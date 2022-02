–

Los trastornos cerebrales no solo pueden prevenirse, sino que la prevenci贸n es clave para frenar su evoluci贸n. Y por eso todav铆a es posible evitar, o al menos mitigar, que los casos de demencia en el mundo se tripliquen en las pr贸ximas tres d茅cadas. El pron贸stico proviene de un estudio publicado por la revista cient铆fica The Lancet, cuyos autores hacen una llamada urgente a la prevenci贸n. Hablan de planes globales de salud p煤blica, pero tambi茅n de mejorar el conocimiento individual sobre este tipo de enfermedades. Entre las conclusiones del estudio hay cabida para el factor de riesgo por excelencia: la desigualdad.

La previsi贸n elaborada por los cient铆ficos habla de un crecimiento paulatino de los casos de demencia: de los 57 millones registrados en 2019 a nivel mundial podr铆a pasarse, seg煤n las estimaciones, a 153 millones diagnosticados en 2050. El vaticinio tiene una salvedad: el escenario ser铆a bien distinto si repensamos la estrategia de prevenci贸n, intervenci贸n y atenci贸n. En Espa帽a, el aumento ser铆a seg煤n el mismo an谩lisis del 83%, pasando de los 820.000 casos que se detectan al a帽o actualmente, a un mill贸n y medio en 2050.

El an谩lisis incluye tres nuevos factores de riesgo a los nueve ya avalados por la evidencia cient铆fica. Son el consumo excesivo de alcohol, la lesi贸n cerebral traum谩tica y la contaminaci贸n atmosf茅rica. Unidos a ellos, otros como la hipertensi贸n, el tabaquismo, la obesidad, la depresi贸n y la inactividad f铆sica. Pero tambi茅n tienen su parcela en el listado otros tan poco intuitivos como el bajo nivel educativo y cultural o la marginalidad social. “Estos doce factores son responsables del 40% de los casos de demencia en el mundo”, se帽ala el estudio.

Los investigadores que firman el an谩lisis inciden en que nunca es demasiado pronto, como tampoco es demasiado tarde, para poner en pr谩ctica la prevenci贸n. Entre los menores de 45 a帽os, el riesgo afecta a la reserva cognitiva; mientras que en los mayores de 65, influye tambi茅n en el desencadenamiento de neuropatolog铆as.

La pol铆tica tiene un peso importante en toda estrategia. El estudio se帽ala que son precisamente los poderes p煤blicos quienes deben insistir en factores como “dar prioridad a la educaci贸n infantil” para toda la poblaci贸n, adem谩s de desarrollar “iniciativas de salud p煤blica” que subrayen la importancia de la prevenci贸n y fomenten h谩bitos saludables como la reducci贸n del consumo nocivo de alcohol. Tambi茅n son los l铆deres pol铆ticos los responsables de “acelerar la mejora de la calidad del aire, especialmente en las zonas con alta contaminaci贸n atmosf茅rica”.

“Invertir en un Estado del bienestar es la mejor intervenci贸n”

El triple de casos en las pr贸ximas tres d茅cadas. La previsi贸n de los expertos es sin duda estridente, un golpe de realidad que pone en guardia al grueso de la poblaci贸n. Pero no a los expertos, quienes vienen a帽os observando la evoluci贸n de la demencia como una enfermedad silenciosa pero omnipresente. “Avanzamos hacia un envejecimiento poblacional que favorece ese incremento de los casos, asociado tambi茅n a la mayor prevalencia de malos h谩bitos de vida”, comenta Francisco Tarazona, geriatra y vocal de la Junta directiva de la Sociedad Espa帽ola de Geriatr铆a y Gerontolog铆a (SEGG). La Confederaci贸n Espa帽ola de Alzheimer (CEAFA) tambi茅n apunta, a preguntas de infoLibre, al “progresivo envejecimiento poblacional” y los avances “en la investigaci贸n en materia de diagn贸stico precoz” para explicar este aumento, en absoluto sorprendente para sus integrantes. Tampoco al neur贸logo David P茅rez, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Neurolog铆a (SEN) y patrono de la Fundaci贸n Alzheimer Espa帽a (FAE), le resulta llamativo, aunque introduce alg煤n matiz en el an谩lisis.

“En n煤meros absolutos, va aumentando la cantidad de pacientes como consecuencia del envejecimiento, pero en la 煤ltima d茅cada se ha reducido la tasa de aparici贸n de demencia en los pa铆ses occidentales”. La lectura inmediata es que “algo se est谩 haciendo en los pa铆ses desarrollados para modificar y reducir la aparici贸n de la demencia”. Las investigaciones cient铆ficas efectuadas en las 煤ltimas d茅cadas determinan que efectivamente existe la posibilidad de reducir la aparici贸n de demencias “modificando factores de riesgo y potenciando factores beneficiosos”, se帽ala el tambi茅n jefe del servicio de Neurolog铆a en el Hospital Doce de Octubre de Madrid.

La importancia de la prevenci贸n no es anecd贸tica ni residual. Sus efectos son claros y algunos estudios se atreven a cuantificarlos: se estima que entre “un tercio y la mitad de los casos de demencia se podr铆an prevenir”, se帽ala el neur贸logo, si bien es cierto que la mayor parte del conocimiento que se ha cosechado hasta hoy proviene de trabajos epidemiol贸gicos a largo plazo, por lo que la evidencia cient铆fica llega a cuentagotas.

Entre los factores de riesgo constatados por los expertos se encuentran algunos que responden al sentido com煤n, pero otros no resultan tan evidentes. La sordera, el escaso contacto social y el bajo nivel educativo est谩n bien presentes. “No sabemos a ciencia cierta por qu茅”, reconoce P茅rez. La hip贸tesis sugiere que “la interacci贸n social e intelectual mejoran la reserva cognitiva” de manera que las neuronas que “est谩n estimuladas aumentan su 谩rbol dendr铆tico, tienen m谩s conexiones” y as铆 cuando aparecen este tipo de enfermedades o lesiones vasculares existe una mayor resistencia a desarrollar los s铆ntomas. En llegar a estas conclusiones fue pionero el doctor David Snowdon a mediados de los ochenta. Tambi茅n en las edades avanzadas es importante esta premisa. “Los programas de socializaci贸n del adulto mayor, las escuelas de adultos o las universidades de mayores son muy 煤tiles” en lo que respecta a la “estimulaci贸n cognitiva” y reducir as铆 el deterioro, se帽ala Tarazona.

驴Y en qu茅 momento entra la desigualdad en la ecuaci贸n? Precisamente en el momento en que hablamos de educaci贸n, integraci贸n social y nivel cultural. “Gran parte de estos factores de riesgo son controlables dentro de una sociedad del bienestar” que d茅 prioridad a la “educaci贸n y sanidad p煤blicas, accesibles” para todo el mundo, reflexiona P茅rez. Las personas que pueden disfrutar de un sistema p煤blico en el que “poder controlar los factores de riesgo” tienen una posibilidad de prevenci贸n mayor que aquellas que “viven en entornos sin acceso a la sanidad o cuyo nivel educativo es bajo porque no han tenido oportunidad para estudiar”. Todo ello refuerza la idea de que “invertir en un Estado del bienestar es invertir para que en las pr贸ximas d茅cadas tengamos menos casos de demencia, es la mejor intervenci贸n”.

Desde CEAFA se inclinan por ampliar el foco a la hora de hablar de desigualdad. “Esta cuesti贸n se plantea dentro de un estudio global que aborda la situaci贸n en pa铆ses desarrollados y en v铆as de desarrollo”, donde s铆 se aprecian mayores diferencias. La enfermedad es menos discriminatoria en los pa铆ses ricos, ya que “escritores, cineastas, artistas, intelectuales e incluso presidentes del gobierno” la han padecido. CEAFA s铆 pone de relieve, al mismo tiempo, un tipo de inequidad bien conocida a nivel nacional: la desigualdad territorial. “Hay diecisiete modelos diferenciados de atenci贸n a la demencia”, algunos con estrategias avanzadas y otros a la cola en prevenci贸n e intervenci贸n.

Sin capacidad para desarrollar una estrategia global

En el a帽o 2019 se puso en marcha un Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias, de la mano del Ministerio de Sanidad, en vigor hasta 2023. El plan reconoce que la enfermedad est谩 infradiagnosticada, o en ocasiones el diagn贸stico no se produce hasta fases avanzadas: “M谩s del 50% de los casos detectados en los estudios poblacionales est谩n sin diagnosticar en los sistemas de salud”. Adem谩s, los programas espec铆ficos est谩n “desactualizados o no se han implementado” y existe “una realidad de inequidad e insuficiencia en el acceso a las terapias”. Espa帽a ha trazado tambi茅n una Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud. El problema, rese帽an desde CEAFA, es que “el primero, a pesar de estar aprobado, no cuenta con un presupuesto que permita su ejecuci贸n”, mientras que la segunda est谩 “pendiente de desarrollo y requiere de una estrategia espec铆fica de Alzheimer y demencias”.

A juicio de Tarazona, existe un importante problema en cuanto a la “capacidad de poder aplicar” los planes y estrategias “en los diversos niveles asistenciales”. P茅rez echa en falta una “pol铆tica de prevenci贸n global”, aunque a nivel individual existe la ventaja de que “gran parte de los factores de riesgo son cl谩sicos que la gente conoce”. En ese mismo punto se detienen todos los expertos. “Cada vez m谩s, se aporta informaci贸n a los ciudadanos sobre las ventajas de los h谩bitos saludables”, completa Tarazona, pero habitualmente viene de parte de iniciativas que parten de las propias asociaciones. “La educaci贸n social sobre la demencia es una asignatura todav铆a pendiente sobre la que hay que seguir trabajando”, lamentan en CEAFA. Formativa y culturalmente el conocimiento sobre la demencia puede ir ganando terreno, pero de poco sirve sin una intervenci贸n global que llegue a todas las personas.

