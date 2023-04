–

De parte de Indymedia Argentina April 21, 2023 141 puntos de vista

La Comisi贸n Quinta del Senado colombiano, que trata los proyectos vinculados al sector minero energ茅tico, aprob贸 parcialmente el proyecto de ley 114/2022, presentado por la Alianza Colombia Libre de Fracking. La propuesta votada ayer proh铆be la utilizaci贸n de fracking y la explotaci贸n de yacimientos no convencionales. Los congresistas exceptuaron, sin embargo, la prohibici贸n de la explotaci贸n del gas asociado a mantos de carb贸n. De este modo, el proyecto alcanz贸 ya la mitad del recorrido parlamentario para ser ley, resta su aprobaci贸n en la C谩mara de Representantes (Diputados).

La militante socioambiental colombiana, Tatiana Roa Avenda帽o, comparti贸 su alegr铆a y, en di谩logo con OPSur, anticip贸 que seguir谩n trabajando para lograr la aprobaci贸n antes de junio de 2024.

-驴Qu茅 significa la aprobaci贸n del proyecto de ley 114/202 en el segundo debate, qu茅 instancias quedan y cu谩les son las expectativas?

El Proyecto de Ley se present贸 cuando empez贸 este nuevo Congreso. Es el cuarto proyecto que present贸 la Alianza Colombia Libre de Fracking en articulaci贸n con diferentes partidos que componen la bancada del Gobierno. Hasta ahora el proyecto se discuti贸 en la Comisi贸n Quinta, que es la que trata los temas minero energ茅ticos y ambientales, y tambi茅n se discuti贸 en la plenaria del Senado.

Colombia tiene un Congreso bicameral, las discusiones empiezan en el Senado y luego pasan a la C谩mara de Representantes. Eso quiere decir, que vamos en la mitad del proceso. Esta aprobaci贸n garantiza que pueda seguir su tr谩nsito hacia la C谩mara de Representantes.

-驴Hay plazos para que se realicen las pr贸ximas instancias?

El plazo que vamos a tener es junio de 2024. Nosotros quisi茅ramos que pudiera salir antes de terminar esta Legislatura, la de 2022 y 2023, pero creemos que en este momento el gobierno tiene la urgencia de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y una serie de reformas como la de Salud y la de Pensiones.

-驴La prohibici贸n no alcanzar铆a al gas asociado a mantos de carb贸n porque ya hay una explotaci贸n en curso?

En realidad, m谩s que porque haya una explotaci贸n en curso, estas explotaciones que ya tienen licencia podr铆an seguir, tiene que ver con intereses de las empresas carboneras, como la Drummond y el Cerrej贸n, que son empresas que tienen inter茅s y han explotado, en particular la Drummond, el gas asociado a mantos de carb贸n como una forma de conseguir energ茅ticos para su propio proceso minero. Es decir, ese gas en mantos de carb贸n se ha utilizado m谩s en el proceso minero que para otros beneficios de la sociedad. Entonces hay una presi贸n muy grande hacia ciertos congresistas, que siempre han respondido a sus intereses y que hacen parte de la bancada de gobierno, para que no se proh铆ba el gas asociado en mantos de carb贸n. Desde mi perspectiva, yo veo en las empresas mineras un inter茅s por incorporar el gas en mantos de carb贸n, en un contexto posiblemente de prohibici贸n del carb贸n en un futuro cercano, como una nueva fuente de recursos. Entonces, esas presiones han hecho que el gas asociado al manto de carb贸n no haya sido excluido. Ahora bien, hay que reconocer que nosotros, como Alianza Colombia Libre de Fracking, reci茅n hace muy poco empezamos a incorporarlo en el debate. Llevamos cuatro proyectos de ley presentados y reci茅n en el anterior, es decir, el tercero, empezamos a incorporar el tema de los yacimientos no convencionales. Esto porque tensiones y diferencias en el interior de la Alianza para que nuestra lucha se ampliara m谩s all谩 del fracking. Exist铆a el temor para algunas personas y organizaciones, que quiz谩 por aspirar a esta nueva demanda, pudiera frenarse la aprobaci贸n del proyecto de ley contra el fracking. Ha sido un proceso pedag贸gico interesante que ha ido calando en el movimiento nacional ambientalista colombiano que hoy tiene una perspectiva m谩s cr铆tica al modelo petrolero.

-驴C贸mo se lleg贸 a esta instancia? 驴C贸mo se trabaj贸 para construir la decisi贸n de las y los parlamentarios de tratar este proyecto?

En primer lugar, la Alianza Colombia Libre de Fracking se constituye en el 2017, luego las grandes movilizaciones del 2016 en la zona de San Mart铆n Cesar. Esta Alianza tiene como riqueza la gran diversidad de personas y organizaciones que la constituyen, y entre muchas experticias exist铆an capacidades de algunos integrantes y de algunas organizaciones en el trabajo legislativo. Entonces, al conocer que en otros pa铆ses se hab铆a logrado aprobar leyes contra el fracking, empezamos a construir un proyecto de ley que permitiera la prohibici贸n.

Ese primer proyecto cont贸, b谩sicamente, con el respaldo de congresistas de izquierda, en ese momento del Polo Democr谩tico; con partidos de centro, como los Verdes, y convenci贸 a algunos otros parlamentarios de otros partidos. Desde ah铆 empez贸 un proceso de aprendizaje para nosotros de lo que significaba movernos en el espacio de la Legislatura. Tambi茅n gener贸 una tensi贸n, por supuesto, porque la Legislatura es un espacio que consume demasiado tiempo y descuida otros espacios importantes organizativos y de movilizaci贸n social. Entonces hubo que lograr conjugar la din谩mica de la movilizaci贸n, los procesos org谩nicos locales y el trabajo en la Legislatura. Se fue tratando de mantener un equilibrio, aunque hay que reconocer que moverse en el espacio pol铆tico consume demasiada energ铆a, es fuerte para los activistas ver c贸mo se van transando los acuerdos entre los pol铆ticos.

Luego de que el primer proyecto de ley no logr贸 pasar, seguimos trabajando en otros procesos. Hay un trabajo fuerte con lo que se conoce como Unidades de Trabajo Legislativo, que son los equipos t茅cnicos y pol铆ticos que tienen los congresistas. Creo que ha sido fundamental contar con esos acuerdos, con ese grupo de personas, algunas muy cualificadas. Algunos congresistas tienen ge贸logos, ingenieros, trabajando para ellos, y esto contribuye a una alianza interesante para el trabajo con la gente m谩s t茅cnica, no s贸lo sobre la t茅cnica del proceso extractivo, sino t茅cnica en el proceso de la Legislatura. Ha sido muy interesante trabajar con ellos.

Fuente: https://opsur.org.ar/2023/04/19/colombia-dio-otro-paso-hacia-la-prohibicion-del-fracking/