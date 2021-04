–

Escuchar: https://archive.org/details/2021-03-29-james-petras

Mar铆a de los 脕ngeles Balparda: Quer铆amos empezar comentando contigo y pregunt谩ndote un poco de informaci贸n sobre lo que es el Comando Sur de EEUU, porque est谩 en Uruguay desde ayer una delegaci贸n aparentemente muy importante del Comando Sur. Vienen tres grupos, ayer lleg贸 el primero, se van a quedar 10 d铆as en Uruguay, est谩 encabezada por Craig Faller, el almirante de la Armada y jefe del Comando Sur, y viene con una visita de naturaleza diplom谩tica, que quieren hacer intercambios en relaci贸n al tema Seguridad y Defensa. Hace poco estuvo un barco ac谩 estacionado, vinieron para controlar la pesca ilegal. Dicen que quieren ayudar con la pandemia, una serie de declaraciones de ese tipo.

JP: El Comando Sur era una forma de preparar a Am茅rica Latina contra la insurgencia y las luchas populares; y por a帽os el Comando Sur sirvi贸 como una guardia militar para los intereses norteamericanos -en casos de pol铆tica, militar o econ贸mica- y tambi茅n era una forma de controlar a los gobernantes en Am茅rica Latina en estos a帽os.

Y m谩s all谩 de eso, entrenaron militares en Am茅rica Latina, en Uruguay en particular, para los grandes conflictos que surgieron con todos los nuevos movimientos sociales y revolucionarios.

Ahora vienen con otras metas, supuestamente contra el virus y otras cosas, pero siguen combinando un doble papel, militar por los EEUU y ayudando a los gobiernos de la derecha, tanto en Uruguay como en Brasil y otros lugares m谩s. Porque los gobernantes derechistas en Am茅rica Latina se est谩n debilitando, Jair Bolsonaro y Duque en Colombia. Las fuerzas militares en Am茅rica Latina sirven como brazo de los intereses norteamericanos.

MAB: Entre los tantos objetivos que traen tambi茅n vienen con un objetivo comercial, porque hay un programa que tiene EEUU por el que ”dona’ o vende a precios bajos su equipamiento de defensa, y lo invitaron a Uruguay a hacer una inspecci贸n visual de los barcos que le quieren vender.

JP: S铆, es cierto, hay razones comerciales, particularmente ahora con Biden. Pero tenemos que tomar en cuenta que para los norteamericanos los intereses militares son los principales, y la forma en que utilizan los intereses comerciales est谩n subordinados a la pol铆tica militar.

EEUU siente una competencia muy fuerte en los mercados de Am茅rica Latina con China. Manda al Comando Sur para tratar de evitar que China reemplace en Am茅rica Latina las relaciones comerciales de EEUU.

El hecho es que Joe Biden no ha cambiado la pol铆tica exterior, incluso est谩n peores las relaciones con Rusia. Creo que eso es muy grave porque la gente pensaba que con Biden 铆bamos a tener un cambio profundo con respecto a Trump. Pero creo que no debemos subestimar la agresividad de Biden.

En esta situaci贸n actual que tenemos Biden busca una forma de debilitar a Rusia y China, entrar en Ir谩n y actuar simplemente con una ret贸rica m谩s democr谩tica.

MAB: El Mercosur cumpli贸 30 a帽os esta semana pasada, hubo una reuni贸n virtual de los presidentes, una cumbre, y all铆 sorpresivamente el m谩s agresivo fue el presidente uruguayo Lacalle Pou que plante贸 que hab铆a que flexibilizar el Mercosur, que es un lastre y el presidente argentino Alberto Fern谩ndez le respondi贸 de una forma muy contundente: si no les gusta v谩yanse. Bolsonaro no se qued贸 hasta el final, se fue antes.

JP: S铆, hay dos formas de mirar el Mercosur, una es como una representaci贸n nacional contra la intervenci贸n norteamericana fortaleciendo los lazos entre los diferentes pa铆ses. Pero la otra forma es usar al Mercosur como un instrumento de EEUU para debilitar los gobiernos progresistas como Argentina, y fortalecer a Uruguay como instrumento de EEUU.

Es un momento en que el Mercosur est谩 jugando un papel muy contradictorio, instrumento de EEUU con las fuerzas en el sur o debilitar a los EEUU fortaleciendo la integraci贸n latinoamericana con una visi贸n latinoamericanista.

Y eso no s茅 c贸mo se va a terminar pero es posible que con las contradicciones internas, por ejemplo con Brasil, podamos ver una ruptura definitiva, pero no es seguro porque los pa铆ses que est谩n contra el Mercosur est谩n bastante debilitados en el 煤ltimo per铆odo.

MAB: Queremos preguntarte por qu茅 ha tenido tanta importancia esta noticia de un barco portacontenedores que qued贸 trancado all铆 en el Canal de Suez.

JP: Es porque afecta un porcentaje importante del comercio mundial, hay cientos de miles de millones de d贸lares que estaban afectados diariamente por el bloqueo, y eso estba perjudicando al mercantilismo que se est谩 fortaleciendo.

No debemos subestimar la importancia que ha tenido la paralizaci贸n del comercio en el Suez, es un gran problema para todos los pa铆ses exportadores e importadores de todos los productos, incluso el petr贸leo

MAB: Ma帽ana es el D铆a de la Tierra Palestina, nosotros vamos a estar analizando el tema en la Radio, pero quer铆amos una opini贸n tuya en este momento.

JP: Palestina es un pa铆s que es v铆ctima de dos cosas, la agresi贸n de Israel que ha perjudicado a todo el territorio palestino pero tambi茅n es un problema de liderazgo en Palestina que siempre entr贸 en acuerdos y no pod铆a cumplir frente a la oposici贸n de Israel. No hay ninguna posibilidad de un arreglo entre Palestina, EEUU e Israel porque est谩n comprometidos con la eliminaci贸n total de los palestinos y necesitan una nueva direcci贸n para movilizar al pueblo, organizarse, formar alianzas. Pero hasta ahora no hemos visto un nuevo liderazgo palestino que est茅 a la altura de dirigir una lucha que podr铆a tener 茅xito.

MAB: Bueno, los temas que vos quieras agregar, Petras

JP: Muy r谩pidamente podr铆amos discutir la situaci贸n de Myanmar (Birmania) donde las masacres militares contin煤an, matando a m谩s de 100 personas en un ataquedel ej茅rcito. Hasta ahora la oposici贸n occidental es muy d茅bil, acusaciones de cr铆menes, denuncias, palabras pero sin consecuencias como ser铆a un bloqueo de Myanmar para paralizar al gobierno militar. Es una tragedia porque el pueblo en Myanmar quiere una liberaci贸n completa. Esa es la situaci贸n que enfrentan, masacre tras masacre.

El segundo tema es Mozambique donde hay masacres tambi茅n y luchas entre las diferentes fuerzas pero no han alcanzado las metas que tratan de realizar con la liberaci贸n. Una liberaci贸n del colonialismo portugu茅s que ha fracasado, se ha corrompido y la situaci贸n social es un desastre, en un Mozambique que ten铆a aspiraciones de liberaci贸n en los a帽os 60, 70 y 80.

Finalmente tenemos el hecho de que Biden est谩 haciendo una propuesta ahora de gastar miles de millones de d贸lares para financiar infraestructura que falta en EEUU como puentes, puertos, caminos, autopistas, todo est谩 deteriorado. Entonces la idea ahora es canalizar dinero hacia la infraestructura y no simplemente dar dinero a los grandes ricos que reciben la mayor铆a de las ayudas que vienen de Biden para el pa铆s.

El problema es que con el financiamiento de Biden mucho dinero va a los ricos, a las grandes corporaciones y no hacia los proyectos de peque帽a y mediana industria particularmente las cooperativas. Lo que est谩n tratando es de eliminar la competencia con otras empresas de construcci贸n en otras partes y simplemente financiar las constructoras que est谩n en manos del presidente Biden o de sus amigos.

