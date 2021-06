–

Este art铆culo es parte de una serie de tres entregas que pretenden caracterizar el car谩cter genocida del Estado Colombiano, las fuerzas estatales y paraestatales que lo perpetran y las acciones de autocuidado que ha generado el pueblo colombiano y que se han fortalecido en estas 煤ltimas jornadas de protesta. Por Colombia Informa y ANRed.



En estos momentos, a unos d铆as de haberse cumplido un mes de paro nacional, Colombia atraviesa un verdadero estallido social. Las movilizaciones, que en un principio apuntaban a la ca铆da de la reforma tributaria, hoy se sostienen bajo consignas que manifiestan un conflicto que no responde a la coyuntura m谩s reciente que atraviesa el pa铆s, sino a las condiciones de opresi贸n hist贸ricas y estructurales que someten al pueblo colombiano desde hace siglos.

El relato de les manifestantes denuncia la situaci贸n de desigualdad y opresi贸n en la que identifican tanto la crisis econ贸mica generalizada, como el terrorismo para-estatal materializado en la violaci贸n sistem谩tica de Derechos Humanos, que tradicionalmente impact贸 m谩s a las comunidades rurales. Hoy dicha violencia est谩 siendo desatada en las grandes ciudades durante las represiones a las manifestaciones pac铆ficas en el marco del paro nacional que comenz贸 el 28 de abril del presente a帽o, haci茅ndonos testigos una vez m谩s de su crudeza, la cual ha quedado registrada en videos que se han hecho virales en las redes sociales, como ocurri贸 en el 2019 con el asesinato de Dylan Cruz, o en septiembre del 2020 con los asesinatos que la fuerza p煤blica perpetr贸 contra manifestantes tras el asesinato de Javier Ordo帽ez por parte de la polic铆a.

Dada la profunda gravedad de la violencia perpetrada contra el pueblo colombiano que ya no cabe en estad铆sticas de asesinatos, desapariciones y judicializaciones arbitrarias de l铆deres y lideresas sociales, excombatientes y manifestantes, se hace necesario caracterizar los actores responsables, los cuales tienen din谩micas de actuaci贸n dentro de la realidad colombiana que suelen difuminarse o confundirse dentro de la complejidad del conflicto que se vive en el pa铆s.

Acumulaci贸n por desposesi贸n

La violencia estructural que padece el pueblo colombiano es hist贸rica y no es muy distinta a la que se ha sometido a todos los pueblos de nuestra casa com煤n Abya-Yala, pero tiene la caracter铆stica de ser un laboratorio regional del paramilitarismo en connivencia con el Estado y sus fuerzas represivas, al servicio del poder econ贸mico local y global.

Durante el presente a帽o, en el mes de marzo, se llev贸 a cabo la sesi贸n del Tribunal Permanente de los Pueblos [1] en Colombia, escenario que se fundamenta en la Declaraci贸n Universal de los Derechos de los Pueblos proclamada en Argelia en 1976. En dicho escenario se expusieron ante la comunidad internacional los cr铆menes cometidos por parte del Estado colombiano contra su poblaci贸n, y los mecanismos a trav茅s de los cuales lo ha hecho hist贸ricamente. En dicho tribunal, el padre Javier Giraldo [2] identifica que a partir de los a帽os 60鈥 se llev贸 a cabo un proceso de despojo de grandes extensiones de tierra a poblaciones campesinas (en pro de la concentraci贸n de las mismas en manos de una 茅lite terrateniente part铆cipe del poder central del Estado), lo cual gener贸 茅xodos en varias regiones del pa铆s; todo esto con la injerencia del gobierno de los EE.UU. a trav茅s del control de las fuerzas armadas. Se dieron instrucciones secretas que fueron acatadas estrictamente por los gobiernos colombianos, entre ellas la creaci贸n y entrenamiento inmediato de grupos mixtos, civiles y militares, con el fin de asumir estrategias que incluyeran sabotajes, funciones de contra-agentes y contra-propagandas y actividades terroristas paramilitares (con esas precisas palabras) contra los simpatizantes del comunismo.

Dentro de las acciones militares que afectaron los poblados campesinos destaca el ataque al poblado de Marquetalia en 1964, que utiliz贸 m茅todos de guerra prohibidos en el derecho internacional, como el uso de armas qu铆micas, biol贸gicas, la destrucci贸n de poblaciones enteras, de medios de subsistencia, aplicaci贸n de torturas, ejecuciones, encarcelamiento y difamaciones. 鈥淟os registros aportados por Monse帽or German Guzman revelan que fueron encarcelados m谩s de 2 mil campesinos, asesinados m谩s de 200 y torturadas muchas decenas de personas en una operaci贸n que se extendi贸 de mayo a septiembre de 1964 y ocup贸 a 16000 hombres en armas del Estado, incluyendo soldados y helic贸pteros norteamericanos seg煤n balances elaborados por un grupo mismo de militares Colombianos鈥[3]. Todo esto se dio en el marco de la 鈥淥peraci贸n de Seguridad Latinoamericana鈥 (LASO, por sus siglas en ingl茅s) impulsada por el gobierno de los EE.UU. en nuestra Am茅rica.

El anterior es tan solo uno de los tantos ejemplos de la intervenci贸n que ha hecho Estados Unidos en Colombia, bajo la complacencia de gobiernos y 茅lites colombianas y, adem谩s, es evidencia de c贸mo a trav茅s de la coordinaci贸n y cooperaci贸n entre las fuerzas militares se profundiza el despojo en el pa铆s. Esta din谩mica de acumulaci贸n a trav茅s del despojo constituye un mecanismo central de funcionamiento del capitalismo y del imperialismo en nuestros d铆as. Entre los aspectos que engloba esta din谩mica de acumulaci贸n y sostenimiento del capitalismo se destacan en Colombia la mercantilizaci贸n y privatizaci贸n de la tierra y la expulsi贸n violenta del campesinado; la transformaci贸n de los derechos comunes, colectivos y p煤blicos en derechos privados y el abandono de la idea de propiedad com煤n; la conversi贸n de la fuerza de trabajo en mercanc铆a y la eliminaci贸n de todas las formas de producci贸n y consumo no mercantiles; la imposici贸n de impuestos sobre los recursos y la tierra; el tr谩fico de personas y el sometimiento brutal de seres humanos; la financiarizaci贸n de las relaciones econ贸micas; la utilizaci贸n de m茅todos colonialistas para apropiarse de recursos naturales y energ茅ticos.

Este 煤ltimo es uno de los principales objetivos del imperio norteamericano para garantizar su subsistencia y su posici贸n como potencia global, a costa del despojo de lo que denomina 鈥渟u patio trasero鈥. En este sentido, por dar otro ejemplo, de los mecanismos de despojo que utiliza el gobierno colombiano para satisfacci贸n de los intereses extranjeros, es relevante observar la formaci贸n de los Batallones Minero-energ茅ticos y Viales, que ha hecho el gobierno en los 煤ltimos a帽os. Estas fuerzas est谩n compuestas por unidades especializadas que prestan seguridad a las 谩reas donde existen instalaciones y explotaciones minero-energ茅ticas. Componen cerca del 30% del total de las fuerzas armadas en Colombia y su funci贸n principal es salvaguardar los intereses y la infraestructura de las multinacionales que operan en el sector energ茅tico con el fin de atraer m谩s inversiones. Esto constituye una forma de implementaci贸n de la pol铆tica neoliberal extractivista que impone el estado colombiano, sin atender las problem谩ticas sociales que dicha militarizaci贸n implica sobre la vida de las comunidades que habitan ancestralmente los territorios sobre los cuales se emplazan las multinacionales y sus proyectos extractivos.

En el a帽o 2013 el Ministerio de Defensa de Colombia gener贸 un plan de choque frente a los conflictos sociales, ambientales y de seguridad que genera a las comunidades la explotaci贸n petrolera, minera e hidroel茅ctrica y su respectiva infraestructura, con el fin de aumentar la protecci贸n hacia las transnacionales. En consecuencia, se crean los Centros de Operaciones Especiales para la Protecci贸n de la Infraestructura Cr铆tica y Econ贸mica de la Naci贸n 鈥 COPEI, ubicados en Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena Medio, Nari帽o, Valle del Cauca, Cesar y Bol铆var. Adem谩s, se designan presupuestos para labores de inteligencia en las 谩reas cr铆ticas de conflictos sociales que genera la extracci贸n energ茅tica, como lo son Arauca, Putumayo y Catatumbo. Se increment贸 el apoyo a茅reo y la capacidad operativa por medio del refuerzo a las unidades especiales y antinarc贸ticas. Todo ello con financiamiento directo desde los Estados Unidos, como fue la entrega en el a帽o 2003 de 99 millones de d贸lares a las fuerzas armadas colombianas para la protecci贸n del oleoducto Ca帽o Lim贸n 鈥 Cove帽as, con lo cual se obtuvieron helic贸pteros, se pagaron servicios de informaci贸n e inteligencia, y se compr贸 material militar al igual que se crearon nuevas Brigadas Militares [4].

Toda esta militarizaci贸n justificada en la protecci贸n de los procesos extractivos que s贸lo favorecen a las transnacionales y las 茅lites colombianas, han sido causantes de muerte, desplazamiento y dolor en las comunidades que all铆 habitan. Seg煤n Censat Agua Viva y Mining Watch Canad谩, las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, del 82% de las violaciones a los derechos humanos y del 83% de los asesinatos a l铆deres sociales en Colombia.

De manera directa, dichas brigadas han cometido cr铆menes y han violado los derechos humanos de los pobladores de estas regiones. Para ilustrar las acciones criminales que ha adelantado el estado colombiano contra su propio pueblo y que refuerzan y hacen manifiesto el genocidio estatal perpetrado hist贸ricamente, se pueden mencionar, los bombardeos y disparos a viviendas de la vereda Teteye llevados a cabo el 2 de junio del 2015 por parte de la Fuerza A茅rea Colombiana, desde la base militar Quillanciga, que es parte del batall贸n energ茅tico N掳11, en Putumayo. El corredor fronterizo Puerto Vega-Teteye es una de las 谩reas de conflicto de comunidades ind铆genas y campesinas del Putumayo contra transnacionales petroleras. Estas acciones guerreristas contra las comunidades favorecen en este caso, a la empresa Vetra Energy.

Otro caso relevante y que evidencia adem谩s el accionar de las fuerzas militares junto a actores paramilitares es el ocurrido del 12 de junio al 10 de julio de 2015 en el caser铆o el Aserrio, en el municipio de Teorama, departamento de Norte de Santander. All铆 se presentaron bombardeos indiscriminados, la destrucci贸n del oleoducto Ca帽o Lim贸n 鈥 Cove帽as y la posterior toma por parte de alrededor de 1500 militares del casco urbano del caser铆o, acompa帽ados de encapuchados quienes se帽alaban gente de la comunidad acusandola de ser guerrilleros. Alrededor del 80% de la poblaci贸n fue desplazada por miedo a ser asesinada o criminalizada4.

Esta din谩mica de militarizaci贸n en Colombia de la mano con la intervenci贸n imperial por parte de los Estados Unidos es mantenida y profundizada actualmente. Tan s贸lo entre 1999 y 2018, m谩s de 110.000 efectivos del ej茅rcito colombiano fueron entrenados por militares estadounidenses. Adem谩s, importantes centros de formaci贸n militar bajo la doctrina estadounidense como lo es la Escuela de las Am茅ricas, entrenaron a m谩s 18.000 militares y polic铆as colombianos tan solo en octubre del a帽o 2020. Todo esto sin mencionar, adem谩s, que actualmente existen 9 bases militares estadounidenses en Colombia, m谩s centenares de monitores militares y numerosas empresas privadas militares de igual procedencia. En ese mismo a帽o seg煤n el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) el gobierno de Iv谩n Duque invirti贸 el a帽o pasado en plena pandemia 9.200 millones de d贸lares, lo que convierte a Colombia en el segundo pa铆s de Am茅rica Latina que m谩s invirti贸 en gasto militar, solo superado por Brasil.

Todo este contexto de militarizaci贸n de la vida en el pa铆s es funcional entonces al proceso de sostenimiento y perpetuaci贸n del capitalismo a trav茅s del despojo, convirti茅ndose al pa铆s en un amplio laboratorio de 鈥渁cumulaci贸n por desposesi贸n鈥 en la regi贸n, donde desempe帽a un papel fundamental la expropiaci贸n de tierras y la naturaleza en su conjunto. El despojo es la caracter铆stica principal que permite la expropiaci贸n y acumulaci贸n de tierras y bienes comunes naturales y es en este sentido que las masacres, las torturas, la criminalizaci贸n y el desplazamiento forzado son las formas que posibilitan llevar a cabo este despojo desde las clases dominantes hacia las clases populares principalmente de las zonas rurales del pa铆s, y pone en evidencia los mecanismos de acci贸n que hacen visible la caracter铆stica genocida del estado colombiano, vali茅ndose de las fuerzas militares nacionales y extranjeras y de las fuerzas paramilitares para perpetuar su pol铆tica econ贸mica.

Una de las principales consecuencias de este accionar del Estado colombiano para garantizar la acumulaci贸n por desposesi贸n, es el fen贸meno del desplazamiento forzado interno -del campo a la ciudad-. Seg煤n la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alrededor de 7,7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su tierra desde 1985, huyendo del trato inhumano por parte de los principales agentes victimizadores del pueblo en Colombia: fuerzas represivas del estado, militares estadounidenses, fuerzas paramilitares, y mafias del narcotr谩fico. Esto ha llevado al crecimiento demogr谩fico en las ciudades, principalmente en las periferias urbanas, territorios los cuales se van poblando paulatinamente por personas y familias campesinas, comunidades ind铆genas, y comunidades afro-colombianas, quienes tienen que volver a comenzar su vida no solo en unas condiciones sumamente precarias si no totalmente distintas a su cosmovisi贸n y su relaci贸n con el territorio que habitaban, la comida, la fiesta, el trabajo, la educaci贸n, el tejido social se ve cercenado trayendo consigo no solo unas p茅simas condiciones de vida material si no una afectaci贸n de la salud mental, emocional, de la poblaci贸n desplazada. En las ciudades hemos visto en los 煤ltimos 20 a帽os c贸mo el modelo econ贸mico imperante ha generado el incremento de la desigualdad social producto de la precarizaci贸n laboral, el detrimento de la educaci贸n p煤blica, del sistema de salud, y de la expansi贸n de grandes proyectos inmobiliarios privados que se instalan en territorios de suma importancia ambiental, como quien dice todos los derechos sociales, laborales, violentados sistem谩ticamente, estas condiciones de vida en la ciudad confluyen con el desplazamiento forzado profundizando as铆 la grave crisis humanitaria y econ贸mica que azota el pueblo colombiano. El efecto directo de esa situaci贸n es una presi贸n adicional por servicios p煤blicos, educaci贸n, salud, y toda una serie de bienes p煤blicos, que no constituyen restituci贸n y reparaci贸n, sino s贸lo el logro de condiciones m铆nimas para sobrellevar la vida en la ciudad.

Este atropello hist贸rico a la poblaci贸n es a todas luces una de las causas principales del estallido social y popular de la coyuntura actual, y no es coincidencia que, por una parte los principales escenarios de movilizaci贸n y resistencia popular sean las ciudades como Cali, Medell铆n, Pereira, Bogot谩, Pasto, Barranquilla, entre otras, pues son ciudades que, han recibido mayoritariamente a la poblaci贸n que ha sido desplazada violentamente del campo. Sin embargo, si en el campo es el ej茅rcito y el paramilitarismo quienes fungen de victimarios, en las ciudades es la polic铆a nacional y el paramilitarismo.

Desde el inicio del paro nacional ha sido la fuerza policial la responsable de las miles de sistem谩ticas violaciones a los derechos humanos de manifestantes que van desde violaciones y abusos sexuales a mujeres, mutilaciones, p茅rdida de ojos por lanzamiento directo de proyectiles contundentes, tortura, desapariciones forzadas, miles de detenciones arbitrarias y de manifestantes heridos. Seg煤n la campa帽a Defender la Libertad 鈥 Asunto de todas, 茅stas son las cifras de violencias institucional registradas hasta desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021:

Se evidencia de esta manera la relacion directa que tiene la acumulacion por desposesi贸n y el despliegue del terrorismo estatal y para-estatal en Colombia, apoyado econ贸mica y militarmente por el imperialismo de Estados Unidos, favoreciendo al capital transnacional y a las 茅lites en el poder. Estamos entonces frente a un genocidio perpetrado desde todos los niveles del Estado hacia un pueblo que hoy ya dijo 鈥溌asta!鈥 y abre la puerta a patadas y con dignidad hacia un nuevo periodo de la lucha social y pol铆tica del pueblo colombiano, que sirve de abono a las luchas de nuestros pueblos en la regi贸n y que se retroalimentan mutuamente.

Notas:

[1] https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/871-ya-viene-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos.html

[2] Sacerdote cat贸lico jesuita colombiano, defensor de derechos humanos e investigador.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=4MSGrIUqyJU 鈥 intervenci贸n del padre Javier Giraldo en el Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP

[4] Geopol铆tica del despojo 鈥 Novoa & Cantor (2016)