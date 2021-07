–

De parte de Trochando Sin Fronteras July 8, 2021 28 puntos de vista

Trochando Sin Fronteras, julio 2 de 2021

鈥淓l gobierno del Estado moderno no es m谩s que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.鈥 K. Marx

Algunos la llaman la democracia m谩s s贸lida y antigua de Am茅rica, Un pa铆s sin dictaduras militares, campos de concentraci贸n y genocidios. Aquel que elige de manera pac铆fica a sus presidentes y representantes por medio de elecciones limpias cada 4 a帽os.

As铆 presentan a Colombia, pa铆s con un profundo conflicto social, econ贸mico y pol铆tico que deriva en un conflicto armado. Sin embargo, en esta presentaci贸n existen como m铆nimo 3 芦peque帽as mentiras禄 y un gran enga帽o.

El mito de las elecciones libres y democr谩ticas

A pesar de los informes de 鈥transparencia鈥 de la Registradur铆a y entes de control 鈥 cooptados por dem谩s- es claro que el sistema electoral colombiano est谩 dise帽ado a la medida de la corrupci贸n. La compra de votos, el clientelismo y la trashumancia son ley en todas las elecciones. A estos problemas se suma la exclusi贸n pol铆tica de sectores y apuestas contrarias al establecimiento. Apuestas que son presentadas como 鈥渃astrochavismo鈥, 鈥渘eomadurismo鈥 y otras categor铆as estigmatizantes, todo en un contexto de guerra sucia, desinformaci贸n y manipulaci贸n. Atr谩s qued贸 el asesinato de candidatos presidenciales ahora, su muerte 鈥 pol铆tica- se agencia desde los pulpitos de las iglesias, los medios corporativos y las instituciones 芦democr谩ticas芦.

驴Campos de concentraci贸n?

Aunque en Colombia actualmente no existen campos de concentraci贸n como Auschwitz o Dachau. Si existen c谩rceles atiborradas de colombianos a los cuales las precarias condiciones de vida los llevaron a la lumpenizaci贸n o porque su conciencia de s铆 y para s铆 los llev贸 a luchar por transformar el pa铆s. En Colombia, las c谩rceles son aut茅nticos campos de concentraci贸n, en ellas se aplica la tortura y la muerte.

Adem谩s de las c谩rceles, encontramos otros centros de concentraci贸n camuflados en el trasporte masivo, puestos de trabajo forzado y grandes negocios del capital. Lugares en los cuales miles de trabajadores son condenados a la explotaci贸n y degradaci贸n, adem谩s de ser expuestos al COVID-19 en medio de la pandemia. Te dejan elegir, mueres de hambre o mueres de COVID.

Estas condiciones de explotaci贸n y degradaci贸n social en 谩reas rurales y urbanas, condenan a las mayor铆as a la miseria material, intelectual y cultural. Tambi茅n, los despoja de tierra, comida, vivienda, agua, educaci贸n, salud. Condiciones que los entregan a la lumpenizaci贸n y los sume en un c铆rculo vicioso que alimenta la miseria de los sectores explotados.

驴Dictadura militar?

Esta es otra de aquellas 鈥peque帽as鈥 mentiras que se pretenden ocultar, pero es evidente la cofrad铆a y contubernio entre Fuerzas Militares, criminales, paramilitares. La doctrina militar aplicada establece que cualquiera que piense diferente es un enemigo interno, adem谩s del copamiento de los territorios, estrategia que desarrollan a trav茅s de la destrucci贸n del tejido social y el posicionamiento de econom铆as extractivas o il铆citas.

El copamiento territorial est谩 profundamente emparentado con el proyecto de consolidaci贸n de los capitalistas. Siendo los mismos militares los protectores de proyectos extractivos, cocinas y rutas. En los territorios las Fuerzas Militares, Polic铆a y el paramilitarismo son la mano negra que asesina y desplaza. Ellos dan entrada a los grandes 芦negocios禄 que se asientan de manera tranquila mientras se despoja y saquea.

De la soberan铆a, ni hablar, puesto que la relaci贸n de subordinaci贸n militar de Colombia con Estados Unidos es marcada. En la una supuesta 鈥lucha contra el narcotr谩fico鈥 y 芦lucha contrainsurgente禄 se entrega todo, la vida de colombianos (Falsos Positivos), la dignidad de nuestras mujeres (Casos de violaci贸n y violencia contra mujeres y ni帽as), mientras la coca铆na sale por puertos y aeropuertos.

De democracia a dictadura

Con el empe帽o de desenmascarar estas peque帽as mentiras es que se descubre el gran enga帽o. Colombia en vez de democracia, es una s贸lida dictadura en Am茅rica Latina. Una dictadura de la burgues铆a empresarial, terrateniente, mafiosa y paramilitar, es decir, en 煤ltimas, la dictadura del r茅gimen olig谩rquico y capitalista.

Algunos dir谩n que no es capitalista, bajo la idea id铆lica de que el capitalismo es progreso, desarrollo y armon铆a social. No logran entender que el capitalismo en realidad es el sistema global que padecemos hoy, es decir, la explotaci贸n de una clase sobre otra y sobre la naturaleza y la destrucci贸n del planeta. Este sistema est谩 caracterizado por la concentraci贸n del poder econ贸mico y pol铆tico, el autoritarismo y genocidio, adem谩s por mantenerse mediante la manipulaci贸n ideol贸gico-cultural masiva.

El capitalismo de hoy es la forma m谩s desarrollada del mismo, aunque se esconde tras eufemismo como el neoliberalismo, mantiene su control global y voraz. Permite la existencia opulenta de una clase minoritaria en el poder, mientras que condena a la explotaci贸n a millones de personas. Personas que nacen marcados para hacer parte del ej茅rcito de reserva del capital, los cuales intentan sobrevivir vendiendo su fuerza de trabajo, siempre al filo de la total miseria, siempre al filo de la muerte por inanici贸n.

En Colombia esta dictadura del capital, se ha configurado a trav茅s del r茅gimen olig谩rquico de dominaci贸n y es sostenida por el narcotr谩fico. Conectando redes desde el primer productor al primer consumidor 驴Qu茅 podr铆a salir mal? Una geograf铆a apropiada para la producci贸n, manejo y distribuci贸n, un aparato estatal cooptado al servicio del negocio, fuerzas militares, de polic铆a y paramilitares, dominaci贸n religiosa, cultural y medi谩tica al orden del d铆a, proyectos insurgentes estigmatizados y desmovilizados, LA DICTADURA PERFECTA.

Ante esto, la propuesta de algunos congresistas de unificar calendarios electorales, ampliando as铆 dos a帽os m谩s el gobierno de Iv谩n Duque, hizo que algunos sectores, desde su c贸modo liberalismo denunciar谩n 鈥搖na vez m谩s, como lo llevan haciendo durante a帽os ante cada cosa- un grave GOLPE A LA DEMOCRACIA.

Sin embargo, ante esta 芦democracia禄, dos a帽os m谩s de Duque resultan un problema menor. Con o sin Duque en el poder, la verdadera mafia de la burgues铆a colombiana 鈥 Sarmiento 脕ngulo, Ardila Lule, Gillinsky, Santodomingo y el pu帽ado de familias millonarias en el poder- continuar谩n imponiendo su r茅gimen de acumulaci贸n para s铆, a punta de muerte y saqueo, mientras beben del santo grial de la impunidad, del santo grial de la dictadura del capital.

Salidas a la dictadura

A los revolucionarios se nos llama extremistas, radicales, fatalistas y pesimistas, porque al buscar el problema de ra铆z, encontramos que un 鈥渂uen鈥 presidente no ser谩 salvaci贸n, ni siquiera un Congreso 鈥渄ecente y progresista鈥. Mientras asesinan a cientos de j贸venes por luchar la intervenci贸n anti soberana de la Corte Penal Internacional, no har谩 que se detenga el r茅gimen de sangre y muerte. Nuestro problema es un problema global que se conecta directamente con el capitalismo, que hasta no ser superado, es decir, destruido, y cambiado por uno radicalmente diferente, no habr谩 verdadera justicia, dignidad, democracia, paz ni vida digna.

Sin embargo, aunque conocemos esa realidad, nos negamos a la resignaci贸n, porque esa ser铆a otra victoria para los due帽os del poder. Ser铆a desconocer que las mayor铆as, tambi茅n tienen poder, el poder de organizarse, juntarse, levantarse. Poder para tomar conciencia de manera beligerante y decidida, librarse de las cadenas, para de una vez por todas sacar a patadas a la oligarqu铆a colombiana y a su r茅gimen burgu茅s. Aplastando al poder hegem贸nico e imponiendo, a trav茅s del empoderamiento popular, una nueva sociedad, en donde el r茅gimen no sea ya de explotaci贸n, sino de constante y permanente liberaci贸n.