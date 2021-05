–

De parte de ANRed May 3, 2021 18 puntos de vista

Tras cinco d铆as de protestas en el marco del paro nacional este domingo el presidente colombiano Iv谩n Duque orden贸 retirar el proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso, que es un fuerte ajuste para la poblaci贸n. Durante las protestas, Human Rights Internacional registr贸 35 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad (siete verificadas y 28 en proceso de verificaci贸n), 31 personas desaparecidas, 503 detenidas arbitrariamente, 45 defensores y defensoras de los derechos humanos agredidos, y una mujer violada por el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la Direcci贸n de Seguridad Ciudadana (DISEC)鈥 de la Polic铆a Nacional de Colombia. 芦El com煤n denominador tanto de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), como del Ej茅rcito y la Polic铆a ha sido el abuso禄, denuncian organismos de derechos humanos. La Minga Ind铆gena y dem谩s organizaciones de Cali y el Valle del Cauca anuncian que contin煤an con 芦paro c铆vico por tiempo indefinido禄 y bloqueos hasta que se frene el 芦Paquetazo禄 (reformas tributaria, laboral, de salud y pensional), y que renuncien Ivan Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En Argentina, este martes 4 a las 15 habr谩 un 芦Plant贸n cultural禄 en el Consulado de Colombia, en solidaridad con el pueblo en lucha. Por ANRed.

En cadena nacional el presidente colombiano Ivan Duque anunci贸 este domingo: 芦de acuerdo a lo que le hab铆a compartido al pueblo colombiano el pasado jueves 30 de abril, donde le comuniqu茅 al pa铆s la decisi贸n de construir una nueva iniciativa, a partir de los consensos que nos permitan buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la Rep煤blica el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y as铆 evitar incertidumbre financiera芦.

En su intervenci贸n, Duque evit贸 referirse a los cinco d铆as de protestas en varias ciudades de Colombia ni a las violaciones a los derechos humanos llevados adelante por las fuerzas represivas de su gobierno contra los manifestantes en los 煤ltimos d铆as de movilizaciones.

El paquete de ajuste del gobierno de Duque 鈥 que pretend铆a recaudar 24 billones de pesos (6.400 millones de d贸lares) para paliar la crisis econ贸mica y sanitaria por la pandemia de Covid-19 con medidas de ajuste que afectan la econom铆a de los y las habitantes colombianas 鈥 inclu铆a gravar con un IVA del 19% los servicios p煤blicos desde el estrato 4, gravar los servicios funerarios, otorgar autorizaci贸n a las autoridades municipales para implementar peajes dentro de las ciudades capitales e incrementar al 43% el porcentaje de los productos de la canasta b谩sica familiar que pagan IVA.

En absoluto rechazo a este proyecto el pasado mi茅rcoles 28 de abril comenz贸 un amplio, contundente y multisectorial paro nacional, y las protestas ganaron las calles en las principales ciudades del pa铆s, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad nacionales.

El s谩bado 1 de Mayo, D铆a Internacional del Trabajador y la Trabajadora, por la noche diversos organismos defensores de los derechos humanos colombianos realizaron una conferencia de prensa y denunciaron que la polic铆a no les brindaba informaci贸n sobre las personas detenidas: 芦el com煤n denominador tanto de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), como del Ej茅rcito y la Polic铆a ha sido el abuso芦, remarcaron. Seg煤n lo que hab铆an podido registrar hasta ese momento, 84 personas hab铆an sido detenidas en comisar铆as y de algunas se desconoc铆a la informaci贸n acerca de su paradero (tres personas), hab铆a 28 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y con impactos de armas de fuego, tres habr铆an perdido el ojo, una mujer fue abusada sexualmente por un agente del Esmad, ocho personas muertas y seis m谩s sin confirmar en los barrios El Calipso y El Diamante.

Otro joven v铆ctima por el incumplimiento de los protocolos, siguen violando los DDHH y la Constituci贸n. Hoy tenemos otro Dilan en Medell铆n con su futuro troncado por culpa del ESMAD#MedellinResiste#ParoNacional2M@dw_espanol @ActualidadRT @TembloresOng @CorpoJuridicaLi @Ccajar pic.twitter.com/VMwzc5e8zQ 鈥 Le贸n Fredy Mu帽oz (@LeonFredyM) May 3, 2021

#Atenci贸n鈿狅笍 | En Cali, uniformados de la @PoliciaColombia asesinaron a un hombre en frente de su esposa. Video: @Estefmv8 pic.twitter.com/8J3sjubO5V 鈥 El Parche Cr铆tico 鈿煙 (@ElParcheCritico) May 3, 2021

Por su parte, la ONG Human Rights Internacional registr贸 35 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad (siete verificadas y 28 en proceso de verificaci贸n), 31 personas desaparecidas, 503 detenidas arbitrariamente, 45 defensores y defensoras de los derechos humanos agredidos, y una mujer que denuncia haber sido violada por el Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la Direcci贸n de Seguridad Ciudadana (DISEC)鈥 de la Polic铆a Nacional de Colombia.

En tanto, la ONG Temblores 鈥 que triangula la informaci贸n de los hechos represivos en Cali, Pasto, Pereira y Bogot谩 鈥 document贸 21 asesinatos, 92 personas heridas y 940 casos de abuso policial en el pa铆s.

Las cifras de los abusos policiales en solo cuatro d铆as de manifestaciones son macabras. @TembloresONG y @sebastianlanz contaron a @arielanaliza sobre 21 asesinatos, 92 heridos y 940 casos de abuso policial en el pa铆s. 驴Habr谩 justicia?#LaHoraTripleA pic.twitter.com/tCp734fSFi 鈥 Capital (@CanalCapital) May 3, 2021

De hecho, ante la gran cantidad de denuncias recibidas de todo el pa铆s 鈥 con l铆nea colapsadas 鈥 y casos registrados, Temblores alertaba en su cuenta de Twitter ayer por noche: 芦debido al alto incremento de las pr谩cticas de violencia policial durante la noche, hoy tambi茅n les recomendamos a los manifestantes regresar a sus casas o buscar un lugar para resguardarse. Los reportes que llegan a nuestros canales son alarmantes. No hay garant铆as para la vida禄.

Organizaciones de Cali y el Valle del Cauca anuncian 芦paro c铆vico por tiempo indefinido禄 hasta que retiren el 芦Paquetazo禄 de ajuste y renuncien Iv谩n Duque y su ministro de Hacienda

En este contexto, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ind铆genas, populares, de mujeres, barriales y ciudadan铆as libres que promueven, lideran y acompa帽an el Paro Nacional en Cali y el Valle del Cauca comunicaron que 芦continuar谩 el paro c铆vico indefinido禄.

芦Reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisi贸n del gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero no hemos ganado la lucha. Hasta que no se retire todo el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilizaci贸n, se desmilitarice las ciudades y sobre todo hasta que Duque no renuncie, no cesar谩 el paro sobre Cali y el Valle del Cauca禄, remarcaron.

芦Comunicamos a la opini贸n p煤blica que el paro tomar谩 el car谩cter de paro c铆vico indefinido y a partir de las 5 am del lunes del 3 de mayo contin煤a un bloqueo total, permanente e indefinido sobre toda Cali y el Valle del Cauca, por lo que seguir谩n con firmeza las concentraciones en las entradas de la ciudad, en las calles y las v铆as principales de la misma. Se comunica que s贸lo se dejar谩 pasar por los puntos de concentraci贸n misiones m茅dicas, humanitarias y provisi贸n de alimentos禄, ampliaron.

Estos bloqueos permanentes e indefinidos ser谩n en 18 puntos: Sameco, Paso del Comercio, Puente de Juanchito, Puente de los mil d铆as, Calipso, Puerto Resistencia, Mel茅ndez, Bochalema, Silo茅, Banderas y HUV, Loma de la cruz, Portada al mar, Univalle, Cuatro Esquinas, Nuevo Latir, Comfandi El Prado, Andres San铆n y Centro Comercial Rio Cauca.

En tanto, las 127 autoridades del Consejo Regional Ind铆gena del Cauca (CRIC) decidieron sumarse al paro junto con el resto de las organizaciones y continuar con las movilizaciones, para rechazar tajantemente el proyecto de ley de reforma tributaria y 芦la grave situaci贸n de violaci贸n de los derechos humanos, la represi贸n de la protesta que se vive en el suroccidente colombiano, as铆 como en todo el pa铆s禄. Y tambi茅n anunciaron que van a continuar con el paro por tiempo indefinido hasta que renuncien el Presidente Duque y su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Adem谩s, desde la localidad de Jamund铆, en el Valle del Cauca, la Minga ind铆gena anunci贸 que seguir谩 con el bloqueo general de las v铆as de acceso, dejando el paso s贸lo para el sector de la salud, enfermeras, enfermeros, auxiliares, profesionales de cirug铆a, doctores, doctoras, enfermos certificados de urgencia, ambulancias s贸lo con personal, y veh铆culos f煤nebres.

Argentina: 芦plant贸n cultural禄 frente al Consulado de Colombia en solidaridad con el pueblo colombiano

En tanto, en Argentina, organizaciones de colombianos y colombianas, junto a organizaciones sociales, pol铆ticas y de migrantes en Argentina anunciaron la realizaci贸n de un 芦Plant贸n cultural禄 frente al Consulado de Colombia (Carlos Pellegrini 1135, Ciudad de Buenos Aires) para este martes 4 a las 15 horas.

芦Sabemos que el retiro del texto original de la reforma tributaria no significa ning煤n cambio estructural, y que la digna rabia excede esas soluciones simplistas. El pueblo est谩 cansado, no solo de la actual reforma, sino de la violencia estructural y el genocidio estatal que viene sufriendo desde hace d茅cadas. No olvidamos los asesinatos cometidos por las fuerzas estatales, tan solo en estos d铆as de movilizaci贸n, que asciende a m谩s de 20 personas. Convocamos a encontrarnos para acompa帽ar la movilizaci贸n en Colombia, ejercer presi贸n internacional y enviar fuerza al pueblo colombiano que sigue en las calles. Pedimos adhesi贸n y acompa帽amiento de otras organizaciones禄, remarca la convocatoria.