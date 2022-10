Informar siempre tendr谩 un inter茅s. El periodista que lo hace, que informa, cree de antemano que brinda un servicio a la sociedad. Se informa con el inter茅s de beneficiar a quien recibe la informaci贸n; se informa con la intenci贸n de brindar algo a alguien que lo necesita. Sin embargo, son los periodistas y los medios de comunicaci贸n quienes deciden qu茅 informaci贸n necesita la sociedad. Recibimos informaci贸n sin decidir los temas que requerimos, o de los cuales deseamos ser informados.

Recordemos que el inter茅s de 鈥渋nformar鈥 no siempre responde a la b煤squeda de un beneficio colectivo, no siempre tiene como objetivo beneficiar a la sociedad. Esto lo vemos cuando sectores de la econom铆a y la pol铆tica, que representan una clase en el poder, se apoderan de los medios de comunicaci贸n, los compran, crean o financian.

De lo anterior se deriva que hoy tengamos medios convertidos en corporaciones medi谩ticas con una misi贸n definida: perpetuar un modelo econ贸mico junto a una clase pol铆tica que beneficie sus intereses particulares. Son medios que no buscan el beneficio colectivo de la sociedad, sino imponer sus necesidades a toda costa; y para ello mienten, tergiversan, ocultan y manipulan la informaci贸n.

Los medios alternativos

Al calor de estas realidades surgieron los medios alternativos de comunicaci贸n. Su nacimiento se da bajo el cruce de dos necesidades: lo primero, cambiar el sistema pol铆tico; y segundo, dar voz a las comunidades, as铆 como visibilizar y posicionar la agenda de los procesos sociales y la oposici贸n pol铆tica.

El nacimiento de los medios alternativos se da con un fin pol铆tico. No nacen solo para dar forma a una herramienta comunicacional o period铆stica independiente a la l铆nea editorial de las corporaciones medi谩ticas. Surgieron en oposici贸n a un sistema, al statu quo; y este ejercicio pol铆tico, la forma de hacerlo, se da a trav茅s de las herramientas de la comunicaci贸n y el periodismo. Destacarlo es importante porque permite marcar diferencias entre un medio independiente y uno alternativo.

驴C贸mo diferenciarles? Imaginemos, por ejemplo, el cubrimiento de un paro o una movilizaci贸n social. Si hablamos del medio independiente, 茅ste lo har谩 informando con una mirada distinta a la que impone la agenda neoliberal de los medios tradicionales, informar谩 con independencia; en el caso del medio alternativo, no solo ser谩 informaci贸n lo que produzca, adem谩s desarrollar谩 un ejercicio period铆stico y de propaganda enfocado a posicionar la agenda de la movilizaci贸n social.

Los medios alternativos no son neutrales. Y cuando se les exige que lo sean, esto responde a una estrategia de chantaje que busca descalificar y estigmatizar su labor en favor de la sociedad y las luchas populares.

Los medios alternativos aparecieron como respuesta a una guerra desigual donde las corporaciones medi谩ticas luchan por mantener el monopolio informativo, sus necesidades particulares, sobre una audiencia igualmente monopolizada. Los medios alternativos surgieron como respuesta a esa guerra medi谩tica para tratar de equilibrar la balanza rompiendo ese monopolio, pero tambi茅n con el objetivo de romper el sistema pol铆tico que lo produce.

La informaci贸n generada por los medios alternativos no es neutral. No tiene porqu茅 serlo. Su agenda privilegia la voz de las comunidades, los procesos sociales y la oposici贸n pol铆tica al sistema neoliberal. Si llegase a privilegiar otras voces, aquellas que se han sostenido en el poder derramando la sangre del pueblo, no solo ser铆a una insensatez dentro de un contexto de guerra medi谩tica, adem谩s ser铆a ceder a un chantaje de falsa 鈥減ulcritud鈥 period铆stica y supuesta informaci贸n 鈥渄esinteresada鈥.

Los medios alternativos tienen como misi贸n equilibrar la informaci贸n, lo cual implica no ceder espacios a los victimarios que cuentan con todos los medios a su favor para imponer un sistema pol铆tico de iniquidad. Buscar que haya equilibrio informativo, o luchar para que ocurra, debe entenderse como la priorizaci贸n de espacios para dar resonancia a las voces de las v铆ctimas, para devolver el protagonismo al pueblo que hist贸ricamente ha sido condenado por una clase pol铆tica que le desangra y condena a la miseria.

En este sentido el tema de la 鈥渘eutralidad鈥 aparece como un falso problema cuando se informa para el bien com煤n de la sociedad, para beneficio del pueblo que requiere respuestas efectivas en medio de la guerra medi谩tica que le han declarado. No importa que los medios alternativos tengan un enfoque con un fin pol铆tico determinado, pues lo que importa es que la informaci贸n que produzcan sea veraz y rigurosa, y pueda ser verificada en cualquier momento.

Medios alternativos y el nuevo Gobierno

Una de las particularidades de los medios alternativos es leer y analizar el contexto pol铆tico dentro del cual producen informaci贸n. De esa lectura, dentro de su agenda informativa, se brind贸 apoyo a la campa帽a del gobierno de transici贸n que representa Gustavo Petro. Sin embargo, ello no implica que los medios alternativos sean los medios del Gobierno, as铆 茅stos compartan informaci贸n oficial, lo defiendan cuando sea necesario o, incluso, lleguen a contratar con 茅ste alg煤n tipo de pauta para subsistir.

Dentro de la agenda de los medios alternativos est谩 el defender una transici贸n pol铆tica, un espacio para fortalecimiento de los procesos sociales, para defensa y afirmaci贸n de la vida, es decir, la defensa de un espacio mucho m谩s propicio que el ofrecido por la barbarie, persecuci贸n y muerte que impon铆a la ultraderecha desde el Gobierno.

La transici贸n pol铆tica que vivimos no es perfecta, pero en este contexto es lo m谩s adecuado en cuanto a las posibilidades que ofrece para construir un sistema pol铆tico que no requiera de pactos y acuerdos con sectores de la pol铆tica que solo est谩n reacomod谩ndose, los cuales representan una burocracia infiltrada que llegado el momento de confrontaci贸n pol铆tica, cuando la derecha y ultraderecha est茅n m谩s fortalecidas, nuevamente correr谩n al lado infame de la historia, del cual nunca se han apartado.

Los medios alternativos no pueden abandonar la cr铆tica y la reflexi贸n frente al nuevo Gobierno. El manipulador discurso que invoca el chantaje de no hacerlo porque se estar铆a apoyando el 鈥渢rabajo sucio鈥 de la derecha, o siendo 鈥渋diotas 煤tiles鈥 para provocar la desestabilizaci贸n del pa铆s, no debe llevarnos a incurrir en el error de no encender alarmas tempranas con debates que son necesarios.

La imagen del Gobierno no se desgastar谩 porque los medios alternativos planteen discusiones ineludibles, pertinentes, si lo que se quiere es no abandonar el camino de la transici贸n pol铆tica. El desgaste ocurrir谩 por las decisiones que 茅ste tome en medio de sus 鈥渋mperfecciones鈥 y entrega de poder burocr谩tico a sectores que conspiran desde adentro, con sigilo, esperando el momento para truncar la posible transici贸n hacia un nuevo sistema pol铆tico.

Otro factor que provocar谩 el desgaste, si no se corrige a tiempo, es la ausencia de canales comunicantes efectivos entre la bancada de Gobierno, el gabinete ministerial y el presidente Gustavo Petro. No parece existir una l铆nea clara sobre ciertas discusiones que deber铆an ser de dominio com煤n.

Cambios de 煤ltimo momento en reformas, proyectos de ley y posturas sobre determinados temas toman por sorpresa a unos y a otros, que terminan enter谩ndose por afirmaciones y testimonios que funcionarios emiten por los medios de comunicaci贸n, lo cual deja indefensa a la bancada de Gobierno frente a los ataques medi谩ticos que aprovechan la confusi贸n. En la toma de decisiones y la forma de abordar las discusiones, al parecer, existe unilateralidad en un c铆rculo cerrado de personas que se encarga de los asuntos de Gobierno.

El desgaste llegar谩, no sabemos cu谩ntos a帽os demore en hacerlo. Todo depender谩 de c贸mo el Gobierno se replantee y tome apunte de las cr铆ticas y reflexiones que desde diferentes voces se advierten.

Preparar a la comunidad, a los movimientos sociales y sectores de izquierda, dem贸cratas y progresistas para cuando el desgaste de la imagen del Gobierno llegue a sus m谩ximos niveles, sin que esto nos tome por sorpresa, es hoy una de las tareas fundamentales que los medios alternativos est谩n llamados a realizar, del mismo modo que posicionar dentro de sus agendas informativas las reformas, cambios y sentido humanista dado a la pol铆tica desde el nuevo Gobierno.

Los medios alternativos deben asumir con responsabilidad que una bella posibilidad de transici贸n no devenga en estancamiento; deben diferenciar entre informar ciegamente para fortalecer el culto a la personalidad de un mandatario, (un caudillismo que rompe vasos comunicantes en la formulaci贸n de consensos pol铆ticos necesarios con los sectores y personas que hist贸ricamente se han jugado la vida por el cambio), y la necesidad de promocionar espacios de construcci贸n colectiva para un proyecto pol铆tico que finalmente derrote a la ultraderecha, y que de igual manera desintegre todas las formas de infiltraci贸n de una derecha que, lentamente, se fortalece acechando desde la burocracia.

En la historia de los medios alternativos, tanto en los que han desaparecido y los que persisten, la dificultad y el idealismo conjugaron su nacimiento fortaleciendo su dignidad. Su magia ha consistido en crear formas de resistencia, inventar formas de creaci贸n, en medio de la escasez de presupuesto y recursos t茅cnicos.

La guerra desigual que han enfrentado les dot贸 de experiencia y obstinaci贸n para enfrentar la adversidad. Los medios alternativos, en momentos de cambio y transici贸n pol铆tica, aparecen como una bella terquedad siempre fiel al momento hist贸rico, a la cr铆tica y autocr铆tica que nos salva del estancamiento y los aplausos hechos para tapar heridas que sanan en falso.

Los medios alternativos tambi茅n tienen memoria y una herencia de luchas, de voces y miradas distintas que llegan para pintar con tonos y matices diversos la dignidad del cambio.