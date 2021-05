No pretendo defender a Duque, ni mucho menos, seguramente la reforma tributaria sea un error, y el 煤nico 茅xito de estas manifestaciones es que han conseguido retirarla. Ahora bien, reformas tributarias va a haber en todos los pa铆ses del mundo, sin excepci贸n, ya que la crisis del covid no entiende de fronteras, y ha destrozado todas las econom铆as, no solo la de Colombia. Si pretendemos que los gobiernos generen empleos para que todos los que han perdido su trabajo puedan volver a tener un sueldo, nos toca pagarlo a nosotros, a trav茅s de los impuestos, nos guste o no. Y si no suben los impuestos, no tendr谩n como generar empleos.

Aclaro que no soy colombiano, pero viv铆 en Colombia de 2016 a 2020, algo m谩s de seis meses en Cali y m谩s de tres a帽os en Bogot谩. Y por suerte no viv铆 estas movilizaciones, pero s铆 que viv铆 las anteriores, las de 2019, estando en Bogot谩. Y aunque les dieron menos prensa y hubo menos muertos, fueron b谩sicamente lo mismo: Muertos, m谩s de 1.000 heridos, cientos de detenidos, destrozos p煤blicos valorados en decenas de millones de dolares. Parece que en 2021 ha habido m谩s muertos (aunque seg煤n leo en wikipedia, las cifras no est谩s confirmadas), pero la valoraci贸n de da帽os a d铆a de hoy es id茅ntica a 2019

Por cierto, aunque ahora leo en wikipedia los miles de motivos de las manifestaciones de 2019. En 2019, no hab铆a nadie que pensar谩 que hab铆a m谩s de dos motivos: El descontento con los acuerdos de paz, y algunos puntos, ni si quiera aprobados, de la reforma laboral.

Me parece un espect谩culo absolutamente vergonzoso. Da igual lo que se quiera reclamar o si la reforma tributaria tiene sentido o no. Una cosa es hacer un paro coordinado, una marcha pac铆fica, o incluso bloquear ciertas actividades. Y otra es este terrorismo orquestado, porque no tiene otra palabra, que nadie piense que esto es espont谩neo, y que a nadie se le ocurra salir a la calle si hay marchas a menos de 2 kil贸metros, porque arrasan con todo, comercios y personas.

Hace dos a帽os, lo que llegaba a mis o铆dos era que la violencia de estas marchas estaba organizada por guerrilleros, e incluso por Maduro, casi todo el mundo echa la culpa de cualquier acto violento a los venezolanos. Y ser谩 verdad o no, no entro en eso. En lo que entro es en que hay quien est谩 orquestando estas protestas, genera el descontento popular hasta el punto de conseguir que se organicen paros y manifestaciones razonables, y despu茅s se encarga de que gente violenta (importada o no, pero desde luego contratada) cause una absoluta desproporci贸n.

Cierto es que hay pobreza en Colombia, y que una vez se convierte en la ley de la jungla y en un s谩lvese quien pueda, seguro que hay muchos espont谩neos que se suman a la violencia y al vandalismo.

Cierto es que la polic铆a colombiana es objeto de reflexi贸n. Pero me gustar铆a ver que hace la polic铆a de cualquier otro pa铆s si destrozan 800 autobuses y 105 estaciones de transmilenio, o si entran a vaciar supermercados

Cierto es que el gobierno de Duque ha tomado unas cuantas decisiones pol茅micas, relacionadas con el tratado de paz, la reforma laboral y la reforma tributaria. A nuestro juicio, nada que no suceda en cualquier otro pa铆s de Europa, o incluso en EEUU

Pero es una verg眉enza que una persona normal no pueda salir a la calle por miedo a que le roben o algo peor, es una verg眉enza que se destrocen negocios solo por estar a pie de calle, es una verg眉enza que se consiga el objetivo de las movilizaciones (retirar la reforma tributaria) y se busquen nuevos motivos para alargar las marchas, es una verg眉enza que quienes quieran salir a la calle a manifestarse pac铆ficamente no puedan, y es una verg眉enza que mientras alguien no ponga freno, volver谩 a haber este tipo de manifestaciones violentas dentro de un tiempo, seguramente por el desempleo, ya que no han dejado que el gobierno cobre los impuestos que necesita para conseguir generar empleos para quienes lo perdieron