–

De parte de La Peste May 6, 2021 8 puntos de vista

Despu茅s de d茅cadas de conflicto armado y violencia paramilitar, durante el 煤ltimo a帽o y medio Colombia ha visto c贸mo los movimientos de protesta regresaban con fuerza. Las poderosas manifestaciones que tuvieron lugar la semana pasada, superan incluso los puntos 谩lgidos del levantamiento nacional de noviembre y diciembre de 2019. En respuesta, el gobierno m谩s fuertemente armado de Am茅rica Latina ha llevado a cabo una brutal represi贸n.

La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y econ贸micas han golpeado duramente a Colombia. El pa铆s est谩 llegando a un punto de no retorno mientras la clase dirigente intenta exprimir las 煤ltimas gotas de beneficios de una poblaci贸n que ya estaba sufriendo y era mantenida a raya mediante una intensa violencia policial. Aunque estas condiciones son especialmente extremas, no son exclusivas de Colombia; se parecen a situaciones similares en Grecia, Brasil y otras partes del mundo. No se trata de coincidencias, sino de manifestaciones paralelas de fen贸menos globales. En todas partes, la pandemia ha intensificado las desigualdades en riqueza, poder y acceso a los medios de subsistencia, al tiempo que sirve como excusa para aumentar la represi贸n estatal. Al aprender de aquellxs que se enfrentan a la violencia estatal y paramilitar en Am茅rica Latina鈥攅n gran parte apoyada y dirigida por Estados Unidos y otros gobiernos e instituciones capitalistas鈥攜 ofrecerles nuestra solidaridad, nos enfrentamos a las mismas fuerzas globales que amenazan nuestra propia libertad y nuestro bienestar.

Despu茅s de escribirse el siguiente texto, el presidente de Colombia, Iv谩n Duque, realiz贸 un comunicado el domingo 2 de mayo en el que ped铆a al congreso de Colombia que retirara el proyecto de ley de la reforma fiscal que hab铆a provocado las protestas en todo el pa铆s. Esto recuerda la victoria que un movimiento social similar logr贸 en Ecuador en octubre de 2019, inspirando levantamientos en Chile y otros pa铆ses. Sin embargo, hoy en d铆a las protestas en Colombia contin煤an鈥攅specialmente en la ciudad de Cali, posiblemente epicentro de las manifestaciones鈥攑orque esa fallida ley es solo la medida m谩s visible de un paquete de reformas que tambi茅n incluye la privatizaci贸n de la sanidad.

A continuaci贸n, presentamos la adaptaci贸n de un informe de Medios Libres Cali, organizaci贸n de medios independientes de Cali, una de las ciudades colombianas que ha vivido las protestas y la represi贸n m谩s feroces. Avispa Midia public贸 una versi贸n adaptada del texto original en tres partes. Para m谩s informaci贸n sobre la situaci贸n en Colombia, recomendamos nuestro informe sobre el levantamiento popular que tuvo lugar el pasado mes de septiembre contra la violencia policial.

Todas las fotos salvo la primera son de Medios Libres Cali (Por CrimethInc)

Un Pueblo sin Piernas, Pero que Camina

A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ej茅rcito Popular), que supuestamente pondr铆a fin al conflicto armado en Colombia, el paramilitarismo y el narcotr谩fico siguen alimentando la guerra en el pa铆s. El Centro Democr谩tico (partido del expresidente 脕lvaro Uribe y del actual presidente Iv谩n Duque) es el responsable de perpetuar esta guerra; enfocando su poder en reafirmar su control pol铆tico y financiero del pa铆s.

Hasta febrero de 2021, 252 exguerrillerxs de las FARC, que se hab铆an desmovilizado y hab铆an tomado parte en la firma del acuerdo, fueron asesinadxs. Hoy, cuatro a帽os despu茅s de la firma, el gobierno ha implementado menos del 75% del acuerdo de paz adoptado y no ha tomado ninguna medida sobre elementos fundamentales que deb铆an abordar las causas estructurales del conflicto, como el acceso, la redistribuci贸n y la posesi贸n de la tierra鈥攓ue hist贸ricamente ha sido una de las causas de la profunda desigualdad dentro del pa铆s.

Esta desigualdad se intensific贸 con la llegada de la pandemia, mostrando claramente la ineficacia, incapacidad y desinter茅s del Estado por el bienestar de su pueblo. La tard铆a decisi贸n de cerrar los aeropuertos aceler贸 en gran medida la propagaci贸n temprana del virus. Ahora, mientras Colombia experimenta su tercera ola COVID, la naci贸n se enfrenta a una ola a煤n peor de violencia, pobreza y corrupci贸n, en la que el hambre es uno de los peores problemas. La guerra est谩 ba帽ando el territorio en sangre. En los primeros meses de 2021 han sido asesinadxs al menos 57 influyentes integrantes de movimientos sociales, 20 de ellxs ind铆genas, la mayor铆a de la provincia del Cauca. Adem谩s, en los tres primeros meses del a帽o tuvieron lugar 158 feminicidios adem谩s de otras muchas masacres.

Colombia es el pa铆s de las ejecuciones extrajudiciales. Un informe de la Jurisdicci贸n Especial de Paz (JEP) document贸 6.402 asesinatos ilegales de civiles entre 2002 y 2008, asesinatos que el ej茅rcito y la polic铆a presentaron como 鈥渕uertxs en combate鈥. Estos asesinatos alcanzaron su punto m谩ximo en 2007 y 2008 durante la presidencia de 脕lvaro Uribe V茅les. El n煤mero de asesinatos se acerca al total de bajas de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla en Argentina; y es m谩s del doble del n煤mero oficial de v铆ctimas desaparecidas o ejecutadas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia, la gente ya no se pregunta qui茅n dio las 贸rdenes de estos asesinatos. Saben que las 贸rdenes vinieron de Uribe y ya no temen decirlo en voz alta. Colombia ha perdido el miedo.

Desde el acuerdo de paz, el gobierno de Iv谩n Duque (protegido de Uribe) ha buscado socavar la paz a toda costa, y lo est谩 logrando. Seg煤n INDEPAZ (Instituto de Estudios en Desarrollo y Redes de Paz), en 2020 y 2021 se han producido 124 masacres, con un total de m谩s de 300 v铆ctimas. M谩s de 1.000 activistas han sido asesinadxs en Colombia desde que se firm贸 el acuerdo. Vivir en este pa铆s es una lucha constante contra las pol铆ticas de austeridad de un gobierno cuya 煤nica respuesta a las necesidades de la gente es una bota en la cara. Junto con los programas econ贸micos que fomentan la miseria y la desigualdad, los programas pol铆ticos genocidas tienen como objetivo exterminar cualquier identidad colectiva fuera del orden imperante o que se oponga a 茅l.

COVID-19 El Menor de Nuestros Problemas

En medio de la tercera ola de contagios por COVID-19, miles de personas tomaron las calles para participar en la huelga general del 28 de abril. 驴Qu茅 podr铆a hacer que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles contra el gobierno m谩s sangriento de Am茅rica Latina?

La corrupta y negligente gesti贸n de la administraci贸n Duque en la crisis generada por la COVID-19 ha llevado al pa铆s a un aumento exponencial de la pobreza. Seg煤n cifras del gobierno, en 2020 se invirti贸 el equivalente a $ 11,5 millones de d贸lares en infraestructuras hospitalarias y ayuda humanitaria en forma de transferencias econ贸micas; sin embargo, ha habido miles de denuncias de corrupci贸n en relaci贸n con la gesti贸n de estas pol铆ticas. Mientras tanto, el gobierno de Duque ha rechazado implementar una propuesta de Renta B谩sica que recogi贸 4.000 firmas, incluidas las de al menos 50 parlamentarixs, como medio para sostener los hogares m谩s necesitados. D铆a tras d铆a, estas personas tienen que salir a las calles y arriesgarse a exponerse al virus solo para sobrevivir.

En cambio, el gobierno se ha enfocado en brindar apoyo a los bancos, asegurando su liquidez financiera a trav茅s de fondos transferidos directamente del Fondo de Mitigaci贸n de Emergencias (FOME) creado a ra铆z de la pandemia. Expertxs han afirmado que, 煤nicamente a trav茅s de transferencias conocidas como 鈥淚ngresos solidarios鈥, los bancos se embolsar铆an al menos $ 6,3 millones de d贸lares tomados directamente del tesoro p煤blico. Esta 鈥淩enta Solidaria鈥 nunca lleg贸 a las personas que realmente la necesitan. Incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo que la gran mayor铆a de la gente se empobrece mientras que lxs ricxs se hacen m谩s ricxs.

Nada de esto es nuevo. Durante d茅cadas, la clase pol铆tica conservadora y de derechas se ha presentado como intermediaria entre el pa铆s y la econom铆a hegem贸nica global. Mantienen sistem谩ticamente esta posici贸n exterminando pueblos, robando tierras y sometiendo a la mayor铆a trabajadora. Esta es una dictadura disfrazada, con suficientes armas y recursos como para mantener al pa铆s encadenado durante muchas d茅cadas m谩s.

El levantamiento popular que se est谩 produciendo hoy no es espont谩neo. M谩s bien, es una reacci贸n a a帽os y a帽os de dominaci贸n e injusticia. La gota que colm贸 el vaso y que desat贸 las protestas que vimos el pasado abril, fue la mal llamada propuesta 鈥淟ey de Financiamiento Solidario鈥, una reforma tributaria que empobrecer谩 a la mayor铆a de la poblaci贸n.

Con el pretexto de reducir el d茅ficit creado con la 煤ltima reforma, al gobierno de Duque se le ocurri贸 la terrible idea de aumentar el coste de la vida, en uno de los pa铆ses m谩s desiguales del mundo. Es impactante que, en medio de una crisis, el gobierno colombiano decidiera aumentar los impuestos de los alimentos de primera necesidad (Canasta B谩sica Familiar) de las clases media y baja. No tiene sentido subir el precio de los alimentos cuando la poblaci贸n pasa hambre. Es a煤n m谩s indignante que las reformas propuestas no s贸lo perjudiquen a la gente corriente, sino que enriquezcan a煤n m谩s a los monopolios m谩s ricos del pa铆s.

Si la Reforma Tributaria nos Arruina, la Reforma a la Salud nos Mata

Las decisiones que determinan la direcci贸n del pa铆s y el futuro de millones de personas son tomadas 煤nicamente por las 茅lites pol铆ticas, militares y econ贸micas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de los intereses financieros Norteamericanos, Asi谩ticos y Europeos, legislan para mantener su impunidad despu茅s de robar los recursos de todxs, legislan para mantenerse en el poder tanto a nivel local como nacional. Estas leyes se aprueban a puerta cerrada, sin debate p煤blico. Uno de los ejemplos m谩s obvios de esto es la reforma legal que introducir谩 cambios en el sistema de salud colombiano. Presentada el 16 de marzo de 2021, a煤n no se ha aprobado en el congreso, pero sus partidarixs realizaron movimientos secretos la noche del 26 de abril para tratar de impulsarla mientras la atenci贸n se centraba en la reforma fiscal.

Esta reforma sanitaria podr铆a ser peor que el propio COVID-19. B谩sicamente, se pretende implementar la privatizaci贸n total del sistema de salud colombiano. Tendremos que pagar p贸lizas por patolog铆a, o la EPS (seguro p煤blico de salud de Colombia) nos negar谩 la atenci贸n m茅dica. Las personas que requieran atenci贸n m茅dica a trav茅s de la EPS deber谩n demostrar que se est谩n cuidando bien y que no hicieron nada para causar su enfermedad o lesi贸n; si su proveedor de seguros puede probar lo contrario, podr谩 negarles la asistencia, oblig谩ndoles a pagarla de su bolsillo. Este programa tambi茅n tiene como objetivo poner fin a los programas p煤blicos de vacunaci贸n de los municipios鈥斅n el pico de la pandemia!鈥攜 dar autoridad a los proveedores de seguros para decidir c贸mo ofrecer estos servicios y a qui茅n.

Esta reforma permitir铆a a multinacionales y empresas farmac茅uticas transnacionales imponer precios y reglas de mercado para la atenci贸n sanitaria en Colombia. Terminar铆a con los descuentos del seguro m茅dico para quienes ejercen profesiones como la educaci贸n, la manufactura y las fuerzas armadas. Los hospitales tendr谩n que demostrar resultados, en una propuesta espantosamente similar a los 鈥渞esultados鈥 que el gobierno de Uribe exigi贸 a lxs soldados, que se tradujeron en m谩s de 10.000 鈥渇alsxs positivxs鈥濃攍a pr谩ctica de ejecuci贸n extrajudicial en la que el gobierno y lxs militares secuestraron y asesinaron a j贸venes, y luego lxs denunciaron falsamente como combatientes de las FARC-EP, con el fin de cumplir con las cuotas.

Asimismo, se estima que la ley de salud actual, que privatiz贸 el sistema sanitario en 1993, ha provocado un mill贸n de muertes por falta de atenci贸n m茅dica o negligencia, provocando incluso m谩s v铆ctimas que el conflicto armado.

Cinco D铆as de Movilizaci贸n, Protestas y Huelga General

Desde el comienzo de la pandemia, lxs m谩s pobres se han enfrentado a la cruel elecci贸n entre quedarse en casa para evitar el virus y trabajar para sobrevivir. A las pocas semanas de estallar la pandemia, comenzaron a aparecer pa帽uelos rojos en las ventanas de las casas de los barrios marginales, lo que significa que la familia pasa hambre. Pronto ser铆an vistos por miles.

Por eso, un a帽o despu茅s del inicio de la cuarentena, cuando el gobierno propuso una reforma tributaria que golpear铆a a煤n con m谩s fuerza a las clases media y baja, la gente no dud贸 en salir a la calle. En ese momento de crisis, ya no hab铆a elecci贸n鈥攕olo rabia y frustraci贸n. Era el momento de parar Colombia en defensa de la dignidad humana.

No hubo l铆deres, solo una fecha propuesta por los sindicatos鈥攅l 28 de abril鈥攜 eso fue suficiente para que familias, amigxs, vecinxs y barrios se autoorganizaran a trav茅s de las redes sociales. La gente confluy贸 en un gran r铆o de comunidades que marchaban hacia los principales puntos de concentraci贸n y entradas a la ciudad. Esta fue una forma eficiente de hacer realidad la huelga, asegurando que nadie pudiera entrar o salir.

El primer d铆a estuvo lleno de gritos, discursos, cantos y bailes en la calle. As铆 somos en Cali: alegres y valientes, dignxs y festivxs, bailarinxs y guerrerxs. La gente regres贸 a sus casas esa noche cansada, pero con la sonrisa de complicidad de quienes han logrado algo. En los d铆as siguientes, los bloqueos se multiplicaron y el n煤mero de participantes aument贸, inspiradxs en ejemplos de resistencia para superar el miedo a la represi贸n.

Pero el gobierno tambi茅n tiene experiencia, particularmente experiencia violenta y paramilitar. Comenz贸 a detener, matar, hacer desaparecer y violar a j贸venes. Esto solo increment贸 la intensidad de la resistencia en las calles.

A pesar de que todav铆a se aplicaban medidas restrictivas en algunas ciudades de Colombia, el gobierno declar贸 el toque de queda a partir de las 8 pm del 28 de abril en un intento de romper la continuidad de las movilizaciones. A las 10 de la ma帽ana del d铆a siguiente, ya hab铆an modificado la medida en respuesta al descontento en las calles, con el pretexto de buscar evitar situaciones de hacinamiento se presion贸 a las personas a trav茅s del toque de queda.

El 30 de abril, tercer d铆a del paro, las autoridades pasaron a una estrategia de terror de Estado鈥攅l mismo terror que han utilizado en otras ocasiones para paralizar a las comunidades. Las medidas restrictivas, supuestamente necesarias por la pandemia, sirvieron de excusa para que los organismos policiales llevaran a cabo detenciones ilegales masivas al amparo de 贸rdenes municipales, as铆 como graves abusos de autoridad, incluidos asesinatos, fuerza excesiva, amenazas, detenciones irregulares, destrucci贸n de las pertenencias de lxs manifestantes y abusos sexuales.

No obstante, el 1 de mayo, la asistencia a las protestas super贸 todas las expectativas y muchas otras ciudades se unieron a ellas. A estas alturas, las manifestaciones se estaban llevando a cabo en m谩s de 500 ciudades de todo el pa铆s. Nuestro recuerdo de luchas dif铆ciles de otros tiempos, transmitidas a nosotrxs por nuestrxs padres/madres y abuelxs, nos recuerda que no hay poder m谩s transformador que el del pueblo unido.

Para el 01 de mayo a las 11 pm, la organizaci贸n de derechos humanos Temblores hab铆a recibido, a trav茅s de su plataforma de denuncias de abusos policiales 鈥淕RITA鈥, informes de 940 denuncias de violencia policial, 92 v铆ctimas de violencia policial f铆sica, 21 personas asesinadas por la polic铆a, cuatro v铆ctimas de violencia sexual a manos de agentes de polic铆a, y 12 personas con disparos en los ojos realizados por la polic铆a.

Cali: Capital de la Resistencia

La ciudad de Cali se ha volcado en la protesta, organiz谩ndose de forma espont谩nea para conseguir que la gente se re煤na. La gente ha acudido a los principales lugares de concentraci贸n desplegando una hermosa creatividad. La comida siempre est谩 en el centro de estos lugares鈥攃omidas variadas y deliciosas distribuidas de las ollas comunitarias. Ah铆 est谩 la l铆nea del frente, y otras l铆neas de atenci贸n y defensa de la juventud en resistencia. Muchas zonas de la ciudad han sido rebautizadas: la Loma de la Cruz, ahora se llama la Loma de la Dignidad; el Paso del Comercio, ahora se llama el Paso del Aguante, 鈥渆l Puente de los Mil D铆as es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada del Mar es ahora la Portada de la Libertad.

Sin embargo, la represi贸n ha continuado a diario. Haci茅ndose eco de la frase 鈥渟iempre recordar茅 cuando con rabia tir茅 una piedra y el gobierno represor respondi贸 con metralla鈥, la gente ha vivido intensos d铆as de resistencia, defendiendo al menos siete bloqueos permanentes en toda la ciudad. El pueblo de Cali protest贸 en gran n煤mero y con determinaci贸n desde el primer d铆a de las movilizaciones. En la mayor铆a de los puntos de concentraci贸n, la gente fue provocada por las fuerzas policiales, lo que provoc贸 enfrentamientos entre lxs manifestantes y la polic铆a antidisturbios (ESMAD). La alcald铆a de Jorge Iv谩n Ospina, asign贸 al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Polic铆a Nacional la tarea de vigilar las manifestaciones.

A continuaci贸n, presentamos una descripci贸n general de las atrocidades cometidas por la polic铆a en Cali cada d铆a de la huelga, recopilada por varias organizaciones de derechos humanos.

N.潞 28A 鈥 28 de Abril de 2021

Ocho personas sufrieron heridas graves y 50 sufrieron heridas leves por los botes de gas lacrim贸geno y granadas aturdidoras lanzadas por el ESMAD.

La polic铆a dispar贸 a Marcelo Agredo Inchimad, de 17 a帽os, en la espalda, en el barrio de Mariano Ramos. Muri贸 en la Cl铆nica Valle del Lili.

La polic铆a asesin贸 a Jaison Garc铆a, de 13 a帽os. Ingres贸 sin constantes vitales en el Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio Rep煤blica Israel.

Seis personas fueron trasladadas a comisar铆as y puestas en libertad con multas por violar el toque de queda decretado por el alcalde Jorge Iv谩n Ospina.

Numerosos videos grabados por manifestantes mostraban a la polic铆a utilizando armas menos letales de manera inapropiada. y armas de fuego para disparar contra lxs manifestantes.

N.潞 29A 鈥 29 de Abril de 2021

Agentes de la polic铆a asesinaron a Miguel 脕ngel Pinto, de 23 a帽os, en el punto de concentraci贸n llamado 鈥淧uerto Resistencia鈥.

La polic铆a detuvo a 106 manifestantes y lxs traslad贸 a comisar铆as, donde fueron golpeadxs, torturadxs y despojadxs de sus pertenencias y equipos audiovisuales. Se reportaron al menos 31 desapariciones.

Un manifestante en la calle Quinta fue alcanzado en el ojo por un bote de gas lacrim贸geno y result贸 gravemente herido.

Se denuncia la desaparici贸n del menor de edad de 16 a帽os Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien tras ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando su madre lleg贸 le informaron que su hijo no se encontraba all铆.

N.潞 30A 鈥 30 de Abril de 2021

Durante las protestas, Edwin Villa Escobar, comerciante, y Einer Alexander Lasso Char谩, jubilado, fueron asesinados en el barrio El Diamante. Jovita Osorio, maestra de preescolar, fue asesinada en el barrio Paso del Comercio y otras tres personas no identificadas fueron asesinadas en el barrio El Poblado en el oriente de Cali. Estos incidentes se grabaron en video.

Angely Vivas Retrepo recibi贸 un disparo en la pierna izquierda en el barrio de Julio Rinc贸n, cerca del punto de concentraci贸n de Calipso. Mientras tanto, dos mujeres y un hombre resultaron heridxs en el barrio de Las Am茅ricas. Adem谩s, la polic铆a hiri贸 a 105 personas m谩s.

Dos miembrxs de la organizaci贸n de derechos humanos Francisco Isa铆as Cifuente, Daniela Caicedo y Jos茅 Cuello, fueron detenidxs en el punto de concentraci贸n de Sameco. La polic铆a rob贸 los art铆culos que lxs identificaban como parte de la organizaci贸n.

La polic铆a llev贸 a 94 personas a las comisar铆as desde diferentes puntos de concentraci贸n de la ciudad. Muchxs fueron golpeadxs y torturadxs por la polic铆a dentro de las comisar铆as. Se denunci贸 la desaparici贸n de Jos茅 Miguel Oband, Diego Alejandro Bola帽os y Jhon Haner Mu帽oz Bola帽os.

1M 鈥 1 de mayo de 2021

En el momento de redactar estas l铆neas, a煤n no existe un informe de derechos humanos del 1 de mayo, a pesar de la gran cantidad de manifestantes que cubrieron gran parte de los puntos de concentraci贸n en el centro de la ciudad. Se inform贸 de ataques indiscriminados a los puntos de concentraci贸n de Paso del Aguante, Calipso y Puerto Resistencia. La polic铆a aprovech贸 la noche para atacar los puntos m谩s vulnerables de las manifestaciones del 1 de mayo. Ha habido informes por toda la ciudad de civiles armadxs disparando contra los barrios pr贸ximos a estas 谩reas. Esa noche se declar贸 el estado de 鈥淎sistencia Militar鈥 para legalizar la militarizaci贸n de las ciudades donde continuaban las movilizaciones y la resistencia civil contra la reforma tributaria.

Las Herramientas de lxs Enemigxs: Respuesta Militar a la Protesta Social

Ha sido dif铆cil encontrar informaci贸n sobre gastos militares en fuentes oficiales. Parece que pretenden ocultar la verdad sobre el gasto p煤blico en material de guerra. Colombia gasta actualmente en el Ministerio de Defensa alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos ($ 10,5 millones de d贸lares) cada a帽o. El presupuesto militar ha sido hist贸ricamente alto, ya que el conflicto interno ha continuado y se ha intensificado durante varias d茅cadas. A pesar de los esfuerzos por establecer conversaciones de paz, hoy en d铆a el conflicto se ha diversificado e intensificado en muchas partes del pa铆s, y los gastos de defensa representan ahora alrededor del 11% del gasto del gobierno de Colombia鈥攗n porcentaje alto para un pa铆s con una econom铆a debilitada. Esto coloca a Colombia en el puesto 25 del ranking mundial de gasto p煤blico en defensa, muy por encima de pa铆ses como Francia (con un 3,3%), Espa帽a (2,9%) o incluso Brasil (3,86%).

El ESMAD (Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios), una de las divisiones del aparato policial nacional, se cre贸 en 1999 para reprimir las movilizaciones en el pa铆s. Se supon铆a que era una fuerza especial temporal, pero ahora existe desde hace ya m谩s de 20 a帽os y se ha fortalecido con los sucesivos gobiernos. Hoy consta de 3.876 agentes con un presupuesto de 490 mil millones de pesos ($ 131 millones de d贸lares). En el transcurso de su existencia, el escuadr贸n ha asesinado a, al menos, 20 civiles mediante lo que denominan 鈥渆xcesos de la fuerza鈥.

Hoy, el gobierno de Duque-Uribe, alejado del pueblo y anticipando un fuerte descontento popular derivado de las medidas antes mencionadas, ha destinado millones para fortalecer sus fuerzas de seguridad. El gobierno se ha estado preparando desde hace alg煤n tiempo para utilizar la represi贸n frente a los disturbios. En marzo de 2020, ante el inicio de la crisis social y econ贸mica provocada por la COVID-19, compr贸 cinco veh铆culos blindados por 8 mil millones de pesos ($ 2.1 millones de d贸lares) junto con 9.515 millones de pesos ($ 2.5 millones de d贸lares) en municiones y armamento para el ESMAD. El presupuesto militar de 2021 se ha incrementado en casi mil millones de pesos. En definitiva, este gobierno responde a la protesta social como si estuviera en guerra.

Y, sin embargo, ni el ESMAD ni la polic铆a han logrado contener la huelga general. Es por eso por lo que el presidente Duque aprob贸 la instauraci贸n de la 鈥淎sistencia Militar鈥 en aquellas ciudades que lo necesitaran鈥攗na medida que permite el uso de fuerzas militares para responder a los des贸rdenes p煤blicos y desastres. La presencia de estas fuerzas en las calles restringe los derechos como en un estado de sitio. La presencia militar en las calles aumenta la posibilidad de actos de guerra durante las manifestaciones, porque el Estado aborda la situaci贸n desde una perspectiva militar.

Calles Desbordadas

El pueblo colombiano se reuni贸 en cada esquina, cerrando todas las ciudades. Los barrios salieron a las calles a rechazar la reforma fiscal bajo el lema 鈥淪i no nos unimos, nos hundimos鈥. Colombia se convirti贸 en un r铆o de personas. Se extendi贸 un gran fuego de unidad en honor a aquellxs que dieron su vida por el pueblo. Su p茅rdida nos duele profundamente, pero su muerte no puede ser en vano. Las voces de todo el pa铆s se hicieron o铆r y multitud de marchas difundieron la voz de la resistencia.

Colombia se ha quitado el miedo. No nos queda nada que perder.

隆A PARAR PARA AVANZAR!

Nota

Nota del editor: Esto no quiere decir haya una manera apropiada en la que la polic铆a utilice 鈥渁rmas menos letales鈥.