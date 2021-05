–

Piling Suruç es uno de los comandantes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) en la ofensiva guerrillera Cenga Xabûrê, y habló sobre la invasión turca que se está llevando a cabo en las regiones de Metina, Avashin y Zap, en el Kurdistán iraquí (Bashur), desde el 23 de abril. El comandante declaró que el objetivo del Estado turco es perpetrar un genocidio contra el pueblo kurdo y ocupar Bashur, como hizo el dictador iraquí Saddam Husein. Suruç aseguró que los y las guerrilleras resistirán esta operación militar turca.

Piling Suruç señaló que mayo es considerado el mes de los mártires en el Movimiento de Liberación Kurdo: “Conmemoro a Haki Karer y a todos nuestros mártires, y me inclino ante ellos con respeto. Hemos dado nuestra palabra de seguir sus pasos con gran determinación. Nuestro movimiento actual se basa en su lucha. El PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) es el movimiento de los mártires, se ha construido con ellos. Así pues, estamos en deuda con ellos. Sólo podemos pagar esta deuda continuando su lucha”.

En cuanto a la actual operación militar de Turquía, el comandante guerrillero explicó: “La resistencia se está montando con las ofensivas revolucionarias Cenga Xabûrê (Batalla de Khabur) y Bazên Zagrosê (Halcones de Zagros). Sabemos qué métodos utiliza el Estado turco para hacer la guerra, cómo ataca al movimiento kurdo y que quiere ocupar el Kurdistán. En enero se reunió el Consejo de Mando de las HPG. En la reunión, hubo un amplio debate sobre cómo las HPG responderán a los intentos de ocupación y qué tácticas utilizarán. Así que nos preparamos para esta situación y nos ocupamos de cuándo y con qué métodos atacará el Estado turco. Después de nuestra reunión, la primera operación tuvo lugar en Garê. Según las perspectivas que salieron de nuestra asamblea, la resistencia dirigida por Şoreş Beytüşşebap en Garê fue un éxito total y condujo a una ruptura del Estado turco”.

Suruç agregó que el Estado turco se ha visto presionado por la resistencia de Abdullah Öcalan en la isla-prisión de Imrali, los presos políticos en Turquía y la guerrilla en las montañas. Aseveró que Turquía se basa en una mezcla de guerra tecnológica y psicológica, y que la propaganda turca lo demuestra. “Sin embargo, nuestro pueblo y nosotros sabemos que nuestra lucha contra el Estado turco no se limita a hoy. La lucha armada lleva 37 años”, dijo el comandante de la guerrilla.

Al referirse a la ofensiva de Cenga Xabûrê, analizó que “en Metina se está librando una gran guerra en las rocas de Kestê y en la colina de Zendûra. Hasta ahora, no hemos retrocedido ni un paso de nuestros territorios. Nuestro pueblo y el pueblo de Turquía deben saber que la propaganda turca es una guerra psicológica. La guerra turca se basa en su técnica. Podemos ver en qué condiciones están los soldados. Sólo pueden permanecer en las colinas gracias a la técnica, de lo contrario no podrían hacerlo. Contrariamente a lo que afirma la propaganda turca, hasta ahora sólo tenemos dos bajas en la ofensiva de Xenga Xabûrê”.

Suruç manifestó que “Erdogan, Bahçeli y Hulusi Akar están haciendo propaganda de que destruirán al PKK. Sin embargo, esto no es posible. Decenas de gobiernos y generales han ido y venido, pero el PKK es más fuerte que nunca. Tenemos tácticas contra la tecnología armamentística turca, por supuesto. Nuestra renovación y cambio están muy avanzados. Lo demostramos con nuestra práctica de lucha y nuestro pueblo también lo ve”.

“Nuestro pueblo en el sur (del Kurdistán), y especialmente el pueblo de la región de Metina, debe saber que en Zendûra, en las rocas de Kestê y en Hirorê hay sangre de nuestro pueblo en cada piedra y en cada metro de tierra desde hace cientos de años –remarcó-. La guerra siempre ha tenido lugar en estas zonas. Cuando el Estado turco lleva a cabo una operación de ocupación aquí, no se trata sólo del PKK y la guerrilla. Al igual que nuestro pueblo en el sur y los Peshmerga fueron atacados bajo la dictadura de Saddam, la dictadura de Erdogan quiere cometer hoy un genocidio contra el pueblo kurdo. El PKK es sólo un pretexto para ello”.

El comandante insurgente expresó que “cada parte de nuestro suelo y bosques está siendo bombardeada y quemada con fuego de artillería. Todo el mundo debe ver esto. Si no se ve y no se protesta contra ello, el Estado turco se sentirá envalentonado y seguirá actuando con métodos genocidas. Como guerrilleros del pueblo kurdo, tenemos una responsabilidad. Siempre defenderemos nuestro país. El Estado turco siempre se enfrentará a nuestros combatientes que están dispuestos a sacrificarse”.

Suruç indicó que “la propaganda de los medios de comunicación estatales turcos no tiene ninguna influencia sobre nosotros. Nosotros vemos la realidad. Sería deseable que todos pudieran ver la guerra aquí con sus propios ojos y ser testigos de la realidad. Los que guardan silencio al respecto, actúan de forma irresponsable. Kurdistán está siendo ocupado ante los ojos de todos. El único obstáculo para la realización de los sueños neo-otomanos es la guerrilla. Estamos convencidos de que podemos aplastar también esta operación. Nuestra ambición y determinación son consecuentes”.

El comandante de las HPG señaló que “nadie debe abandonar sus hogares y pueblos bajo la presión del Estado turco y otros organismos. La situación en Afrin y Serêkaniyê (Ras al-Ain) es bien conocida: el Estado turco ha colocado a sus mercenarios yihadistas en todos los pueblos despoblados y ha saqueado las casas. Es importante que nuestro pueblo proteste contra esto y actúe contra la ocupación con sentimientos nacionales. Si el pueblo actúa junto a la guerrilla, la ocupación se acabará en poco tiempo. Es nuestro país, Kurdistán, el que está siendo ocupado. Especialmente, la juventud de esta región debe participar en la resistencia guerrillera”.

Suruç además hizo un llamado a los Peshmerga para que, “al igual que la guerrilla, deben cumplir su misión y luchar hombro con hombro con nosotros. Los Peshmerga, que no tienen la oportunidad de hacerlo, deberían al menos no obstaculizar a la guerrilla. No deben permitir que se les instrumentalice en esta guerra, ni siquiera proporcionando información sobre las zonas de la guerrilla”.

Por último, el comandante kurdo destacó que “el Estado turco debe comprender que nuestra lucha continúa y que no podrá dar un paso adelante. Nunca podrá relajarse. En cualquier caso, no hay guerrilleros en las zonas donde están desplegados, que son praderas altas donde la gente pasta su ganado. Desde allí están intentando ampliar la ocupación, pero los guerrilleros no lo permiten. El éxito es nuestro, venceremos”.

