De parte de ANRed May 4, 2021 86 puntos de vista

Se fortalecen el paro nacional, las movilizaciones y bloqueos en diversas ciudades de Colombia. El Comit茅 Nacional de Paro (integrado por varias centrales sindicales) convoca para este mi茅rcoles a 芦grandes movilizaciones en todo el territorio nacional禄 para fortalecer el paro nacional, con un pliego urgente de reclamos, como garant铆as constitucionales a la movilizaci贸n y la protesta, la desmilitarizaci贸n de las ciudades, el cese de las masacres, una renta b谩sica, el cese de las privatizaciones, el fin del proyecto de reforma a la salud y la vacunaci贸n masiva, entre otras. En tanto, el Congreso de los Pueblos, movimiento pol铆tico y social que agrupa a diferentes sectores y actores, llama a 芦continuar en las calles y carreteras e iniciar la cuenta regresiva, estableciendo el 19 de mayo como plazo m谩ximo para que Duque y todo su gobierno renuncie禄, y propone que el pueblo conforme una junta de gobierno provisional. Mientras, d铆a a d铆a aumentan las cifras de asesinatos policiales, personas desaparecidas, heridas y detenidas. La ONG Temblores y la Campa帽a Defender la Libertad difunden instructivos de defensa para que las personas ejerzan sus derechos frente a las agresiones de la polic铆a. Por ANRed.

Contin煤an fortaleci茅ndose el paro nacional, los bloqueos de rutas y caminos y las movilizaciones, en el marco de las movilizaciones que comenzaron en rechazo a la reforma tributaria del gobierno de Iv谩n Duque. A pesar de que el gobierno anunci贸 que frena el proyecto, las protestas contin煤an, y se engrosa el pliego de reclamos, que incluso en algunos sectores llegan al pedido directo de la renuncia del presidente y todo su equipo en un plazo de 15 d铆as.

Desde el Comit茅 Nacional de Paro, con la presencia de 27 Comit茅s departamentales de paro, junto con organizaciones sindicales de transportadores, organizaciones agrarias y estatales, se reuni贸 ayer en Bogot谩 y decidi贸 fortalecer y extender el paro nacional 芦convocando a otros sectores sociales y regiones del pa铆s y en esa direcci贸n realizar este 5 de mayo grandes movilizaciones en todo el territorio nacional, que debe estar seguido de acciones de unidad y lucha para ampliarlo y mantenerlo a nivel rural y urbano, y orientando mantener todas las medidas de bioseguridad禄, expres贸 el comit茅 en un comunicado.

Tambi茅n aprobaron 芦difundir un comunicado de la comisi贸n de derechos humanos del CNP, para denunciar con mucha fuerza a nivel nacional e internacional la profundizaci贸n de la brutalidad de las fuerzas represivas del estado de corte fascista expresado en la forma como se est谩n reprimiendo las concentraciones, marchas y otras acciones de lucha apoyados en la violencia policial del Esmad y cuerpos de asistencia militar con la presencia del ej茅rcito y de infiltrados policiales en las calles禄.

Entre su pliego urgente de demandas, reclaman 芦garant铆as y libertades democr谩ticas, garant铆as constitucionales a la movilizaci贸n y la protesta, la desmilitarizaci贸n de las ciudades, el cese de las masacres y castigo a los responsables; el desmonte del ESMAD; el retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunaci贸n, una renta b谩sica de por lo menos un salario m铆nimo legal mensual; la defensa de la producci贸n nacional (agropecuaria, industrial, artesanal y campesina); subsidios a las pymes; empleo con derecho y una pol铆tica que defienda la soberan铆a y seguridad alimentaria; una matr铆cula cero y no a la alternancia educativa; la no discriminaci贸n de g茅nero, diversidad sexual y 茅tnica; y el no a las privatizaciones y derogatoria del decreto 1174禄.

Tambi茅n denunciaron que ni la Defensor铆a del Pueblo ni la Personer铆a se han hecho presentes en las movilizaciones para garantizar su funci贸n de defensa de los derechos de los y las ciudadanas.

芦Continuar en las calles y carreteras e iniciar la cuenta regresiva estableciendo el 19 de mayo como plazo m谩ximo para que Duque y todo su gobierno renuncie禄

En este contexto, otros sectores directamente pusieron un plazo de 15 d铆as para que renuncie Iv谩n Duque y todo su equipo de gobierno. En un comunicado titulado 芦Mensaje al pueblo colombiano que lucha y resiste禄, el Congreso de los Pueblos, movimiento pol铆tico y social que agrupa a diferentes sectores y actores, expresa: 芦el pueblo ha demostrado su fuerza y dignidad, despu茅s del llamado del 28A se detona nuevamente el Paro Nacional que es asumido de manera protag贸nica por las barriadas, los j贸venes, estudiantes, ind铆genas, afros, campesinxs, mujeres, trabajadores y trabajadoras, transportadores, maestros y maestras, las bases sindicales en los territorios y la suma de los sectores organizados. Como respuesta, el gobierno asesino de Duque aplica un genocidio hacia el pueblo movilizado. Ese tratamiento de guerra a la protesta, nos llama a fortalecer la autoprotecci贸n y la defensa de los derechos humanos禄.

En la misma l铆nea, el movimiento de organizaciones agrega: 芦igualmente rechazamos los llamados a negociar con un gobierno criminal y abusivo con el pueblo colombiano. Hoy llevamos en la memoria rebelde los muertos, heridos, mutiladxs, judicializados, para seguir levantando la consigna: a parar para avanzar, viva el paro nacional. Como logros de la lucha popular, han retirado la reforma tributaria, renuncia el ministro de Hacienda y el gobierno vive una crisis de gobernabilidad que nos llama a seguir alimentando el paro nacional y como bandera principal exigir: que caiga el mal gobierno. En ese prop贸sito, llamamos a continuar en las calles y carreteras e iniciar la cuenta regresiva estableciendo el 19 de mayo como plazo m谩ximo para que Duque y todo su gobierno renuncie禄.

Asimismo, el movimiento propone: 芦ante ese vac铆o de poder, que el pueblo de manera aut贸noma y participativa inicie la escogencia de personas de reconocimiento 茅tico, con deslinde de la corrupci贸n y que garanticen los ddhh, para que conformen una junta de gobierno, que tendr谩 un car谩cter provisional democr谩tico y popular禄.

Para eso considera 芦derrocar el gobierno de Duque como una tarea inmediata禄, y llama 芦a los pueblos hermanos, a la comunidad internacional a visibilizar y solidarizarnos con la grave situaci贸n禄, en el marco del 芦internacionalismo popular desde las luchas de los pueblos禄.

芦En estos momentos no hay garant铆as para una protesta pac铆fica en Colombia: Tenemos a Cali gobernada por el Ej茅rcito禄

Hoy tambi茅n en Bogot谩 habr谩 una manifestaci贸n por parte del gremio de los taxistas sobre la calle 37 con carrera 50, sentido occidente-oriente, mientras que tambi茅n manifestantes se desplazan sobre el corredor de la Autonorte con calle 94, sentido Sur-Norte, seg煤n inform贸 el medio Resumen Latinoamericano.

Ayer tambi茅n los taxistas aprovecharon la sexta jornada del Paro Nacional, para protestar en Valledupar contra las plataformas como Uber o Beat, las cuales ofrecen un servicio de transporte, tal y como lo hacen los taxis, pero sin tener que asumir algunos gastos que los taxistas s铆 deben hacer.

Tambi茅n en Bogot谩 los volqueteros han salido a las calles a protestar y mantienen su 芦plan tortuga禄 a lo largo de las v铆as de la capital de la Rep煤blica: sobre la carrera s茅ptima avanzan varios caminos a paso lento y haciendo sonar sus pitos, afectando el tr谩fico de sur a norte. Mientras que se mantienen los bloqueos y protestas en diferentes sectores de Barranquilla. En el caso de Antioquia, entra en toque de queda norturno desde las 20 hasta la 5 am, desde hoy hasta el jueves 5, seg煤n decret贸 la gobernaci贸n.

La manifestante colombiana Diana D铆az fue entrevistada hoy por la ma帽ana por Ernesto Tenenbaum, en su programa 芦Y ahora qui茅n podr谩 ayudarnos?禄 (Radio Con Vos FM 89.9), quien relat贸 lo que se est谩 viviendo en Colombia: 芦en estos momentos no hay garant铆as para una protesta pac铆fica en Colombia. Estamos en una situaci贸n muy complicada. No hay garant铆as para la oposici贸n en Colombia. Les pido que nos escuchen. Tenemos a Cali gobernada por el ej茅rcito de Colombia芦, expres贸, desesperada.

Dentro de las cifras que entregaron se encuentran 1098 casos de violencia policial, 124 heridos, 27 homicidios a manos de la polic铆a, 12 j贸venes con lesiones severas en los ojos y 45 defensores de DD.HH. detenidos o que se les impidi贸 su labor. Tambi茅n, se han documentado hasta el momento 10 casos de violencia policial basada en g茅nero, 940 agresiones por parte de la polic铆a 672 detenidos, 136 intervenciones violentas y 30 casos de disparos con arma de fuego. Adicionalmente, se ratificaron las cifras de 42 abusos y agresiones a defensores de derechos humanos y reporteros independientes, 208 heridos y 18 lesiones oculares, seg煤n informa Resumen Latinoamericano.

Adem谩s, seg煤n la ONG Temblores se habr铆an presentado por lo menos 21 allanamientos antes y durante las movilizaciones y la negaci贸n de la posibilidad de defensa, lo que implicar铆a un ejercicio de intimidaci贸n previa a quienes manifiestan inconformidades con las decisiones del gobierno.

Tanto en la p谩gina de la ONG Temblores como en la de la Campa帽a Defender la Libertad hay varios instructivos para que las personas accedan a mecanismos de defensa de sus derechos frente a las agresiones de la polic铆a. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de apelar los comparendos que muchas veces se utilizan como mecanismos de represi贸n e intimidaci贸n. Tambi茅n han vinculado en sus sitios web tel茅fonos y correos de contacto para denunciar hechos de abuso por parte de la Fuerza P煤blica.