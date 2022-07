Comentario crítico sobre la orientación política del texto de “Colectivo contra el Capital – Movimiento Comunista” – Kolektivně proti Kapitálu – Mouvement Communiste

–

El artículo escrito y enviado por los compañeros del proyecto Proletarchiv responde críticamente al texto del colectivo: “Colectivo contra el Capital – Movimiento Comunista” – Kolektivně proti Kapitálu – Mouvement Communiste (KPK/MC). Como su título indica, cuestiona no sólo las posiciones adoptadas por el KPK/MC, sino también por otros grupos y organizaciones en relación con la guerra en Ucrania.

De ello se desprende que al publicar este artículo crítico no estamos participando en una guerra privada contra el KPK/MC. Por el contrario, con ello queremos subrayar en términos generales la crítica comunista a la guerra burguesa contra todo «apoyo crítico», » legítima defensa contra el ataque imperialista», etc., que (voluntaria o involuntariamente) arrastran al proletariado a la guerra burguesa, lo sacrifican en el altar de la patria y la nación y lo convierten en carne de cañón.

Por lo tanto, contra el intento del KPK/MC de subordinar la defensa del proletariado al régimen democrático como supuestamente más favorable a la lucha de clases, contra su definición del derrotismo revolucionario como «apoyo crítico a la resistencia», el texto publicado a continuación plantea la única posición posible de los comunistas contra la guerra: la lucha del proletariado contra su «propia» burguesía y su «propio» Estado-nación. El derrotismo revolucionario, que no puede significar otra cosa que el proletariado debe luchar contra el enemigo que está en su «propio» país para lograr su derrota y contribuir así a la unificación del proletariado mundial sobre una base revolucionaria. Citando directamente el texto, «El objetivo de la resistencia de los proletarios, sin embargo, debe ser a la burguesía y al capital y no, según el KPK/MC, una de las partes en conflicto. Si han de derramar sangre, es sólo por sus propios intereses. [Es decir, durante la lucha revolucionaria, para que no haya que derramar más sangre. Nota de TV] La paz no como utopía burguesa, sino como consigna movilizadora, y como meta en el futuro tras la superación del capitalismo mediante la guerra de clases.»

Otro punto fuerte del texto es cómo define al Estado, es decir, como «violencia organizada de una clase contra otra». Esta definición se opone claramente a la definición socialdemócrata del Estado (sea cual sea la familia ideológica que la utilice, «anarquistas», leninistas, sindicalistas…) que lo identifica con un «gobierno» que, según esta lógica, debe ser derrocado, apoyado (como sugiere ahora el KPK/MC en el caso de Ucrania) o tomado sin que se produzca un verdadero cambio social.

Contra el apoyo al «movimiento democrático» que recomienda el KPK-MC, explicando que «la dictadura abierta es un terreno menos favorable para la lucha de clases que la democracia liberal», el texto declara claramente que el interés del proletariado no es defender una forma contra otra, sino organizarse como clase en defensa de sus propios intereses: «Los comunistas no son demócratas que persiguen una política democrática enriquecida por una crítica del capitalismo, ni son los que esperan un terreno democrático adecuado para su lucha de clases, ni instan a los proletarios a luchar por procedimientos democráticos. «

A la crítica que se hace a continuación, quizás añadiríamos que, por muy imposible que nos resulte a los comunistas defender la democracia frente a la dictadura, como deja claro el texto, porque no son más que dos caras de la misma moneda, la dictadura del capital, es la democracia la esencia del capitalismo. En este nivel de análisis, no se trata de la democracia como una esfera particular o una simple forma de gobierno del capital, sino de la esencia inmutable que mantiene viva la sociedad del capital al atomizar al proletariado mientras une a los ciudadanos individuales libres sobre la base ficticia de una falsa comunidad de ciudadanos, es decir, el pueblo. En este sentido, es la negación práctica de la existencia de clases con intereses mutuamente antagónicos y la consiguiente reproducción de una comunidad de dinero en la que los propietarios de mercancías se reúnen como sujetos jurídicamente libres e iguales, aunque no deja de ser una relación entre la burguesía como propietaria exclusiva de los medios de producción y el proletariado privado de todo excepto de su propia fuerza de trabajo.

Así, si los regímenes «democráticos» y «totalitarios», independientemente de su forma externa, son ambos en su esencia sólo la materialización de la dictadura del capital, es también la democracia como fuerza de atomización y negación del proletariado a favor de una falsa comunidad de ciudadanos y de la nación lo que constituye la esencia de esta dictadura.

Por eso los comunistas se oponen no sólo a la falsa dicotomía «democracia» vs. «dictadura», sino también a la democracia como tal, que es la esencia misma de la dictadura del capital.

Guerra de Clases – Tridni Valka – Junio 2022

Comentario crítico sobre la orientación política del texto de “Colectivo contra el Capital – Movimiento Comunista” – Kolektivně proti Kapitálu – Mouvement Communiste

El texto acepta la dirección de la guerra de la burguesía occidental y la vincula a los intereses del proletariado. EL K.P.K.-M.C. ha creado coordenadas en el texto que apoyan su conclusión política especulativa desviándose tanto de la evidencia como del realismo.

El imperialismo se ha cambiado por el colonialismo en su texto de 2022. Sin embargo, ya no hay colonias que conquistar en el mundo, las potencias mundiales están desarrolladas, han dividido sus esferas de influencia y sólo están tirando de las fronteras y la profundidad de su influencia en todo el mundo. Aquí ninguna nación tiene espacio para la independencia. Es un punto de apoyo más del KPK-MC., una afirmación sin fundamento, que apoya la dirección posterior del texto.

Se supone que el supuesto terreno democrático de Ucrania es el entorno más objetivamente progresista para la futura actividad de clase, dibujan sobre el papel posibles cambios en las posibles acciones futuras de los trabajadores (y por razones que sólo ellos conocen, en etapas no espontáneas y elementales), tienen planes para las actividades progresistas del proletariado – pero todos estos son escenarios especulativos para el futuro proyectados como justificaciones en la continuación de la colaboración interclasista de hoy.

El texto refuerza la desorientación sobre qué son y qué no son intereses de clase en el conflicto ruso-ucraniano. Las cuestiones sociales actuales y los intereses inmediatos de la clase han sido relegados a un segundo plano por la guerra burguesa (los retrasos ocasionales en el pago de los salarios y las pensiones es algo que el proletariado debe soportar) y estos niveles (las necesidades diarias inmediatas de los proletarios) se pasan por alto en el texto del KPK-MC.

La exacerbación analítica ocasional – «El Estado ucraniano se derrumbó en diez días» (citado por KPK-MC.) difícilmente puede aceptarse en comparación con la información diaria de las actividades de las instituciones estatales (aunque corruptas) y de las empresas del estado y de las ciudades de la región de Transcarpacia (oficinas de trabajo, reuniones de los consejos municipales, controles existentes: desde el aparcamiento hasta el transporte público, pasando por el control policial y la lucha contra los delitos habituales y en la improvisación para hacer frente a las nuevas situaciones provocadas por la guerra), o la disposición de las potencias occidentales a confiar armas y otro material al gobierno ucraniano.

El Estado, en el sentido marxista de violencia organizada de una clase contra otra, no se ha derrumbado. El debilitamiento de algunas de sus funciones actuales no significa su colapso. El papel social del Estado ucraniano ha sido roído durante muchos años. Un ejemplo es la asistencia sanitaria, en la que se paga cada una de las inyecciones administradas por una enfermera, en la que la estancia en el hospital requiere un suministro externo en forma de desplazamiento diario para que otro miembro de la familia lleve la comida, porque los servicios y la comida en los hospitales son miserables. Hay muchos ejemplos de miseria antisocial ucraniana (y rusa también, por supuesto).

1) El punto de vista nacional y el interés nacional del KPK-MC representan los intereses del proletariado

«Resistiendo al invasor. Y esta es una reacción más que normal y comprensible. La defensa de las ciudades y pueblos es sobre todo una defensa de las condiciones de vida de los habitantes frente al dramático deterioro al que conduce la guerra. A los ojos de la población, la libertad de un régimen democrático es mejor que una ocupación militar. La resistencia, en su sentido más amplio, debe considerarse, pues, como un movimiento democrático armado». /cita. K.P.K.-M.C./

El K.P.K.-M.C. hace pasar la defensa de la integridad de Ucrania y las condiciones imperantes como una defensa material de las condiciones de vida. El K.P.K.-M.C. prescinde de la orientación ideológica general, de los motivos y de la comprensión de las condiciones de vida de los trabajadores ucranianos y sólo reproduce la propia ideología en el texto, hablando de libertad y democracia como Occidente. Las masas de trabajadores ucranianos que prefirieron ir a trabajar al extranjero demuestran que las condiciones actuales son una realidad suficientemente miserable. Muchos trabajadores ucranianos se desplazan durante unas semanas desde el campo, económicamente muerto, para trabajar en las grandes ciudades, a menudo en Kiev o en las grandes ciudades rusas. ¿Cuál es el obstáculo?

El K.P.K.-M.C. no se molesta en describir lo que significa realmente la «libertad del régimen democrático», es decir, la ley lingüística contra más del 20% de la población ucraniana, la prohibición durante años de cualquier partido y grupo comunista y de sus símbolos, las penas de prisión para cualquier activista de la política separatista (no sólo rusa), el continuo cambio de nombre nacionalista de las calles, la limpieza de las plazas de la influencia rusa, es decir, el desmantelamiento de las estatuas de figuras literarias rusas. Tortura, secuestros, liquidación de la oposición prorrusa o de las entidades dispuestas a negociar con sus homólogos rusos por parte del SBU. El desarrollo hasta hoy sólo continúa lógicamente en forma de recorte de los derechos de los trabajadores y otras prohibiciones a los partidos y grupos políticos, castigos arbitrarios a los saqueadores en vigor…

El K.P.K.-M.C. no se molesta en dar una dimensión real a esta elección del mal menor comparando la situación tras la ocupación de Crimea, es decir, con la restricción del pluralismo político y de la palabra pública con los secuestros de minorías, la tortura y la persecución de activistas independentistas, la persecución de la oposición política o de la minoría tártara. Ya no perciben esos matices de grises, como a ellos mismos les gustaba utilizar.

El contenido y las intenciones democráticas de la actual autoorganización lealista voluntaria están sobrevalorados. No es un movimiento basado en los principios y derechos democráticos que lo pongan en conflicto con el gobierno. Incluso si lo fuera, los intereses de clase seguirían siendo ignorados por el contenido del propio movimiento.

Mientras tanto, los trabajadores ucranianos también son testigos del bandidaje, la imprudencia y el parasitismo de «su propia» gente.

* También se están produciendo saqueos de casas rotas y abandonadas por parte de unidades de voluntarios, que quedan impunes y sólo algunos son castigados.

* El tráfico de ayuda humanitaria, que el Estado intenta combatir de forma ineficaz, y el mercado negro de artículos de ayuda extranjera es galopante.

* El precio de los bienes sube, la situación de guerra es aprovechada por los comerciantes, el estado intenta ineficazmente controlar los precios de los vendedores finales de bienes básicos a través de funcionarios fácilmente corruptibles.

* En los últimos años de armamento extranjero, la corrupta Ucrania sigue sin tener el equipo básico para sus soldados – botas, chalecos, cascos… Los ucranianos conscriptos o los que fueron al ejército para ganar dinero prefieren comprar u obtener de otra manera el material necesario para el frente.

* Hospitales que no son capaces de atender a los soldados lisiados de forma adecuada y gratuita (el Estado ucraniano ni siquiera tiene prótesis para sus militares lisiados).

* Los proletarios que no pagan los certificados necesarios para salir del país o no tienen lo suficiente para pagar los controles fronterizos son devueltos a su patria. Los hombres sanos desempleados son detenidos en el interior del país.

* El Estado ucraniano puede criticar a algunos de sus vecinos, enseñando a su pueblo a odiarlos, pero sus brazos siguen abiertos para recibir su ayuda. El Estado ucraniano es un agujero en el que desaparece la ayuda exterior cuando parte de ella se filtra a los proletarios que más la necesitan.

2) «El mayor vínculo y el principal límite del movimiento es el patriotismo. Además, dentro del movimiento de resistencia, las unidades paramilitares de extrema derecha operan con impunidad y creciente popularidad, y ya han demostrado sus habilidades de combate en el Donbás. La forma de resistencia está desgraciadamente contaminada». /cita. K.P.K.-M.C./

No hay nada puro bajo esta superficie, el patriotismo no es un vínculo externo como lo presenta el K.P.K.-M.C. El nacionalismo es inherente a este movimiento democrático burgués y es uno de sus principales contenidos. Este movimiento es una extensión barata del débil estado ucraniano, está coordinado por el gobierno ucraniano, es un órgano provisional del estado. No hay autonomía política ni de ningún otro tipo, y por eso también el K.P.K.-M.C. no trae ningún registro. Por el contrario, las redes que esconden a los desertores y a los que se han negado a alistarse (familiares, amigos, conocidos…) son ejemplos positivos menores.

3) «Por el hecho de que las fuerzas de la resistencia aceptaron la forma de combate que les impuso el enemigo ruso (fortificación y defensa territorial)…» /cita. K.P.K.-M.C./

Es necesario mencionar uno de los factores y es que el enemigo, por su aproximación, por sus acciones, crea un espacio, que luego es utilizado por las fuerzas ucranianas para combatir. El comienzo de la invasión no tuvo el espíritu de liquidar a la población, los ucranianos no se enfrentaron a la elección de «luchar o morir». Están aprovechando el espacio para el desafío que proporcionan las acciones y el enfoque de la Federación Rusa.

La forma de la lucha se basa en el contenido y es barato que el K.P.K.-M.C. culpe de todo a la Federación Rusa. Una guerra de clases encontraría otras formas, otras maneras de dirigirse a los soldados rusos, tendría otras prioridades en su agitación y en sus tareas prácticas, elegiría las formas en proporción a su contenido, pero, por supuesto, ese no es el punto en este momento. La forma de lucha de los ucranianos es una manifestación de levantamiento civil burgués (que mil veces para Ucrania) nada más.

4) «El primer deber de los comunistas es apoyar al movimiento democrático armado con todos los medios disponibles, pero estos son muy débiles hoy en día, para emanciparse de la tutela simbólica del Estado ucraniano colapsado. Tratar de apelar al componente proletario de ese movimiento, muy mayoritario entre los voluntarios, incluidos los que han vuelto al país de trabajar en el extranjero…» /cit. K.P.K.-M.C./

Para ser claros, primero hay que subrayar que la clase no son los ciudadanos trabajadores burgueses que luchan en defensa del territorio. No se puede cambiar el movimiento burgués, se puede romper con él, separarse de él. Apoyar críticamente este movimiento cívico, tal como es hoy, sólo conduce al fortalecimiento del Estado, a la mayor incapacidad del actual gobierno, a la profundización de la guerra, al progresivo embrutecimiento de la misma, al aumento de los muertos. El apoyo al movimiento democrático armado es, en realidad, sólo un apoyo al imperialismo occidental con su gobierno ucraniano. La idea de la llamada emancipación del Estado sólo sería una forma de libertinaje burgués y no un cambio hacia los intereses de clase. Las unidades militares que se vuelvan más «no gubernamentales», bajo el statu quo no se volverán menos burguesas.

Además, ¿cuál sería el contenido de la desconexión del movimiento democrático armado del Estado en esta fantasía? Mientras tanto, a petición del Estado Mayor y del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania (19.4.), se procederá al desarme de las defensas territoriales en el oeste de Ucrania y a la retirada de equipos (Javelin, Stinger, NLAW) a manos del ejército regular. Si hay un tira y afloja por las armas de Occidente es entre el movimiento nacionalista burgués y el gobierno actual. Ambos actores son hostiles a los intereses de clase. Es necesario, en primer lugar, hablar del contenido, y no de la verticalidad u horizontalidad, de su carácter democrático, de las formas organizativas del levantamiento civil.

Los comunistas sólo tienen que preocuparse de los suyos, la burguesía hace lo mismo, no hay política neutral. Por lo tanto, los comunistas deben tener en cuenta los intereses inmediatos de los proletarios, los intereses de clase, los puntos de vista, la perspectiva, y negarse a promover el horizonte más democrático del movimiento existente, tal como lo imaginan los partidarios democráticos del KPK-MC. El «cooperativismo» en la conducción de la guerra burguesa es absurdo. El proletariado no ganará reforzando la cooperación interclasista en esta situación. Por no hablar de reforzar la desorientación de los proletarios de otros países.

5) «Mientras no haya polarización de clases dentro de la resistencia popular, no está en el orden del día llamar a la formación de brigadas de luchadores proletarios por la revolución social. Estos llamamientos sólo pueden tener sentido cuando las clases sociales bajas tienen su propio plan político y sus propias estructuras armadas, que son política y militarmente distintas de la resistencia popular.» /cita. K.P.K.-M.C./

Un plan político bien organizado y la «creación de brigadas de combatientes proletarios» hasta la creación de «su propia estructura armada» – bonito idealismo gradualista y rodeo organizativo que el K.P.K.-M.C. sirve aquí-. A lo que hay que apelar es a los intereses de clase, a las reivindicaciones sociales y a la lucha social, que, si nace en esta situación, lo hará de forma inmediata, elemental y espontánea. Si esa agitación no tiene suficientes oídos dispuestos a escucharla, no es razón suficiente para adoptar una «plataforma burguesa» que, de todos modos, se inclinará por el contenido burgués. Acercarse a los proletarios sociológicamente captados dentro del apoyo nacional popular a la guerra de Ucrania a costa de desviarse de los intereses históricos del proletariado es, como veremos a continuación, una receta servida para la popularidad de los comunistas. Sin embargo, una retórica menos estéril hacia esa multitud es la de la colaboración interclasista, es decir, el sacrificio del proletariado por la burguesía.

6) «La descomposición del derrotismo revolucionario en pacifismo se expresa hoy en día en el rechazo del apoyo crítico a la resistencia con la ayuda de la clásica afirmación de que las dos partes en conflicto son lo mismo.» /cita. K.P.K.-M.C./

Los dos partidos son burgueses no idénticos a primera vista. Apoyo crítico = simplemente apoyo. Los ideólogos buscan una profundidad esotérica a la que el proletariado tiene que llegar para unir sus intereses con la burguesía. La defensa de un supuesto régimen democrático, que es en gran parte una ilusión, tiene evidentemente más peso, según el PKP-MC, que la muerte, los daños a la salud y la destrucción de los modestos bienes de los proletarios, de sus casas, de sus condiciones de vida por la intensificación de la guerra burguesa. Pero el objetivo de la resistencia de los proletarios debe ser la burguesía y el capital y no, según el K.P.K.-M.C., una de las partes en conflicto. Si han de derramar sangre, es sólo por sus propios intereses. La paz, no como utopía burguesa, sino como consigna movilizadora, incluso como meta en el futuro tras la superación del capitalismo a través de la guerra de clases, no se tiene en cuenta aquí, y a través del realismo pragmático, el K.P.K.-M.C. llega a una justificación para hacerse amigo de la miseria capitalista del momento. ¡Los proletarios toman lo que es, aunque sea una guerra burguesa, su muerte!

7) «Aplicando esta línea, con pocas excepciones durante la Segunda Guerra Mundial, la izquierda comunista, surgida de la Internacional Comunista, se encerró en sus pequeños círculos, se transformó en sectas y se apartó de cualquier intento de organización proletaria independiente de los estalinistas y socialdemócratas en el movimiento de resistencia. Esta política contribuye al desarme político del proletariado y, en el contexto de la actual guerra en Ucrania, ratifica de facto la política rusa de anexión y destrucción.» /cita. K.P.K.-M.C./

Las actividades de los comunistas italianos en la resistencia partisana condujeron a su liquidación por los estalinistas. Las actividades de la izquierda comunista, la agitación en las unidades guerrilleras, en los movimientos populares combativos, en los actos públicos, en las organizaciones de resistencia popular, han sido reprimidas, silenciadas, desacreditadas, denunciadas a las fuerzas represivas desde los años 20, por estalinistas rivales y socialdemócratas de todo tipo. Se puede dudar de que el K.P.K.-M.C. no tenga esta información, y esté difundiendo la impotencia de la estrategia de la clandestinidad en el movimiento burgués, o el sacrificio de los proletarios por el movimiento burgués.

El proletariado actual lleva mucho tiempo desarmado políticamente por las ilusiones de la democracia, por la política del gobierno elegido, y su destrucción continúa en la guerra patriótica burguesa. ¿De qué le sirve la muerte comparada con la rendición, la derrota de su propio estado y el gobierno? La destrucción aquí es falsamente atribuida por el K.P.K.-M.C. sólo a la Federación Rusa como si no existiera el contexto o la voluntad del gobierno ucraniano y de todo el movimiento burgués de continuar esta guerra. ¿De qué les sirve a los proletarios muertos el terreno democrático (que no es seguro que no avance hacia un mayor autoritarismo) que el K.P.K.-M.C. valora con sus muertes? El K.P.K.-M.C. está obviamente más preocupado aquí por la división territorial burguesa que por la supervivencia de los proletarios. Incluso si el equilibrio de poder y las condiciones resultantes de Europa Occidental se imponen en Ucrania, un régimen democrático no es digno de sacrificarse en la guerra. Sin embargo, en este sentido, Ucrania todavía tenía que ser coloreada propagandísticamente. La orientación de los proletarios hoy en día es siempre y en todas partes la misma, orientarse a sus propios intereses, al igual que la burguesía hace egoístamente todo el tiempo.

«Eso equivaldría a aceptar la anexión de una buena cuarta parte del territorio ucraniano». /cita. K.P.K.-M.C./

El K.P.K.-M.C. amenaza aquí con la anexión, pero no amenaza con los cadáveres de los proletarios que se sacrifican para impedir esta anexión.

9) «Del mismo modo, una dictadura abierta es un terreno menos favorable para la lucha de clases que la democracia liberal. Los comunistas, sin embargo, se diferencian de los demócratas sinceros, de los que buscan la paz, en su política de identificar el capitalismo en todas sus formas estatales, sean democráticas o no, como la raíz de la guerra, el sufrimiento y la destrucción, que recae sobre todo en las clases dominadas.» /cit. K.P.K.-M.C./

Los comunistas no son demócratas que persiguen una política democrática enriquecida por la crítica del capitalismo, ni son los que esperan un terreno democrático adecuado para su lucha de clases, ni instan a los proletarios a luchar por procedimientos democráticos. Las reivindicaciones inmediatas, los intereses de los proletarios, han sido marginados aún más por la guerra, y también el K.P.K.-M.C.

10) El punto de vista de clase se introdujo en el texto del K.P.K.-M.C., desgraciadamente sólo como un añadido retórico: «Luchar por la paz, luchar por ella concretamente, significa, hoy como siempre, apoyar por todos los medios la transformación de la guerra capitalista en una guerra de clases.»

Para luego pasar a santificar los esfuerzos unidos de las clases para hacer la guerra:

«En Ucrania, como en todas partes donde estallan conflictos armados capitalistas, el escenario objetivamente más favorable sería la continuación de la guerra, salpicada de pérdidas rusas, con la resistencia popular ocupando completa y definitivamente el lugar del ejército regular ucraniano. La realización de este escenario debilitaría aún más al moribundo Estado ucraniano y desencadenaría una crisis política en Rusia, indispensable para preparar las fortificaciones de una protesta decidida y masiva contra el Estado. Además, la puesta en práctica de este escenario aumentaría las divisiones dentro del llamado campo «occidental» y serviría como elemento de disuasión para Pekín mientras se prepara para anexionarse Taiwán.» /cita. K.P.K.-M.C./

El escenario más favorable para el K.P.K.-M.C. es la continuación de la muerte, la continuación de la guerra burguesa, todo ello seguido (como deseo) de la protesta contra el Estado. El deseo aquí es un escenario similar que convenza a los proletarios para la unidad de clase antifascista. Primero hay que limpiar el espacio público de fascistas (o en el sentido nacional-liberacionista, primero hay que derrotar conjuntamente al ocupante), olvidando temporalmente las necesidades de los proletarios, y entonces también la política proletaria tendrá supuestamente espacio para operar. Esta es una política típica de los estalinistas. De hecho, tiene una secuela… el proletariado es constantemente engañado por la burguesía y hace los mayores sacrificios en esta lucha común. El actual movimiento democrático interclasista lo es todo y los objetivos y necesidades del proletariado no son nada en este momento. El pragmatismo y el parroquialismo conducen aquí al apoyo del movimiento civil burgués. El proletariado en la República Checa no ha podido utilizar el terreno de la democracia durante los últimos 30 años y en Ucrania el proletariado debería morir por el supuesto terreno democrático (puro idealismo ideológico). Si no hay una clase consciente de sus intereses, entonces no tiene forma de utilizar una crisis política o un debilitamiento del Estado para sus intereses de clase. El K.P.K.-M.C. carece de agencia, busca formas especulativas de debilitar al Estado mientras no llama a los trabajadores a tomar medidas prácticas para defender sus intereses inmediatos. El K.P.K.-M.C. es el ala extrema del movimiento social democrático, la defensa democrática de la masacre de los proletarios.

11) «… es una lucha para defender la vida de su estalinización, una vuelta a los «tiempos soviéticos» con la represión y la censura y la supresión de las libertades individuales y colectivas…»

La base económica del estalinismo ya no existe en Rusia, y, al igual que los liberales, asustan al público trabajador con el estalinismo en sus comentarios como se muestra debajo del texto.

