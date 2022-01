–

Con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial los 煤nicos beneficiados ser谩n los grandes empresarios ligados al negocio de la construcci贸n, porque se perdi贸 la oportunidad de ordenar democr谩ticamente el territorio en beneficio de todos sus habitantes

UAN Heidy S谩nchez

El 29 de diciembre de 2021 fue decretado el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Bogot谩, concluidos el 8 de diciembre los 90 d铆as que la ley daba al Concejo para que tomara una determinaci贸n al respecto. Al no pronunciarse esta corporaci贸n, luego de que el tr谩mite fuera saboteado sistem谩ticamente, la alcaldesa Claudia L贸pez defini贸 autoritariamente expedir el Decreto 555.

A pesar de que la propuesta de la Alcald铆a no surti贸 un proceso verdadero de concertaci贸n con la ciudadan铆a y del ambiguo y ama帽ado concepto del Consejo Territorial de Planeaci贸n del Distrito Capital, CTPD, que no fue incorporado, el Decreto 555 se blind贸 jur铆dicamente excluyendo los aportes hechos desde el Concejo de Bogot谩 y el cabildo abierto realizado, conservando el mismo texto radicado como proyecto de acuerdo el 10 de septiembre, con sus evidentes faltas de sustento t茅cnico, precariedades e incoherencias. Una completa chambonada.

M谩s all谩 de eso, la capital perdi贸 la oportunidad de ordenar democr谩ticamente su territorio colocando los contenidos de la norma en funci贸n y beneficio del conjunto de sus habitantes. Por el contrario, en esencia, este POT sigue representando los intereses de los grandes empresarios relacionados con el negocio de la construcci贸n. Es decir, no garantiza el derecho a la ciudad al conjunto de los habitantes, sino que lo conserva como un privilegio para que una 茅lite adinerada siga enriqueci茅ndose, principalmente, alrededor de los negocios relacionados con el cemento.

Sin participaci贸n

La legislaci贸n colombiana contempla la participaci贸n ciudadana en la planificaci贸n del desarrollo y el ordenamiento territorial como un asunto netamente consultivo. Su formalismo y poco desarrollo, en el caso del tr谩mite del nuevo POT de Bogot谩, fueron reforzados por la limitada noci贸n de democracia de la alcaldesa Claudia L贸pez, quien ha manifestado en varias ocasiones que esta inicia y termina en las urnas. Seg煤n ella, haber ganado las elecciones con la m铆nima diferencia y bajo una abstenci贸n de casi el 50%, le da el derecho de hacer y deshacer en su mandato, viendo contrarias y amenazantes las otras formas de manifestaci贸n ciudadana.

As铆, si bien la Ley 388/97 exige a la entidad territorial que tramite un POT abriendo espacios de participaci贸n ciudadana y dar concepto sobre los aportes recibidos para incorporarlos o rechazarlos, este requisito no fue cumplido en el caso del Decreto 555. Desde el principio no hubo una metodolog铆a que permitiera a los ciudadanos participar, aportar y, en di谩logo con la administraci贸n, ver c贸mo sus propuestas eran desestimadas o incorporadas a los documentos de diagn贸stico y formulaci贸n del POT.

M谩s all谩 de una propagand铆stica cifra de supuestos aportes recibidos, la Alcald铆a nunca pudo evidenciar para cada uno de ellos su contenido, la respuesta oficial emitida y cu谩les, c贸mo y en qu茅 parte de los documentos fueron incorporados. En consecuencia, la exigencia de ley se cumpli贸 de manera formalista, por lo que se puede afirmar que este POT surti贸 un proceso de socializaci贸n, mas no de participaci贸n ni concertaci贸n con la poblaci贸n capitalina.

A la medida de los negocios

Coherente con el car谩cter antidemocr谩tico con el que fue formulado, lo m谩s preocupante de este POT es que sus contenidos fundamentales est谩n dirigidos a fortalecer negocios de grandes empresarios y no a garantizar derechos para el conjunto de los pobladores. Es de esta forma como el Decreto 555 se puede calificar como un manual para demoler la ciudad en beneficio del sector inmobiliario.

Su apuesta por densificar y no expandir la ciudad prioriza tratamientos como el de Renovaci贸n Urbana, RU, beneficiando la especulaci贸n y amenazando con el desplazamiento del habitante hist贸rico. A pesar de que se haya definido una pol铆tica de 鈥減rotecci贸n a moradores鈥, cuando la iniciativa y el control respectivamente la tienen y lo hacen el privado y el mercado, los derechos de los habitantes pasan a segundo plano, primando el lucro y el negocio.

En consecuencia, el nuevo POT estimula la compra de predios para demoler lo existente y elevar altos edificios, pues entre m谩s grande sea el 谩rea del lote, mayor es el 脥ndice de Construcci贸n, IC y, por lo tanto, mayor el 谩rea total a construir, restando las correspondientes obligaciones. Hasta un IC de 7 no se requiere plan parcial, estos enormes proyectos se podr谩n aprobar por medio de licencia urban铆stica de curadur铆a urbana. En otras palabras, los privados desarrollan la ciudad bajo vigilancia de otro privado, y el Estado y la participaci贸n ciudadana tendr谩n un papel secundario.

Un negocio altamente rentable para las constructoras con obligaciones urban铆sticas baj铆simas que no superan el 4%. Dichas obligaciones son lo m铆nimo con lo que se debe cumplir pues de lo contrario no funciona el negocio, nadie compra una vivienda sin que tenga v铆as y servicios domiciliarios. Bajo la excusa de estas 鈥渁ltas鈥 cargas, el nuevo POT borr贸 el cobro de participaci贸n en plusval铆a, en perjuicio de la ciudad y en beneficio de la renta de la tierra y la ganancia de las constructoras, pudiendo estas 煤ltimas garantizar en un proyecto un margen de utilidad del 10 al 20%.

Hiperdensificaci贸n y gentrificaci贸n

En ese sentido, el POT incluye 25 operaciones estrat茅gicas, que son en su mayor铆a grandes actuaciones de RU alrededor de cinco l铆neas del metro imaginarias, las denominadas 谩reas de integraci贸n modal del transporte masivo y los cl煤steres de econom铆a naranja. Esto conducir谩 a la hiperdensificaci贸n de la ciudad pues la edificaci贸n disparada y alt铆sima concentrar谩 mucha gente en el mismo espacio sin sincron铆a con el soporte urbano suficiente, por ejemplo, sin un sistema de transporte masivo que garantice la movilidad, lo que har谩 de Bogot谩 no la ciudad de los 30 minutos sino de las dos horas.

En estas 谩reas de interconexi贸n del transporte masivo es donde igualmente se proyectan las manzanas del cuidado, ignorando para su localizaci贸n los criterios de mayor concentraci贸n de mujeres (o personas) cuidadoras y labores que acarrean mayor tiempo de este trabajo no reconocido y no remunerado. Sumado, este POT reduce el enfoque de g茅nero al Sistema Distrital del Cuidado, pero, en el caso de las mujeres, no lo dimensiona y desarrolla en la escala de proximidad que es donde hoy mayoritariamente interact煤an.

Por 煤ltimo, vale decir que este POT est谩 dirigido para ofrecer vivienda por medio del mercado y cubrir la demanda solvente, pero generar谩 un d茅ficit de vivienda social de 597.909 unidades. Este contexto incentivar谩 la migraci贸n de la demanda a la regi贸n expulsando a los habitantes pobres de la ciudad o impulsar谩 la densificaci贸n de la ciudad de origen informal bajo sus formas y posibilidades, lo que seguramente profundizar谩 la desigualdad y segregaci贸n socioespacial bajo la cual se ha configurado Bogot谩 y la regi贸n.

Del mismo modo, estimular谩 la ocupaci贸n ilegal de la Estructura Ecol贸gica Principal, EEP, y del suelo de protecci贸n, por lo que se puede afirmar que es igual de perjudicial ambientalmente proponer un modelo de ciudad expansivo como lo hizo Pe帽alosa, a un modelo que opte por densificar de manera elitista la ciudad como el actual POT.