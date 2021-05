El t铆tulo de este escrito, tomado de alguna de las numerosas pancartas surgidas en la lucha, refleja lo que es la situaci贸n actual del pa铆s

La represi贸n hist贸rica que se sufre, de las peores en el continente americano, alcanz贸 un pico m谩ximo en estos d铆as, con una cantidad a煤n imprecisa de muertos y heridos. El motivo: un entrecruzamiento de causas donde lo principal es la estructura misma de la naci贸n, dada por una peque帽a oligarqu铆a dominante con enormes masas paup茅rrimas que, cuando intentan alzar la voz, solo reciben palo. A lo que se suma la presencia imperialista de EEUU, que ha tomado el territorio colombiano como una base militar propia con la que puede controlar buena parte de Latinoam茅rica.

En Colombia se vive un clima de violencia generalizada desde hace muy largas d茅cadas. Como anticipamos, una sumatoria de causas explica esa din谩mica; por un lado, la pobreza cr贸nica y estructural (19.6% de la poblaci贸n, seg煤n datos del Departamento Administrativo Nacional de Estad铆stica -Dane-, 2019), que excluye a amplios sectores, fundamentalmente rurales, lo que crea un clima de inestabilidad permanente. A ello se suma la presencia de una importante narcoactividad (2% del PBI, seg煤n datos de la Unidad de Informaci贸n y An谩lisis Financiero -UIAF-), tambi茅n en 谩reas rurales, donde igualmente se da la presencia hist贸rica de movimientos revolucionarios de acci贸n armada (lleg贸 a haber tres para los a帽os 90 del pasado siglo), perseguidos ferozmente por las estrategias contrainsurgentes del Estado.

De hecho, Colombia presenta la guerra civil m谩s prolongada de todo el continente, cuyos or铆genes se remontan a la d茅cada del 50 del pasado siglo. Las consecuencias de todo esto fueron fatales; adem谩s de las cuantiosas p茅rdidas materiales, ese prolongado conflicto ocasion贸 cerca de un cuarto de mill贸n de muertos, incalculables heridos, 70,000 desaparecidos, numerosas violaciones sexuales de mujeres y m谩s de cinco millones de desplazados internos (primer pa铆s en el mundo en cantidad de esos desplazamientos por causas b茅licas, seg煤n datos del ACNUR), sin contar con las secuelas psicol贸gicas y sociol贸gicas de ese clima de violencia perpetuo, y la apolog铆a de la misma como pr谩cticamente 煤nico modo de relacionamiento entre grupos diversos.

驴Por qu茅 se ha prolongado tanto este conflicto? 驴Qu茅 hace que, mientras en otras latitudes las guerras pasan, se encuentran salidas negociadas, se ponen en marcha procesos de pacificaci贸n, en Colombia pareciera perpetuarse indefinidamente sin dar miras de poder entablarse negociaciones firmes que terminen de una vez el problema? Evidentemente, hay poderosos intereses en juego para que todo ello se perpet煤e. El negocio de la violencia es muy redituable para ciertos grupos. Si bien ha habido numerosos intentos de pacificar el pa铆s en estos 煤ltimos a帽os con cuantiosos compromisos contra铆dos, luego no cumplidos, y recientemente se firmaron importantes acuerdos entre el gobierno y el principal grupo revolucionario alzado en armas, la paz no termina de llegar nunca.

El clima b茅lico en que se ha venido moviendo la sociedad colombiana durante tan largos a帽os es sumamente complejo por presentar numerosos y tan diversos componentes: movimientos revolucionarios de v铆a armada, carteles de la droga y narcoactividad, grupos paramilitares, Estado armado hasta los dientes, presencia de fuerzas armadas, de inteligencia y contrainsurgencia extranjeras directamente comprometidas en esa 鈥済uerra sucia鈥 de mediana y baja intensidad selectiva (como es la estrategia de Washington), incluso con varios destacamentos fijos (siete en este momento: Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bah铆a M谩laga) y dotados de alta tecnolog铆a militar. Oficialmente son estas siete las bases estadounidenses en territorio colombiano -aunque se habla tambi茅n de acuerdos secretos que abre las puertas a otras operaciones-, por lo que m谩s de alg煤n analista compara la situaci贸n del pa铆s caribe帽o con el papel que juega Israel, aliado de la pol铆tica de la Casa Blanca, en el Medio Oriente. Es decir: el gendarme super armado de la regi贸n. No olvidar que Colombia tiene una posici贸n estrat茅gica al lado de Venezuela, que atesora las reservas de petr贸leo m谩s grandes del mundo, m谩s otros importantes recursos minerales (oro, hierro, colt谩n, tierras raras), todo lo cual es codiciado por la geoestrategia de Washington.

El enfrentamiento b茅lico se ha dado, b谩sicamente, entre el Estado, la presencia militar estadounidense, y en algunos casos los paramilitares como sus aliados, contra los movimientos revolucionarios (de los tres que lleg贸 a haber a帽os atr谩s, queda operativo hoy solo uno, m谩s algunos elementos de otro que se rearm贸 parcialmente). De igual modo, el Estado colombiano, con la colaboraci贸n de Washington, ataca la narcoactividad, en buena media destruyendo sembrad铆os en zonas rurales por medio de fumigaciones a茅reas. Lo curioso es que ese 鈥渃ombate al narcotr谩fico鈥 nunca termina de dar resultados, y la producci贸n de coca铆na no cesa. No est谩 de m谩s recordar que a EEUU llega una tonelada y media de drogas ilegales cada d铆a, en buena medida coca铆na colombiana. Ese supuesto 鈥渃ombate鈥 que se da en tierra sudamericana, por lo tanto, abre suspicacias. 驴Realmente se lo combate?

El 鈥淧lan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado鈥, m谩s conocido como 鈥淧lan Colombia鈥, luego rebautizado 鈥淧lan Patriota鈥 y finalmente 鈥淧lan Consolidaci贸n鈥, destinado a combatir la narcoactividad, pero con la agenda oculta de atacar a las guerrillas revolucionarias, implic贸 una erogaci贸n de USD. 20,000 millones por parte del erario colombiano, cobrado por las empresas que suministraron todo el equipo b茅lico y capacitaci贸n militar, todas de origen estadounidense. Lo curioso es que, pese a esa monumental inversi贸n y despliegue de fuerzas militares, supuestamente para combatir la narcoactividad, la producci贸n de hoja de coca no baj贸 y la fabricaci贸n de coca铆na y otras drogas se mantuvo o se movi贸 a otros pa铆ses de Latinoam茅rica y el Caribe.

Definitivamente hay ah铆 una sumatoria de elementos complejos e interrelacionados que hacen de Colombia una mezcla explosiva y que, seg煤n algunas estimaciones, lo colocan como el pa铆s m谩s violento de Latinoam茅rica y uno de los m谩s violentos del mundo donde pareciera que nadie desea terminar la guerra (porque para ciertos sectores trae cuantiosos r茅ditos).

De hecho, a trav茅s de los 煤ltimos a帽os ha habido numerosas negociaciones en b煤squeda de la paz, y muchos de los actores involucrados en esa violencia han ido modificando posiciones. Por lo pronto, dos de los grupos guerrilleros hist贸ricos involucrados en esa larga contienda silenciaron sus armas: el Movimiento 19 de Abril -M 19-, desmovilizado en marzo de 1990, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, desmovilizadas seg煤n Acuerdos de Paz con el gobierno en el 2016. Pero pese a ello, la violencia no se extingue -continu贸 la muerte de desmovilizados de las FARC-, lo que llev贸 a que grupos puntuales de esta organizaci贸n guerrillera se alzaran en armas nuevamente en el transcurso del 2019, quiz谩 sin constituir una real amenaza militar, pero con hondo significado pol铆tico, distanci谩ndose de sus c煤pulas de direcci贸n nacional a las que acusan de 鈥渢raidoras鈥.

Se podr铆a decir tambi茅n que el movimiento paramilitar -de ultraderecha, participante tambi茅n en la guerra interna- sumamente activo a帽os atr谩s, agrupado en la Autodefensas Unidas de Colombia, se sum贸 a la desmovilizaci贸n en el a帽o 2003. E igualmente poderosos carteles del narcotr谩fico fueron diezmados por las fuerzas gubernamentales en operaciones conjuntas con la DEA, CIA y tropas especiales de EEUU, a lo largo de los 煤ltimos a帽os. De todos modos, pese a esas diversas operaciones de pacificaci贸n, de desmovilizaci贸n de fuerzas combatientes y de grupos armados de acci贸n violenta, Colombia nunca ha vivido en paz.

La represi贸n de toda disidencia pol铆tica ha marcado a sangre y fuego la historia del pa铆s, y hoy la sigue marcando. Esa es la naci贸n de todo el continente americano donde m谩s l铆deres comunitarios, pol铆ticos de izquierda, dirigentes campesinos, periodistas que denuncian injusticias y estudiantes movilizados han muerto en estas 煤ltimas d茅cadas. Como bien dice Hernando Calvo Ospina: 鈥Desde crematorios hasta criaderos de cocodrilos han sido creados para desaparecer a dirigentes comunitarios. No hay otro pa铆s en el mundo donde se hayan encontrado fosas comunes con m谩s de 2000 personas cada una: ni los nazis lo lograron. Los grupos paramilitares hacen parte del r茅gimen colombiano desde hace seis d茅cadas. Perfeccionados por especialistas israel铆es, ingleses y estadounidenses en los a帽os ochenta del siglo pasado, fueron y siguen siendo financiados con dinero del narcotr谩fico. Ellos se encargan de hacer el 芦trabajo sucio禄 del ej茅rcito y de 芦limpiar禄 las zonas campesinas de posibles opositores a las transnacionales y terratenientes, que se apoderan de los inmensos recursos estrat茅gicos鈥. En cualquier parte del mundo decir 鈥淐olombia鈥 es decir muerte y represi贸n.

Al mismo tiempo, no puede dejarse de mencionar como elemento sumamente explosivo -que, en realidad, est谩 en la base de toda aquella violencia-, la gran polarizaci贸n econ贸mico-social que se da en el pa铆s, la cual se extendi贸 a煤n m谩s desde los 鈥80 del pasado siglo, con las impuestas pol铆ticas neoliberales de los organismos de Bretton Woods (FMI y BM), y particularmente desde 1991 con las reformas constitucionales que permitieron profundizar las mismas. Seg煤n datos de Naciones Unidas, Colombia presenta una enorme disparidad en ese 谩mbito -uno de los pa铆ses m谩s desiguales del mundo- con un acaparamiento de tierras enorme en manos de una 铆nfima oligarqu铆a terrateniente, y una gran masa de campesinos empobrecidos. Seg煤n el Informe de Oxfam 鈥淩adiograf铆a de la Desigualdad鈥, 2020, basado en datos del Censo Nacional Agropecuario, el 1% de propietarios posee el 81% de las tierras. Mujeres solo presentan el 26% de la titularidad. De acuerdo con referido documento 鈥Un mill贸n de hogares campesinos vive en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.鈥

Esa masa campesina encontr贸 en el cultivo de plantas de coca -comprada por los carteles del narcotr谩fico para la elaboraci贸n de coca铆na, en buena medida con destino a EEUU- una forma de sobrevivencia que la aleja de la pobreza extrema, pero sujet谩ndola a circuitos que le terminan creando m谩s problemas, en definitiva. Para cierta visi贸n punitiva del combate a las drogas -que es la que impulsan los distintos gobiernos del pa铆s en consonancia con lo estipulado por el gobierno federal de EEUU-, el eslab贸n del peque帽o productor de la materia prima es el m谩s golpeado. De ah铆 la continua quema, fumigaci贸n de sembrad铆os, criminalizaci贸n y castigo por actividades ilegales, que terminan arruinando, separando y estigmatizando a esas familias campesinas, que nunca salen de pobres pese a participar en este acaudalado negocio (un campesino cobra un centavo de d贸lar por cada gramo de hoja de coca, mientras que ese gramo procesado, ya como coca铆na, se vende en las ciudades estadounidenses hasta a 200 d贸lares).

Esa hist贸rica polarizaci贸n econ贸mica colombiana entre acaudalados y empobrecidos se vio acrecentada desde fines de los a帽os 鈥80 del pasado siglo con la implementaci贸n de las pol铆ticas neoliberales que dominaron todo el panorama latinoamericano y caribe帽o. Todos los mandatarios colombianos, fieles a los dictados de los organismos crediticios de Bretton Woods (que no son sino los operadores de la gran banca privada global, estadounidense en mayor medida), siguieron implementando a la letra las recetas de ajuste estructural, lo cual empobreci贸 m谩s a los sectores hist贸ricamente empobrecidos, concentrando la riqueza en una oligarqu铆a hiper rica. En el medio de la fiebre antineoliberal que barri贸 Latinoam茅rica hacia fines del a帽o 2019, tambi茅n la poblaci贸n colombiana reaccion贸. Fue as铆 que se asisti贸 al despertar de espont谩neas protestas populares.

El presidente Iv谩n Duque, de derecha, ac茅rrimo defensor de los planes neoliberales y estrecho aliado del gobierno de Donald Trump, fue duramente cuestionado. En realidad, el actual presidente colombiano, sin con esto quitarle la m谩s m铆nima responsabilidad, no hizo sino continuar las pr谩cticas privatistas que vienen d谩ndose desde los 鈥90 del pasado siglo, forzadas por la banca internacional, en detrimento de las grandes mayor铆as. En otros t茅rminos: se continu贸, igual que todos los presidentes anteriores, con las privatizaciones en el sector energ茅tico (petr贸leo y miner铆a), en las comunicaciones y en los servicios financieros. Al mismo tiempo, continuaron las pol铆ticas de impuestos regresivos, beneficiando as铆 a los grandes propietarios colombianos, y se profundiz贸 la reducci贸n de la inversi贸n p煤blica en 谩reas b谩sicas (salud y educaci贸n). Todo ello aument贸 la hist贸rica pobreza urbana y profundiz贸 la rural provocando un descontento creciente que estaba a punto de estallar en cualquier momento.

Y finalmente, estall贸. Entre fines de octubre e inicios de noviembre del a帽o 2019, m谩s de un mill贸n de personas se movilizaron en las principales ciudades del pa铆s (Bogot谩, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, C煤cuta) exigiendo el fin de las medidas neoliberales. La respuesta del gobierno fue, al igual que en los otros pa铆ses de la regi贸n que estallaron al mismo tiempo (Chile, Ecuador, Honduras, Hait铆), exactamente la misma: vigilancia, confrontaci贸n y represi贸n. De ese modo, se registraron tres muertos, 250 heridos y cientos de arrestos.

Las protestas, conocidas como 鈥淧aro Nacional鈥, se prolongaron hasta el inicio del 2020. Como consecuencia de esa movilizaci贸n popular, se conform贸 un Comit茅 de Paro, integrado por distintas organizaciones sociales, que nuclea una pluralidad de sectores del campo popular, el cual entreg贸 a fines del a帽o 2019 una lista de demandas al gobierno del presidente Duque. El pliego de peticiones incluye un amplio listado que toca puntos sobre la pol铆tica econ贸mica y social llevadas adelante por el gobierno, el cumplimiento de acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, con los pueblos ind铆genas y afrocolombianos en medio de las movilizaciones, la revisi贸n de la pol铆tica de seguridad vigente, de derechos humanos y lo concerniente a los asesinatos sistem谩ticos de lideresas y l铆deres sociales as铆 como de excombatientes de las FARC, tem谩ticas ligadas a la reforma pol铆tica y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupci贸n y el pedido de profundizar el di谩logo de paz con la 煤nica fuerza guerrillera ahora vigente, el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional -ELN-.

Para el a帽o 2020, d谩ndole seguimiento a ese pedido, se ten铆an previstas distintas manifestaciones exigiendo el cumplimiento de lo solicitado, con diversas convocatorias para el transcurso de los primeros meses del a帽o (abril y mayo). La aparici贸n de la pandemia de COVID-19 vino a alterar todo ello; los obligados confinamientos, que se dieron por igual en todos los pa铆ses del mundo, enfriaron ese clima de protestas. O, en todo caso, lo aplacaron temporalmente. El mar de fondo, el malestar social, la pobreza cr贸nica y la represi贸n furiosa continuaron.

Justamente la prolongada pandemia y el manejo que de ella hizo el gobierno pusieron m谩s en evidencia las injusticias estructurales que siguen presentes en la historia colombiana. El sistema p煤blico de salud, colapsado por las privatistas pol铆ticas neoliberales de estos 煤ltimos a帽os, no estuvo a la altura de las circunstancias. Como siempre, la cadena se corta por el eslab贸n m谩s d茅bil: fueron los sectores populares, eternamente empobrecidos y excluidos, quienes m谩s sufrieron la pandemia. Si bien la crisis sanitaria vaci贸 temporalmente las calles de manifestantes, no termin贸 con la exclusi贸n y pobreza de las grandes masas populares.

Pero pese al distanciamiento social obligado y a las restricciones de movilidad, sigui贸 habiendo organizaci贸n popular. De hecho, el movimiento campesino sigui贸 en pie de lucha, como hace d茅cadas que lo est谩 haciendo. Para octubre de 2020, en plena pandemia a煤n, 15 organizaciones ind铆genas, campesinas y afrodescendientes buscaron reactivar la movilizaci贸n social y el di谩logo con el gobierno. Intentaron abordar cuatro temas candentes: 1) el incumplimiento de los acuerdos pactados en el 2019 entre la administraci贸n de Iv谩n Duque y las organizaciones sociales, 2) la continuidad de la violencia pol铆tica en el pa铆s, con muy altas cifras de asesinatos de l铆deres y lideresas sociales, 3) el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 cuando la desmovilizaci贸n de las FARC, y 4) la b煤squeda de caminos para terminar con la criminalizaci贸n de la protesta social. Una vez m谩s, el gobierno se ausent贸 del di谩logo, mostrando para qu茅 proyecto trabaja efectivamente.

El a帽o 2020 termin贸 en medio de la crisis producida por el coronavirus y por la paralizaci贸n econ贸mica. Sin que se buscara directamente por el gobierno y la derecha dominante, la protesta popular del 2019 se desarticul贸, como consecuencia natural de los confinamientos. Aunque no termin贸. El malestar sigui贸 absolutamente presente. La paralizaci贸n de la econom铆a -que para algunos economistas es una expresi贸n de una crisis global del capitalismo anterior a la pandemia, y que se potenci贸 con la misma- afect贸 m谩s a煤n a los ya hist贸ricamente afectados de siempre: el pueblo trabajador (urbano o rural, asalariado, sub-asalariado, ama de casa, desocupado). Para paliar en parte esa crisis, este a帽o 2021 el 5 de abril el gobierno del presidente Duque propuso un paquetazo de impuestos, tendiente a recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales al presupuesto ordinario (alrededor de 6,300 millones de d贸lares).

Como siempre tambi茅n, el peso de esta reforma tributaria -presentada disfrazadamente como 鈥淟ey de solidaridad sostenible鈥- caer铆a en los m谩s empobrecidos y desamparados.

La reacci贸n popular no se hizo esperar. La poblaci贸n sali贸 a manifestar, harta ya de tanto golpe, de tanta injusticia y represi贸n. 72,000 muertes debidas a la pandemia de COVID-19, m谩s el inaudito retraso en el proceso de vacunaci贸n, aunada a una c贸lera hist贸rica que se mantiene por la miseria generalizada y la sangrienta represi贸n de las protestas como algo ya normalizado, encendieron la movilizaci贸n popular. Se podr铆a decir 鈥渆spont谩nea鈥, dado que ning煤n grupo pol铆tico en especial la llam贸; pero en cierto sentido no es espont谩nea: la sumatoria de todos los factores apuntados la produjeron, tiene historia, tiene profundas causas. Muchas ciudades, principales y secundarias, se vieron movilizadas, y una vez m谩s, como pas贸 en el 2019 -no solo en Colombia sino en varios pa铆ses latinoamericanos y del mundo- la gente dijo 鈥渘o鈥 al empobrecimiento creciente. Una vez m谩s tambi茅n, como parece ser ya la norma, el gobierno reprimi贸 ferozmente. Para el caso, con polic铆a y ej茅rcito, utilizando tanques de guerra y armas de alto calibre con munici贸n real.

Los medios de comunicaci贸n corporativos presentan tergiversadamente la situaci贸n. Iv谩n Duque trat贸 a los manifestantes de 鈥v谩ndalos y terroristas鈥. En un acto de soberbia asesina -con asesoramiento de estrategas de Washington- el gobierno reprimi贸 en forma brutal. Al momento de escribirse estas l铆neas no est谩 claro el n煤mero de v铆ctimas. Todo indica, sin embargo, que son varias decenas de muertos y cientos de heridos. El presidente Duque tuvo que dar marcha atr谩s con la reforma tributaria, renunciando el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. De todos modos, las protestas contin煤an.

La OEA, 鈥渕inisterio de colonias de Washington鈥 con su impresentable t铆tere Luis Almagro a la cabeza, no ha dicho una palabra sobre el asunto.

No est谩 claro aun c贸mo seguir谩 el conflicto. La ira hist贸rica que acumula la poblaci贸n ha estallado una vez m谩s. Ello muestra el empantamiento del sistema capitalista que, aunque quisiera, no puede ofrecer salidas a su modelo estructuralmente explotador. Pero a esa situaci贸n de injusticia hist贸rica se suman las pol铆ticas neoliberales de estas 煤ltimas d茅cadas, y m谩s a煤n, la crisis desatada por el COVID- 19, todo lo cual tens贸 mucho m谩s las cosas. Hay un generalizado clamor popular que pide cambios. La cuesti贸n es que la represi贸n furiosa que se ha sufrido en Colombia, as铆 como el estado de desmovilizaci贸n ideol贸gica a que nos ha llevado el fin de la Guerra Fr铆a, no permite tener proyectos alternativos claros, ideas revolucionarias que realmente se puedan viabilizar en este momento. Ello habla de la falta de direcci贸n pol铆tica en las izquierdas, no solo en este pa铆s, sino como d茅ficit global.

No puede afirmarse categ贸ricamente que la movilizaci贸n actual de Colombia sea el camino, porque una explosi贸n popular sin proyecto se agota. Pero esto muestra que la revoluci贸n socialista, en tanto proyecto de superaci贸n del capitalismo, ah铆 sigue esperando.

