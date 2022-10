–

De parte de Red Antimilitarista De America Latina October 19, 2022

MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA COLOMBIA

Frente a los proyectos de ley que proponer crear un servicio social para la paz obligatorio, en lugar de atender a la hist贸rica demanda de eliminaci贸n del servicio obligatorio militar, como movimiento antimilitarista decimos 隆No al reclutamiento ni para la guerra ni para la paz!

Entra en este formulario si decides suscribir el pronunciamiento que encuentras a continuaci贸n:

Documento argumentativo de posturas 鈥 14 de octubre de 2022

La coyuntura actual supone una oportunidad hist贸rica para lograr cambios estructurales en perspectiva de desmilitarizar la vida, la sociedad, los cuerpos y los territorios de millones de personas en este pa铆s en l贸gica de la construcci贸n de paz.

Somos una confluencia de personas, organizaciones y colectivas que desde los sectores juveniles, feministas, ambientales, populares, entre otros, confluimos en una apuesta por el Antimilitarismo como un movimiento global que est谩 en contra de la influencia, permanencia y penetraci贸n del militarismo en la vida, los cuerpos, la sociedad y los territorios, apostando por la defensa de los Derechos Humanos y porque nadie deba ejercer ning煤n tipo de violencia directa, cultural o estructural para abordar los conflictos.

La degradaci贸n de la guerra a lo largo de m谩s de 60 a帽os en Colombia, ha hecho que el Movimiento Antimilitarista haya realizado distintas acciones para la reflexi贸n, sensibilizaci贸n, investigaci贸n, denuncia e intervenci贸n respecto a las m煤ltiples manifestaciones del militarismo en lo pol铆tico, lo social, lo econ贸mico, lo cultural y lo ambiental, sin embargo, desafortunadamente este sigue incrustado en buena parte de las entra帽as de la sociedad colombiana por medio de distintas pol铆ticas y pr谩cticas.

Sin embargo, la forma en la que se est谩n planteando los proyectos y reformas de ley nos generan m煤ltiples preocupaciones, por lo cual, planteamos a continuaci贸n posturas y argumentos que hemos identificado como colectividades antimilitaristas, con el fin de que estas sean integradas en los procesos de di谩logo, debate y desarrollo de estas iniciativas:

ELIMINACI脫N DE LA OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO MILITAR, LA LIBRETA MILITAR Y EL RECLUTAMIENTO IRREGULAR

Eliminaci贸n de la obligatoriedad del Servicio Militar, por sus pr谩cticas incoherentes y anacr贸nicas para un pa铆s que camina hacia la construcci贸n de la paz. Dicha abolici贸n de manera concomitante, implica la eliminaci贸n de la libreta militar, de las cuotas de incorporaci贸n y de los reclutamientos irregulares o detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas, siendo esta una garant铆a para la no repetici贸n del conflicto armado. En la coyuntura actual, es fundamental que la agenda para el desmonte de la obligaci贸n militar aborde adem谩s debates urgentes acerca de la desmilitarizaci贸n de la vida.

Es imperativa la abolici贸n de la libreta militar porque ning煤n documento puede impedir el reconocimiento, ejercicio y goce de derechos como la educaci贸n o el trabajo, y libertades fundamentales como la locomoci贸n y la conciencia, entre otras (lo cual cuenta con amplio desarrollo jurisprudencial, y para el caso del derecho al trabajo un desarrollo normativo que debe superar el marco de ambig眉edad jur铆dica actual). Y por la misma raz贸n, no se debe crear ning煤n documento an谩logo para la certificaci贸n del Servicio Social para la Paz.

Adem谩s, es importante que deje de existir la posibilidad de comprar la libreta militar, porque esto supone una pr谩ctica de corrupci贸n, sumado a que, p煤blicamente nunca ha habido claridad de la destinaci贸n del dinero recaudado por este documento.

Cabe precisar que, se requiere de un cambio normativo coherente que aporte garant铆as reales que no sumen vac铆os y ambig眉edades jur铆dicas, que de manera sistem谩tica han sustituido unas limitaciones por otras.

Consideramos importante preguntarse si realmente es necesario tener unas cuotas de incorporaci贸n tan altas para hacerle frente a estructuras ilegales como los grupos armados ilegales, grupos armados irregulares de alto impacto y el narcotr谩fico, cuando: (i) estas cuotas son impuestas por el Plan Colombia con los Estados Unidos; (ii) nuestro pa铆s tiene el gasto militar m谩s alto en relaci贸n al porcentaje del PIB en latinoam茅rica (incluso m谩s que Brasil siendo este un pa铆s con una extensi贸n territorial m谩s amplia); y (iii) es necesaria verificaci贸n respecto a la correlaci贸n entre el n煤mero de efectivos de la Fuerza P煤blica y el n煤mero de actores armados irregulares que actualmente tiene el pa铆s, siendo esta una informaci贸n objetiva que permitir铆a hacer un an谩lisis m谩s profundo sobre este tema.

Las batidas realizadas por las Fuerzas Armadas, ya han sido catalogadas como una pr谩ctica ilegal por parte del Ministro de Defensa Iv谩n Vel谩squez y como inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional (sentencias C-879 de 2011 y T-455 de 2014), y son una de las pr谩cticas que se inscriben dentro de la l贸gica de las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento 鈥 DARF, las cuales han sido denunciadas previamente dado que sistem谩ticamente han irrespetado derechos constitucionales como: (i) el debido proceso (art. 29 CP) -incluso ignorando muchas veces las causales de exenci贸n y aplazamiento (ley 1861 de 2017 art. 12)-, (ii) la libertad en sentido amplio (art. 28 CP), y (iii) los l铆mites de la Funci贸n P煤blica (art. 121 CP) -seg煤n la cual ninguna autoridad del Estado podr谩 ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constituci贸n y la ley-.

Sumado a lo anterior, dichas 鈥渂atidas鈥 se han configurado como una pr谩ctica sistem谩tica, clasista y discriminatoria, en donde estad铆sticamente la mayor铆a de personas reclutadas irregularmente resultan ser de los estratos 1, 2 y 3, siendo estos sectores sociales hist贸ricamente empobrecidos, discriminados y excluidos; los cuales en muchos casos son enviados sin el suficiente entrenamiento militar a zonas de conflicto armado.

Adicionalmente, las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas son claramente acciones que violan los Derechos Humanos de las juventudes y ejercen da帽o en t茅rminos psicosociales, en tanto, se violan derechos fundamentales como la libertad, la objeci贸n de conciencia y la autonom铆a e identidad personal, truncando proyectos de vida enteros.

Y en este sentido, se ha documentado que en la prestaci贸n del Servicio Militar Obligatorio perviven una serie de pr谩cticas violentas, patriarcales y deshumanizantes en el entrenamiento militar, que van desde el maltrato f铆sico, el maltrato psicol贸gico, la tortura, m煤ltiples tipos de lesiones, las amenazas por la no obediencia de 贸rdenes, la normalizaci贸n de masculinidades hegem贸nicas o los m煤ltiples casos de suicidios dentro de los batallones; tratos que muchas veces se agravan en personas gays, trans, inter o non-binarias que terminan viviendo violencias basadas en su identidad de g茅nero y/o por su orientaci贸n no heteronormativa.

As铆 mismo, no tiene sentido en un pa铆s que se proyecta hacia la consolidaci贸n de la paz, mantener el elevado presupuesto que tiene el MinDefensa, destinado entre otras cosas, al mantenimiento de Batallones Especiales Energ茅ticos y Viales, que terminan protegiendo las instalaciones de empresas privadas nacionales y trasnacionales centradas en la explotaci贸n de recursos naturales como el agua, petr贸leo, gas, carb贸n, colt谩n, oro, madera, entre otras. M谩s cuando este tipo de proyectos extractivistas en aras del 鈥渄esarrollo econ贸mico鈥: (i) atentan contra el derecho de autodeterminaci贸n, la autonom铆a, usos y costumbres de las comunidades campesinas, negras e ind铆genas; (ii) generan un da帽o en el equilibrio medioambiental muchas veces irreversible en los ecosistemas; y (iii) profundizan la concepci贸n de la naturaleza como un bot铆n de recursos infinitos que debe saciar las l贸gicas de consumo de la actualidad, poniendo en riesgo la vida misma.

Expresamos el rechazo rotundo al mantenimiento de la obligatoriedad, la conscripci贸n al Servicio Militar Obligatorio debe ser voluntaria o no serlo.

Y por ello vemos con preocupaci贸n y rechazo hablar de un desmonte paulatino del Servicio Militar Obligatorio hasta el a帽o 2030, en tanto, es condenar a la vivencia lesiva del Servicio Militar Obligatorio a varones que a煤n no han cumplido la mayor铆a de edad. La conversaci贸n de fondo, es que se debe volver a hacer un an谩lisis y generar una reforma estructural a la presente ley 1861 de 2017 o reglamentaci贸n al servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilizaci贸n.

GARANT脥AS PARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA OBJECI脫N DE CONCIENCIA

Nos preocupa que en el Proyecto de Ley 鈥淧or medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la pol铆tica de paz de Estado鈥, se hagan escasas menciones al derecho a la objeci贸n de conciencia con pocas sentencias de la Corte Constitucional y con referencias desactualizadas de la Defensor铆a del Pueblo; m谩s cuando en Colombia, existen precedentes legales en este 谩mbito respecto a este derecho fundamental con la ley 1861 de 2017 como una de las 14 causales de exoneraci贸n del servicio militar obligatorio, las sentencias de la Corte Constitucional que lo invocan (C-728/09, C-879/11, T-018/12, T-455/14, SU-108/16) y recursos internacionales que deben complementar las disposiciones del Proyecto de Ley en curso.

Desarrollar y ampliar las disposiciones que este Proyecto de Ley tiene sobre el derecho a la objeci贸n de conciencia como derecho fundamental, dado que, est谩 铆ntimamente relacionado con el derecho a la paz y por ello con las garant铆as de no repetici贸n, lo cual permitir谩 ampliar las concepciones que el nuevo gobierno tiene acerca de la 鈥渟eguridad humana鈥 y la 鈥減az total鈥.

Adem谩s, preocupa que en este Proyecto de Ley se deslegitima el derecho a la objeci贸n de conciencia, y que, por el contrario, se promueve una alternativa al Servicio Militar Obligatorio, que implica no cuestionar en ning煤n momento su obligatoriedad. Ante este panorama, no es claro los alcances que podr铆a tener este derecho fundamental, porque las personas j贸venes tambi茅n podr铆an ejercer su derecho a desistir de prestar el Servicio Social para la Paz porque este ser铆a tambi茅n de car谩cter obligatorio, por lo que, cabr铆a considerar las implicaciones jur铆dicas que esto tendr铆a frente a la libertad de conciencia, rest谩ndole eficacia y valor legal a este derecho.

Es importante ampliar la garant铆a y ejercicio del derecho a la objeci贸n de conciencia al servicio militar por razones pol铆ticas, filos贸ficas, culturales, humanitarias, de identidad de g茅nero y orientaci贸n sexual, no solamente por razones de tipo religioso como hist贸ricamente las ha reconocido el Estado colombiano hasta el momento.

Esto implica una reforma puntual a las disposiciones actuales respecto a los instrumentos de reconocimiento, en tanto, la objeci贸n de conciencia es un derecho de car谩cter civil y un derecho fundamental que no puede estar supeditado a una instituci贸n, ya que la conciencia no puede ser probada ni juzgada.

Desafortunadamente hoy sucede todo lo contrario, en donde instancias como la Comisi贸n Interdisciplinaria Nacional Objeci贸n de Conciencia creada en la Sentencia Unificada-108/16 de la Corte Constitucional, sigue siendo presidida y coordinada por el Ministerio de Defensa, es quien niega o aprueba las declaraciones de objeci贸n de conciencia (en contra incluso de las recomendaciones internacionales al respecto). Antes bien, nos parece fundamental que el Ministerio P煤blico sea el garante en estos procesos, y que, la sociedad civil en conjunto con organizaciones de derechos humanos sean las instancias de garant铆a de este derecho.

Es fundamental recordar que el derecho a la objeci贸n de conciencia se puede ejercer antes, durante o despu茅s de cualquier servicio militar, en la reserva o incluso en el ejercicio dentro de la Fuerza P煤blica.

Se hace fundamental que el Estado colombiano de garant铆as al derecho a objetar a la reserva, porque el Servicio Social para la Paz no subsana ni problematiza, que existan personas que no pueden y/o no est谩n dispuestas a ir a la guerra bajo ninguna circunstancia.

SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ

Fundamental dejar de pensar en el Servicio Social para la Paz como un servicio sustitutorio al Servicio Militar Obligatorio, en tanto, ser铆a reemplazar una obligaci贸n por otra. No estamos de acuerdo en disfrazar en las palabras 鈥渟ocial y paz鈥 el continuismo de una pr谩ctica que al ser de car谩cter obligatorio atentar铆a contra la libertad, la autonom铆a, la dignidad humana, los proyectos de vida y los principios de conciencia de las personas.

La eliminaci贸n del servicio militar sin obligaciones adicionales, sin duda repercutir谩 positivamente en las juventudes del pa铆s como garant铆a de no repetici贸n para diversos sectores de v铆ctimas del conflicto armado, de la violencia sociopol铆tica y para personas con condiciones diferenciales e interseccionales que han sido hist贸ricamente empobrecidas, discriminadas y excluidas.

Este servicio no debe imponer una carga punitiva con sanciones civiles para las personas que no lo presten, o crear una figura an谩loga a la libreta militar que en caso de no tenerla, sea un documento que termine limitando derechos.

Leemos como un desacierto y equivocaci贸n, que en aras de impulsar la equidad de g茅nero, se imponga a las mujeres (quienes anteriormente no presentaban una obligaci贸n con el Estado en esta materia) una carga adicional en la prestaci贸n de un Servicio Social para la Paz obligatorio, m谩s cuando en las mujeres recaen muchas de las actividades de cuidado y sostenimiento de la vida, por lo cual, adicionarles una obligaci贸n no hace sino profundizar la inequidad y la brecha de desigualdad de g茅nero, siendo esto, parte de las comprensiones err贸neas que se tienen desde el militarismo respecto a los cuerpos y la reivindicaci贸n de derechos de las luchas feministas.

As铆 mismo, genera preocupaci贸n la visi贸n binaria del g茅nero en la propuesta legislativa, pues menciona de manera m铆nima a las orientaciones e identidades de g茅nero diversas presentes en la juventud, lo cual debe ajustarse para garantizar la no discriminaci贸n. Actualmente, se desconocen otros sectores como comunidades transgeneristas y transmasculinas que han sido objeto de discriminaciones en el Servicio Militar Obligatorio.

Car谩cter civil y condiciones m铆nimas

Su prestaci贸n deber铆a ser de car谩cter civil (sin una injerencia militar), tener una remuneraci贸n justa y prestarse de manera voluntaria, en tanto, de no cumplir las 煤ltimas dos caracter铆sticas es trabajo forzado, tal como lo establecen los acuerdos internacionales al respecto. Adicionalmente, no deber铆a ser prestado para instituciones del Estado, para evitar que el funcionamiento de este servicio implique la precarizaci贸n laboral, la eliminaci贸n y/o la no creaci贸n de puestos de trabajo, dado que, este servicio en ning煤n momento debe agudizar el desempleo. Si las personas est谩n dispuestas a realizar este servicio, deben poder concertar el tipo y el lugar del servicio que pueden y est谩n dispuestos a prestar dependiendo de sus capacidades, intereses, saberes, alcances, vocaci贸n y proyecto de vida; para evitar que sea un asunto impuesto o que las modalidades de prestaci贸n sean establecidas a partir de discriminaciones basadas en el grado de escolaridad, estrato social o condiciones diferenciales, como s铆 ha ocurrido con el Servicio Militar Obligatorio. Para evitar la acci贸n con da帽o y apostarle al fortalecimiento de la paz con justicia social, se necesita que las 8 modalidades se presten desde una l贸gica de proceso m谩s no de intervenciones inconexas, por lo cual, es clave que este contemplen tiempos determinados, componentes de formaci贸n, acompa帽amiento y su impacto sea concertado previamente con las autonom铆as populares, comunitarias y territoriales. Resulta valioso que el servicio social cuente con una debida certificaci贸n como primera experiencia laboral. Ser谩 fundamental buscar los mecanismos necesarios para que la prestaci贸n del servicio social garantice las condiciones de dignidad, acompa帽amiento, seguridad, vida e integridad de las personas que lo presten. Dado que, actualmente en los colegios existe el servicio social obligatorio (80 horas) y en algunos otros el servicio constitucional (50 horas), resulta preponderante que el Servicio Social para la Paz tenga en cuenta estos distintos servicios sociales para articularlos, y as铆: (i) evitar colocar mayores obligaciones a la ciudadan铆a, (ii) aprovechar al m谩ximo la voluntad, energ铆a y capacidades de las juventudes dispuestas a realizarlos, y (iii) evitar realizar acciones inconexas que puedan terminar generando da帽o al 鈥渦tilizar鈥 a las comunidades que se buscan impactar solo para cumplir un 鈥渞equisito鈥.

Financiaci贸n

Preocupa que hasta el momento no se sabe con qu茅 recursos se financiar铆a el Servicio Social para la Paz, por lo cual, consideramos que este deber铆a contar con una financiaci贸n robusta que salga del presupuesto del Ministerio de Defensa, en coherencia con que, un pa铆s que camina hacia la paz necesita reducir su gasto militar y priorizar la inversi贸n social para la construcci贸n de una paz con justicia social. Adem谩s, se deber铆an garantizar las mismas condiciones y beneficios para el Servicio Social para la Paz y el Servicio Militar Obligatorio, para evitar poner a las juventudes en una disyuntiva entre escoger un servicio militar con unos beneficios econ贸micos y de estudios que de por s铆 las Fuerzas Militares ya ofrecen, y un servicio social desfinanciado que no ofrece las mismas condiciones y les genera costes adicionales. Dicho lo anterior, ser谩 clave garantizar la transparencia y los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluaci贸n de estos recursos p煤blicos para aprovecharlos con eficiencia. Concluimos insistiendo que, el Servicio Social para la Paz debe ser voluntario y propender por el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo personal/profesional de quien decide prestar su tiempo, talento y dedicaci贸n para tal fin.

REFORMA URGENTE Y ESTRUCTURAL AL SECTOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA: Si bien no hay una f贸rmula al respecto, reconocemos la urgencia de llevar a cabo una reforma profunda a este sector.

Y por tanto exigimos: 隆No a la obligatoriedad: ni para la guerra, ni para la paz!

Sumado a espacios de participaci贸n para el di谩logo, la reflexi贸n y la concertaci贸n de las reformas a estas pol铆ticas p煤blicas, en tanto, los temas aqu铆 planteados involucran al conjunto de la sociedad y han sido demandas hist贸ricas del Movimiento Antimilitarista y de otras expresiones del movimiento social.

Por tanto, su proceso de reglamentaci贸n debe contar con una participaci贸n amplia y democr谩tica en la que sean consideradas las posturas se帽aladas por las diversas voces de organizaciones y colectivas sociales, movimientos juveniles, feministas, 茅tnicos, sindicales, ambientales u otros sectores afines a esta perspectiva cr铆tica hacia el militarismo, para que sean decisiones m谩s que legales, leg铆timas.

Las siguientes organizaciones y colectivas suscribimos: