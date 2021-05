–

Durante el Cadenazo de Medios Libres en Vigilia por Colombia, Magaly Pino, vocera del Equipo Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, convers贸 con Claudia Korol. Magaly est谩 en Cali uno de los centros de mayor resistencia y movilizaci贸n popular.

Claudia Korol: 驴Cu谩les son los puntos centrales para analizar la situaci贸n que vive hoy Colombia?

Magaly Pino: Tenemos que iniciar esta conversa diciendo, que (son las) marchas masivas en contra de la reforma tributaria con la cual el Estado pretend铆a solventar el d茅ficit, y que la mayor parte de los recursos iban a provenir de la base gravable del impuesto a la renta b谩sica familiar. Esto se retira. Inicialmente, algunos componentes de estas medidas antipopulares y regresivas y luego la reforma en su conjunto debido a la respuesta de la gente. Pero la movilizaci贸n tom贸 mucha m谩s fuerza con la feroz represi贸n policial y militar. Por el cambio sustantivo en el car谩cter de las protestas, por una posici贸n en contra de la reforma tributaria, a una convergencia de m煤ltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudiz贸 en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de a帽os atr谩s, expresada desde el paro c铆vico que inici贸 el 21 de noviembre de 2019.

Factores importantes a tener en cuenta: el agotamiento de este modelo imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n en Colombia, especialmente, a la juventud, y la represi贸n y la criminalizaci贸n del derecho a la protesta social. Las protestas del 21 de noviembre de 2019, de septiembre de 2020 y las del 28 de abril pasado han sido duramente reprimidas por la fuerza policial, encabezadas por el Grupo Antidisturbios, el ESMAD.

La multiplicidad de los hechos violatorios a los Derechos Humanos dificulta tener una cuantificaci贸n exacta de lo que ocurre en tiempo real.

Pensamos que este resurgir frente a estas pol铆ticas neoliberales nos dan una lectura del momento en que est谩 el modelo. Frente a estas acciones se presentan unas reacciones que no son justamente las que llaman al di谩logo y a la concertaci贸n, sino que se hace a trav茅s del ejercicio represivo y en unos laboratorios genocidas que se practicaban en la ruralidad y ahora se trasladan a la ciudad: camionetas blindadas, camionetas de gente de bien, como les decimos ac谩, que est谩n bien armadas con pistolas de corto y largo alcance que se preparan para la guerra y que salen de noche a secuestrar y asesinar personas.

Hemos tenido la violaci贸n de mujeres cuando son trasladadas a los centros de estaciones de polic铆a.

CK: 驴C贸mo se da la represi贸n en un mundo y en otro, rural y ciudad?

MP: El desplazamiento se ha dado hist贸ricamente desde lo rural hacia las ciudades y estos desplazamientos tienen que ver con grupos armados, con la permisividad del ej茅rcito colombiano.

Esto se traslada a la ciudad cuando llegan camionetas blindadas con hombres fuertemente armados y arremeten contra la poblaci贸n civil. Uno es el efecto terror que causan con este operar, porque ya no es la confrontaci贸n con el ESMAD; cuando hay esa confrontaci贸n se camuflan personas de civil que accionan las armas y como no est谩n identificadas, se desconoce qui茅nes son.

CK: Da la impresi贸n que un sujeto central de esta rebeli贸n son los y las j贸venes en la primera l铆nea y muchos de esos participantes en la resistencia no forman parte de organizaciones hist贸ricas y populares de Colombia. 驴C贸mo es esa relaci贸n entre lo organizado y esa participaci贸n de j贸venes que se sumaron en estos meses?

MP: Nosotros decimos que hay otro nivel de organizaci贸n. A esas primeras l铆neas fueron esos j贸venes que no est谩n organizados dentro del Comit茅 Nacional de Paro que lo conforman, en su gran mayor铆a, las centrales obreras. Pero que de una manera inmediata ponen la ola comunitaria, organizan la misi贸n m茅dica, organizan la primera l铆nea, la que contiene y una tercera l铆nea que recoge las piedras y los palos, que est谩 llevando el agua, la leche para mitigar los gases. Y una cuarta l铆nea donde se presenta la arenga, el control de las fuerzas que se acercan y donde se recogen los heridos que se llevan a ese espacio humanitario. Y hemos recibido gratamente la articulaci贸n con las facultades de Medicina y hemos tenido m茅dicos param茅dicos.

Esos son los 鈥渧谩ndalos鈥 que este Estado quiere estigmatizar, que para este Estado son terroristas, porque pedir derechos es terrorismo para este Estado.

CK: Nombrabas a las mujeres en todas las l铆neas de resistencia y quer铆amos saber 驴qu茅 rol est谩n jugando las mujeres en esta rebeld铆a y como est谩n siendo reprimidas en sus cuerpos y en sus vidas?

MP: Somos precisamente las mujeres las que nos hemos convertido en bot铆n de guerra porque en esas l铆neas est谩n los hijos e hijas, los y las sobrinas. Adem谩s cuando las detienen las amenazan con un lenguaje agresivo de 鈥渢e vamos a violar鈥, 鈥渟omos siete y te vamos a tocar鈥.

Pero la mujer ha demostrado que puede ser vocera, son las que atienden, las heridas. Hoy tenemos primeras l铆neas conformadas solamente por mujeres.

CK: Dentro de una situaci贸n tan compleja, uno de los debates que se debe estar dando es hasta donde las fuerzas que hoy est谩n en lucha podr谩n avanzar en articulaciones que no queden cooptadas por el sistema hegem贸nico. 驴Cu谩l es el debate que se est谩 dando frente a esta situaci贸n?

MP: Las organizaciones sociales y de derechos humanos pensamos que la confrontaci贸n no puede ser eterna porque la desigualdad en la confrontaci贸n es visible y nos preocupa que todos los muertos son j贸venes. Entonces hemos hecho un llamado a las organizaciones internacionales y en una sociedad tan cat贸lica como lo es la colombiana, los arzobispos, comprometidos con la defensa de la vida, han llamado al di谩logo. No a un di谩logo de cualquier forma, no con las condiciones que propone el Estado, sino con las propuestas que desde los territorios proponen estos j贸venes en sus asambleas. Se est谩n haciendo estos ejercicios en todos los escenarios para escucharlos a ellos y que no vengan otros a decidir por ellos.

CK: 驴Qu茅 ha sucedido con la implementaci贸n o no implementaci贸n de los Acuerdos de Paz? 驴Qu茅 percepci贸n hay de lo sucedido?

MP: Una de las resistencias tambi茅n tiene que ver con eso. Porque los j贸venes dicen que si una fuerza guerrillera, de lucha hist贸rica y revolucionaria y a trav茅s de unos acuerdos que fueron avalados por la comunidad internacional, esos acuerdos (fueron) incumplidos, qu茅 esperanza tenemos frente a unos ejercicios que se han venido haciendo hace 17 d铆as.

Nosotros hemos dicho que piedras y palos, frente a ramas y francotiradores, no estamos en igualdad de condiciones. Pero no estamos diciendo que vamos a negociar cualquier cosa. Si los j贸venes dicen que ellos no van a claudicar, que necesitan una certeza de que este Estado cumpla, es all铆 donde nosotros necesitamos que la comunidad internacional haga much铆sima m谩s presi贸n frente al cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.

CK: En esa b煤squeda de una alternativa y en medio de esa confrontaci贸n apareci贸 con mucha fuerza el papel de la guardia ind铆gena llegando a Cali. 驴C贸mo analizan ese traslado desde los territorios?

MP: Es precisamente esa presencia de la guardia ind铆gena que inicialmente a nosotros nos produc铆a como un b谩lsamo por ese ejercicio del di谩logo, por ese llamado a la vida. Sin embargo, la guardia ind铆gena fue atacada cuando se retiraba y otro grupo ingresaba llevando alimentos.

Estos hechos nos pueden dar una idea de lo que este modelo y la derecha de este pa铆s est谩 expresando, es un llamado al no dialogo, a la confrontaci贸n.