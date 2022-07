César López Linares 5 de enero de 2022

Agenda Propia, fundado en 2011 en Popayán, Colombia, ha destacado por la práctica de un periodismo colaborativo intercultural, que consiste en sumar equipos interdisciplinarios indígenas y no indígenas en la producción de sus reportajes a profundidad. El medio ha desarrollado un sistema de co-creación periodística de ocho fases a la que denominan metodología de periodismo colaborativo intercultural.

“Ome, Pütchi, Poraû” es producto de dicha metodología. El proyecto surgió a raíz de que Agenda Propia había notado que el periodismo tradicional no estaba cubriendo los temas relacionados con las comunidades indígenas que habitan zonas fronterizas en Colombia, y mucho menos la situación de las mujeres, en medio de la crisis migratoria que afecta a la región.

El proyecto comenzó en septiembre de 2019 con una “minga de la palabra”, que es la primera fase de la metodología. Se trata de una especie de comité editorial ampliado en el que se invita a periodistas, expertos y líderes tanto indígenas como no indígenas. Para “Ome, Pütchi, Poraû”, Agenda Propia convocó a 17 personas, entre mujeres, hombres y jóvenes indígenas de pueblos binacionales y trinacionales, así como a docentes y comunicadores. Colectivamente determinaron los ejes temáticos y la agenda editorial de la investigación.

Para “Ome, Pütchi, Poraû”, el equipo se capacitó en aspectos técnicos como fotografía, técnicas narrativas y periodismo de datos. Pero también se puso especial énfasis en que los miembros no indígenas del equipo aprendieran a entender el lenguaje y pensamiento de las comunidades étnicas que abarcan territorios de dos o más países.

“Nos preparamos mucho para podernos entender y tener un lenguaje común entre los dos pensamientos: el pensamiento indígena y el no indígena, y poder cruzar un poco”, contó Prada. “Para nosotros es importante compartir saberes. Es un proceso de innovación social desde el periodismo, no tanto desde lo técnico sino desde el sentir. Se dialoga con las dos formas de pensar para que lo indígena se sienta representado y los que no somos indígenas lo entendamos”.