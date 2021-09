En el contexto de Afganist谩n, que ha servido mucho al crecimiento de las ‘fake news’, nos enfrentamos a una tecnolog铆a de la muerte elevada a la dignidad de epistemolog铆a

La retirada abrupta y ca贸tica de EEUU de Afganist谩n a mediados de agosto ha copado los noticiarios de todo el mundo. Los principales temas tratados han ido variando, pero los siguientes son dominantes: humillaci贸n para EEUU y sus aliados europeos; repetici贸n de la retirada de Vietnam en 1975; misi贸n cumplida seg煤n EEUU, misi贸n fallida seg煤n los aliados en voz de 脕ngela Merkel; la huida desesperada de los afganos que colaboraron con los aliados; el peligro inminente para los derechos de las mujeres si se impone la shar铆a seg煤n la interpretaci贸n del islam por parte de los talibanes.

M谩s de dos billones de d贸lares gastados en una misi贸n contra los terroristas para que, veinte a帽os despu茅s, entren triunfalmente y sin ninguna resistencia en el palacio presidencial, pero ahora ya no como terroristas, sino como una fuerza pol铆tica con la que los EEUU, la principal fuerza militar en Afganist谩n, firm贸 un acuerdo en febrero de 2020, tras m谩s de un a帽o de negociaciones en Doha. Como resultado de ese acuerdo, EEUU se comprometi贸 a retirar las fuerzas militares en un plazo de catorce meses, un hecho que pas贸 inadvertido para muchos porque el acuerdo ocurri贸 cuando estall贸 la pandemia de la COVID-19.

Todo esto es dram谩tico, adem谩s de incomprensible. Como la superficialidad de la espuma de las noticias es para ver y no para entender, nos dice poco sobre la profunda turbulencia que la provoca. La comprensi贸n exige en este caso un retroceso hist贸rico y una cr铆tica epistemol贸gica. En otras palabras, debemos retroceder en el tiempo y reevaluar la historia a la luz de una epistemolog铆a que nos permita conocer el lado de la historia que se ha ocultado y que ahora es precioso para entender lo sucedido en Afganist谩n. Intentar茅 mostrar que hay continuidades intrigantes con todo lo que ha sucedido y c贸mo fue narrado en el mundo euroc茅ntrico a partir del siglo XVI con la expansi贸n colonial.

Encubrimiento de la verdad

La expansi贸n mar铆tima europea desde el siglo XV en adelante fue legitimada por el deseo y la misi贸n de propagar la fe cristiana. La Iglesia cat贸lica fue una presencia constante y decisiva. Bajo su 茅gida, los territorios del 鈥淣uevo Mundo鈥 se repartieron entre Portugal y Espa帽a y fue tambi茅n ella quien legitim贸 la sumisi贸n de los indios declarando en 1537 (en la bula Sublimis Deus promulgada por el papa Pablo III) que los indios eran seres humanos con alma y, por tanto, seres no solo necesitados, sino tambi茅n capaces de ser evangelizados. Sin poner en cuesti贸n la buena fe de los miles de misioneros que participaron en la misi贸n de salvar a los indios en el otro mundo, sabemos bien que el objetivo principal de esta misi贸n era mucho m谩s pr谩ctico y mundano: la salvaci贸n en este mundo de los europeos a trav茅s de la prosperidad econ贸mica que provendr铆a del acceso a las riquezas naturales del Nuevo Mundo. Como m铆nimo, resulta muy dudoso que la misi贸n evangelizadora haya sido beneficiosa para los indios, pero no cabe duda de que la misi贸n de saquear las riquezas permiti贸 el desarrollo del que hoy presume el mundo euroc茅ntrico del Atl谩ntico Norte.

De manera similar, seg煤n las autoridades estadounidenses, EEUU invadi贸 Afganist谩n para neutralizar el terrorismo del que hab铆an sido v铆ctimas tan salvajemente con el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Dado que Osama bin Laden fue abatido, la misi贸n se cumpli贸. La verdad es diferente. Los terroristas que atacaron las Torres Gemelas proced铆an de cuatro pa铆ses: quince eran ciudadanos de Arabia Saudita, dos eran de los Emiratos 脕rabes Unidos, uno era liban茅s y otro era egipcio. Ninguno de ellos de Afganist谩n. Bin Laden, el l铆der de Al Qaeda, 茅l mismo saud铆, estuvo a帽os escondido, no en este pa铆s, sino en Pakist谩n y, de hecho, muy cerca de la Academia Militar pakistan铆. El inter茅s de EEUU en intervenir en Afganist谩n se remonta a la d茅cada de 1990 y se justific贸 por la necesidad de construir y proteger el oleoducto que, desde Turkmenist谩n a la India, pasando por Afganist谩n y Pakist谩n, resolver铆a las carencias de energ铆a del sur de Asia (gasoducto conocido como TAPI, por las iniciales de los pa铆ses involucrados).

Fue el mismo motivo de siempre: garantizar el acceso a los recursos naturales y, en tiempos m谩s recientes, evitar el control de China y Rusia. Por ello, al tiempo que se desencadenaba una violencia macabra (alrededor de 200.000 afganos asesinados entre militares y civiles), se gastaban millones de d贸lares, gran parte de ellos devorados por la corrupci贸n propia y ajena, y supuestamente se eliminaba a los talibanes, se manten铆an negociaciones (primero secretas y luego oficiales) con algunos grupos talibanes. Por tanto, es rid铆culo hablar de misi贸n cumplida en la lucha contra el terrorismo. La misi贸n parcialmente cumplida es el acceso a los recursos naturales, pero incluso esta se logr贸 gracias a la intermediaci贸n de la India y Pakist谩n y sin comprometer el acceso al gas por parte de China y Rusia.

Por otro lado, en contra de los intereses estadounidenses, es China la que emerge como la ganadora de la crisis afgana al asegurar la continuidad de la gran inversi贸n, la nueva ruta de la seda en Asia Central. Desde 1945, EEUU acumula derrotas militares, propaga la muerte de la manera m谩s terrible y nunca ha sido capaz de estabilizar gobiernos amigos. Corea en los ’50, la humillante salida de Vietnam en 1975, la desastrosa intervenci贸n en Somalia en 1993-94, la no menos humillante retirada de Irak en 2011 y la destrucci贸n de Libia en 2011. Pero casi siempre logran garantizar el acceso a los recursos naturales, la 煤nica misi贸n que importa cumplir.

La ignorancia como estrategia de dominaci贸n

La expansi贸n colonial comenz贸 como un salto hacia lo desconocido. Una vez dado el salto, lo que se quiso conocer sobre los pueblos y pa铆ses invadidos era justo lo que facilitase la invasi贸n. La perspectiva de penetraci贸n, saqueo, eliminaci贸n/asimilaci贸n se superpon铆a a todo lo dem谩s en la inversi贸n cognitiva realizada por los colonizadores. Todo lo que chocaba con esta perspectiva fue considerado como no existente (civilizaci贸n/cultura), irrelevante (t茅cnica), atrasado o peligroso (canibalismo, supersticiones). Se produjo as铆 una inmensa sociolog铆a de las ausencias. Con el tiempo, las exigencias de siempre (la dicha perspectiva) obligaron a una inversi贸n cognitiva m谩s sofisticada, pero todo ello siempre estuvo orientado hacia los mismos objetivos de dominaci贸n. Surgieron as铆 la antropolog铆a colonial, la medicina tropical, la historia colonial, el derecho colonial, etc.

El desconocimiento occidental de Afganist谩n es asombroso. En un art铆culo publicado en 2015 en el Wilson Center, titulado America鈥檚 shocking ignorance of Afganistan, Bejanmin Hopkins muestra que las pol铆ticas occidentales sobre Afganist谩n todav铆a se basan hoy en las ideas contenidas en un libro del primer embajador brit谩nico en el reinado de Afganist谩n, Mountstuart Elphinstone, publicado en 1815. El autor hab铆a le铆do las narrativas de T谩cito sobre las tribus germ谩nicas y fue sobre esta base y los recuerdos de los clanes de su Escocia natal que construy贸 todas las ideas de la sociedad tribal afgana.

Seg煤n Hopkins, el mapa etnoling眉铆stico militar del ej茅rcito de EEUU es hoy poco m谩s que una actualizaci贸n del mapa contenido en el texto de 1815. Por tanto, se asumi贸 que el problema de Afganist谩n no era pol铆tico sino etnocultural y que la cultura tribal era responsable del extremismo y la corrupci贸n. Por supuesto, el problema no est谩 en destacar la importancia de la cultura, sino en tener una concepci贸n ahist贸rica y estereotipada de la misma. La ignorancia de la realidad afgana fue fundamental para concebir a los afganos como receptores pasivos de las pol铆ticas occidentales, del bloque sovi茅tico o de la OTAN. Los 鈥渆xpertos鈥 en Afganist谩n eran expertos鈥 en terrorismo. El reduccionismo tribal no ha permitido ver que la sociedad afgana es hoy tambi茅n una sociedad de refugiados y globalizada. Pero permiti贸 justificar todo tipo de intervenciones que resultaron en tr谩gicos fracasos.

La desespecificaci贸n del otro

Hoy sabemos que la complejidad de las sociedades encontradas por los colonizadores era diferente a la que estos atribu铆an a sus sociedades de origen y que, en consecuencia, se caracterizaron como sociedades simples, sin estructuras e instituciones pol铆ticas. El privilegio de caracterizar y de nombrar al otro es quiz谩s la manifestaci贸n m谩s genuina del poder colonial. En el juego de espejos que construy贸 este privilegio, los pueblos colonizados fueron descritos a lo largo del tiempo como salvajes, primitivos, atrasados, holgazanes, sucios, subdesarrollados. El supuesto de estas caracterizaciones es que agotan lo relevante que debe ser conocido sobre los caracterizados. As铆, promueven y disfrazan la desespecificaci贸n de sus objetos. Sobre la base de esta pol铆tica de nominaci贸n, las pol铆ticas coloniales durante siglos encontraron una f谩cil justificaci贸n.

Desde la 煤ltima invasi贸n de Afganist谩n, los afganos fueron divididos por los invasores en dos categor铆as: terroristas y v铆ctimas. Sobre esa base fueron documentados, vigilados y bombardeados. En ning煤n momento (excepto para proteger el acceso a los recursos naturales) se les podr铆a considerar como interlocutores v谩lidos o como poblaciones y generaciones con aspiraciones y necesidades diferenciadas. Siguiendo estas premisas, lo que se promovi贸 fue el conocimiento sobre los afganos, nunca el conocimiento con los afganos. La producci贸n activa de ignorancia fue fundamental para justificar las definiciones, representaciones y teorizaciones que sustentaban las pol铆ticas de intervenci贸n. Afganist谩n fue visto como un enorme dep贸sito de terrorismo. Y en la guerra contra el terrorismo solo interesa identificar y eliminar terroristas. Todo lo dem谩s es 鈥渃ollateral damage鈥. Al igual que en el proyecto colonial, lo importante fue evitar que los afganos caracterizaran a su pa铆s en sus propios t茅rminos y reivindiquen un futuro acorde con sus aspiraciones.

Know-how tecnol贸gico contra la sabidur铆a

El conocimiento tecnol贸gico se basa en la comprensi贸n y transformaci贸n de la realidad a partir de fen贸menos que se observan sistem谩ticamente y con desprecio e ignorancia por fen贸menos no observados. Lo que desde el siglo XVIII se considera progreso social es un producto del conocimiento tecnol贸gico. La sabidur铆a no se opone necesariamente al conocimiento tecnol贸gico, sino que lo subordina a la comprensi贸n y promoci贸n del valor de la vida, tanto individual como colectiva, para lo cual es necesario tener en cuenta tanto los fen贸menos observados como los no observados. El conocimiento occidental, sobre todo cuando estaba al servicio de la expansi贸n colonial, fue siempre un conocimiento tecnol贸gico militantemente contrario a la idea de sabidur铆a. Las consecuencias de esto son claramente evidentes en los epistemicidios (la destrucci贸n del conocimiento de los colonizados), ling眉icidios y genocidios cometidos a lo largo de los siglos.

En Afganist谩n, el v茅rtigo tecnol贸gico ha llegado a su paroxismo, dejando m谩s de 200.000 muertos en el terreno y una pl茅tora de nuevos expertos en nuevas tecnolog铆as de destrucci贸n. Una de las 谩reas m谩s macabras son los drones. En un texto titulado Damage Control: the unbearable whiteness of drone work, publicado el 16 de marzo de 2021 en la revista Jadaliyya, Anila Daulatzai y Sahar Ghumkhor muestran c贸mo los afganos, al igual que los somal铆es, yemen铆es, iraqu铆es y sirios, son caracterizados por la nueva especialidad cient铆fica interdisciplinaria, la 鈥渃ultura de los drones鈥.

Esta disciplina 鈥渆xplora las culturas de los drones desde m煤ltiples perspectivas y pr谩cticas con el objetivo de generar di谩logos entre las disciplinas para comprender la diversidad de los drones y la cultura de los drones鈥. En el contexto de Afganist谩n, que ha servido mucho al crecimiento de la especialidad, nos enfrentamos a una tecnolog铆a de la muerte elevada a la dignidad de epistemolog铆a, un edificio cient铆fico en cuya base solo hay muerte y ruina. Es dif铆cil imaginar en los 煤ltimos tiempos otro tema en el que el know-how tecnol贸gico y la sabidur铆a se desconozcan tan completamente.

ilsa.org.co. Traducci贸n de Antoni Aguil贸 y Jos茅 Luis Exeni Rodr铆guez