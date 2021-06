鈥淎qu铆 una vez lleg贸 un carro rojo disparando, le pegaron a un amigo en la cabeza y lo dejaron muerto, nosotros fuimos a recoger el cuerpo y logramos que el carro se fuera a punta de rocazos, pero despu茅s volvieron disparando y ah铆 si nos toc贸 salir a correr. Vos no me lo vas a creer, pero鈥 鈥揺n ese momento duda si contarlo o no鈥 se bajaron, montaron el cuerpo y lavaron la calle para desaparecer la sangre鈥.

De este calibre son las terribles historias que escuchamos en nuestro corto viaje de tres d铆as a la ciudad de Cali a finales de mayo. En medio de las barricadas artesanales que bloquean las principales avenidas de la ciudad, nos fuimos acercando a los j贸venes populares que hacen parte de la primera l铆nea, y que, aunque no ocultan su recelo y desconfianza con quienes llegan a conocer su experiencia, pudimos conversar con ellos y ellas, y as铆 entender un poco lo que implica la vida en la primera l铆nea.

La juventud que dijo: 隆ya basta!

Seguramente ninguna organizaci贸n de las que integra el Comit茅 Nacional de Paro 鈥揅NP鈥 se imagin贸 que su convocatoria a la par谩lisis y protesta nacional del 28 de Abril, alcanzar铆a eco y masiva sinton铆a entre cientos de j贸venes pobladores de las diversas barriadas populares que forman las ciudades colombianas, con especial repunte en Cali.

Seguramente que esos j贸venes nunca ser铆an considerados como un actor pol铆tico, mucho menos con capacidad para marcar la diferencia en la actualidad, pues como era evidente a simple vista no estaban organizados como lo manda la tradici贸n pol铆tica, y no integraban ninguna plataforma o movimiento social o pol铆tico que pudiera mostrar alg煤n potencial.

Seguramente estos habitantes de las barriadas, de las periferias urbanas, desclasados, desempleados, en rebusque permanente, integrantes en no pocas ocasiones de las llamadas pandillas, siempre fueron vistos y tachados como los 鈥溍眅ros鈥, 鈥渧iciosos鈥, 鈥渂arristas鈥, 鈥渓adrones鈥 que nunca construir铆an un escenario de resistencia popular. Pero la vida sorprende y alecciona. Hoy son esos sectores excluidos, despreciados, los miserables, los ninguneados que han vivido la vida en medio de la precariedad, en ambientes delincuenciales, que en las estad铆sticas se les nombra como 鈥渘inis鈥, quienes enfrentan con m谩s furia a la Polic铆a y a las fuerzas paramilitares que atacan continuamente la movilizaci贸n social.

Son ellos, quienes junto a otra multiplicidad de juventudes (estudiantes, trabajadores informales, profesionales sin oportunidades laborales, artistas, deportistas, activistas sociales, desempleados, entre otros) hoy toman la cabeza del levantamiento popular juvenil urbano, y bajo el nombre de primera l铆nea, son quienes han puesto la mayor铆a de muertos y quienes insisten en mantener los bloqueos permanentes o puntos de resistencia en la ciudad de Cali.

Cuando escuchan la pregunta, 驴y cu谩ndo levantar谩n el bloqueo? Responden sin duda alguna con sus rostros que no van a retirarse de los puntos, que all铆 es donde han construido una vida diferente, donde dijeron 隆ya basta! de tanta miseria y precariedad. En esa resistencia es donde podemos observar lo que hoy parece ser una frase clich茅 鈥渟on j贸venes que no tienen nada que perder鈥, pero que cuando son abordados en un di谩logo entre iguales se comprueba de inmediato que es cierto, que en efecto est谩n dispuestos a morir, de ser necesario, todo sea por y para conseguir una vida digna para todos y todas.

Paso del comercio o 鈥淧aso del aguante鈥

Caminando entre los distintos puntos de resistencia que animan la vida del norte de la ciudad llegamos al Paso del comercio hoy rebautizado 鈥淧aso del aguante鈥. All铆, como en el resto de puntos, la brutalidad policial, militar y paramilitar ha sido permanente. Los j贸venes que se atreven a mantenerse en el escenario han vivido un tratamiento de guerra nunca visto en las ciudades colombianas, ejemplo de lo cual fue la denuncia de la Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, quienes documentaron que el pasado 4 de junio se realiz贸 un 鈥渙perativo combinado entre la Polic铆a nacional, Esmad, Goes y Ej茅rcito en contra de los manifestantes y la comunidad del sector, que dej贸 el lamentable resultado de 4 j贸venes asesinados por arma de fuego, m谩s de 20 heridos, uno de gravedad, m谩s de 15 j贸venes aprehendidos arbitrariamente, detenciones ampliamente ilegales por el uso desmedido de la fuerza, tratos crueles y degradantes a los que fueron sometidos, tres allanamientos arbitrarios, prensa agredida y amenazada, misiones m茅dicas atacadas, desapariciones forzosas y hostigamiento permanente a la comunidad鈥.

En este punto, sin pretenderlo, un joven encapuchado se nos acerc贸 y comenz贸 a contarnos su historia en esta coyuntura, no hubo necesidad de hacerle muchas preguntas para que su palabra nos hiciera comprender lo que est谩 pasando:

鈥淧onernos en pie de lucha para que nuestro gobierno nos escuchara se convirti贸 como en un pecado capital porque nos comenzaron a oprimir, a restringirnos nuestra opini贸n, a desaparecernos nuestros amigos, a matarlos delante de los ojos de muchas personas (madres, amigos, hermanos), tenemos personas que en este momento no figuran ni en las morgues de Cali, est谩n apareciendo fosas comunes a las afueras de la ciudad. Todo esto ha llevado a que la rebeld铆a del pueblo y la ira nuestra surja cada d铆a m谩s.

A medida que el gobierno no escucha y hace caso omiso, la polic铆a, las fuerzas que nosotros consider谩bamos que nos proteg铆an de todo lo malo y perverso que pod铆a suceder, se volvieron todo lo contrario, ahora no sabemos qui茅n est谩 de parte del pueblo, qui茅n nos ayuda, qui茅n nos brinda un apoyo.

Los puntos de misi贸n m茅dica que tenemos en las resistencias aqu铆 en Cali (Paso del comercio, Sameco, Puerto Rellena, Juanchito, Calipso, y muchos otros m谩s) son puntos de control ante un genocidio que estamos viviendo los j贸venes que solo buscamos un futuro. Y si esto se va a volver una masacre, no s茅 a qui茅n pedirle ayuda, no nos quieren escuchar realmente y todos los d铆as son una zozobra porque todos los d铆as hay muertos y no sabemos a qui茅n acudir鈥.

Siempre atento a lo que ocurre en la zona de su control, este joven de unos 25 a帽os y que prefiere ser an贸nimo, contin煤a cont谩ndonos su indignaci贸n que estaba urgida de un o铆do atento. Ante la pregunta, 驴C贸mo es vivir un d铆a en la primera l铆nea?, respondi贸 con crudeza:

鈥淧ara muchos que prestamos el servicio militar y tenemos experiencia de guerra o de combate son 12 horas, casi 24 de pelea. Pasas d铆as sin dormir, sin poder ir a tu casa, protegiendo a tus amigos, tratando de ayudar a la gente que lo necesita, resistiendo en los puntos de control que la polic铆a quiere tomar a las malas. Vivir tras la primera l铆nea de fuego es pr谩cticamente combatir, como lo que t煤 ves en televisi贸n, como la guerra en Palestina, la franja de Gaza, es lo mismo, pero a un nivel m谩s bajo de violencia porque no se tienen los recursos para poder sostener un combate contra el Esmad, sino con productos artesanales y las mismas guevas que nosotros los j贸venes estamos poniendo frente a toda esta masacre que ellos prolongan. Aqu铆 un minuto es una hora, un segundo es eterno, sinceramente mucha gente peligra, muchos dejamos de trabajar para que esto se organice y la primera l铆nea cree una conciencia en todo el pa铆s鈥.

Cuando termina su respuesta, inmediatamente le preguntamos 驴Qui茅nes son los j贸venes que est谩n en la primera l铆nea? Se queda un momento en silencio, respira profundo y con contundencia responde:

鈥淢ir谩, son personas de estrato 1, 2 y m谩ximo 3, personas que ten铆an un empleo, que viv铆an de un m铆nimo, personas que viv铆an de la calle, en los sem谩foros, que ten铆an que cumplir un horario, personas del com煤n. No son delincuentes 鈥搑esalta con firmeza鈥, de pronto los podr谩n llamar delincuentes y v谩ndalos por acciones que ellos mismos toman debido a que la autoridad los ataca y atentan contra su vida, pero son personas como vos o como yo, que tenemos sue帽os, que tenemos derechos, tambi茅n tenemos deberes, pero es que no sentimos que estemos en igualdad de muchas personas y pues todo tiene que ser parejo, una educaci贸n, salud, todo tiene que ser equilibrado, debe haber recursos para que los j贸venes salgamos adelante, este es un pa铆s que tiene como hacerlo, pero no quieren y no entiendo el por qu茅鈥.

Puerto Madera

El punto de resistencia levantado en Puerto Madera tambi茅n ha sido uno de los m谩s golpeados y donde la ofensiva policial ha cometido los cr铆menes m谩s atroces contra la juventud, solo basta recordar el denunciado por la comunidad centro de tortura en que se convirti贸 el almac茅n 脡xito de Calipso, en donde muchos testimonios, llenos de miedo y terror, nos denunciaban en voz baja que all铆 descuartizaron j贸venes. Los barrios populares que componen este sector de Puerto Madera son San Pedro, Diamante, Julio Rinc贸n y Calipso.

All铆, en medio de las barricadas llenas de vecinos y vecinas, ollas comunitarias y m煤sica, conocimos a Luclau, una mujer joven l铆der comunitaria, quien nada m谩s viendo las marcas que carga en su cuerpo puede notarse la vida dura que ha sobrellevado. Es oriunda del barrio Julio Rinc贸n, con respecto al cual nos dice fue tomando forma a partir de una lucha popular potenciada por Provivienda, una organizaci贸n popular cuyo nombre resume su prop贸sito sin tapujos, y 鈥減or eso la comunidad se ha hecho af铆n con la protesta y la ha apoyado鈥.

Luclau nos cuenta sobre lo dif铆cil que ha sido vivir esta coyuntura, as铆 como las cosas bonitas que se dan en medio de la resistencia de los j贸venes populares, o 鈥渓os muchachos鈥 (como denominan a lo largo y ancho de la ciudad a la primera l铆nea), tambi茅n habl贸 de la uni贸n vecinal en el punto de bloqueo:

鈥淢ir谩, una cosa que no se habla es que en los primeros d铆as del paro aqu铆 hubo siete muertos, pero el gobierno municipal solo habl贸 de uno. Aqu铆 la gente est谩 con mucho miedo y nadie ha venido a hablar con nosotros, ni el gobierno municipal o nacional, mucho menos el Comit茅 del Paro.

En el d铆a a d铆a la comunidad colabora todo el tiempo, se acerca mucha gente a brindar la alimentaci贸n, no recibimos nada preparado, todo se prepara directamente en una olla comunitaria y los j贸venes est谩n enumerados para poder llevar un orden y saber qui茅nes faltan, porque por temas de seguridad no se puede estar gritando aqu铆 por nombres.

Aqu铆 hubo algo muy bonito y es que los mismos muchachos que ten铆an enfrentamientos entre pandillas hicieron una tregua de paz, eso nos toc贸 mucho y verlos ahora juntos es esperanzador.

Hay d铆as que la comunidad sale y apoya, pero despu茅s de las 8 de la noche se vive una zozobra, hay gente que dice que es una 鈥減az tensa鈥, un silencio que lo rompen las balas que vienen desde el sector del 脡xito de Calipso, all铆 hay una concentraci贸n de polic铆as que nadie nos ha dado una explicaci贸n de por qu茅 el supermercado permite que ah铆 viva la Polic铆a permanentemente鈥.

Luclau nos hace un recorrido por todo el punto y nos lleva a conversar con 鈥渓os muchachos鈥. Fumando cigarrillo, sentada junto a otros j贸venes primera l铆nea, encontramos a #34, una joven menudita que se anima a darnos su relato como mujer en este proceso de resistencia:

鈥淓n este momento estamos timbrados, asustados por lo que est谩 pasando, porque aqu铆 vienen las 鈥減ersonas de bien鈥 a dispararnos, sabiendo que aqu铆 no estamos haciendo nada malo, estamos en una protesta pac铆fica, aqu铆 no hay ning煤n problema, no se te cobra peaje, a nadie se le cobra nada. Si la gente quiere dar dinero nosotros le decimos 鈥榤谩s bien tr谩iganos una gaseosa, pero con dinero no鈥.

Nosotros estamos mirando que est谩 pasando, nosotros no vamos a bajar la cabeza, esto no se va a acabar, vamos a seguir hasta que veamos un cambio. En este momento tenemos muchos desaparecidos en el 脡xito y no nos han respondido por ninguno鈥 desde antier no aparece una peladita que es una guerrera que todos la conocemos y le tenemos aprecio y se la llevaron para el 脡xito y no aparece, nadie sabe de ella.

驴Ser mujer en la primera l铆nea? Principalmente ha sido un reto. Cuando yo me encapucho parezco un ni帽o, entonces me empiezan a gritar 鈥渕ano no s茅 qu茅 o socio por aqu铆鈥, pero entonces cuando ven que me quito la capucha porque estoy asfixiada cuando hay mucho gas y se dan cuenta que soy una mujer entonces todos quedan como asombrados y dicen 鈥樎y! 驴una mujer aqu铆 en primera l铆nea dando la lucha?鈥, eso es una cosa que no podr铆a explicarte, al igual que lo que sientes cuando est谩s ah铆 en pleno combate y vas corriendo y puedes ayudar a salvarle la vida a alguien o no digamos salvarle, mejor alargarle la vida un poquito m谩s.

Despu茅s te vas dando cuenta que ya no ten茅s conocidos, sino una familia, porque eso somos ahora, hermanos capuchos que nos cuidamos unos a otros y para eso es la primera l铆nea, para no dejar morir a nadie. Ver que conozco tantas personas aqu铆 que s茅 que en cualquier momento me van a servir de mucho apoyo y no me van a dejar morir, es un sentimiento muy bonito que llena tambi茅n de tristeza a la vez, 驴no? Porque a veces tambi茅n de la nada llegan personas llor谩ndote y dici茅ndote 隆gracias! por haberlo cubierto en algo que es una guerra totalmente il贸gica鈥.

El sol va bajando y la temperatura gana algo de fresco, los j贸venes conversan y se r铆en a carcajadas, alguno ya nos tiene listo un casquillo de una bala que les dispararon la noche anterior para que le tomemos una foto. El cigarrillo se consume, #34 lo aspira profundo y soltando el humo culmina su relato de una manera completamente asombrosa:

鈥淵o soy madre, soy hija, soy hermana y estoy muy consciente que no le puedo dejar el pa铆s as铆 a mi hijo, ni mucho menos el barrio donde va a crecer, donde se va a criar y a conocer mucha gente. A m铆 siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas, siempre velo por el bienestar de las otras personas y despu茅s por el m铆o, entonces mientras mis compa帽eros y mi familia (que es este pa铆s) est茅n bien yo voy a estar bien鈥.

Puente de las mil luchas

La diversidad de las primeras l铆neas es tal que en las barricadas es com煤n encontrar tambi茅n personas transg茅nero, homosexuales y lesbianas, all铆 nadie discrimina por orientaci贸n sexual. As铆 mismo, las mujeres en todo este ejercicio se han posicionado de una manera que todos los hombres con los que hablamos las admiran por su valent铆a para enfrentar la represi贸n.

En el Puente de los mil d铆as, hoy bautizado como 鈥淧uente de las mil luchas鈥, conocimos a La ratona, una mujer asombrosa, que con su voz fuerte y animada reflejaba el papel que las mujeres tienen en todos los puntos de resistencia. Luego de pasar sus esquemas de seguridad y verificar la existencia del peri贸dico desdeabajo, sin problema accedi贸 a darnos la entrevista:

鈥淏ueno, este puente literalmente se llama 鈥榙e los mil d铆as鈥 驴ya?, pero se le ha cambiado por el 鈥淧uente de las mil luchas鈥 Este punto sali贸 exactamente con el apoyo de casi todo lo que es Distrito. Esta parte del norte y del oriente que no se siente, que es la trabajadora, la que tiene que empezar totalmente desde abajo, la que le quitan lo poco y nada que tiene, la gente de ac谩 tiene que rebusc谩rsela porque no hay forma de un estudio, porque hasta los colegios p煤blicos que existen por ac谩 se vuelven privados. Entonces, de ac谩 surge este punto, este lecho de todos esos pelados guerreros, esos chinos que tienen que volverse carpinteros sabiendo que quieren ser ingenieros, pero les toca, porque no hay opci贸n, porque no hay estudio que les pueda dar esa garant铆a de poder explotar eso que tienen, ese conocimiento que pueden dar鈥.

Al preguntarle 驴C贸mo es la cotidianidad de un d铆a normal en la primera l铆nea?, responde con sinceridad:

鈥淏ueno, un d铆a normal en la primera l铆nea es levantarse desde las seis de la ma帽ana, hora en la que normalmente llegamos al punto, y reunirnos todos y saber que siempre viene la polic铆a a molestar en las ma帽anas, siempre, esa es la hora en que ellos quieren venir a quitar las barricadas, a pelear con uno, entonces siempre se presenta como ese va y ven. De ah铆 empezamos con la cocina, empieza el acto cultural, eventos para los ni帽os, canto, dibujo y dem谩s. Entonces, siempre empieza la ma帽ana as铆; ya se hace la concentraci贸n completa, llegan m谩s eventos y mientras tanto nosotros somos como la protecci贸n del evento, porque ha sucedido el caso de tener un evento en vivo aqu铆, con ni帽os, familias y sin importar llegan civiles por esta v铆a a hostigar, a balear, entonces nos ha tocado a nosotros contener, tener la protecci贸n de todos los puntos mientras nos desplegamos, y pues poder formarnos as铆.

[鈥 aqu铆 las noches son pesadas, muy pesadas, porque las condiciones del punto no son muy seguras, nos pueden atacar por muchos lados, entonces uno sabe que aqu铆 tipo 5:30 a 6:00 de la tarde ya uno se va preparando, ya la moral le va subiendo, uno dice: 鈥榖ueno ya se aproxima la hora y vamos a hacerle鈥欌.

Mientras conversamos el ambiente a煤n no est谩 pesado, como lo califican cuando se acerca o hay confrontaci贸n, quienes integran la primera l铆nea descansan o cumplen de manera tranquila con sus funciones. Nosotros miramos sobre todo el entorno, y sentimos la tranquilidad, como vemos en los ojos de nuestra entrevistada la sinceridad con que nos narra sus vivencias, que son las de otros muchos. Y proseguimos:

驴C贸mo ha sido su experiencia como mujer en esta primera l铆nea?

鈥溌y!, c贸mo mujer en esta primera l铆nea ha sido como complicado porque siempre una tiene esa confrontaci贸n con el hombre pat谩n, con el hombre machista, de no, pues entonces d茅jame pasar y todo y pues armarse una de valor y as铆 le peguen un bofetazo vamos a ver qui茅n aguanta m谩s. Entonces, siempre ha sido como ese car谩cter de mujer as铆 guerrera y el de siempre salir como adelante, esa experiencia ac谩 ha sido muy bacana porque una conoce muchas personalidades y muchos sue帽os, 驴sabes?, y eso lo motiva m谩s.

La experiencia como mujer ha sido brava, aqu铆 hay mam谩s, madres cabeza de hogar j贸venes que no han podido encontrar futuro. Entonces, es ver esa uni贸n entre todos aqu铆, ha sido muy bonita, la experiencia ha sido hasta bacana porque literalmente uno conoce muchas personalidades y aqu铆 hay muchos sue帽os, demasiados, detr谩s de esas barricadas, detr谩s de esos escudos, detr谩s de esos tapados, detr谩s de estas m谩scaras hay un mill贸n de sue帽os y es bonito conocerlo y saber que todos los d铆as una se para aqu铆 por el sue帽o de uno y el de cada uno, eso es bacano, ha sido una experiencia muy ch茅vere鈥.

Las horas pasan y al fondo de donde estamos situados realizando la entrevista algunos j贸venes van fortaleciendo las barricadas, agregando palos, varillas, piedras y todo lo que se encuentran; otros intentan tumbar un poste, suenan radios que informan lo que sucede en otras partes del puente; as铆 mismo, como es viernes, la m煤sica empieza a sonar y muchos j贸venes comienzan a bailar salsa. En ese momento le preguntamos a La ratona sobre la coordinaci贸n entre puntos de resistencia:

鈥淏ueno, la coordinaci贸n empez贸 desde que se vio dominado cada punto y se vio totalmente estable, que se sosten铆a, iba la gente, estaban parando y la cosa iba en serio, entonces comenzamos a tratar de contactarnos con las personas de primeras l铆neas, ya entre nosotros empezamos a hablar y pues consideramos que ya somos bastantes puntos y de ah铆 se escoge uno o dos voceros que vayan en representaci贸n a las reuniones de todos los puntos. As铆 empezamos, dig谩moslo as铆, a concordar qu茅 vas hacer de evento, c贸mo est谩n all谩, mir谩, los muchachos se perdieron, los cogieron y as铆. Nos mantenemos comunicados para llevarnos ayuda, para decirnos 鈥渘o, pues mand谩, mir谩 por donde aparecen o busqu茅moslos鈥, y as铆 miramos c贸mo nos encontramos entre todos. Entonces, ha sido m谩s que todo eso, una comunicaci贸n hasta para nuestra seguridad鈥.

El di谩logo fue fluyendo y las preguntas tambi茅n: 驴C贸mo aprendieron a luchar y a aguantar toda la represi贸n?

鈥淵o creo que鈥 no s茅, eso se fue aprendiendo cada d铆a, a dar el aguante, a mirar que cada d铆a hab铆an m谩s desaparecidos, m谩s da帽o nos estaban haciendo, pero que de pronto pod铆amos, ahorita s铆, este fue el momento, este fue el boom de la generaci贸n y dijimos pues vamos a hacerle. Literalmente aqu铆, mir谩, fueron muchos instructivos la verdad, porque uno, como las dem谩s personas, ve c贸mo nos podemos levantar lo que vamos necesitando: las personas que manejan los escudos, muchachos hagamos esto, miremos c贸mo es que se para, as铆 se hacen los escudos. Aqu铆 hay universitarios que conocen de muchas cositas que han estudiado, entonces dicen: no, as铆 no, ven铆 hagamos esto y esto va as铆. Entonces, ha sido como ese tipo de aguante, aqu铆 realmente nos hemos ido construyendo poco a poco. Bajo conocimiento propio. As铆. Literal鈥.

Para cerrar la entrevista, le preguntamos sobre el futuro que deseaba y esperaba, y ah铆 fue cuando nos percatamos que esta juventud tiene claro hacia d贸nde va caminando, y tiene esperanzas y disposici贸n para lograr y vivir un futuro mejor:

鈥溌縌u茅 espero que pase? 鈥搒e asombra鈥 隆Uy!, yo quiero que, o bueno, esperar铆a que literalmente fuera una Colombia nueva, que en serio ya dejemos que so帽ar con ir al extranjero a cumplir un sue帽o y estudiar, sino que el sue帽o lo cumplamos aqu铆, que estudiemos aqu铆, que nos preparemos aqu铆, que no tengamos que separarnos de la familia simplemente porque aqu铆 el pa铆s no da. Me gustar铆a que hasta del extranjero vinieran a estudiar aqu铆; que dijeran 鈥榓ll谩 en Colombia es donde tengo que estudiar porque me quiero volver profesional鈥, y no que nosotros tengamos que pensar en tener que salir, porque nos toca, porque el Estado nunca da garant铆as de nada. Yo so帽ar铆a demasiado, por lo menos que mi familia, que tengo en el extranjero, empezando por mis sobrinos y mi pap谩, volvieran y ac谩 se pudiera hacer una vida totalmente estable. Eso me gustar铆a, que aqu铆 se sintiera que esto es Colombia, que lo que quiz谩s hablan mal all谩 de Colombia lo borremos con todo lo bueno que podemos dar, eso, que digan, Colombia, un pa铆s berraco, esos hijuemadres se pararon dur铆simo por lo suyo y vea ahorita lo que son鈥.

Asentimos con la cabeza a su respuesta, y sentimos que compartimos su sue帽o, que es el de todos y todas en este pa铆s: que alg煤n d铆a, ojal谩 m谩s temprano que tarde, podamos gozar de una vida en felicidad, que podamos satisfacernos por vivir en dignidad, que si algui茅n tiene que migrar no lo haga por falta de empleo o por falta de un cupo en la universidad, que nadie tenga que dejar a los suyos para irse a rebuscar m谩s all谩 del mar para levantar los pesos para la comida. Nos colocamos en pie, y le damos gracias por su franqueza, por permitirnos conocer algo de su vida, as铆 solo sea los pasajes de los d铆as m谩s recientes. Y partimos en procura de ser recibidos en otro punto de bloqueo.

Imaginando otro pa铆s, luchando por conseguirlo

Lo que pudimos observar en las visitas a los diferentes puntos, es que cada uno tiene su din谩mica, al tiempo que est谩n coordinados. En los puntos a los que ingresamos vimos a j贸venes llenos de esperanza en medio de sus dificultades, aprendiendo de su intensa experiencia, y con ganas de dar mucho m谩s.

Sus exigencias y demandas son muy diversas, y por lo general poco desarrolladas, debido, en lo fundamental al constante hostigamiento a que est谩n sometidos, el mismo que no les permite concentrarse y generar sus propios espacios para construir sus agendas. Estos son j贸venes que inicialmente la pelearon por tumbar la reforma tributaria, pero de ah铆 se han ido generando otras exigencias y peticiones que con el paso de los d铆as la sociedad en general, y la juventud en particular, comienzan a procesar y a desarrollar.

Las primeras l铆neas van tejiendo mecanismos de comunicaci贸n y discusi贸n propios, al parecer empieza a surgir propuestas de articulaci贸n nacional, las cuales van por fuera de los movimientos sociales de izquierda y de escenarios pol铆ticos como el Comit茅 Nacional del Paro.

Una realidad dura y aleccionadora. Aunque el CNP llegue a una negociaci贸n y declaren que el paro se termin贸, estos j贸venes populares que est谩n movilizados en las calles de Cali dif铆cilmente abandonar谩n su lugar, ellos est谩n exigiendo otros tipos de negociaci贸n, otro tipo de lugares para ser escuchados. Estamos ante el surgimiento de un nuevo actor pol铆tico popular en el pa铆s; seguramente ser谩n ellos y ellas quienes, d谩ndole vida a otras formas de organizarse y luchar, tal vez sin las condicionantes del tiempo electoral o similares, contin煤en resistiendo en exigencia de un nuevo pa铆s. Llega un tiempo de inmensos retos y de intenso aprendizaje.

* Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur. Este art铆culo cont贸 con la colaboraci贸n de Sebasti谩n Delgado, quien se encarg贸 de transcribir parte de las entrevistas.

Publicado originalmente en Desde Abajo