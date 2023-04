–

Taller de Patriarcado:

¿Que efecto tiene el patriarcado en Nosotras?

Sábado 15 de abril / 9:30am

Taller de Roles de Género:

¿Como podemos romper con los roles de género?

Domingo 16 de abril / 9:30am

Talleres sin costo, para mujeres y disidencias sexo genéricas.

Información: 9514470046

Invita: Concejo de Mujeres Autonomas

“Pensamos que sólo mujeres para que podemos hablar, escuchar, mirar, fiestar sin la mirada de los hombres. No importa si son buenos hombres o malos hombres. Lo que importa es que somos mujeres y que somos mujeres que luchamos. O sea que no nos quedamos conformes con lo que pasa y cada quien, según es su modo, su tiempo, su lugar, ahí lucha. O sea que se rebela. Se encabrona pues y hace algo. (…) Entonces les decimos: hermanas y compañeras, que podemos escoger qué vamos a hacer en este encuentro. O sea que podemos elegir. Podemos escoger de competir a ver quién es más chingona, quién tiene la mejor palabra, quién es más revolucionaria, quién es más pensadora, quién es más radical, quién es más bien portada, quién es más liberada, quién es más bonita, quién está más buena, quién baila más mejor, quién pinta más bonito, quién canta bien, quién es más mujer, quien gana el deporte, quién lucha más. Como quiera no va a haber hombres que digan quién gana y quién pierde. Sólo nosotras. (…) O acordamos luchar juntas, como diferentes que somos, en contra del sistema capitalista patriarcal que es quien nos está violentando y asesinando.”

Palabras de inauguración de la Insurgenta Erika durante el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, desde las montañas del Sureste Mexicano. Marzo 8 del 2018, Chiapas, México, el Mundo.