June 18, 2021

Unir, non dividir

O luns haber谩 asemblea xeral para decidir os criterios de aplicaci贸n do artigo 41 do convenio (conceptos sociais). Haber谩 quen s贸 vexa cartos. Pero 茅 moito m谩is. A cuesti贸n a decidir 茅 esta: 驴TEN DEREITO 脫 ARTIGO 41 TODO O PERSOAL EN ACTIVO ADSCRITO 脫 CONVENIO OU NON? No comit茅 hai d煤as posturas: 1) Todos te帽en dereito 贸s conceptos sociais (CGT e CCOO). 2) Non todos te帽en dereito (MAS, CIG e UGT).

Non 茅 a primeira vez que se trata o tema. Debateuse polas becas a finais de 2019 e polo comedor-economato en 2020. En 谩mbalas ocasi贸ns, MAS, CIG e UGT defenderon que, mentres non rematase a Comisi贸n central de Pol铆tica Salarial, a aplicaci贸n dos conceptos sociais non pod铆a sufrir modificaci贸ns e que, polo tanto, s贸 correspond铆an 贸 persoal do III Convenio, exclu铆ndo as铆 a t贸dolos novos ingresos. 鈥淓squeceron鈥 convenientemente que en abril do 2019, catro meses despois da sinatura do convenio, eses criterios supostamente inmodificables foron modificados por unanimidade do anterior comit茅, para que os prexubilados cobrasen o comedor, que nunca o cobraran. E volve demostrarse hoxe, cando, cambiando a postura que manti帽an ata hai uns d铆as, agora defenden que os novos ingresos GP-3 e GP-4 si te帽en dereito, pero os GP-1 e GP-2 non.

MAS, CIG e UGT a铆nda non deron unha explicaci贸n seria de por que o artigo 41 non se aplica a t贸dolos traballadores. Porque dicir que ese era 鈥渙 esp铆rito do convenio鈥 non 茅 serio.

驴Son as compensaci贸ns de comedor e economato masa salarial? Non. No seu momento, o seu importe se estableceu nun 2% da masa salarial do persoal do convenio (daquela, s贸 operarios e empregados). Pero a partir de a铆 pasou a ser un concepto m谩is das t谩boas salariais totalmente desvencellado da evoluci贸n da masa salarial. Por iso as 2.000 prexubilaci贸ns de 1999 e 2005 non diminu铆ron a s煤a cont铆a.

驴Son as compensaci贸ns de comedor-economato propiedade dun grupo espec铆fico de traballadores? Non. Son un dereito do convenio para t贸dolos traballadores adscritos a el. Por iso tam茅n o cobraron aqueles que ingresaron na empresa despois da desaparici贸n de comedor e economato. Plantexar que s贸 茅 dalg煤ns 茅 darlle 谩 empresa a escusa perfecta para converter o comedor-economato nun dereito individual. O cal, ademais de inxusto, implicar铆a que, cada vez que algu茅n perda o dereito a esa compensaci贸n, eses cartos non se redistribuir铆an entre todos (como ocorre agora precisamente por ser un dereito colectivo), sen贸n que Navantia quedar铆a con eles. Estas son as intenci贸ns da empresa, como demostra que no libro do convenio (p谩x. 75) xa non aparece a cont铆a do comedor-economato.

Cal 茅 o problema agora? Que como o 谩mbito de aplicaci贸n do convenio se ampliou 贸s TS e hai novos ingresos, alg煤ns sindicatos temen que o importe per c谩pita baixe. Para evitalo, primeiro argumentaron que os cartos pertencen s贸 贸 persoal do anterior convenio. Por iso o ano pasado se opuxeron a que o cobrasen os operarios e empregados contratados trala sinatura do convenio (Sestao e eventuais). Se agora cambiaron de postura 茅 porque sentiron a presi贸n dos operarios j煤nior, que fixeron unha 鈥渧isita鈥 贸 comit茅. M谩is oportunismo, imposible.

MAS, CIG e UGT xustifican a s煤a proposta corporativista como unha forma de presionar 谩 empresa para que po帽a m谩is cartos. Escusas. A famosa Comisi贸n ti帽a 9 meses para rematar trala sinatura do convenio en decembro de 2018. Dous anos e medio despois, 鈥渘i est谩 ni se la espera鈥.

驴Fixeron, ou propuxeron facer algo, durante todo este tempo para presionar 谩 empresa? Non. E como non est谩n dispostos a enfrontarse coa empresa, se lles ocorre 鈥減resionala鈥 neg谩ndolle os seus dereitos a unha parte dos traballadores, transformando o enfrontamento entre traballadores e empresa nun enfrontamento entre traballadores, que 茅 xustamente o que lle interesa 谩 empresa. A direcci贸n debe de estar morta de risa vendo como lle axudan a crear divisi贸ns na plantilla.

O convenio non 茅 propiedade de determinados traballadores. Este 茅 un enfoque individualista. O convenio 茅 de t贸dolos traballadores inclu铆dos nel. UN SINDICATO DE CLASE NON PODE NEGARLLE A UN TRABALLADOR OS DEREITOS QUE O CONVENIO LLE D脕.

O M脕IS GRAVE DO ACTUAL CONVENIO 脡 A DOBRE ESCALA DE DEREITOS (m谩is dereitos para os antigos e menos para os novos ingresos). Hai que combatela a morte. Pero a proposta de MAS, CIG e UGT vai exactamente en sentido contrario. Este debate 茅 unha primeira mostra das consecuencias negativas que trae a existencia de diferentes condici贸ns laborais dentro dunha plantilla. Pero en vez de loitar contra a dobre escala, MAS, CIG e UGT alentan afondala, o que crear铆a unha divisi贸n no cadro de persoal que a medio-longo prazo provocar谩 que todos te帽amos menos dereitos, xusto o que quere a empresa.

O papel do movemento sindical non 茅 dividir os traballadores, sen贸n o contrario: PO脩ER DE MANIFESTO OS INTERESES COM脷NS QUE NOS UNEN A TOD@S. Isto empeza por non negarlle a ningu茅n os dereitos que ten, e contin煤a por sumar forzas para dar unha batalla conxunta para conquistar novos dereitos, inclu铆dos alg煤ns que agora s贸 te帽en alg煤ns TS.

A maior铆a dos TS que est谩n en convenio (novos ingresos do plan, xente procedente do convenio ou ingresos da r煤a nos 煤ltimos tempos) non te帽en nada que ver con aqueles TS de hai tres ou catro d茅cadas, que formaban unha elite privilexiada que se elevaba moi por encima dos traballadores do convenio. Hoxe, Navantia non s贸 non lles d谩 privilexios, sen贸n que os trata a patadas. Por exemplo, te帽en que prolongar xornada sen cobrar nin un euro m谩is. NAVANTIA NOS QUERE DIVIDIDOS PARA SACARNOS DEREITOS A TOD@S. NON COLABOREMOS CON ELA. A UNI脫N DOS TRABALLADORES 脡 O FACTOR M脕IS IMPORTANTE.

Secci贸n Sindical Unitaria de CGT en Navantia 鈥 Ferrol