumplir lo pactado. 隆Semejante farsa y desprop贸sito! no tiene asidero alguno en la realidad, como se ha evidenciado en diferentes informes sobre el estado de la implementaci贸n鈥 asever贸.

De acuerdo al dirigente, el gobierno de Duque si bien no ha logrado su objetivo inicial de 鈥渉acer trizas el Acuerdo Final鈥 si ha reducido de forma unilateral lo pactado a un proceso de DDR (Desmovilizaci贸n, desarme y reintegraci贸n). Las palabras del exguerrillero, recogen el sentir de muchos reincorporados que se han comprometido con lo acordado en la Habana Cuba.

鈥淒ebe constatarse sin duda alguna, que no hay garant铆as de seguridad en Colombia para el ejercicio de la pol铆tica por parte de las fuerzas opositoras; lo mismo puede predicarse respecto de las condiciones para la movilizaci贸n y la protesta social. Asistimos a una prolongaci贸n de la violencia sist茅mica y social, eso es lo que muestra la tozuda realidad鈥 afirm贸 Joaqu铆n G贸mez, no sin antes, hacer referencia a los m谩s de mil l铆deres y lideresas sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y los m谩s de 300 reincorporados y reincorporadas que han sido v铆ctimas mortales del incumplimiento de lo acordado.

Joaqu铆n G贸mez, reafirm贸 el compromiso que han asumido los integrantes de las otrora FARC-EP con el Acuerdo Final 鈥渆n funci贸n de ese compromiso nos acogimos a la JEP (Jurisdicci贸n Especial para la Paz), y hemos atendido y seguiremos atendiendo a todos su requerimientos鈥 y se帽al贸 que: 鈥渓a justicia del Acuerdo de paz es una justicia especial para terminar un conflicto, no para la condena hist贸rica de la rebeli贸n armada o para reducir a la guerrilla a un aparato criminal y provocar o presionar el arrepentimiento de mandos guerrilleros para la humillaci贸n, la indignidad de la contraparte guerrillera, o para conseguir ahora lo que el Estado no pudo en la mesa de conversaciones鈥.

En relaci贸n a la JEP G贸mez, es enf谩tico en que 鈥渢anto en su conceptualizaci贸n, como en sus procedimientos (鈥)鈥 tiende a convertirse en 鈥渦na copia disminuida de la justicia penal鈥, a lo cual se adiciona la exclusi贸n de la obligaci贸n de comparecer y decir verdad a los terceros civiles involucrados en el conflicto 鈥渢enemos claro que, como el acuerdo la implementaci贸n se desarrollar铆a en un contexto de intensa disputa, y que sus verdaderas posibilidades depender铆a del respaldo social y popular que el concitara鈥.

Entre otras cosas, el dirigente asegur贸 de forma autocr铆tica que 鈥渉oy debe reconocerse que nuestro acucioso y acelerado desarme que ten铆a que hacerse pero no en esos t茅rminos, se erigi贸 en factor explicativo del estado de la implementaci贸n, no escuchamos a las m煤ltiples voces que nos alertaron al respecto (鈥) en ese sentido nos cabe tambi茅n responsabilidad por el destino de los acontecimientos tras la firma de los acuerdos, incluida la precariedad del proceso de reincorporaci贸n鈥, no sin antes enfatizar, que ello no es un factor que justifique la pol铆tica de exterminio emprendida en contra de los firmantes de paz, denunciada tambi茅n por G贸mez en el a帽o 2019 respecto a que 鈥渆l plan que hay es aniquilarnos a todos (鈥) destruirnos f铆sicamente鈥.

El exjefe guerrillero, resalt贸 el esfuerzo continuo de la ex guerrillerada 鈥減ara que las cosas salgan adelante y mejor, como lo aprendimos en nuestro trasegar insurgente鈥; junto al compromiso incansable asumido por los pa铆ses garantes y la misi贸n de verificaci贸n de las Naciones Unidas, de cual 鈥渟e esperar铆a mayor contundencia en sus valoraciones y presi贸n para el cumplimiento estatal y gubernamental鈥.

Finalmente, el dirigente pol铆tico reafirm贸: 鈥淐omo se puede ver, poco para celebrar, todo para perseverar y continuar en nuestra lucha鈥, agregando que 鈥淗ay nuevas condiciones para la lucha, para la movilizaci贸n social y popular, m谩s all谩 de los escenarios electorales. Estamos en medio de una redefinici贸n inconclusa del campo de fuerzas鈥.

Pronunciamiento completo:

Violeta Guetnamova, Reincorporada 鈥 ETCR Amaury Rodr铆guez.

Fuente: https://rebelion.org/nada-que-celebrar-2/