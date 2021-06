–

De parte de FUIG June 26, 2021 44 puntos de vista

Tracte especial per uns presos especials.

Normatives i cà stigs per tothom, privilegis per 7.

La sortida de lxs políticxs presxs catalanxs ha estat portada de tots els diaris aquestes darre

res

dues setmanes. L’indult, preuat sant greal a canvi d’una gran renúncia política, ha envaït tots els televisors catalans i de més enllà aquests die

s. Poc, però, s’ha parlat de la presó de Lledoners i de la resta de «centres de privació de llibertat». El sorprenent ha estat veure un gag al Polònia on es deixava als presos «comuns» de babaus i macarres, si de cas amb un toc ‘heavy’. A part del miler de persones encausades per la

causa independentista que no han estat amnistiades, trobem moltíssimes que pateixen la repressió de l’estat espanyol: tantes que han d’anar molt amb compte amb el que fan pels antecedents o que han de vigilar el simplement fet d’anar pel carrer per si es trobaran un control racista, tantes altres que encara esperen a judici o l’entrada a la presó, o d’altres que s’hi troben de fa temps a la presó. Només a Catalunya trobem 7.884 persones, més d’un miler les quals encara no han sigut ni condemnades. L’Estat espanyol té tancades 50.000 persones dins els murs.

Des del nostre grup anticarcerari i de suport a presxs ens preguntà vem com estaven lxs presxs políticxs catalanxs en comparació amb la resta de persones preses. Fa poc vam rebre una carta de Manuel Martín Cárdenas, pres a Lledoners, que ens explicava com havia estat el tracte diferenciat. No sabem res sobre la instà ncia de les dones, només dels homes.

“El centro penitenciario Lledoners recibió a los 7 presos del procés procedentes de Madrid trás haber sido juzgados y condenados por llevar a cabo el 1-O, un acto ilegal y espitulado como delito y siendo avisados de las posibles consecuencias si lo llegaran a realizar, cosa que sin ser advertidos ya sabían.

Nada más llegar o regresar a Lledonrs al departamento de ingresos, se ordenó preparar el comedor de las ordenanzas para comer los 7 al medio día, cuando todas las personas que ingresan deben comer en las celdas asignadas a su llegada; los 7 jamás pisaron las celdas del departamento de ingresos y en pocas horas ya estaban en el módulo 2, mismo módulo y mismas celdas que tenían asignadas antes de ir a juicio, del mismo modo salieron de Tercer grado y después de revocarlo al Tribunal Supremo al poco tiempo, a su regresión aquí (Lledoners) les tenían preparadas las mismas celdas en el mismo modulo, claro que ellos (los 7) no hacen cuarentena aún volviendo del exterior, se lo pasan por el Arc del Triomf. He avanzado demasiado en el tiempo, pues creo que devia ser así para el buen entendimiento de este relato verídico en su totalidad.

Al día siguiente de ingresar los 7 procedentes de Madrid, ya tenían cada uno de ellos una televisión, ordenador de mesa, 2 pens para almacenar datos, un ventilador; estos aparatos cuando són solicitados por cualquier otro interno, tardan en entregarlos hasta un mes, en ocasiones más tiempo. Poco después supe, que por la puerta principal y sin control de seguridad alguno, ya que fue permitido por Susana la directora y Jose Manuel Santader Rodrigus jefe de seguridad interna, les entregaron un pingüino (aparato eléctrico de calor y frio),este aparato está totalmente prohibido (para el resto de los presos de este centro). Hay internos con problemas de columna y articulaciones y no les facilita el centro un colchón en condiciones, pero a los 7 sí, a ellos les hicieron entrega de colchones nuevos traídos de fuera. También ordenadores portátiles y cada uno su teléfono móvil, recientemente aproximadamente un mes, les entregaron otros nuevos marca Samsung. Los entró y entregó un funcionario el cual los portaba en una bolsa y no escondidos, esto es así porque la directora Susana y el jefe de seguridad Santander lo permiten; estas 2 personas nada profesionales están al servicio de los 7 presos del procés, es más, la directora es una anciana la cual fue elegida por los 7, para hacer y deshacer ellos sin impedimientos; no seria sorprendente que los 7 estén pagando en dinero y regalos a la directora y al jefe de seguridad, porque es que hacen cosas con un descaro y una impunidad total.

Para empezar 3 o más personas en una misma causa penal, se considera banda organizada y por consiguiente han de estar separados, en módulos y cárceles diferentes, en cambio viven 1 por celda y las 7 celdas en línea.

El modulo 2 donde residen los 7, está adaptado por y para ellos descaradamente; cuando llegaron, los 7 hicieron una criba de internos de internos y funcionarios; varios internos por decir -Viva España,. Yo soy español- estos automáticamente fueron cambiados de modulo y de prisión por no compartir las ideas de los 7 o hacer referencia a esta tierra -España- de modo o manera positiva; desde que llegaron los 7 a Lledoners, el intento de adoctrinamiento a otros internos con sus ideas no ha cesado. Ha habido casos de funcionarios que o bien los cambiaron de módulo o prisión, por el simplo hecho de tratarles como a los demás internos; varios funcionarios denunciaron a la dirección de este centro (LLEDONERS) para los 7 era incomodo ya que esos funcionarios no pisaban en falso y querían aplicar el c-penitenciario por igual, y no besar el suelo que pisan los 7 les ha traído consecuencias negativas, como ya les he dicho (por no favoritismos).

Los 7 privilegiados no han dejado de realizar VIS a Vises ni en plena pandemia y confinamiento, entraban y entran a las visitas con mochilas de colegios vacías y regresan al módulo con las mismas pero llenas a rebentar, sin pasar ningún tipo de control de seguridad, osea que pueden introducir cualquier cosa u objetos en el centro penitenciario con total tranquilidad e impunidad, es nromal si el jefe de seguridad al madno lo permite junto a la directora; si cualquier otro interno entra a vis a vis con algo más que el carnet personal identificativo en el centro, le es requisado y por lo normal lo tiran a la basura, a todos los internos se les somete después de cada vis a vis a un cacheo superficial como mínimo, en cambio a los 7 ni les rozan por orden de dirección.

Un interno puede tener 2 vis a vises al mes, los 7 tienen visitas indefinidas de lunes a domingo, los demás internos del centro solo 2 al mes y se loes asigna entre viernes y domino; la dirección no decide sobre los 7, los 7 imponen sus propias normas; de hecho ellos dedican también un tiempo a realizar reuniones clandestinas en departamentos como en el de ingresos, con personalidades por supuesto independentistas como por ejemplo el expresidente de la Generalitat Quim Torra, o el mismo actualmente se presente Pere Aragónes; pero un segundo, que “majos” (Evidentemente ironia) son los 7, a todos los internos se nos entregó en la celda una bolsa del Barça, la cual contenía un balón con las firmas de los jugadores del primer equipo, un neceser ridículo más bien de juguetem aaa….. y el balón tenia firmas de jugadores que ya ni están en el Bará, estos obsequios se nos entregó u entregaron justo antes de las últimas elecciones, sí, correcto, para comprar votos, el mio no lo consiguieron ni lo conseguiran jamás; soy Culé de Alma, el corazón muere con uno y el alma persistes, nací en Badalona Cataluña, España, poseo la suficiente personalidad y cordura como apra no venderme y más después de querer convertir el Camp Nou en un escenario por y para la independencia.



Quere convertir un escenario deportivo en uno político no tiene nombre, querer politizar el deporte para mi es imperdonable, claro que el expresidente Bartomeu a sigo fundamental para la crisis económica en el club, si ha derrochado el dinero para llenar esteladas al Camp Nou y pancartas que cuestan un dineral, a parte de otros desvíos de fondos para la cabezonería de la independencia, está claro que las catalanas/es importamos poco, por no decir una mierda, cn tal de conseguir o perseguir el objetivo obsesivo sin motivo de unos pocos; aquí, como en otros muchos lugares hay vendidos y con total seguridad que por realizar la entrega de esos obsequios conseguirian más de un voto; queda claro que los 7 desde aquí siguen moviendo los hilos para dividir un país, que desde mi punto de vista, se ha vivido de p.m. Cataluña siendo España siendo Cataluña; bueno, lo que yo pueda pensar sobre este tema no creo que sea de importancia para udetes componentes de Fuig, entonces mejor vuelvo al relato del interés de ustedes por su dedicación, aunque retomar el tema es lo correcto, mi pequeño punto de vista creo que era oportuno y tenía cabida en es punto del relato.

Los 7 han disfrutado de beneficios penitenciarios sin cumplir ningún requisito, esmás, dicen a boca llena que lo volverán a hacer, con estas palabras -ho tornarem a fer- ponen de manifiesto que volverán a reincidir, por el imperial deseo de cometer los mismos delitos o mñas; de hecho, los 7 no han realizado ningún programa de los estipulados como parte de la reinserción y requisito primordial para obtener beneficios de salida; está prisión es para los 7 (Can piza) esto se debe a que están juntitos y hacen lo que les dá la gana, aquí no hay funcionario que les dé ordenes, los 7 ordenan a los funcionarios, bueno, esque ni la directora Ssusana les dá ordene sya que tienen un pacot desde que la pusieron en el cargo, mientras la directora mire hacia otro lado conserva el cargo y el sueldo. Yo no lo se con seguridad pero visto lo visto, los 7 les darán dinero bajo majo y regalitos, tanto a la directora como al jefe de seguridad interna.

El jefe de seguridad me censó como ordenanza del departamento de ingresos, porque un funcionario fue interceptado con 5 relojs mios, a lo que un funcionario se ofreció a cambiarles la pila, este señor se ofreció que no es lo mismo que se lo pidiera yo, se ofreció porque estábamos en plena pandemia y no había servicio de propi (propi es el que hace encargos que no son posibls realizarlos en prisión, servicios exteriores). ¿Lo ven? ¿Es o no indignante? A los 7, el subdirector de seguridad les permite tener infinidad de artículos ilegales en su totalidad y a mi por un pequeño favor me cesa del trabajo en ingresos, casi lo olvido. Me ha

cesado dos veces de ingresos, la primera vez sin motivo, por cierto no me ha devuelto mis 5 relojes, eso si, me hizo cumplir 5 días de aislamiento en celda. Los 5 relojes son totalmente lícitos y no suponen ningún peligro, tampoco son objetos prohibidos; a os 7 les está permitiendo que reciban de vez en cuando unas bebidas alcohólicas, cervecitas y algún vinito que otro y permitido, reitero, por la directora Susana y el jefe de seguridad Jose Manuel Santander Rodriguez indentificativo en el centro 1053.”