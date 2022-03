–

Hace unos d铆as se帽al谩bamos que el conflicto interestatal creado y sostenido en el este europeo responde 煤nicamente a los intereses de las minor铆as que controlan los recursos. En este desgraciado baile belicista se mezclan las amenazas de la OTAN, la movilizaci贸n militar rusa al interior de Ucrania y tras las cortinas, China, la UE y EEUU, que hostiga, pero no sufre las consecuencias en su suelo (CNT Comarcal Sur)

鈥淟as cosas as铆, en estas horas el lema 鈥淣o a la guerra鈥 reclama contestar, con rotundidad, la intervenci贸n militar rusa y hacer otro tanto con la prepotencia y la agresividad de esa filantr贸pica organizaci贸n que es la OTAN. Y reclama estar del lado de quienes han padecido en el Donb谩s los bombardeos indiscriminados del ej茅rcito ucraniano, de quienes sufren en estas horas la fuerza bruta de los tanques rusos y de quienes, unos pocos, en Mosc煤 y otras grandes ciudades, han salido a la calle con coraje para dejar claro que los pueblos tienen otra manera de relacionarse. Una manera que no pasa por la guerra.鈥 (Carlos Taibo)

鈥淓s por todo ello que cabe delatar a煤n con m谩s fuerza al militarismo como herramienta para construir y perpetuar un orden mundial eminentemente injusto que, como podemos comprobar, en 煤ltima instancia, se sostiene bajo la ley de quien posee mayor capacidad destructiva. Por ello hemos de decir no a la cultura militar, no a los ej茅rcitos y sus alianzas, no al armamentismo como negocio, no al derecho del m谩s fuerte.鈥 (Asamblea Antimilitarista de Madrid)

鈥淓l 鈥渘o a la guerra鈥 entonces no es un grito naif, si no una decidida muestra de realismo pol铆tico. La guerra de Ucrania debe terminar sin dar paso a otra guerra. Desencadenada la cat谩strofe, la desobediencia civil a la l贸gica militarista, venga de donde venga, exige proyectar una voz coral que establezca como objetivo com煤n acabar con cualquier pol铆tica capaz de destruir la vida. La venta de armas, la propia existencia del arsenal nuclear, el militarismo que hoy se ejerce en Ucrania, en Yemen, en Gaza o en Mali, pero tambi茅n en los mercados, a miles de kil贸metros de Kiev, son los primeros objetivos de esta guerra contra la guerra.鈥 (Pablo Elorduy)

La situaci贸n actual donde tu jefe recoge alimentos para Ucrania y los que nos gobiernan cambian de posturas cual veleta nos hace tener que posicionarnos. Es por ello que el pr贸ximo mi茅rcoles 15 de marzo a las 19h.,en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo (c/Pe帽uelas, 41) trataremos de entender el conflicto en Ucrania desde una 贸ptica emancipadora contando con la presencia de Carlos Taibo, Mar R. Gimena y Pablo Elorduy

Grupo de Trabajo de Internacionalismos (Acci贸n Social)