El rey espa帽ol Felipe VI le entreg贸 a la 鈥渄emocracia colombiana鈥 el premio ‘World Peace and Liberty Award’ 2021 en la ciudad de Barranquilla

El galard贸n, que por primera vez no se le concede a una persona, fue otorgado or la Asociaci贸n Mundial de Juristas. En el acta de entrega se explica que es 鈥淐olombia un ejemplo del 茅xito de la democracia no solo en Am茅rica Latina sino tambi茅n entre todas las naciones del mundo鈥 y que el pa铆s tiene una 鈥渟ociedad civil que honra los derechos de la libertad de expresi贸n鈥.

En sus a帽os de existencia Colombia no ha conocido la democracia, ni siquiera la liberal burguesa. Marcada por diversas guerras y violencias de distintos signos, el pa铆s no ha conocido siquiera la paz.

Solo en el a帽o 2021, seg煤n el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una ONG colombiana con reconocimiento internacional, han sido asesinados 160 l铆deres sociales y 44 excombatientes de la guerrilla FARC firmantes de la paz, cuyo Acuerdo ha sido torpedeado por el presidente que recogi贸 el premio de marras.

Por si fuera poco, entre abril y junio, 80 personas perdieron la vida durante la represi贸n de la polic铆a contra las protestas que sacudieron el pa铆s; mientras, el ej茅rcito, en su lucha contra los grupos armados ilegales, ha bombardeado campamentos con ni帽os en su interior.

Estas son acciones recientes, pues es conocido el terror que ha impuesto por d茅cadas la oligarqu铆a colombiana mediante sus estructuras represoras oficiales, paramilitares o narcotraficantes.

La violencia estructural es una constante en ese pa铆s. En lo que va de a帽o han ocurrido, seg煤n la misma fuente, 80 masacres con 313 v铆ctimas, muchas de ellas j贸venes y mujeres.

El Banco Mundial al parecer no tiene el mismo criterio sobre la democracia colombiana que la prestigiosa Asociaci贸n de Juristas, pues asegura en un reciente informe que el pa铆s suramericano es el segundo pa铆s m谩s desigual de Am茅rica Latina.

El oficial Departamento Administrativo Nacional de Estad铆sticas de esa naci贸n reconoce en un informe de abril de 2021 que la pobreza alcanza a 21 millones de colombianos, el 42,5 % de la poblaci贸n, y de ellos viven en pobreza extrema m谩s de siete millones de personas.

En t茅rminos de empleo, el 48 % de los trabajadores colombianos trabajan de manera informal, lo que incrementa la desigualdad en el acceso a otros derechos como la seguridad social y la salud. En este momento, 12 de cada 100 no tienen ning煤n empleo.

Con los derechos a la vida, la alimentaci贸n, al empleo, la salud y a la seguridad social vulnerados, no es posible hablar de democracia.

Pero si el premio es por la permanencia de un modelo multipartidista, una supuesta divisi贸n de poderes y la famosa libertad de expresi贸n, Colombia tampoco clasificar铆a.

El sistema de partidos en la naci贸n suramericana hace aguas por todos lados. La corrupci贸n, los v铆nculos con el narcotr谩fico, la ausencia de 茅tica y la preeminencia de intereses econ贸micos y personales por encima de ideolog铆as, son las caracter铆sticas principales de la mayor铆a de los partidos del pa铆s. Hasta los propios pol铆ticos optan en sus carreras electorales por desmarcarse de esos conglomerados tradicionales que sobreviven por sus estructuras clientelares.

Asimismo, los entes oficiales encargados de velar por limpieza de los procesos electorales son blanco de innumerables cr铆ticas. Los casos de fraude son conocidos y la impunidad reina. El propio presidente Duque ha sido criticado por el ingreso de dinero proveniente del narcotr谩fico sin que se le mueva un m煤sculo facial al sistema.

En cuanto a justicia, ese mismo Presidente que agarr贸 sonriente el premio, ha puesto todos los obst谩culos posibles para frenar la Jurisdicci贸n Especial para la Paz (JEP), ente independiente nacido del proceso negociador entre la guerrilla FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. No conforme, el mandatario se ha encargado de interferir en la justicia ordinaria y defender pol铆ticamente a su mentor 脕lvaro Uribe, acusado de varios delitos.

Y en cuanto a libertad de expresi贸n, solo un par de datos. La inmensa red de medios de comunicaci贸n tradicionales (prensa escrita, radial y televisiva) y digitales est谩 en manos de cinco grupos empresariales que tienen el control econ贸mico y pol铆tico del pa铆s.

Y para colmo de males, parte de lo que aparece como prensa alternativa, es financiada por estos mismos grupos, por la USAID o por la NED, quedando en franca desventaja la voz de los excluidos.

Una curiosidad final. En el Congreso donde fue premiada la 鈥渄emocracia colombiana鈥 estuvo entre los invitados el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Su sola presencia denota el calibre pol铆tico de ese evento y la probidad del premio.

Al Mayadeen