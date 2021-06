Un burdo montaje鈥OSIBLEMENTE SI. En la revista semana, 么rgano de propaganda del fascismo鈥OR ESO OBTUVO LA PRIMICIA DEL VIDEO DE LO SUCEDIDO EN CUCUTA鈥lama la atenci么n鈥L PRINCIPAL INDICIO DE LO SUCEDIDO A NUESTRA MANERA DE OBSERVAR 鈥l desplazamiento no marcial del militar hacia la camioneta para la 鈥渞equiza鈥 respectiva. Se trataba de requizar para no requizar. Una breve charla. Nada de solicitud de documentaci么n. Nada de requiza por debajo del veh卯culo. Nada de presencia de perros antiexplosivos. Adem芒s al presunto militar, no se le ve portar un arma. No, no es un militar. O si?

Lo anterior nos recuerda, la 鈥渄esmovilizaci么n鈥 de un FRENTE DE LAS FARC EP-. El CACIQUE LA GAITANA. Esto, en pleno gobierno de la tal 鈥渟eguridad democr芒tica鈥 de ese senor.

Ya todos sabemos que no fue cierto. Fue todo un montaje. Montaje que oblig么 a huir de la justicia, a un siquiatra que anda por Canad芒. Los supuestos guerrilleros, no eran m芒s que mendigos, marifuaneros, 鈥渄esechabes鈥, etc鈥 quienes los hicieron pasar como insurgentes.

SI COMPARAMOS ES DESPLAZAMIENTO DEL 鈥淢ILITAR鈥 de C没cuta, con el desplazamiento de los SUPUESTOS GUERRILLEROS QUE SE DESMOVILIZARON, es el mismo. Pareciera que al caminar, se los quisiera llevar el viento. El mismo libreto.

Nada tendr卯a de raro en consecuencia que, el r茅gimen, reclutara un desechable o un suizo, le encargaron ese trabajo transitorio, sin ning没n entrenamiento previo鈥.para realizar lo que realizaron鈥..POSIBLEMENTE UN AUTO ATENTADO. Detonaci么n bien controlada, realizada solo por expertos. Operaci么n de falsa bandera, en el coraz么n de una brigada militar, con presencia militar estadounidense.

De ser cierta esta interpretaci么n fantasiosa de nuestra parte, lo que se busca es posicionar otra vez, la 鈥渓egitimidad鈥, de esa pol卯tica fascista. Esto, para justificar los anteriores y actuales cr卯menes de lesa humanidad y/o cr卯menes de guerra, en pleno levantamiento civilista contra el r茅gimen subversivo delincuencial.

De otro lado, lo que tambi茅n se busca, es 鈥渓a chispa que incendie la pradera鈥. Ya vendr芒 el senalamiento de lo sucedido, contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Por el momento es la insurgencia.

Ahora bien, supongamos por un momento que, fueron miembros del proscrito movimiento guerrillero, m芒s ex芒ctamente el E L N. Cualquiera podr卯a pensar y con raz么n que, esta insurgencia est芒 siendo infiltrada por organismos de seguridad del estado. No hablamos de lo que fueron las ant卯guas Farc Ep o las llamadas Farc Ep, segunda marquetalia, porque est芒n m芒s que diezmadas. Menos estas 没ltimas que, andan en el novenario de Jes没s SANTRICH.

Por qu茅? Porque lo se busca en medio del alzamieto civilista popular de las mayor卯as nacionales, es relacionar esta conducta militarista-guerrillerista, con la sociedad que viene protestando contra el r茅gimen subversivo que desgobierna el pa卯s. No olvidar la t茅sis de la combinaci么n de todas las formas de lucha. No olvidar tambi茅n que, a trav茅s de la pol卯tica, tambi茅n contin没a la guerra.

Otra forma de infiltraci么n y que le diera resultados al r茅gimen era la constante 鈥渕ala punter卯a鈥 en su momento de las farc ep, cuando arrazaba contra la poblaci么n en medio de acciones guerrilleras.

Atenci么n. El d卯a de ayer el periodista colombiano Gonzalo GUILLEN, divulg么 una nota por los medios virtuales, manifestando que, el explosivo PENTRITA, utilizado en el atentado, lo produce INDUMIL DE COLOMBIA. Adem芒s como si fuera poco, la camioneta utilizada, es de propiedad de uno de esos senores pura sangre, de la falange del centro democr芒tico.

En fin鈥.que supone cualquiera鈥.

Como siempre, jeovadios salve a Colombia.

Desde Barranca-Lyon y con olor a petr么leo,

Luis Manuel CARRERO GOMEZ