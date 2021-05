–

Consideramos el anuncio del retiro del proyecto de reforma tributaria como un triunfo de los millones de colombianas y colombianos que se han movilizado y del apoyo mayoritario que la ciudadan铆a brind贸 al paro nacional. Sucede este hecho luego de seis d铆as de paro nacional en donde autoridades civiles, militares y polic铆as a diario han cercenado las libertades y garant铆as democr谩ticas para el ejercicio de la protesta social, dejando decenas de asesinados, centenares de heridos y detenidos.

Sin embargo, con este anuncio no se desactiva la movilizaci贸n. La gente, en las calles, est谩 exigiendo mucho m谩s que el retiro de la reforma tributaria. El Gobierno, desesperado, busca reencauchar un nuevo proyecto de reforma acordado en el Congreso apoyado en toneladas de 鈥渕ermelada鈥, dejando al margen a quienes hemos rechazado ese infame proyecto.

El Gobierno nacional ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos de las grandes movilizaciones realizadas desde el 21N de 2019 y de los acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociaci贸n y concertaci贸n. Al contrario, siempre estigmatiz贸 y actu贸 con violencia contra los manifestantes. Aunque en sus manos estuvo evitar esta tragedia, pes贸 m谩s la soberbia, sordera y p茅sima empat铆a para resolver las necesidades y urgencias de la poblaci贸n colombiana.

El Comit茅 Nacional de Paro (CNP) manifiesta su decisi贸n y orientaci贸n de seguir en el paro y la movilizaci贸n nacional levantando como objetivos centrales para este momento:

鈥擥arant铆as y libertades democr谩ticas, garant铆as constitucionales a la movilizaci贸n y la protesta. Desmilitarizaci贸n de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, as铆 mismo, el desmonte del Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios de la Polic铆a (Esmad).

鈥擭egociaci贸n con el CNP del pliego de emergencia as铆 resumido: 1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunaci贸n. 2. Renta b谩sica de por lo menos un salario m铆nimo legal mensual. 3. Defensa de la producci贸n nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una pol铆tica que defienda la soberan铆a y seguridad alimentaria. 4. Matr铆cula cero y no a la alternancia educativa. 5. No discriminaci贸n de g茅nero, diversidad sexual y 茅tnica y 6. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174.

鈥擠etener erradicaciones forzadas de cultivos de uso il铆cito y aspersiones a茅reas con glifosato.

El CNP ha se帽alado insistentemente que los recursos para atender estas peticiones est谩n en pr茅stamos del Banco de la Rep煤blica, uso de las reservas internacionales, renegociaci贸n de la deuda externa, eliminaci贸n de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasi贸n, a los para铆sos fiscales y a la corrupci贸n.

Convocamos de nuevo a toda la ciudadan铆a para mantener e incrementar las acciones de paro nacional, y a realizar el pr贸ximo 5 de mayo una gran movilizaci贸n democr谩tica, pac铆fica y civilizada que, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, le exija al Gobierno los puntos aqu铆 rese帽ados.

Convocamos a fortalecer los Comit茅s Departamentales de Paro.

隆A parar para avanzar, viva el paro nacional!

Comit茅 Nacional de Paro

Bogot谩, 3 de mayo de 2021