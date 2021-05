May 25, 2021

Entrevista a Ileana Noscue del Pacto Hist贸rico Argentina

Colombia en La Plata

Mario Hernandez

M.H.: 驴Cu谩l es la situaci贸n que se est谩 viviendo en este momento en tu pa铆s, Colombia?

E.N.: Ha devenido en una grave crisis social y pol铆tica. El 28 de abril se inicia un gran paro nacional con una primera consigna, en contra de un proyecto de reforma tributaria que pretend铆a presentar el gobierno uribista de Iv谩n Duque.

Creemos que ya es evidente que esa primera consigna fue solo el puntapi茅 para desencadenar estos m谩s de 20 d铆as de paro nacional. En ese momento la consigna era esa y lastimosamente hoy es exigirle al gobierno de Colombia garant铆as y respeto por la protesta social y las movilizaciones pac铆ficas.

La 煤nica respuesta que ha dado el gobierno en la mesa de di谩logo que tuvo con el Comit茅 nacional del paro fue reivindicar la orden al brazo armado, a la polic铆a nacional, a la polic铆a anti disturbios y al Ej茅rcito que hoy se encuentran militarizando las grandes ciudades de Colombia. Seguir con esta recuperaci贸n, como lo plantean ellos, de las ciudades.

Tenemos cifras lamentables, p茅rdidas de vidas desde los j贸venes que han sido parte de estas manifestaciones, tenemos una cifra muy importante de desaparecidos, se habla de 600 personas desaparecidas en estos d铆as de paro. Tenemos hechos de violencia, capturas irresponsables y represivas a los manifestantes. Tenemos, lamentablemente, violaciones sexuales de parte de miembros de la fuerza p煤blica y lo peor de todo es que, a pesar de todo el eco que hemos logrado tener a nivel internacional sobre lo que est谩 ocurriendo en Colombia, seguimos confirmando que hay una ampl铆sima brecha entre lo que el gobierno intenta representar y lo que realmente son y representan las mayor铆as populares y sociales en Colombia.

M.H.: El mi茅rcoles hubo una convocatoria a grandes manifestaciones de protesta en todo el pa铆s.

E.N.: El mi茅rcoles pasado hubo otro llamamiento a movilizaciones nacionales en todas las ciudades de Colombia, a nivel internacional acompa帽amos desde diversas ciudades a la vez, ac谩 en la ciudad de La Plata hicimos una movilizaci贸n que ha sido la 煤nica de la comunidad colombiana en la historia de nuestra migraci贸n reciente al pa铆s en esta ciudad.

En Buenos Aires tambi茅n ha habido muchas movilizaciones y el llamamiento a las movilizaciones de ma帽ana es justamente a reivindicar que el paro contin煤a, a seguir exigi茅ndole al gobierno garant铆as para esta protesta.

Creo que es evidente que hay un descontento social generalizado, al parecer Iv谩n Duque no comprende todav铆a la importancia de esta efervescencia social que esperemos no se quede en algo coyuntural, esperamos que pueda trascender. Las 煤nicas respuestas que 茅l ha dado a todos los reclamos colectivos que le est谩n haciendo los millones de colombianos a su gobierno, son como dir铆amos en Colombia 鈥減a帽itos de agua tibia鈥, ofrecimientos de migajas a esa sociedad que lo 煤nico que est谩 pidiendo son pol铆ticas p煤blicas, pol铆ticas del Estado, educaci贸n y salud p煤blicas.

No es gratuito que justamente las que se est谩n manifestando hoy en Colombia sean la juventud y las nuevas generaciones, porque somos el producto, lamentablemente, de un mont贸n de modelos pol铆ticos del mismo corte neoliberal, capitalista, extractivista que lo 煤nico que han dejado en Colombia son generaciones y generaciones sin educaci贸n.

No tenemos una educaci贸n p煤blica gratuita y universal como la que hay en pa铆ses como Argentina, por ejemplo. No hay condiciones laborales, no hay empleo. Y ante todas estas formas de exclusi贸n, el Presidente lo 煤nico que ha ofrecido son cuestiones que parecen burlas frente a la sangre que han derramado nuestros j贸venes en Colombia.

Ofrece, por ejemplo, gratuidad en un semestre a los sectores m谩s populares que estudien en las poqu铆simas universidades p煤blicas que tenemos en Colombia. Somos de los 煤nicos pa铆ses en Latinoam茅rica donde se nos cataloga por n煤meros de acuerdo con nuestra condici贸n socioecon贸mica. Los estratos sociales 1 2 y 3 son los estratos populares y los 4 5 y 6 son los medios y altos. Uno de esos ofrecimientos fue otorgar gratuidad de la Universidad a los estudiantes de estos sectores populares por un semestre. F铆jese la magnitud de la insolencia del Presidente.

Y en la mesa de negociaci贸n propuso un programa de bolsa de empleo donde planteaba desde la inversi贸n estatal, cubrir el 25% de un salario m铆nimo a las empresas privadas para que contraten a j贸venes de 18 a 28 a帽os, es decir, la generaci贸n de mano de obra barata y sin educaci贸n.

Entonces, me parece que estamos ante eso, un gobierno autoritario, dictatorial y represivo que claramente no escucha al pueblo que hace m谩s de 20 d铆as est谩 gritando en la calle.