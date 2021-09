La 80潞 edici贸n de la capital comienza con una pol茅mica originada por la selecci贸n de autores que Colombia ha elaborado como pa铆s invitado, donde los cr铆ticos con el Gobierno no aparecen.

Los colombianos juegan con las palabras y transforman el realismo m谩gico, esa corriente literaria que tiene a Gabriel Garc铆a M谩rquez y Cien a帽os de Soledad como estandarte, en algo que se asemeja a las penurias que atraviesa la naci贸n. “Vivimos un realismo tr谩gico”, asegura Natalia, una colombiana afincada en Madrid que prepara una protesta contra Iv谩n Duque, quien aterrizar谩 en Madrid para hacer acto de presencia en la Feria del Libro, donde Colombia, el pa铆s invitado, protagoniza una sonada pol茅mica por haber sido vetados escritores de renombre.

La ausencia de prestigiosos autores colombianos y la invitaci贸n de otros m谩s cuestionados y desconocidos puso sobre la pista. El propio embajador de Colombia en Espa帽a, Luis Guillermo Plata, confes贸 que buscaban escritores “neutrales”, una frase que sirvi贸 como final para las pesquisas. Los escritores de Colombia cr铆ticos con el derechista Iv谩n Duque o que hablan sin tapujos sobre las miserias del pa铆s o denuncian las violaciones de los derechos humanos quedaron fuera de la Feria.

Sin ir m谩s lejos, una de las ausencias m谩s sonadas ha sido la de William Ospina, uno de los escritores colombianos m谩s reconocidos por todo el mundo. El autor de En busca de Bol铆var , Pa麓que se acabe la vaina y de una multipremiada trilog铆a sobre la conquista del Amazonas, no estar谩 en la Feria del Libro de Madrid y por tanto no podr谩 presentar su 煤ltima novela, Guayacanal.

“Parece evidente que el Gobierno ha intentado no propiciar ning煤n tipo de debate p煤blico, pero con mucha torpeza. Los autores neutrales no existen y m谩s en estos tiempos”, asegura Ospina a P煤blico desde Nueva York. “Se dan vetos que se daban un poco menos antes. No puedo decir tampoco que los distintos gobiernos colombianos quieran estimular la cultura, pero no se opon铆an tanto. Este Gobierno ha sido muy torpe, ha tomado la iniciativa de acallar y de excluir voces. Presentar los libros de Colombia en Madrid tendr铆a que ser algo importante, pero les parece m谩s importante que vaya el presidente”, declara Ospina.

Giuseppe Caputo, uno de los talentos m谩s prometedores de las letras colombianas, se muestra muy cr铆tico con lo ocurrido y explica que “es una censura expl铆cita contra los artistas que se pronunciaron contra el Gobierno por la violaci贸n sistem谩tica de los derechos humanos en el marco de las protestas en Colombia”.

“Es un misterio quien elabor贸 la lista de invitados a la Feria”, remarca Caputo a P煤blico. “Claramente particip贸 la Embajada, normal, pero la C谩mara Colombiana del Libro suele asesorar y estar presente, pero no se ha pronunciado y me parece algo importante. Se empieza a naturalizar un clima de censura”, afirma.

Invitaciones declinadas

El embajador de Colombia en Espa帽a termin贸 de incendiar la discusi贸n con su b煤squeda de autores “neutrales”, y ha provocado que algunos autores invitados declinaran. Es el caso de Melba Escobar, periodista y escritora nacida en Cali y autora de Cuando 茅ramos felices pero no lo sab铆amos, donde narra la realidad actual venezolana fruto de varios viajes a la naci贸n vecina.

“Te matriculan como amigo del Gobierno porque aceptaste una invitaci贸n. La polarizaci贸n es muy fuerte en Colombia y si no est谩s con uno est谩s con el contrario. Mi libro de viajes es muy cr铆tico con Venezuela pero tambi茅n con Colombia”, detalla la escritora, que adem谩s analiza la crisis que atraviesa su pa铆s 鈥損rotestas ciudadanas, crisis econ贸mica y un acuerdo de paz firmado pero no implementado鈥 y llega a una contundente conclusi贸n: “A un presidente terriblemente incompetente le cay贸 una crisis brutal”.

El embajador no tard贸 en intentar rectificar sus palabras. Donde dijo autores neutrales, ahora asegura, quer铆a decir que la selecci贸n de los mismos hab铆a sido neutral. Un matiz significativo que nadie termina de creer. “Es casi tener el lapso de decir lo que realmente piensas. Cuesta darles el beneficio de la duda. Confunden los l铆mites entre Gobierno y pa铆s”, declara Melba Escobar.

Los “amigos del presidente”

Gustavo Mauricio Garc铆a, due帽o de la editorial independiente colombiana Icono, no ve en este modus operandi m茅todos novedosos. Ser alternativo o cr铆tico con el Gobierno siempre suele ser motivo para quedarse fuera de cualquier ecuaci贸n: “No nos extra帽an los vetos. Esta sensaci贸n la compartimos muchas editoriales peque帽as e independientes. Siempre se dice que el Ministerio de Cultura dice quien va y quien no va”.

Garc铆a pone sobre la mesa ausencias de escritores de 茅xito por su cr铆tica pol铆tica. “Por ejemplo, Olga Behar 鈥揳utora de El clan de los 12 ap贸stoles donde investiga la relaci贸n del expresidente 脕lvaro Uribe con grupos paramilitares鈥, que tiene r茅cord de ventas y su 煤ltimo libro va por la d茅cima edici贸n. Uno no espera que la vayan a invitar a nada, siendo una persona muy importante. Uno ya no espera nada”.

Y, sin embargo, el editor se sorprende por la presencia de otras figuras en la Feria del Libro: “Hay una se帽ora que se llama Angela Becerra, de la que he le铆do alguna obra y no da como para representar la literatura colombiana”, asegura, a la vez que no duda en apuntar a otras invitaciones basadas en amistades. “Hay otros que est谩n invitados porque son amigos del gobierno. De Enrique Serrano, que ocupa un cargo p煤blico en el Archivo General de la Naci贸n, se dice que va a escribir un libro sobre la mujer de Iv谩n Duque. No lo critico literariamente, pero tiene un cargo p煤blico y est谩 siendo favorecido”.

William Ospina, antes de terminar la llamada, dibuja una panor谩mica sobre la industria cultural de Colombia nada halag眉e帽a: “Yo he tenido mucha presencia en eventos internacionales, pero no ha sido gracias a los gobiernos, aunque tampoco lo reclamo. En general, no es tanto que haya censura, sino que no hay oportunidades. Algunos hemos tenido esa suerte, pero hay muchos autores que no, porque depende del azar. No hay pol铆tica de est铆mulos ni reconocimiento, y adem谩s est谩n estos pol铆ticos que ven la cultura como un lugar donde escrutar opini贸n”.

Lo que s铆 es una realidad es que autoras y autores como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, H茅ctor Abad Faciolince, Juan Gabriel V谩squez o Pablo Montoya, referentes de las consagradas letras colombianas, no van a pisar Madrid en esta feria.

