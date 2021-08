Los n煤meros hablan por s铆 solos: s贸lo en el 2021 ocurrieron 67 masacres con 243 v铆ctimas, fueron asesinados 109 l铆deres sociales y 35 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016

La 煤ltima muerte fue la del l铆der estudiantil Esteban Mosquera

Colombia desborda de muerte y de droga. El 煤ltimo asesinato fue el de Esteban Mosquera, un dirigente estudiantil, sicariado en Popay谩n, capital del departamento del Cauca, uno de los m谩s marcados por la violencia, productor de coca y marihuana. Ah铆 mismo, en el Cauca, en la localidad de Santander de Quilichao, fueron asesinadas tres personas un d铆a antes. Ese mismo domingo, mataron a un dirigente social en el 谩rea rural de C煤cuta, departamento del Norte de Santander, frontera con Venezuela, zona de mayor cantidad de cultivos de coca del pa铆s.

Los n煤meros hablan por s铆 solos: s贸lo en el 2021 ocurrieron 67 masacres con 243 v铆ctimas, fueron asesinados 109 l铆deres sociales y 35 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 entre Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y volvieron los desplazamientos masivos de poblaciones, como los ocurridos en el departamento de Ituango semanas atr谩s. Se trata de una escalada de violencia que se profundiz贸 desde que Iv谩n Duque asumi贸 la presidencia en el 2018, y que nada indica que se detenga.

El negocio de la droga

La violencia armada no es nueva en Colombia, es, de hecho, la constante. Existe una continuidad que puede rastrearse desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gait谩n en 1948, las primeras formaciones guerrilleras, una trama que tiene un punto de modificaci贸n a partir de fines de los 70 con la aparici贸n seguida del auge y reino de la droga, y su impacto transversal. Carlos Casta帽o, criminal y l铆der de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organizaci贸n paramilitar entre 1994 y 2006, se lo explic贸 al fil贸sofo franc茅s Bernard Henry-L茅vy en una conversaci贸n publicada en el 2001: 鈥渆ste conflicto est谩 vinculado a la droga y no se puede entender en absoluto si no se piensa continuamente en clave de droga鈥.

El negocio de la droga explica, como un hilo conductor, una parte central de la pol铆tica y violencia en Colombia, el mayor productor de coca铆na del mundo. Seg煤n la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2020 se contabilizaron 143 mil hect谩reas de cultivos il铆citos, un n煤mero que disminuy贸 de 7% respecto al 2019, pero con un aumento del 8% en el rendimiento debido a los cambios tecnol贸gicos, pasando de 1.337 toneladas por hect谩rea a 1.228.

No se trata de un negocio invisible. Las plantaciones, en varios sitios, est谩n situadas en lugares de conocimiento p煤blico. Su presencia marca a sangre y fuego la din谩mica de los territorios, donde diferentes grupos armados se disputan el control de vastas 谩reas de cultivo y v铆as de circulaci贸n.

Producir es el primer paso, sigue la transformaci贸n en droga y su exportaci贸n con destino central a EEUU, principal pa铆s consumidor. 鈥淗ay muy pocos importadores de 谩cido sulf煤rico, acetona, glicerina, que son productos que usan para refinar la coca铆na. 驴Qui茅n tiene la tecnolog铆a para montar un laboratorio? 驴Qui茅n tiene la econom铆a para comprar esos productos importados? No son los campesinos鈥, explica, por ejemplo, C茅sar D铆az, vocero del Comit茅 de Integraci贸n del Macizo Colombiano de Cauca y Nari帽o.

La cadena tiene varios eslabones. El primero es el campesinado, en un pa铆s de econom铆a neoliberal: producir coca fue una de las principales opciones cuando comenz贸 la apertura econ贸mica a principio de los a帽os 90, bajo la presidencia de C茅sar Gaviria, instalando un modelo que, desde entonces, se profundiz贸. Luego est谩n los dem谩s actores: carteles de droga colombianos, mexicanos, grupos armados, disidencias post Acuerdos de Paz, paramilitares, miembros de las Fuerzas Militares, pol铆ticos, empresarios, ganaderos, banqueros, hasta conformar lo que en Colombia se conoce como la parapol铆tica y, como muchos dicen, un narcoestado.

El uribismo

Esa evoluci贸n y metamorfosis de actores est谩 en el coraz贸n de 40 a帽os de historia. Algunos se modificaron, los carteles, por ejemplo, optaron por la discreci贸n y su mejor propaganda: que no se hable de ellos. Los grupos paramilitares pasaron de peque帽as estructuras en los a帽os 80, a un ej茅rcito paralelo y articulado a sectores de las Fuerzas Militares en los 90, a volver en los 煤ltimos 15 a帽os a formaciones regionales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Rastrojos. Las partes se conectan, as铆, algunos jefes narcotraficantes tambi茅n fueron paramilitares, como alias Don Berna, y en el centro se encuentra siempre el mismo negocio y un hombre que aparece de inicio a fin: 脕lvaro Uribe.

El expresidente y dirigente del actual partido de gobierno, Centro Democr谩tico, conecta con todas las partes: el cartel de Medell铆n, el de Sinaloa, las AUC y sus masacres dantescas, la evoluci贸n de las formaciones paramilitares y circuitos de droga, con una protecci贸n por parte de Washington que tiene en Colombia un punto neur谩lgico en el continente con un despliegue permanente militar y de agencias anti-drogas. Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, calific贸 a Uribe de 鈥渉茅roe鈥 en agosto del 2020, cuando debi贸 enfrentar prisi贸n domiciliaria. La historia de Uribe fue denunciada p煤blicamente, por ejemplo, por el senador Iv谩n Cepeda.

Narcopresidente

El actual presidente, Iv谩n Duque, se encuentra envuelto, a su vez, en diferentes v铆nculos con narcotraficantes y paramilitares: su piloto de campa帽a presidencial, Samuel Ni帽o Cata帽o, era parte del cartel de Sinaloa y aport贸 a la campa帽a al Senado de Uribe; apareci贸 fotografiado junto al narcotraficante 脩e帽e Hern谩ndez que compr贸 votos en su campa帽a presidencial y formaba parte del cartel de La Guajira hasta ser sicariado; o fotografiado junto a Tony Intriago y Alfred Santamar铆a, empresarios que contrataron a los mercenarios que asesinaron al presidente de Hait铆, Jovenel Moise.

Colombia desborda de violencia, drogas y evidencias de v铆nculos del uribismo. Los asesinatos sistem谩ticos de l铆deres sociales, de derechos humanos, integrantes de las Farc desmovilizados, las masacres, son parte de una estrategia de control de territorios para el negocio de los cultivos il铆citos o proyectos, por ejemplo, mineros, de inyecci贸n permanente de terror en el tejido social, y de intento de paralizaci贸n de las comunidades y organizaciones.

En estas acciones aparecen p煤blicamente los grupos armados ilegales que operan en los territorios, y son invisibilizados -en t茅rminos nacionales- los sectores de las Fuerzas Militares y pol铆ticos que son parte central de la trama, actores que aparecen peri贸dicamente envueltos en esc谩ndalos que los vinculan con alguna de las 谩reas del negocio que explica gran parte de la muerte en Colombia.

P谩gina 12 / La Haine