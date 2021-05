Se viralizó un mensaje que hace un llamado internacional para romper el cerco mediático y difundir lo que pasa en Colombia. Se convoca a seguir los acontecimientos en las redes sociales de Colombia Informa, Cumbre Urbana, La Resistencia, Aula & Palabra, Prensa Estudiantil, La Direkta, Humana Radio, Teusaradio, la Red Alterna Popayán, Prensa social Colombia, la Revista Hekatombe, Ciudad en movimiento, Contagio Radio, Imprenta Comunera, Revista Zur, Pueblo de voces, Medios Libres Cali, la Brigada Comunicativa Cali Resiste, la ONG Temblores, Soñadores Siloé, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Movimiento nacional de víctimas de crímenes del Estado (MOVICE). También se creó el sitio Masacre en Cali, donde se recopilan videos de las ejecuciones que llevan adelante en las calles de esa ciudad el Ejército y Policía colombianas. Por su parte, la organización Netblocks alerta sobre la interrupción de internet en Cali durante el paro. En tanto, continúan las protestas y bloqueos en todo Colombia, y día a día aumentan las cifras de asesinatos policiales, personas desaparecidas, heridas y detenidas. Hoy se espera una masiva movilización con bloqueos en toda Colombia contra el gobierno de Iván Duque, convocadas por el Comité Nacional de Paro. Por ANRed.

«Alerta internacional por Colombia«, se titula el mensaje, que circula en las redes sociales y mensajes de whatsapp. «Comparte, difunde, suma, rompamos el cerco comunicacional: ¿qué está pasando en Colombia?«, interpela la cadena que se viralizó en las últimas horas.

Debido a la poca y poco clara información que se encuentra en los medios tradicionales hegemónicos de Colombia, se convoca a seguir y difundir por las redes de ciertos espacios los acontecimientos de salvaje represión que llevan adelante las fuerzas represivas al mando del gobierno de Iván Duque. Es por eso que se convoca a seguir y difundir los contenidos de las cuentas de Facebook y Twitter de Colombia Informa, Cumbre Urbana, La Resistencia, Aula & Palabra, Prensa Estudiantil, La Direkta, Humana Radio, Teusaradio, la Red Alterna Popayán, Prensa social Colombia, la Revista Hekatombe, Ciudad en movimiento, Contagio Radio, Imprenta Comunera, Revista Zur, Pueblo de voces, Medios Libres Cali, la Brigada Comunicativa Cali Resiste, la ONG Temblores, Soñadores Siloé, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Movimiento nacional de víctimas de crímenes del Estado (MOVICE).

También se difundieron las cuentas de Instagram de algunos de estos espacios: @colombia_informa, @primeralineacol, @primeralinea.col, @primeralineacol2.0, @Cumbreurbana, @ArielAvilaAnaliza, @escudos_azulesoficial, @aquinoticias1, @ladirekta, @tremenda_revoltosa, @laorejaroja, @revista_hekatombe, @tembloresong, @elverdugo.co y @movice.

También se puso en línea en los últimos días el sitio «Masacre de Cali Colombia«, donde se recopilan a modo de prueba los videos donde se capta el accionar criminal del Ejército y la Policía colombianas, algunos de los cuales incluyen asesinatos de ciudadanos en las calles, disparos a casas, gases lanzados contra niños y niñas, ataques a espacios de salud y hospitales imporvisados para atender a personas heridas, golpes y abusos en las calles y barrios de la localidad colombiana de Cali, ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Bogotá, capital colombiana.

En tanto, la ONG Netblocks, que monitorea internet a nivel mundial, asegura que la conectividad comenzó a presentar dificultades desde las 4:30 de la tarde del martes y la madrugada de este miércoles. Además, Netblocks informó que se trata de la segunda interrupción presentada en los últimos días: «las métricas de la red corroboran los informes de los usuarios sobre dificultades para conectarse en medio de protestas generalizadas y el uso informado de fuego real por parte de las fuerzas de seguridad. La interrupción tiene un impacto parcial en la actualidad, pero es probable que limite significativamente el libre flujo de información desde el lugar de las protestas. Se está trabajando para monitorear la situación», agregó Netblocks, en referencia a la ciudad de Cali, uno de los epicentros de las protestas contra el gobierno de Duque, con hechos de asesinatos de diferentes manifestantes, problemas de desabastecimiento e incluso una misión de derechos humanos que fue agredida y disparada por la Policía, según denunció la ONG.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show internet disrupted in #Cali #Colombia amid social unrest as protesters are met with deadly force by authorities; incident ongoing 📉 #CaliSOS

📰 https://t.co/B4YHVhazsa pic.twitter.com/s4rkdYXdG6

— NetBlocks (@netblocks) May 5, 2021