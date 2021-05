May 5, 2021

Resumen latinoamericano, 4 de mayo de 2021.

El presidente colombiano ha cedido a la petición popular y buscará una vía común para solucionar los problemas del país. Las manifestaciones continúan, ahora de forma pacífica, tras la denuncia de la ONU y la UE a la actuación policial

Las protestas contra el Gobierno persisten en las calles de Colombia, donde aún reina la tensión en vísperas de un nuevo «paro nacional» convocado para este miércoles por los sindicatos y organizaciones sociales. Sin embargo, ya se han abierto las puertas del diálogo, después de que el presidente Iván Duque haya convocado a los diferentes movimientos políticos, judiciales, empresariales y sociales del país a un coloquio «sin diferencias ideológicas».

El objetivo de las conversaciones es solucionar los problemas nacionales y la violencia que en siete días se ha cobrado la vida de al menos 19 personas en manifestaciones. Quieren encontrar la vía para «rechazar la violencia en todas sus formas», además de «acelerar el Plan Nacional de Vacunación; asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables, y, por supuesto, potenciar la reactivación económica«, ha expresado el presidente.

Antes de este llamamiento al diálogo de Duque, el expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, manifestó su disposición a reunirse con el mandatario del país y así ayudar a buscar salidas a la crisis.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1389561560540979200&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fnoticias%2F20210505%2Fduque-llama-dialogo-colombia-se-prepara-paro-nacional%2F2088703.shtml&sessionId=6c9e348c827222ccfc1e0a26e267129156e60af1&siteScreenName=rtve&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

“Presidente @IvanDuque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino.“— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 4, 2021