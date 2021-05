–

De parte de ANRed May 5, 2021 86 puntos de vista

Desde hace días Colombia es noticia debido a los abusos contra los derechos humanos que el Estado ejerce contra el pueblo en lucha, que ha salido a las calles para frenar la implementación de medidas que precarizan la vida. La violencia contra el pueblo se denuncia y reproduce en los cientos de videos que circulan por redes sociales, pero aquella violencia que especialmente se ejerce sobre las mujeres y travestis es particular, puesto que los ataques se realizan medios sexuales. Hasta el momento se han denunciado 10 víctimas de abusos sexuales efectuados por agentes del ESMAD. «La violación es parte de esa moral opresora que coloca que atrapa a la mujer y le impone un límite, que es el límite de su cuerpo» explica la antropóloga feminista Rita Segato. Por ANRed

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

Fragmento de «Un violador en tu camino». Las Tesis

La denuncia sobre los abusos y la violencia del Estado colombiano frente a las manifestaciones populares en el marco del Paro nacional, se multiplican. Las listas de heridos, detenidos, asesinados y desaparecidos son denunciadas por organismos de derechos humanos locales e internacionales.

Sin embargo la forma de ejercer la violencia que tienen los Estados asumen ciertas particularidades, cuando se trata de cuerpos femeninos y feminizados, ya que los ataques sexuales son una de las mas recurrentes. En lo que va de las jornadas de protesta se han denunciado 10 víctimas de abusos sexuales.

Organizaciones feministas en la ciudad de Cali denunciaron al agente del ESMAD John Morales por abusar sexualmente de una estudiante y remarcaron que la «violencia sexual es un medio específico de opresión y ejercicio del poder patriarcal de las instituciones».

Que lo sepa todo el mundo que el agente del ESMAD JOHN MORALES ES UN VIOLADOR DE MIERDA. #ParoNacional30A #EsmadAsesino #EsmadViolador #ParoNacionalIndefinido pic.twitter.com/g5KfGlL0hP — Mariana. (@marim595) May 1, 2021

En un video registrado en la zona de los Llanos orientales, se observa el momento donde un jefe del ESMAD le dice al otro «hágale lo que quiera y déjela pasar», al referirse a una mujer, a quien le señalan «usted no debe estar acá».

La antropóloga argentina Rita Segato, especialista en violencia de género ha explicado en sus desarrollos teóricos la importancia de comprender los ataques sexuales, como crímenes del poder.

Sus aportes teóricos ayudan a descifrar la confusión que genera la idea de violencia sexual, al enterderla como una violencia que tiene que ver con la sexualidad. «La violación está fundamentada no en un deseo sexual, no es la libido de los hombres descontrolada, necesitada. No es eso porque ni siquiera es un acto sexual: es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Un acto que se apropia, controla y reduce a la mujer a través de un apoderamiento de su intimidad». Rita enfatiza, que la idea de violencia sexual desorienta ya que empuja a interpretar lo que nos sucede a las mujeres al campo de lo privado, de lo íntimo.

La sistematicidad de las violaciones en los conflictos, tal como sucede en Colombia o en la revuelta popular en Chile en octubre de 2019, donde también hubieron denuncias de mujeres que sufrieron ataques por medios sexuales, nos arroja luz para entender las formas en la que los Estados patriarcales ejercen sus poderes. Por lo tanto, tal como ha denunciado la poesía «Un violador en tu camino» a los largo de todo el mundo: «¡el estado opresor es un macho violador!»