A pesar de la represi贸n y la violaci贸n de los derechos humanos con que Iv谩n Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de Espa帽a no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presi贸n para detener la represi贸n.

Tom脿s Gisbert



Mar铆a Jes煤s Pinto



Son investigadores del Centre Del脿s de Estudis per la Pau.

El pueblo colombiano est谩 viviendo un momento muy dif铆cil. Una represi贸n desmesurada y salvaje est谩 siendo la respuesta del gobierno de Iv谩n Duque a una movilizaci贸n social sin precedentes que partiendo de la oposici贸n a una reforma tributaria que castigaba a las clases m谩s desfavorecidas, ha cuestionado la gesti贸n de la pandemia por el gobierno y sus pol铆ticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.

Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represi贸n, los asesinatos cometidos por la polic铆a y el ej茅rcito, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuaci贸n de paramilitares protegidos por la polic铆a o el elevado n煤mero de personas desaparecidas de las que la polic铆a no da ninguna cuenta poniendo toda clase obst谩culos a los intentos de averiguar su paradero. Pod铆a pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entrar铆a en una nueva etapa m谩s democr谩tica. Pero la actual represi贸n desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que ti帽en su historia.

La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a trav茅s de la polic铆a y el ej茅rcito, ha dado a la poblaci贸n movilizada muestra que no se est谩 viendo a una ciudadan铆a que ejerce su leg铆timo derecho a la protesta y a luchar por un pa铆s mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visi贸n entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fr铆a, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.

Estados Unidos educ贸 a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Am茅ricas, primero ubicada en Panam谩 y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperaci贸n en Seguridad.

107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los 煤ltimos 20 a帽os. La Doctrina de Seguridad Nacional inspir贸 los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los a帽os 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideol贸gica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara m谩s cruda: en la intervenci贸n de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las m谩s de 470 desapariciones forzadas, todas ellas t谩cticas de terror para frenar la protesta social.

Esta actuaci贸n de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad hist贸rica pero tambi茅n impunidad actual. La impunidad de los cr铆menes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a m谩s de 6.400 personas haci茅ndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados 鈥渇alsos positivos鈥. La de los m谩s de 1.200 asesinatos de l铆deres y lideresas sociales desde la firma de los 鈥渁cuerdos de paz鈥 de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificaci贸n, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicaci贸n colombianos, de las manifestaciones de 鈥渁menaza terrorista鈥 y a la gente que est谩 en el paro nacional como 鈥渧谩ndalos鈥 o 鈥済uerrilleros鈥, que se una con crudeza al racismo y el odio a ind铆genas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que est谩 incrustada esa doctrina en el aparato del poder.

La pervivencia de militarizaci贸n. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayor铆a de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. S贸lo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunci贸 que las fuerzas armadas no se iban a reformar, se帽alando una l铆nea roja que las negociaciones no pod铆an atravesar. As铆, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducci贸n del ej茅rcito ni de la polic铆a. Colombia hoy cuenta con el segundo ej茅rcito en n煤mero de efectivos de toda Am茅rica Latina, s贸lo superado por Brasil.

Ej茅rcito y Polic铆a pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una polic铆a nacional que sigue militarizada, con 185.000 polic铆as que tambi茅n son militares tanto por su formaci贸n, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarizaci贸n est谩 en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no s贸lo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadr贸n m贸vil antidisturbios, cuya desarticulaci贸n vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represi贸n de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con m谩s de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patr贸n de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden p煤blico.

El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la naci贸n. Colombia es el segundo pa铆s de Am茅rica, s贸lo por detr谩s de EE UU, que destina m谩s porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar est谩 presupuestado en 10.400 millones de d贸lares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que est谩 dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de d贸lares en 2020, m谩s de 2.500 millones en los 煤ltimos 10 a帽os; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte a茅reo, con el denominador com煤n de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayor铆a mineras, de hidrocarburos o hidroel茅ctricas, a trav茅s de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatizaci贸n de las funciones de la fuerza militar p煤blica, que reviste una especial gravedad cuando act煤a en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de d贸lares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagar谩 en 2021.

En tercer lugar, la represi贸n ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es dif铆cil encontrar otro pa铆s en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro pa铆s en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qu茅 han servido, y quiz谩s la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a c贸mo aparentar su cumplimiento y c贸mo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.

Y por 煤ltimo, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de Espa帽a. A pesar de la represi贸n y la violaci贸n de los derechos humanos con que Iv谩n Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de Espa帽a no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presi贸n para detener la represi贸n. Quiz谩s en ello ha influido la existencia de 571 empresas espa帽olas establecidas en Colombia, seg煤n fuentes del ICEX (Exportaci贸n e inversiones de Espa帽a), o tambi茅n a que Colombia es un buen cliente de armamento espa帽ol. Espa帽a ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munici贸n a Colombia en los 煤ltimos diez a帽os. Es exigible al Gobierno espa帽ol que aplique la cl谩usula democr谩tica y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando as铆 mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.

Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta b谩rbara represi贸n lo han sido con armas de fabricaci贸n espa帽ola. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opini…