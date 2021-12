–

El dilluns 13 comencen unes noves Jornades Llibert脿ries de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia que tornen a l鈥橭ctubre Centre de Cultura Contempor脿nia per a celebrar la seua vint-i-tresena edici贸 al llarg de la setmana.

Un any m茅s CGT Val猫ncia ha organitzat una nova edici贸 de les cl脿ssiques Jornades Llibert脿ries, que sota el lema 鈥淔uturs possibles vs. Utopies emmordassades鈥 comen莽aran el dilluns 13 de desembre en l鈥橭ctubre CCC amb una assemblea de delegats i afiliats de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista per a 鈥渁nalitzar l鈥檈strat猫gia a seguir enfront de les negociacions que Govern, patronal, CC.OO i UGT estan duent a terme per a modificar la legislaci贸 laboral, la reforma de les pensions o el repartiment dels fons europeus鈥 assenyalen fonts de CGT que tamb茅 indiquen servir脿 per a cridar a participar en la manifestaci贸 que l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista convoca el pr貌xim 18 de desembre a Madrid, per a la qual s鈥檋a posat a la disposici贸 d鈥檃filiats i simpatitzants un autob煤s que partir脿 el mateix dissabte al mat铆 des de la seu de CGT en l鈥檃vinguda del Cid 154 de Val猫ncia.

Les Jornades Llibert脿ries, que v茅nen desenvolupant-se de manera ininterrompuda al llarg dels 煤ltims 23 anys, constaran de diferents xarrades vespertines que podran seguir-se de manera presencial o a trav茅s de streaming a trav茅s del canal de CGT del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia en la plataforma YouTube. La primera de les confer猫ncies porta per t铆tol 鈥淒e mordassa en mordassa. De la llei de seguretat ciutadana a la llei de seguretat nacional鈥 i els seus ponents seran Coral Gimeno, advocada del Gabinet Jur铆dic Confederal de CGT i Eliseu Frigols i Brines, advocat i professor de Dret Penal de la Universitat de Val猫ncia.

Durant la setmana es tractaran diferents tem脿tiques com la nova normalitat, la precarietat laboral, alternatives de conviv猫ncia i de futur. En els 23 anys d鈥檃questes jornades culturals s鈥檋a reflexionat des d鈥檜na perspectiva llibert脿ria sobre diferents tem脿tiques, lluites, propostes i moviments que han aparegut en l鈥櫭簂tim quart de segle; des de l鈥檃ntiglobalitzaci贸 a la defensa del clima, passant per l鈥檕kupaci贸, l鈥檃ntimilitarisme, la renovaci贸 pedag貌gica, la lluita contra el racisme i la xenof貌bia, el feminisme, la precarietat, el decreixement i molts altres processos d鈥檕rganitzaci贸 i mobilitzaci贸 autogestion脿ria.

El lunes 13 comienzan unas nuevas Jornadas Libertarias de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Val猫ncia que vuelven al Octubre Centre de Cultura Contempor脿nia para celebrar su vig茅simo tercera edici贸n a lo largo de la semana.

Un a帽o m谩s CGT Val猫ncia ha organizado una nueva edici贸n de las cl谩sicas Jornadas Libertarias, que bajo el lema 鈥淔uturos posibles vs. Utop铆as amordazadas鈥 comenzar谩n el lunes 13 de diciembre en el Octubre CCC con una asamblea de delegados y afiliados de la organizaci贸n anarcosindicalista para 鈥渁nalizar la estrategia a seguir frente a las negociaciones que Gobierno, patronal, CC.OO y UGT est谩n llevando a cabo para modificar la legislaci贸n laboral, la reforma de las pensiones o el reparto de los fondos europeos鈥 se帽alan fuentes de CGT que tambi茅n indican servir谩 para llamar a participar en la manifestaci贸n que la organizaci贸n anarcosindicalista convoca el pr贸ximo 18 de diciembre en Madrid, para la cual se ha puesto a disposici贸n de afiliados y simpatizantes un autob煤s que partir谩 el mismo s谩bado por la ma帽ana desde la sede de CGT en la avenida del Cid 154 de Val猫ncia.

Las Jornadas Libertarias, que vienen desarroll谩ndose de forma ininterrumpida a lo largo de los 煤ltimos 23 a帽os, constar谩n de diferentes charlas vespertinas que podr谩n seguirse de forma presencial o a trav茅s de streaming a trav茅s del canal de CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia en la plataforma YouTube. La primera de las conferencias lleva por t铆tulo 鈥淒e mordaza en mordaza. De la ley de seguridad ciudadana a la ley de seguridad nacional鈥 y sus ponentes ser谩n Coral Gimeno, abogada del Gabinete Jur铆dico Confederal de CGT y Eliseu Frigols i Brines, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universitat de Val猫ncia.

Durante la semana se tratar谩n diferentes tem谩ticas como la nueva normalidad, la precariedad laboral, alternativas de convivencia y de futuro. En los 23 a帽os de estas jornadas culturales se ha reflexionado desde una perspectiva libertaria sobre diferentes tem谩ticas, luchas, propuestas y movimientos que han aparecido en el 煤ltimo cuarto de siglo; desde la antiglobalizaci贸n a la defensa del clima, pasando por la okupaci贸n, el antimilitarismo, la renovaci贸n pedag贸gica, la lucha contra el racismo y la xenofobia, el feminismo, la precariedad, el decrecimiento y muchos otros procesos de organizaci贸n y movilizaci贸n autogestionaria.