Por Pedro Santana Rodr铆guez*. LQSomos.

Con un buen comienzo, la reuni贸n del presidente electo Gustavo Petro con una alta delegaci贸n del gobierno de los Estados Unidos, augura que las futuras relaciones abarcar谩n los principales temas de la agenda bilateral que no estar谩n exentas de contradicciones puesto que los intereses de ambas naciones son diferentes, pero, que podr谩n ser desarrolladas no solo con un respeto mutuo sino como lo destaco el presidente colombiano en una relaci贸n de igualdad y respeto por la autonom铆a nacional.

La delegaci贸n norteamericana estuvo encabezada por Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Jonathan Finer asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente en la Casa Blanca; Philip Gordon asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris y Juan Gonz谩lez quien es el director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, adem谩s del embajador de los Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri; al presidente electo Gustavo Petro lo acompa帽aron 脕lvaro Leyva Dur谩n ministro designado de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo embajador designado en los Estados Unidos y Arlene Tickner profesora de la Universidad del Rosario y quien acompa帽o la Comisi贸n de empalme en el sector de las relaciones internacionales as铆 como Fernando Garc铆a asesor del presidente en temas internacionales.

Seg煤n trascendi贸 a los medios de comunicaci贸n la reuni贸n se ocup贸 de las relaciones comerciales entre ambos pa铆ses que es deficitaria para Colombia, en el 煤ltimo a帽o en cerca de 3.200 millones de d贸lares y que motiv贸 al presidente electo a plantear en su campa帽a electoral la revisi贸n del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Palmieri al finalizar la reuni贸n se帽al贸 la disposici贸n de la administraci贸n del presidente Biden a una revisi贸n del mismo.

Este punto es clave sobre todo desde la perspectiva del enfoque de la administraci贸n entrante de la seguridad y la soberan铆a alimentaria. Un tema crucial puesto que Colombia importa cerca de 15 millones de toneladas de granos que podr铆an producirse en Colombia, pero que los altos subsidios que reciben los agricultores norteamericanos cercanos a los 30 mil d贸lares anuales mientras en Colombia todos lo auxilios a los productores agr铆colas no llegan a los 1.500 d贸lares al a帽o, no permiten lograr precios competitivos. Como resultado de este tratado de libre comercio buena parte de los campesinos que antes se dedicaban a los cultivos de ma铆z, trigo y frijoles, quedaron en la ruina. Hoy dependemos para nuestra alimentaci贸n de la importaci贸n de estos productos que, como consecuencia de la pandemia se profundiz贸 con la llamada crisis de los container, que afect贸 y sigue afectando el transporte de las importaciones y ahora agravada por la guerra de Ucrania productora no solo de cereales como el trigo sino de fertilizantes, todo ello ha generado una presi贸n sobre las cosechas de cereales con la consiguiente escalada de los precios y la inflaci贸n. Los alimentos de la canasta b谩sica en Colombia han crecido en el 煤ltimo a帽o en un 30% para los sectores populares.

Un tema tambi茅n tratado sin que se hayan trascendido los contenidos del mismo es el tema que acapara las relaciones entre los dos pa铆ses y es el problema del narcotr谩fico. Tema complejo en que la administraci贸n de Joe Biden se plantea desde un enfoque m谩s integral, pero sin avances significativos. La diferencia de Biden con los presidentes anteriores de los Estados Unidos es el reconocimiento que se debe dar un tratamiento integral al mismo lo que podr铆a permitir un tratamiento diferenciado a los eslabones m谩s d茅biles de la cadena que son los campesinos productores de la materia prima que al no tener otras alternativas para su sobrevivencia viven de los cultivos de uso il铆cito principalmente de la coca que seg煤n los 煤ltimos estimativos corresponder铆a a 243.000 hect谩reas. All铆 lo que debe hacerse en mi opini贸n es avanzar en el desarrollo de la sustituci贸n pactada y en marcha con los acuerdos con 100 mil familias productoras de coca. El problema es que este gobierno no cumpli贸 o lo hizo en un porcentaje muy bajo con los acuerdos de sustituci贸n, erradicaci贸n y alternativas productivas y econ贸micas para estas familias.

Para que el programa de sustituci贸n avance se requiere tambi茅n y de forma arm贸nica disponer de tierras para que los campesinos puedan emprender cultivos alternativos que en buena medida no pueden ser realizados en los actuales sitios de siembra porque estas tierras son de las comunidades ind铆genas o negras o se encuentran en parques nacionales en los cuales no se puede hacer sustituci贸n, luego se debe disponer de tierras en otros lugares y eso depende de avances en el programa de reforma rural integral que debe disponer de tierras para la reubicaci贸n de 茅stas familias.

Mientras subsista el prohibicionismo como pol铆tica global hay que avanzar en otros frentes como la interdicci贸n de los medios de transporte de la coca铆na, actuar en el frente del lavado de activos y de los precursores qu铆micos necesarios para el procesamiento del alcaloide, dar a los consumidores un tratamiento desde la perspectiva de la salud p煤blica. Y por supuesto donde no haya acuerdos de sustituci贸n voluntaria se tendr谩 que erradicar forzosamente. El Estado no puede renunciar a esta herramienta m谩xime cuando la nueva administraci贸n no planteara de ninguna manera la aspersi贸n a茅rea de los cultivos con glifosato. Estos deber谩n ser en el futuro temas de negociaci贸n y eventuales acuerdos con el gobierno norteamericano.

Hay temas igualmente complejos como el papel de Colombia en la Otan y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. El primero es sumamente complejo porque el gobierno de Duque hizo todo lo posible por dejar amarrado al pa铆s al bloque donde son hegem贸nicos los Estados Unidos. Este organismo es utilizado por los Estados Unidos para tratar de mantener su hegemon铆a tanto pol铆tica como econ贸mica mediante la fuerza. Uno de los or铆genes de la guerra de Ucrania tiene relaci贸n directa con la oposici贸n de Rusia a que este pa铆s ingresara a la OTAN por ser pa铆s lim铆trofe con Rusia. Ya se hab铆an violado los acuerdos de Minsk suscrito en 2014 y ahora en su reciente encuentro en Madrid la OTAN se帽ala a China como el adversario estrat茅gico. Colombia a mi juicio no debe estar en este bloque, debe por el contrario profundizar sus relaciones con Am茅rica Latina y preservar la regi贸n como un territorio de paz libre de armas nucleares y que propugna en el nivel internacional por la distenci贸n, la paz y las negociaciones diplom谩ticas de los conflictos.

El restablecimiento de las relaciones con Venezuela no tendr铆a porque afectar la relaci贸n con los Estados Unidos en la coyuntura de distensi贸n de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, este restablecimiento tambi茅n afronta el problema del narcotr谩fico, as铆 como la presencia de organizaciones armadas del ELN y las Disidencias en dicho pa铆s, que el gobierno del presidente Gustavo Petro tendr谩 que tomar en consideraci贸n. Este restablecimiento de relaciones diplom谩ticas y comerciales es muy importante para los habitantes de la frontera y para su reactivaci贸n econ贸mica.

Finalmente se mencion贸 que durante la reuni贸n se abordaron los temas del medio ambiente y el tema de la paz. Sobre el primero la agenda puede ser provechosa para Colombia y sobre todo para los pa铆ses de la regi贸n amaz贸nica y est谩n relacionados con el calentamiento global y el papel de la amazonia como uno de los pulmones del planeta que est谩 seriamente amenazada por la deforestaci贸n, la miner铆a ilegal y que toca principalmente con su conservaci贸n, pero que tiene que tener una compensaci贸n por parte de los pa铆ses del norte global.

Y en el tema de la paz tambi茅n hay coincidencias con la administraci贸n del presidente Joe Biden que conoci贸 muy de cerca el proceso de negociaci贸n con las FARC, siendo el vicepresidente de Barack Obama que apoy贸 este proceso de negociaci贸n. El respaldo del gobierno de los Estados Unidos al proceso de la llamada por el presidente Petro la paz total ser铆a muy importante, pues hay aspectos que tocan con las pol铆ticas y con los intereses de los Estados Unidos, como el tema de la extradici贸n que ser谩 a no dudarlo un asunto presente en un eventual proceso se sometimiento de las bandas criminales ligadas con el narcotr谩fico. Hay all铆 un espacio de entendimiento que ojal谩 sea positivo entre las dos administraciones.

Hay que entender que esta primera reuni贸n es apenas el inicio de las relaciones entre los dos gobiernos y dar谩 paso en el futuro inmediato a la apertura de espacios de negociaci贸n que en algunos temas no ser谩n f谩ciles. Pero es hora de que el gobierno de Colombia establezca unas relaciones francas con los Estados Unidos en que se defiendan los intereses nacionales en medio del respeto y el di谩logo.

* Pedro Santana Rodr铆guez es Director de la Revista Sur

