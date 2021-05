May 5, 2021

Dura represi贸n policial y militar, incluidos tanques de guerra, contra las manifestaciones anti-Duque en diversas ciudades de Colombia. Veintiseis muerto

El narcopresidente de Colombia, Iv谩n Duque, ha sacado los militares y tanques a las calles de las principales ciudades para controlar las marchas populares que empezaron el pasado 28 de abril en todo el pa铆s en rechazo a la antipopular reforma tributaria que impulsa el Gobierno.

Aunque las protestas ya han resultado en el retiro de la pol茅mica reforma y la renuncia del ministro de Hacienda y Cr茅dito P煤blico, Alberto Carrasquilla, los manifestantes contin煤an planteando m谩s exigencias. As铆, la Confederaci贸n General del Trabajo de Colombia (CGT) invit贸 a todos al paro nacional este 5 de mayo, reclamando, entre otras cosas, la implantaci贸n de la renta b谩sica y matr铆cula gratuita.

Cali fue la primera ciudad militarizada. Conforme al ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, se ha desplegado unos 700 soldados en esa localidad para enfrentar lo que llam贸 鈥渙rganizaciones criminales鈥 que orquestan los disturbios, refiri茅ndose a sindicalistads, movimientos sociales, feministas y estudiantes.

Bogot谩 y Medell铆n se oponen a militarizaci贸n

En la capital colombiana, Bogot谩, y adem谩s en Medell铆n, sus alcaldes, de signo opuesto al narcogobierno de la naci贸n sudamericana, rechazaron la oferta de militarizar sus municipios. Sin embargo, hay grupos de efectivos militares fuertemente armados que patrullan en las calles de la urbe capitalina por orden presidencial.

Entretanto, se han publicado v铆deos e im谩genes que demuestran el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas colombianas en el control de las manifestaciones. Hay im谩genes de veh铆culos blindados y helic贸pteros dispersando a la multitud, lanzando gases lacrim贸genos y bolas de goma, incluso disparando con armas contra los indignados.

#ColombiaEnDICTADURA

Las etiquetas (hashtag) #NOSEST脕NMATANDO y #ColombiaEnDICTADURA se han hecho virales en Twitter y en otras redes sociales. Los usuarios denuncian que 鈥淒uque es asesino鈥 y 鈥渓a Polic铆a est谩 matando a los ciudadanos en Colombia鈥, pidiendo ayuda a la comunidad internacional. 鈥淣o es Siria, es Colombia鈥, se lee en un tuit que muestra las calles de Cali, repletas de fuerzas armadas hasta los dientes.

Asimismo, los colombianos han exigido respetar la libertad de expresi贸n y de prensa en el pa铆s, y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura.

Adem谩s de marchas de decenas de miles de personas por las calles, los manifestantes bloquearon carreteras en diferentes puntos del pa铆s, impidiendo el paso del transporte de empresas.

N煤mero de muertos, incierto

La cifra de los muertos son muy inciertas, pero la Defensor铆a del Pueblo de Colombia inform贸 el martes que los enfrentamientos entre Polic铆a y manifestantes han dejado al menos 19 muertos y m谩s de 800 heridos. Adem谩s, la organizaci贸n pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha recibido 26 casos de personas asesinadas durante las protestas.

Ante todo esto, Amnist铆a Internacional (AI) denunci贸 la misma jornada del martes la respuesta militarizada y represi贸n policial contra los manifestantes, exigiendo a las autoridades colombianas a poner fin a la carga contra los movilizados, cesar la militarizaci贸n de las ciudades y asegurar el respeto y garant铆a de los derechos humanos en el pa铆s.

Polic铆a usa armamento letal, AI confirma

AI dijo que, a trav茅s del an谩lisis y verificaci贸n de im谩genes audiovisuales, se confirma que la polic铆a colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, as铆 como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrim贸genos y ca帽ones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del pa铆s.

De hecho, se帽al贸 que se han identificado el uso del rifle israel铆 Galil Tavorn en Cali durante la carga policial producida en las manifestaciones del 30 de abril, o de varios agentes apuntando armas semiautom谩ticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popay谩n.

Adem谩s, agreg贸 en su informe que en otro incidente que ha tenido lugar el 1 de mayo en Bogot谩 se pudo verificar a un veh铆culo blindado disparando munici贸n real contra un grupo de manifestantes.

Anonymous pone contra cuerdas a Duque con hackeo masivo en Colombia

El grupo Anonymous se activa ante las protestas en Colombia, enviando un fuerte mensaje a Iv谩n Duque y tumbando las p谩ginas del Ej茅rcito, Senado y Presidencia.

Imagen que sale en la p谩gina web del Ej茅rcito colombiano, tras el hackeo de Anonymous, 4 de mayo de 2021.

La organizaci贸n internacional Anonymous, a trav茅s de redes sociales, inform贸 el martes que hab铆a vuelto 鈥渁 Colombia por las injusticias generadas鈥 en el marco de represi贸n policial y militar contra las protestas que ha dejado en los 煤ltimos d铆as 26 muertos, 89 desaparecidos y centenares de heridos.

En una primera acci贸n, Anonymous tild贸 al Gobierno del narcopresidente de Colombia, Iv谩n Duque, de fascista y narco-paramilitar y lo acus贸 de perpetrar 鈥渓a masacre m谩s grande registrada en el mundo durante este 2021鈥.

鈥淓l gobierno porcino de Iv谩n Duque y su jefe paraco 脕lvaro Uribe son los responsables de liderar una masacre tras una reforma tributaria y sanitaria, con las que buscan aumentar el hambre y la pobreza de la gente en medio de la dif铆cil situaci贸n de la pandemia de COVID-19鈥, escribi贸 el grupo de ciberactivistas.

M谩s tarde, Anonymous demostr贸 que hab铆a hackeado las p谩ginas oficiales del Ej茅rcito, el Senado y la Presidencia de Colombia, como una forma de apoyo a los ciudadanos que enfrentan la violenta represi贸n.