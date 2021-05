Es en este contexto, y tras casi 3 a帽os bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que busc贸, bajo la l贸gica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de d贸lares) para mejorar las finanzas p煤blicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el pa铆s necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el n煤mero de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visi贸n y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que m谩s personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teor铆a, no suena descabellado, es m谩s, llevar铆a a pensar que ser铆an las personas de altos ingresos quienes m谩s pagar铆an impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constituci贸n Pol铆tica de Colombia. Pero, seg煤n los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los pa铆ses m谩s desiguales de Am茅rica Latina (el 铆ndice GINI es de 51,3), reflejando una pol铆tica fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentraci贸n del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy peque帽o de la poblaci贸n. La reforma planteada, se unir铆a al largo y complejo sistema tributario del pa铆s que no refleja una verdadera pol铆tica progresiva y que est谩 lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podr铆amos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protecci贸n de los l铆deres sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, as铆 como el rechazo a propuestas de modificaci贸n de los reg铆menes pensionales, laborales y tributarios. As铆, en los 煤ltimos 5 a帽os Colombia ha visto sus calles recorridas por j贸venes, mujeres, ind铆genas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos ins贸litos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el pa铆s desde la d茅cada de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvi贸 a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis econ贸mica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el pa铆s, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones ind铆genas que emocion贸 por sus consignas y valent铆a y que logr贸 movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el pa铆s, logrando la opini贸n favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidi贸 a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represi贸n de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatizaci贸n y represi贸n por parte de la fuerza p煤blica, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 v铆ctimas de violencia f铆sica por parte de la polic铆a, 31 muertes (en proceso de verificaci贸n), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza p煤blica, 31 v铆ctimas de agresi贸n en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la polic铆a y 10 v铆ctimas de violencia sexual por parte de fuerza p煤blica. . De igual manera, la Defensor铆a del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) se帽al贸 que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empez贸 como una fuerte oposici贸n a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconoc铆a el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la rep煤blica Iv谩n Duque M谩rquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las 茅lites del pa铆s, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se reh煤san al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no lleg贸 pac铆fica o gratuitamente. Adem谩s de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del pa铆s, el Presidente Duque anunci贸 la militarizaci贸n del pa铆s antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar t铆pico de un estado de excepci贸n dictatorial con la polic铆a disparando en contra de manifestantes pac铆ficos y desarmados. Esta ha sido quiz谩s la respuesta m谩s violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilizaci贸n de las organizaciones ind铆genas despu茅s del cruel asesinato de Sandra Liliana Pe帽a, gobernadora ind铆gena de apenas 35 a帽os quien propon铆a la recuperaci贸n de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano m谩s negro de Am茅rica del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma m谩s aberrante posible. La situaci贸n es tal que, en medio de una reuni贸n pac铆fica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadr贸n antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestaci贸n, causando la muerte de un joven frente a m谩s de 1.000 espectadores que observaban a trav茅s de internet. Desde Silo茅, una comuna (favela) en Cali, se denunci贸 tambi茅n que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La d茅bil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “v谩ndalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “di谩logo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del pa铆s”, le contest贸 un estudiante. En Pereira, el alcalde promov铆a un “frente com煤n” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ej茅rcito y a la polic铆a para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y est茅 agonizando en un hospital de dicha ciudad.

驴Para d贸nde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero m谩s all谩 de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embri贸n de mucho de lo que pasar谩 en el continente y en el mundo en las pr贸ximas d茅cadas. Claro que cada pa铆s tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqu茅 en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utop铆a. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negaci贸n de la gravedad de la pandemia, la pol铆tica de sobreponer la econom铆a a la protecci贸n de la vida, y la obsesi贸n ideol贸gico-pol铆tica de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayor铆a de la poblaci贸n. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser m谩gicamente frenadas por la ideolog铆a de los gobiernos conservadores, la crisis social y econ贸mica pospandemica ser谩 grav铆sima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexist铆an a la pandemia. Ser谩 por eso mucho m谩s grave. Las pol铆ticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento econ贸mico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda ser谩 una causa adicional para m谩s y m谩s austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pac铆ficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. As铆 van a responder y el mensaje va a incluir la militarizaci贸n creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue dise帽ada para enemigos externos. La degradaci贸n de la democracia ya bastante evidente se profundizar谩 todav铆a m谩s. 驴Hasta qu茅 punto el m铆nimo democr谩tico que todav铆a existe colapsar谩 dando lugar a nuevos reg铆menes dictatoriales?

Este escenario no es especulaci贸n irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsi贸n. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen[1] que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitaci贸n social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, as铆 como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas ser谩n motivadas por las mismas pol铆ticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocres铆a del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendr谩n abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos est茅n siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que est谩 pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estar铆an en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. 驴Por qu茅 la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en Am茅rica Latina, siendo el pa铆s que se ofreci贸 para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situaci贸n que afortunadamente no ocurri贸 por intervenci贸n de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento m谩s escandaloso de hipocres铆a y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es m谩s chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocres铆a y parcialidad sin ning煤n tipo de verg眉enza. Los colombianos, eso s铆, pueden esperar la solidaridad de todos los dem贸cratas del mundo. En su valent铆a y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto m谩s mata m谩s muere. Lo que est谩 pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los dem贸cratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven pr贸ximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del pa铆s e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, m谩s justo y en paz, para un pa铆s que ha querido terminar un conflicto de m谩s de 50 a帽os a trav茅s de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

6/05/2021