Las movilizaciones en Chile y Colombia, la victoria electoral de Pedro Castillo en Per煤 y la eventual elecci贸n de Lula en Brasil, se帽alan un curso no deseado por EEUU

El Departamento de Estado de EEUU est谩 observando con suma intranquilidad que en Am茅rica Latina se han comenzado a producir movimientos que salen de su control y que podr铆an afectar su sistema de dominaci贸n regional.

En algunos de los principales bastiones en los que predomina la anti democracia y el neoliberalismo, una suma de acciones motiva tal desasosiego. En Chile, la Convenci贸n Constitucional ha elegido a una mujer mapuche como su presidenta y a un abogado constitucionalista de claro talante progresista como vicepresidente, se帽alando con ello el curso de los posibles debates que podr铆an concluir en una Constituci贸n democr谩tica despu茅s de 48 a帽os de dictadura y pos dictadura. De la misma manera, de cara a las elecciones presidenciales de fin de a帽o, el candidato comunista Daniel Jadue puntea todas las encuestas, enviando una clara estela de 鈥減eligro鈥 para Washington.

En otros escenarios, la victoria electoral de Pedro Castillo en Per煤, y la eventual elecci贸n de Lula en los venideros comicios del pr贸ximo a帽o en Brasil, se帽alan un curso no deseado por EEUU para la regi贸n, que a finales del pr贸ximo a帽o podr铆a tener una correlaci贸n de fuerzas totalmente distinta a la actual.

Pero donde pareciera concentrarse el nerviosismo del r茅gimen de EEUU es en Colombia. Este pa铆s, adem谩s de las condiciones anteriormente mencionadas en cuanto a su sistema pol铆tico y econ贸mico, suma el de ser el 煤nico de le regi贸n que ostenta una membrec铆a en la OTAN y en esa medida 鈥 al igual que Israel en Asia Occidental- juega el papel de portaviones para la presencia y la intervenci贸n militar de Washington. Estos dos pa铆ses concentran el s煤mmum del inter茅s de la potencia del norte por el evidente lugar que EEUU le ha se帽alado a uno y otro en el sostenimiento de su entramado estrat茅gico global.

En este sentido, la paciencia de EEUU con Colombia pareciera estar mermando y con ello ha ido creciendo su preocupaci贸n. Una serie de hechos recientemente acaecidos son expresi贸n de ello. En mayo, s贸lo d铆as despu茅s de asumir como canciller, la vicepresidenta Marta Luc铆a Ram铆rez se vio obligada a viajar a Washington a rendir cuentas sobre la deplorable situaci贸n de derechos humanos en el pa铆s. Tras visitar la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, ella misma dio a conocer que le hab铆a informado al secretario de Estado Anthony Blinken de los resultados de la reuni贸n. A estas alturas, ya ni siquiera se esfuerzan por ocultar su subordinaci贸n a Washington.

No es que a EEUU le preocupen las m煤ltiples matanzas ocurridas cotidianamente en Colombia ni los asesinatos de l铆deres sociales y defensores de derechos humanos, pero necesitan guardar las formas. As铆 se lo hizo saber el presidente Joe Biden en la llamada telef贸nica que le hiciera el pasado 28 de junio al presidente Duque. La Casa de Nari帽o ocult贸 esta parte de la conversaci贸n en el comunicado oficial en el que 鈥渋nform贸鈥 sobre la misma, pero no lo hizo as铆 la Casa Blanca quien puso en evidencia a Duque 鈥揺n un hecho no casual- encaminado de forma obvia a generar presi贸n sobre Bogot谩. Aunque no es de su agrado, Biden se ve obligado a actuar de esa manera, presionado por el lobby progresista del partido dem贸crata vinculado a Bernie Sanders sin el cual no podr铆a haber obtenido la victoria electoral.

Previamente, una serie de hechos generados en Bogot谩 han desconcertado a Washington que no puede descifrar los designios del uribismo en el poder. El Departamento de Estado ha considerado inconcebible que Duque haya designado a Juan Carlos Pinz贸n Bueno como nuevo embajador de Colombia en EEUU. Pinz贸n es sobrino de Jorge Eliecer Bueno Sierra, narcotraficante colombiano sobre el que pesa en ese pa铆s una condena de cadena perpetua por narcotr谩fico, confirmada en segunda y 煤ltima instancia. Tal nombramiento ha dejado 鈥渃ontra la pared鈥 a la oficina de Blinken que se ha visto en la disyuntiva de hacerse de la 鈥渧ista gorda鈥 ante el desatino de su aliado, o rechazar el nombramiento, evidenciando la torpeza de Duque.

Washington, tambi茅n ha tomado nota de que el r茅gimen de Duque es rechazado por casi el 80% de los colombianos, al mismo tiempo que alrededor del 75% de los ciudadanos apoyan el paro nacional que ya alcanza m谩s de dos meses de duraci贸n.

En este contexto, y aunque la principal preocupaci贸n de la administraci贸n Biden respecto de Am茅rica Latina es frenar la imparable migraci贸n indocumentada hacia su territorio, la situaci贸n en Colombia pareciera quitarle el sue帽o al gobierno.

Un inusitado 鈥減uente a茅reo鈥 entre Washington y Bogot谩 inaugurado el 22 de junio por el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur y continuado por el director de la CIA el 30 de junio da cuenta de la turbaci贸n imperial por la situaci贸n de su aliado, pero han entendido con brillantez maligna que tales acciones podr铆an ser usadas para su agresi贸n permanente contra Venezuela.

Dos hechos de dudosa autor铆a que no han sido esclarecidos, que han motivado tambi茅n inexactas explicaciones y que casualmente fueron realizados en la cercan铆a de la frontera con Venezuela, parecieran se帽alar el uso que EEUU quiere darle a la inestabilidad en Colombia y la incapacidad de su r茅gimen, a fin de generar condiciones para eventuales operaciones armadas de cualquier tipo contra Venezuela. Tanto la explosi贸n de un carro bomba dentro de una base militar ubicada en C煤cuta que dej贸 36 heridos el 15 de junio como el atentado contra el helic贸ptero en el que viajaba el primer mandatario junto a dos de sus ministros el 26 de junio en la misma ciudad, est谩n rodeados del m谩s absoluto misterio aumentando las dudas sobre los autores y las intenciones que pudieran perseguirse con tales hechos.

EEUU avala la desesperaci贸n terrorista del uribismo, pero cree que le debe poner algunos l铆mites para evitar que las cosas se salgan de control.

En su mira, est谩n las elecciones presidenciales del pr贸ximo a帽o. De inmediato, tras el primer atentado, decidi贸 tomar cartas en el asunto, el viaje de Faller estuvo orientado a conocer en el terreno el alcance que pudiera tener la incapacidad del r茅gimen para controlar la situaci贸n y los riesgos que ello entra帽a. Como si las autoridades colombianas no pudieran resolver el asunto, Faller inform贸 que ser铆a el FBI la instituci贸n que investigar铆a el atentado a fin de 鈥渆sclarecer los hechos y hallar los responsables y as铆 garantizar que estos sean llevados ante la justicia鈥︹. Tal decisi贸n se sustentar铆a en el hecho de que en el cuartel atacado hab铆a soldados estadounidenses que forman parte de la fuerza de ocupaci贸n que opera en ese pa铆s.

Tan solo unos d铆as despu茅s, el 30 de junio, el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, con su habitual falta de tino y en un af谩n protag贸nico que busca desesperadamente su salvaci贸n pol铆tica tras su pr贸xima salida del cargo, anunci贸 que el director de la CIA William Burns viajar铆a a su pa铆s en una misi贸n 鈥渄elicada鈥 y evidentemente secreta. Para nadie puede pasar desapercibido que en un poco m谩s de una semana, el principal jefe militar estadounidense en el hemisferio, el director de la m谩s importante agencia de inteligencia exterior y el propio presidente Biden con su llamada telef贸nica a Duque se hayan interesado en Colombia. Esto encadena una situaci贸n ins贸lita para cualquier pa铆s del mundo, salvo que en 茅l, est茅n ocurriendo hechos de impredecibles consecuencias.

Al d铆a siguiente de la visita de Burns, el panorama se sigui贸 oscureciendo con la llegada el 1掳 de julio a Colombia, espec铆ficamente al Comando A茅reo de Combate No. 5, ubicado en Rionegro, Antioquia de seis aviones F-16 de la Fuerza A茅rea de EEUU.

Sin embargo, lo que ambos gobiernos est谩n ocultando es que la preocupaci贸n de EEUU en realidad viene dada por el incremento en la producci贸n y exportaci贸n de coca铆na de Colombia. En marzo, la Casa Blanca certific贸 a Colombia, por sus resultados en la lucha contra las drogas en 2020. En el documento, EEUU recuerda que el r茅gimen de Iv谩n Duque se comprometi贸 a reducir los cultivos en un 50% antes de finales del 2023. Es decir, lograr que las hect谩reas sembradas no pasaran de 100.000 y que la producci贸n de coca铆na est茅 por debajo de las 450 toneladas m茅tricas.

No obstante, y de forma parad贸jica solo tres meses m谩s tarde, el 25 de junio, tres d铆as despu茅s de la visita de Faller y 5 antes de la de Burns, la Oficina de Pol铆tica Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) emiti贸 su informe anual sobre el cultivo de coca y la producci贸n potencial de coca铆na en la regi贸n andina. El reporte determin贸 un aumento hist贸rico en Colombia cercano al 15% en el 煤ltimo a帽o. En este sentido se destaca que Colombia bati贸 r茅cords en cultivos il铆citos y producci贸n potencial para coca铆na, llegando a los niveles m谩s altos de la 煤ltima d茅cada. Tuvieron un aumento cercano al 15% en 2020, con relaci贸n al a帽o anterior.

El informe se帽ala que durante el 煤ltimo a帽o, el pa铆s alcanz贸 una cifra m谩xima de 245.000 hect谩reas de plantaci贸n de hoja de coca, despu茅s de haber registrado 212.000 hect谩reas en 2019. Asimismo, pas贸 de 936 a 1.010 toneladas de producci贸n potencial de coca铆na, muy lejos de las cifras a las que se hab铆a comprometido Duque.

En este marco, la 鈥渄elicada鈥 misi贸n de Burns estuvo encaminada a discutir este asunto con el r茅gimen colombiano y muy probablemente entregar listas con nombre y apellido de generales, parlamentarios, ministros y magistrados involucrados en el negocio del narcotr谩fico, lo cual ha desbordado la gobernabilidad del pa铆s, poniendo en jaque su sistema pol铆tico, ante la evidente perturbaci贸n de Washington.

Tanto Colombia como EEUU necesitan sostener el tr谩fico de drogas. A Colombia le significa empleo para cientos de miles de campesinos, que en caso contrario ir铆an a engrosar las amplias cifras de marginaci贸n y pobreza del pa铆s, aumentando su situaci贸n de inestabilidad y crisis, as铆, le sirve para inyectar recursos a su econom铆a por v铆a l铆cita (Plan Colombia) e il铆cita por v铆a del comercio paralelo que genera este negocio.

En el caso de EEUU, la DEA act煤a como el ente regulador que controla la cantidad de droga que puede circular en el mercado. Si esa cuant铆a se reduce, aumenta la violencia interna por los desajustes que produce la disminuci贸n de lo oferta, los precios se elevan generando gran malestar, ansiedad y violencia entre los millones de consumidores del pa铆s del norte. Por el contario, si la oferta aumenta, se inunda el mercado, aumentando la cantidad de consumidores y con ello el delito y los gastos en salud para la atribulada econom铆a de EEUU.

En 1979, la DEA desarroll贸 la Operaci贸n Greenback con el objetivo de investigar y controlar las v铆as por las que fluyen las grandes cantidades de dinero que produce este ilegal negocio, sin embargo, tal operaci贸n fue suspendida y olvidada sin explicaciones cuando se comenzaron a auditar las cuentas de las m谩s importantes instituciones financieras y burs谩tiles estadounidenses. Vale decir que esta operaci贸n fue dirigida por el entonces vicepresidente y zar antidrogas George Bush, que despu茅s llegar铆a a ser presidente. Desde entonces y hasta ahora se carece de informaci贸n fidedigna acerca de los miles de millones de d贸lares que circulan por el sistema financiero de EEUU y que 鈥渁yudan鈥 a soportar el 鈥渁merican way of life鈥 sin que los sucesivos gobiernos hayan hecho nada por evitarlo, sencillamente porque el pa铆s entrar铆a en caos.

As铆, EEUU act煤a por necesidad de sostener la estabilidad interna por una parte y sus intereses hegem贸nicos en la regi贸n por otra, y usa al r茅gimen colombiano, aprovechando el expediente criminal que conserva de algunos de sus presidentes m谩s recientes. He ah铆 la verdadera inquietud de EEUU.

Para evitar contratiempos har谩 cualquier cosa desde preparar un recambio favorable que recupere la gobernabilidad del pa铆s en las elecciones del pr贸ximo a帽o, hacerse de la 鈥渧ista gorda鈥 ante la violaci贸n de los derechos humanos, los asesinatos continuos y las matanzas cotidianas en el pa铆s, hasta utilizar el territorio colombiano para acciones armadas, intentos de asesinato y operaciones encubiertas contra Venezuela.

https://espanol.almayadeen.net