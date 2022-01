Entrevista con Alfonso Insuasty, coautor de ‘Colombia: entre la rebeld铆a y la esperanza’

Una frase escueta condensa el libro de 156 p谩ginas y una decena de autores: “Un pueblo excluido y humillado se levanta”. El libro colectivo se titula Colombia: entre la rebeld铆a y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilizaci贸n Social 28 abril de 2021, editado por el Grupo de Investigaci贸n y Editorial Kavilando; el colectivo Desde Abajo y la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ).

Entre los ejemplos de resistencia contra las “reformas” y “pol铆ticas de empobrecimiento” del presidente Iv谩n Duque, se destacan las del Suroccidente colombiano; en este proceso se inserta la minga ind铆gena, que apoy贸 el paro, a la juventud de las Primeras L铆neas y lleg贸 a la ciudad de Cali; el 28 de abril representantes del pueblo Misak derribaron en esta ciudad la estatua del conquistador espa帽ol, Sebasti谩n de Belalc谩zar. El 9 de mayo civiles -“gente de bien”- dispararon en Cali contra una decena de integrantes de la Minga.

Firman como autores de Colombia: entre la rebeld铆a y la esperanza Ra煤l Zibechi, Alfonso Insuasty, Andr茅s Felipe Mart铆nez, Yani Vallejo, Jos茅 Fernando Valencia, Daniela Barrera, Jairo Montoya, Edison Villa, H茅ctor Alejandro Zuluaga y Jos茅 Alonso Andrade.

Al libro completo puede accederse libremente en https://kavilando.org/editorial/52-editorial-luchas-sociales-y-populares/8845-colombia-entre-la-rebeldia-y-la-esperanza-reflexiones-en-torno-a-la-movilizacion-social-28-abril-de-2021

En cuanto a la iniciativa editorial, Kavilando es un colectivo de investigaci贸n, formaci贸n y comunicaci贸n para la transformaci贸n social. Adem谩s de una revista de ciencias sociales, ha publicado libros como Paz, participaci贸n y desarrollo. Entre el conflicto armado y la esperanza. Caso San Carlos, Antioqu铆a; otro texto sobre V铆ctimas del desarrollo en Medell铆n: progreso y moradores en disputa; o el libro Elementos para una genealog铆a del paramilitarismo en Colombia.

Por otra parte, Desde Abajo es un proyecto de comunicaci贸n independiente colombiano que se sit煤a en “la otra posici贸n para leer”; ha cumplido, en esta labor, m谩s de 30 a帽os. Al peri贸dico con ediciones en papel y digital, Desde Abajo suma las emisiones de televisi贸n y radio, y cuenta con un fondo editorial (uno de los 煤ltimos t铆tulos editados es Democracia que no has de ejercer, d茅jala ser, de Carlos Guti茅rrez M谩rquez).

La siguiente entrevista a Alfonso Insuasty Rodr铆guez se realiza por correo electr贸nico. Insuasty es docente investigador de la Universidad de San Buenaventura Medell铆n, director del grupo de investigaci贸n Gidpad, e integrante del Grupo de Investigaci贸n Kavilando-Medell铆n y REDIPAZ-Colombia.

-Seg煤n la introducci贸n, los autores de Colombia: entre la rebeld铆a y la esperanza se han basado en la metodolog铆a de la “investigaci贸n participante”. 驴En qu茅 consiste y c贸mo se ha utilizado esta t茅cnica para la elaboraci贸n del texto?

El libro nace fruto de una reflexi贸n colectiva, preocupados por la situaci贸n del pa铆s y la emergencia de sucesos que suced铆an a gran velocidad y marcaban la vida de pa铆s.

Asistimos a diferentes movilizaciones, hicimos seguimiento y cobertura, decidimos juntar esfuerzos por comprender lo que ven铆a ocurriendo; para tal fin definimos un encuentro constante articulados por Ra煤l Zibechi, para pensarnos, en t茅rminos de los sucesos y tratar de generar una reflexi贸n como aporte a la comprensi贸n del momento hist贸rico; as铆 Felipe Mart铆nez del colectivo Desdeabajo, y 7 compa帽eros compa帽eras del Grupo Aut贸nomo Kavilando, algunos de ellos docentes investigadores de Universidades articuladas a la Red Interuniversitaria por la Paz, nos dimos a la tarea de sistematizar, escuchar, procesar lo que nos estaba ocurriendo.

Como estrategia metodol贸gica decidimos construir el texto a modo de sistematizaci贸n a partir de conversatorios, talleres y entrevistas entre nosotros y con la poblaci贸n movilizada como fuente primaria, seg煤n la informaci贸n que fue emergiendo en las conversaciones y que ameritaba profundizar, adem谩s se accedi贸 a otro tipo de fuentes desde la revisi贸n documental, art铆culos de prensa y diversas publicaciones institucionales y alternativas. Las consideraciones de dichos conversatorios fueron la base para la b煤squeda de preguntas e interpretaciones que fueron consolid谩ndose como reflexi贸n de la praxis de las experiencias situadas desde la organizaci贸n emergente de la poblaci贸n manifestante.

En la din谩mica de encuentro como equipo de trabajo y con las organizaciones en la calle y en los sitios de resistencia se fue configurando y consolidando informaci贸n desde la observaci贸n participante, con la cual se construyeron y confrontaron datos de ese sujeto social movilizado.

–El libro colectivo tiene un hilo conector: “Los momentos en que liderazgos organizativos populares desbordaron el llamado a paro nacional hecho por las centrales obreras, subiendo el tono pol铆tico (…)”. 驴Qu茅 punto 谩lgido destacar铆as de este desborde?

Esta protesta social super贸 las formas tradicionales e instituidas de manifestar la inconformidad. Los sectores y el malestar crecen, se avivan expresiones y emergen nuevos actores en las movilizaciones. Ahora bien, no podr铆amos hacer lectura de este estallido como algo accidental, as铆 lo intentamos desarrollar en el texto, es este un fen贸meno que tiene una historia, en tanto ya ven铆an caminando expresiones territoriales, sectoriales, urbano-rurales de inconformidad, insatisfacci贸n y hast铆o.

Lo que s铆 es claro es que, estas movilizaciones hoy, ya no dependen exclusivamente de las centrales obreras, partidos o de Oeneg茅s, son ahora estos sectores, otro actor m谩s. El movimiento aprendi贸 que estas estructuras tradicionales, sin contrapesos que regulen sus decisiones y vocer铆as, tambi茅n han defraudado al pueblo.

-En concreto…

Ya caminaban expresiones organizativas plurales, diversas como Congreso de los Pueblos, Marcha Patri贸tica, los mismos procesos de Paz tanto el que concluye con la firma del Acuerdo entre el Estado y las Farc, como la mesa de negociaci贸n con el ELN, fueron y son escenarios de posibilidad para el movimiento social y popular.

El movimiento estudiantil en defensa de la Educaci贸n p煤blica gratuita y de calidad ven铆a reorganiz谩ndose, la creciente fuerza de las organizaciones en defensa del medio ambiente, el movimiento de mujeres, hitos como la conocida Rebeli贸n de las Ruanas (2013), campesinos manifestando su inconformidad, exigiendo transformaciones al Estado y quienes logran paralizar el pa铆s presionaron al gobierno con fuerza y contundencia, pero fracturas internas jugaron en contra, se lograron algunos acuerdos que, en su esencia, el Gobierno incumpli贸.

As铆 mismo, las mingas ind铆genas se fortalec铆an dando ejemplo de organizaci贸n y resistencia, siempre generando aprendizajes. En esta misma l贸gica el pueblo negro se manifest贸 tanto en el Choc贸 como en Buenaventura (2017) presionando al Estado mediante un paro que dej贸 por lema: “El Pueblo no se rinde carajo” una manifestaci贸n popular, 茅tnica, alegre de larga duraci贸n, que impact贸 en la agenda de pa铆s y convoc贸 el favor de los colombianos, eran los latidos del “si es posible”.

-驴C贸mo ha afectado la crisis sanitaria por el coronavirus?

La pandemia acentu贸 un modelo de muerte, excluyente de suyo, evidenci贸 la fragilidad del Estado ante las necesidades reales de la poblaci贸n, dej贸 en evidencia absoluta una clase dirigente mezquina, que no solo roba lo que es de todos, sino que hace alarde de un gran desprecio y humillaci贸n hacia el pueblo.

La poblaci贸n trabajadora-informal (econom铆a de subsistencia) se hizo sentir, el hambre se agudiz贸, se hizo tristemente famoso el trapo rojo en las casas como s铆mbolo del hambre, barrios enteros vestidos de rojo, ante esta realidad empezaron a darse movilizaciones espont谩neas en medio del confinamiento. Todo este caldo de insatisfacciones se fue sumando.

-Y se producen las protestas y movilizaciones…

En este contexto el naciente Comit茅 Nacional de Paro (CNP), una articulaci贸n entre Centrales Obreras, algunas organizaciones sociales y Oeneg茅s, convoca el Paro del 2019, el llamado 21N el cu谩l se prolong贸 en el tiempo, convocan tambi茅n las movilizaciones de 2020 y convoca al Paro del 28 de abril de 2021.

CNP se constituye en una articulaci贸n con mayoritaria presencia y peso de organizaciones gremiales sindicales que reivindica derechos de la poblaci贸n en el marco de la econom铆a formal. Pero, muchos de los j贸venes movilizados masivamente son personas excluidas o pertenecen a una econom铆a informal, precaria, como los famosos Rappy o plataformas que hiper-explotan con el discurso de la Econom铆a Naranja en el mejor de los casos, igual sectores populares y 茅tnicos que si bien se articulan poco a poco no se sienten ni ven representados.

Esta generaci贸n que sabe y tiene muy claro que no tiene oportunidades, nada que perder, que no existe futuro para ellos y por ende debe tomarse en serio y abrirse campo pronto se sienten excluidos y hasta se帽alados por quienes integran este CNP.

Lo que logra develar estas contundentes movilizaciones, por un lado es el hast铆o social, la saturaci贸n ante gobiernos nefastos y criminales, c铆nicos y d茅spotas, a la par evidencia que estamos ante el surgimiento de otras formas organizativas y de acci贸n, otras formas de conectarse, encontrarse, proyectar y programar, es una l贸gica reticular, peque帽os grupos que se articulan, creciendo con gran fuerza, sectores inconformes que, mediante una creatividad sin fin, muestran su necesidad de cambios reales.

Una movilizaci贸n que ya no pasa por los sectores tradicionales y a la que se suma con gran fuerza otro actor emergente: el joven sin oportunidades, excluidos, los ningunos, muchos de los cuales se fueron agrupando en las llamadas Primeras L铆neas, actores emergentes que fueron ganando en articulaci贸n y presi贸n de gran impacto e importancia, toda una generaci贸n del desecho para el sistema y a quienes abiertamente desprecia el equipo de gobierno actual.

La respuesta del Estado fue la misma, aplicaci贸n total de la pol铆tica de muerte, uso excesivo de la fuerza, criminalizaci贸n, una combinaci贸n de estrategias paramilitares, lo que evidenci贸 incluso a una Polic铆a criminal, corrupta, asesina.

-En diversos pasajes se menciona la cifra de 21 millones de pobres o “que luchan por sobrevivir” en Colombia, sobre una poblaci贸n de 51 millones de habitantes. 驴Influy贸 de alg煤n modo la pobreza estructural en las movilizaciones?

Sin duda alguna, recientemente la Asociaci贸n Banco de Alimentos y la Asociaci贸n Nacional de Industriales (ANDI) desarrollaron un informe en el que se concluye que un 54% de la poblaci贸n colombiana se encuentra en estado de inseguridad alimentaria, a la par el Departamento Nacional de Estad铆sticas (DANE) manifiesta que en total son m谩s de 21,02 millones de personas las que subsisten con menos de $331.688 mensuales, un monto que, seg煤n esta misma instituci贸n Estatal es la l铆nea de pobreza en Colombia.

Otro informe del Banco Mundial asegura que Colombia se qued贸 con el primer puesto en t茅rminos de desigualdad entre los pa铆ses de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (Ocde), adem谩s de ser la segunda econom铆a m谩s desigual de Am茅rica Latina y el Caribe. La oficina de Naciones Unidas para los Refugiados advierte que Colombia es el pa铆s con mayor n煤mero de desplazados internos a causa del conflicto armado, en el mundo, as铆 mismo Global Witness manifiesta que Colombia es el pa铆s donde m谩s se asesinan l铆deres sociales defensores del medio ambiente en el mundo y ocupa ya este puesto por tres a帽os consecutivos.

La ONG Front Line Defenders en su informe An谩lisis Global, resalt贸 que Colombia cumple tres a帽os siendo el pa铆s donde m谩s asesinan defensores de Derechos Humanos, ni qu茅 decir de la corrupci贸n, evasi贸n, narcotr谩fico, la c铆nico-pol铆tica, y un largo etc茅tera de cifras contundentes que dan cuenta de un estado de cosas irracional e insoportable, dan cuenta sobrada del malestar social.

-El abril de 2021 se inici贸 “un proceso de luchas sin precedentes en la historia del pa铆s”, subray谩is los autores. 驴Qu茅 ejemplos o datos aportar铆as para fundamentar esta afirmaci贸n?

Estas movilizaciones del 28 de abril (28A) super贸 en pluralidad de actores, en masividad, por su extensi贸n en el tiempo, en t茅rminos de explosi贸n social, su contundencia y resultados en t茅rminos pol铆ticos e incluso en lo atinente a cultura pol铆tica y medi谩tica, los alcances de las manifestaciones del 2019-21N, m谩s atr谩s tenemos como referencias importantes el Paro c铆vico de los a帽os 50 que termin贸 con la ca铆da de Rojas Pinilla y el Gran Paro C铆vico de 1977.

Se suma que estas movilizaciones fueron esencialmente urbanas lo que le da un tinte particular, es de recordar que en poco tiempo y a consecuencia de la crudeza del conflicto armado la composici贸n poblacional cambi贸, pasamos de un 70% de habitantes rurales a un 70% de habitantes urbanos, cambi贸 la distribuci贸n poblacional a la fuerza; pero no cambiaron los problemas esenciales de pa铆s.

Las expresiones art铆sticas, la creatividad se acent煤an como una caracter铆stica central, as铆 mismo el amplio debate que se empez贸 a tejer y a煤n se sostiene en la Red (internet), el uso de redes sociales, plataformas, canales, etc., se dio una explosi贸n de nuevas formas comunicativas capaces de superar la dependencia de los masivos medios de comunicaci贸n desde donde se manipula la realidad, as铆 se logr贸 dar cuenta de la brutalidad policial, de un gobierno c铆nico y mentiroso avanzando incluso hacia debates de agenda p煤blica sobre los esenciales cambios que requiere el pa铆s.

Vale decir que las condiciones de asfixia social se hicieron sentir, una capacidad de articulaci贸n territorial de diferentes actores, sobre todo j贸venes que continuaron incluso una vez el Comit茅 de Paro cambi贸 su estrategia de movilizaci贸n por una estrategia de presi贸n legislativa para llevar al congreso 10 propuestas de Ley que recog铆an seg煤n ellos, las exigencias b谩sicas del Paro; un viraje entendido como una ofensa para los sectores no agremiados en sindicatos, ni partidos, ni oeneg茅s, se asumi贸 como fractura sensible en el proceso de articulaci贸n 茅tnico, campesino, popular y obrero, ante el cual se comprendi贸 que era necesario avanzar hacia otras formas organizativas que a煤n hoy se exploran, sea por la Asamblea Nacional Popular, la articulaci贸n de las Primeras L铆neas, explorando otras formas de comunicaci贸n y movilizaci贸n alternativa, entre otras, el tiempo no ir谩 mostrando lo que surja.

-驴Cu谩l es el balance de la represi贸n de las protestas? 驴De qu茅 modo actu贸 la Polic铆a Nacional, el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD) y la autodenominada “gente de bien”?

Otra de las ganancias fue la de evidenciar el tipo de gobierno y Estado que tenemos en Colombia.

Es importante decir que en marzo de 2021 se realiz贸 el Tribunal Permanente de los Pueblos en su versi贸n 48, aqu铆 se adelant贸 un juicio contra el Estado colombiano, su resultado hecho p煤blico en el mes de junio fue la condena por la comisi贸n de Crimines contra la paz, Genocidio pol铆tico continuado y una abierta impunidad. La sentencia dio cuenta y sustento de que Los sucesivos gobiernos de Colombia por m谩s de 70 a帽os, han aplicado y siguen hoy apost谩ndole a un proyecto de reorganizaci贸n social a trav茅s del terror criminal, una sentencia que le puso un marco explicativo importante a la manera como responde el estado a estas movilizaciones y reclamos populares.

Es de recordar que las 茅lites han logrado siempre hermanarse a la hora de exterminar a todo quien se oponga a sus prebendas e intereses.

-驴Por ejemplo?

En el caso del famoso Pacto de Chicoral (Tolima) 1972, las 茅lites liberales y conservadoras (gamonales latifundistas, ganaderos, arroceros y bananeros) acuerdan librar una guerra contra los campesinos organizados en la Asociaci贸n Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

En el pacto de Ralito una alianza entre 茅lites pol铆ticas, empresariales, narcotraficantes y sectores militares acuerdan “refundar la patria”, hecho que ocurri贸 en el a帽o 2002 (primer gobierno de Uribe), que una vez se hizo p煤blico deriv贸 en el esc谩ndalo de la parapol铆tica. Solo por poner dos ejemplos. Estos mismos sectores son los que hoy se autodenominan “gente de bien”.

En este contexto, la brutalidad no se hizo esperar, el uso excesivo de la fuerza, la manipulaci贸n medi谩tica, la criminalizaci贸n, la persecuci贸n, la combinaci贸n de estrategias paramilitares, todo un ejercicio de exterminio f铆sico, simb贸lico y cultural.

Las instituciones de manera intencionada no dieron cuenta ni respuesta acertada a las denuncias que circulaban sobre abusos, fueron las organizaciones como Temblores e Indepaz, entre otras, quienes lograron dar cuenta de estad铆sticas serias y cre铆bles de lo que estaba ocurriendo.

El Estado neg贸 el ingreso de Comisiones y Misiones de Observaci贸n institucionales como la anunciada por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y otras de orden civil. Ya luego, gracias a la presi贸n internacional estas se llevaron a cabo.

-驴Qu茅 conclusi贸n se extrae de estas investigaciones?

No fueron pocos los informes entregados y todos coincid铆an en se帽alar a la polic铆a, al Estado en la comisi贸n de una masacre.

Los informes de la ONU, la Comisi贸n Interamericana, La Misi贸n de observaci贸n internacional por las garant铆as de la protesta social y contra la impunidad en Colombia, Amnist铆a Internacional, Comisi贸n Inter-eclesial de Justicia Paz, etc. ratificaron lo dicho, enfatizaron en un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, violencia sexual, agresiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, entre otras.

Varios cuerpos de j贸venes movilizados dados por desaparecidos, luego fueron encontrados sin vida flotando en r铆os o en algunos casos descuartizados, algunos sitios privados y empresas como El 脡xito fueron se帽aladas por prestar sus instalaciones como centros de tortura, como bien logra denunciar y reportar Carlos Alberto Tejada, director de Canal 2 de Cali, quien se tradujo en un referente nacional en materia de manejo 茅tico de la informaci贸n.

As铆 mismo, civiles armados “gente de bien” en clara connivencia con una Fuerza P煤blica “paramilitarizada”, dispararon alevemente en diferentes oportunidades contra los manifestantes, as铆 mismo hicieron campa帽as de odio en redes, atacaron la minga ind铆gena en Cali, otro tanto se registr贸 en el eje Cafetero, etc.

-驴Se han depurado responsabilidades? 驴Ha existido impunidad?

La falta de investigaciones que den con los responsables es otra caracter铆stica. Temblores e Indepaz, dieron cuenta que, de abril 28 a junio 28 de 2021, en el marco del Paro Nacional se presentaron: 75 asesinatos de los cuales 44 se atribuyen presuntamente a la fuerza p煤blica, 83 v铆ctimas de violencia ocular, 1.468 casos de violencia f铆sica, 28 casos de violencia sexual, 1.832 casos de detenciones arbitrarias, 3.486 casos de violencia polic铆a.

-驴Por qu茅 el libro dedica apartados espec铆ficos a la “juventud precarizada” y las mujeres?

El DANE afirma que existen alrededor de 3.3 millones de j贸venes que Ni estudian Ni Trabajan (NiNi), claro las cifras oficiales dan un estimado pero la realidad nos indica que es mayor esta cifra. Es el sector juvenil el m谩s arrinconado, sin oportunidades reales, se le ha vendido la idea de la “econom铆a naranja” que no es m谩s que, en lo general, unas condiciones de hiper explotaci贸n laboral; transitan en los m谩rgenes de la econom铆a informal, son un sector con una casi nula esperanza para conseguir un empleo digno, mucho menos para pensionarse, aun teniendo estudios. Las oportunidades son precarias, pocas o inexistentes frutos de un modelo econ贸mico neoliberal perverso.

As铆 mismo las mujeres hist贸ricamente oprimidas y explotadas, mucho m谩s si combinamos condiciones: mujer, empobrecida, ind铆gena, negra, v铆ctima etc. Las condiciones de explotaci贸n laboral recaen m谩s sobre la poblaci贸n femenina.

Las mujeres se han venido organizando, resistiendo, construyendo sus agendas de lucha, y han plantado cara, pueden existir cr铆ticas con los sectores “clase media”, pero en s铆, est谩n poniendo condiciones desde abajo.

Los J贸venes agrupados en las Primeras L铆neas con una incidencia m谩s urbana, vienen haciendo lo propio y son los actores emergentes de este paro.

-驴Qu茅 ejemplos de formas nuevas de protesta emergieron? 驴En qu茅 consistieron las Primeras L铆neas?

Diversos j贸venes, en varias ciudades y de manera simult谩nea, se ven铆an organizando como escudo defensivo de las movilizaciones, ante los permanentes y constantes ataques y saboteos de la polic铆a y el abuso del Escuadr贸n M贸vil AntiDisturbios (ESMAD); fueron consolidando un red o tejido de cuidado: Grupos de Atenci贸n PreHospitalaria (APH), de Comunicaci贸n – Prensa, de Derechos Humanos, grupos para el abastecimiento de alimentos e hidrataci贸n, etc.

Las Primeras L铆neas (PL) Se constituyen como fuerza defensiva, de cuidado y protecci贸n en primera instancia, un cuerpo de resistencia que poco a poco va ganando en capacidad organizativa y voz pol铆tica.

Constituida por j贸venes de diversa procedencia, all铆 se encuentran estudiantes, desempleados, barras de futbol, informales, quienes no estudian ni trabajan, reservistas, j贸venes que les ha tocado sobrevivir -como dicen ellos- “guerreando en las calles”, se han ido ganando el favor popular, posibilitando articular acciones con otras organizaciones barriales, Juntas de Acci贸n Comunal, algunos sindicatos, algunas oeneg茅s, ganando en identidad.

Se mantienen en las calles, moviliz谩ndose y articulando acciones art铆sticas, ollas comunitarias, asambleas populares locales, barriales, regionales.

-驴Y la iniciativa Barrio Adentro, en ciudades como Cali?

Es una de las tantas expresiones organizativas y de sentido que emergieron en este caso en Cali, Felipe Mart铆nez (DesdeAbajo) dio cuenta de todo un s贸lido tejido social que signific贸 el surgimiento de ollas comunitarias para la alimentaci贸n de todas las personas de manera gratuita, huertas urbanas, agendas de programaci贸n, de eventos culturales como presentaciones musicales, obras de teatro, circo, clubes de lectura, clases de danza, cineclubes, campeonatos de f煤tbol y otros deportes barriales.

As铆 mismo, la comunidad construy贸 centros de salud populares, en donde personas que ten铆an conocimientos b谩sicos de atenci贸n m茅dica (sin ser del campo de la salud necesariamente), comenzaron a atender heridos en medio de las manifestaciones y ataques represivos por parte de la fuerza p煤blica; destacando, por otro lado, el papel fundamental que jugaron las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicaci贸n.

Toda esta experiencia comunitaria llev贸 a que en los barrios comenzaran a gestarse escenarios asamblearios de discusi贸n de la sociedad, en donde se organizaban las exigencias que se ten铆an en medio de la coyuntura, como tambi茅n se coordinaban las tareas y acciones por realizar en los puntos de resistencia; adem谩s se planteaban las diferencias y dificultades que exist铆an entre las personas y se tomaban decisiones colectivamente.

-Por 煤ltimo, 驴se desplegaron durante las luchas populares nuevas formas de comunicaci贸n?

Con motivo del Paro se dio un auge de emisiones En Vivo por diferentes Plataformas y redes, debates, emergieron influenciadores que ganaron representatividad, otros se posicionaron a煤n m谩s por sus posturas y labor informativa, se activaron redes comunicativas por diversos sistemas de mensajer铆a digital desde donde se opon铆a y coordinan movilizaciones puntuales, la expresiones art铆sticas fue el tono de mayor alegr铆a y color, chirim铆as, comparsas, intervenciones y resignificaci贸n del Espacio p煤blico, murales que incluso fueron objeto de ataques sistem谩ticos de la “gente de bien” quienes se dieron a la tarea de pintar de gris cada mural derivado del paro.

As铆, las ciudades empezaron a hablar, sus paredes a expresar una realidad negada por los medios masivos de comunicaci贸n, sus ciudadanos a conversar y debatir la real realidad del pa铆s, un gran ejercicio real de participaci贸n pol铆tica popular de eso que llaman democracia, tan negada y ficcionada institucionalmente.

Las Primeras L铆neas (PL) para este 2022 ya se han hecho sentir en Bogot谩, Cali y algunas ciudades intermedias, ante el alto incremento de los pasajes del Sistema Integrado de Transporte, ante el alza de los precios de los alimentos, el aumento de los peajes y siguen sumando razones de fondo para convocar nuevos espacios de manifestaci贸n de inconformidad, que aun siendo el primer mes del a帽o ya van creciendo en insatisfacciones no atendidas y ya veremos qu茅 tanta presi贸n genera para bien o para mal, el proceso electoral camino a la presidencia en curso.

