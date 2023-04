–

De parte de Indymedia Argentina April 8, 2023 34 puntos de vista

C贸rdoba, Chubut, R铆o Negro, CABA, Santa Cruz son algunos de los escenarios donde se desarrolla la lucha docente por salarios, condiciones de trabajo y reclamo de condiciones edilicias a un mes de comenzado el ciclo escolar.

Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 7.4.2023

Mario Hernandez

Al Maestro Carlos Fuentealba

In memoriam

Vamos a las rutas, fue la consigna bajo la cual los docentes de Carlos Paz, R铆o Cuarto, R铆o Tercero, R铆o Segundo, R铆o Primero, Bell Ville, De谩n Funes, Ballesteros, Villa del Rosario, Marcos Ju谩rez y la capital provincial, llevaron el jueves a la ma帽ana a partir de las 10:00 sus reclamos al costado de las rutas.

Los docentes, aprovechando el inicio del fin de semana largo, visibilizaron sus reclamos con carteles y pancartas y volantearon a los automovilistas.

Reclaman un aumento salarial para que no haya ning煤n docente bajo la l铆nea de pobreza, respeto al escalaf贸n docente, derogaci贸n de la ley 10694 y la devoluci贸n de los descuentos por los d铆as de paro.

La bronca docente estall贸 tras la realizaci贸n de las asambleas docentes que rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial de Juan Schiaretti de un incremento del 40 % en tres cuotas.

Docentes Autoconvocados y Jubilados de C贸rdoba realizaron el lunes 3 de abril, a las 10:00, una Carpa blanca en el Patio Olmos de la Ciudad de C贸rdoba. Fue para exigir la devoluci贸n de los d铆as de paro, recomposici贸n de salarios por encima de la canasta b谩sica y derogaci贸n de la Ley 10.694. En este marco, se acompa帽贸 adem谩s el paro del sector salud de la provincia y se march贸 luego hasta el gremio UEPC (Uni贸n de Educadores de la Provincia de C贸rdoba).

Monserrat admite que el gobierno est谩 d茅bil, pero dice que la lucha tiene que terminar

Mientras el gobierno aplic贸 duros descuentos (que en algunos casos son de 30/40.000 pesos), buscando disciplinar y retraer la lucha, la reacci贸n de la docencia fue la contraria: en las escuelas r谩pidamente se organizaron carteleadas con el #condescuentosnohayacuerdo. Esto se suma a las asambleas escolares donde se ratific贸 la voluntad de profundizar el plan de lucha, exigiendo paro por 72 horas y extensi贸n de los fondos de huelga que ya se est谩n organizando en distintas escuelas.

La lucha viene creciendo: cada vez m谩s escuelas se suman a las acciones zonales, semaforeadas, cortes en toda la provincia, instalaci贸n de la Carpa blanca y un hist贸rico paro con movilizaci贸n conjunta con las y los trabajadores de salud que impusieron desde las bases. La Celeste quiere evitar esta perspectiva. Por eso impusieron medidas de dilaci贸n que buscan evitar que la docencia se exprese masivamente en las calles, como las acciones de cuerpos org谩nicos a contra turno, para planchar el conflicto despu茅s de Semana Santa.

El Secretario General de UEPC, Monserrat, us贸 la asamblea departamental para argumentar que hay que aceptar la pr贸xima oferta que realice el gobierno, se帽alando: 鈥淪i hay una propuesta mejor, que yo no dudo que la va a haber (a lo mejor no en los t茅rminos que uno desear铆a), y hay un rechazo, vamos a tener que v茅rnosla bastante complicada porque, como siempre decimos, entrar a los conflictos es sencillo, salir de los conflictos es muy complicado. M谩s a煤n cuando uno prefigura que la masividad y densidad de las medidas que hemos adoptado tiene que necesariamente lograr las metas que uno se ha propuesto. No va a ser nada sencillo una salida. El tema es que la organizaci贸n termine entera. (鈥)鈥. Sobre los descuentos, dijo extorsivamente, que reci茅n se pueden discutir una vez que se haya llegado a un acuerdo salarial con el Gobierno.

Frente a las medidas dilatorias de la conducci贸n, delegados de la oposici贸n presentaron una moci贸n que, partiendo de denunciar al gobierno que no solo mantiene a la docencia en la precarizaci贸n y la pobreza sino que la ataca con descuentos extorsivos y persecutorios, planteaba profundizar el plan de lucha con abandono de tareas con movilizaci贸n el viernes 31/3 planteando 鈥淣inguna negociaci贸n con descuentos鈥 y paro de 48 horas con movilizaci贸n junto a salud los d铆as lunes 3/4 y martes 4/4.

Monserrat dej贸 en claro que la lucha golpe贸 duramente al gobierno, que est谩 debilitado y que justamente por eso hay que llegar a un acuerdo. Plante贸: 鈥淵o estoy convencido de que el gobierno va a hacer una propuesta que a lo mejor a muchos no les va a alcanzar. A esos compa帽eros yo les pregunto que eval煤en qu茅 es lo que m谩s nos conviene. Es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Es mejor p谩jaro en mano que cien volando. (鈥) No es que nuestra lucha es alta porque s铆, lo es porque 鈥榚l otro鈥 tambi茅n est谩 d茅bil. Porque la acci贸n pol铆tica hace que el otro retroceda. Es lo que est谩 pasando ahora.

Nosotros 鈥榚stamos alto鈥 no solamente por la cuesti贸n salarial sino porque hay un despelote del equipo gobernante en el cual no dominan ni tienen la iniciativa que ten铆an antes. El a帽o pasado tambi茅n lo demostr贸, que no ten铆a la iniciativa pol铆tica para anticiparse a los hechos. Lo que pasa es que viene m谩s derecha. Ese es el problema, viene m谩s derecha. Entonces va a ser mejor que la cortemos ac谩. Hoy estamos viviendo un momento complejo en el plano local en el plano nacional, gran parte de la desarticulaci贸n que tiene mi partido, el Frente de Todos, es porque no logramos generar la adherencia entre la poblaci贸n. Por eso no te pod茅s pasar. Hay un punto que hay que decir hasta ac谩.鈥

Si esta lucha logra torcerle el brazo a Schiaretti no se fortalece la derecha sino todos los trabajadores, todos aquellos que vienen sufriendo el deterioro de sus condiciones de vida y que van a ver un camino para enfrentar el ajuste. La lucha ense帽a, como lo hizo el conflicto de salud que contagi贸 a la docencia y puso en jaque a la burocracia del SEP. Por el contrario, la derecha se fortalece cuando en nombre de 鈥渘o hacerle el juego a la derecha鈥 se dejan pasar todos los ataques, la p茅rdida de las condiciones de vida y la persecuci贸n a la protesta, como hicieron estas conducciones sindicales bajo el gobierno de Macri y de Alberto.

Frente a la bronca y autorganizaci贸n de las escuelas se organiz贸 para el viernes 31/3 a las 19:00 un 鈥淩ecibazo鈥 en la Carpa Blanca (Illia y Chacabuco) para encontrarse las escuelas, denunciar los salarios de miseria y la extorsi贸n de los descuentos y poder resolver en asamblea c贸mo continuar la lucha.

R铆o Tercero: La lucha docente y de los trabajadores de la salud en una nutrida marcha

Durante la tarde del jueves 30 de marzo docentes, personal de salud, la comunidad educativa, auxiliares Paicor, ATE R铆o Tercero, Sindicato de qu铆micos y petroqu铆micos y la Casa Cultural de los Trabajadores Socialistas de R铆o Tercero marcharon por las calles de la ciudad en reclamo de sus derechos salariales y laborales.

Punilla: Docentes siguen con sus reclamos

M谩s de un centenar de docentes autoconvocados de Punilla hicieron una semaforeda en la intersecci贸n de la Ruta 38 y la E-55 en Bialet Mass茅.

Bajo la consigna de poner en pie una Carpa blanca, replicando la puesta en C贸rdoba Capital, se empezaron a concentrar con el objetivo principal de seguir visibilizando la lucha docente en el Valle de Punilla.

Esta acci贸n es continuaci贸n de las que se vienen realizando a lo largo y ancho de la provincia que culmin贸 en una masiva movilizaci贸n en las calles c茅ntricas de la Ciudad de C贸rdoba, uniendo reclamos con trabajadores de la salud que tambi茅n vienen dando una important铆sima pelea hace ya unos meses, en lo que fue una jornada hist贸rica, a pesar de la intensa lluvia.

Comenta Martina, docente de la zona: 鈥淓stamos reclamando estas condiciones a Schiaretti a trav茅s del Ministro Grahovac que son los 250.000 pesos de b谩sico, no en negro, con cl谩usulas gatillo para que se actualice, infraestructura escolar, mejoras en los edificios que se caen a pedazos, derogaci贸n de la Ley de jubilaciones que recorta las jubilaciones al 63% al momento de jubilarse el docente, no al diferimiento a los pagos de los sueldos y que se nos respete la antig眉edad y escalaf贸n de acuerdo al salario鈥.

鈥淰enimos hace muchos a帽os peleando pero a lo mejor no de manera tan contundente, donde la movilizaci贸n del 30 de agosto del a帽o pasado fue hist贸rica y a pesar de eso siguieron los salarios por el piso, la inflaci贸n sabemos que sube sideralmente y nos come los salarios y los sueldos siguen iguales鈥 , contin煤a Martina y explica que 鈥渦na maestra que reci茅n inicia tiene un sueldo de 120.000 pesos aproximadamente y ya nadie vive con eso. El a帽o pasado se ha fortalecido la docencia no s贸lo ac谩 en Punilla sino en todas las localidades de la provincia y en la Ciudad capital a pesar de la conducci贸n, a pesar de nuestro Secretario General, Juan Monserrat, nos estamos movilizando y les estamos diciendo a la propia conducci贸n que esto no va m谩s y que queremos un salario digno porque no estamos siendo respetados鈥.

Padres, docentes y estudiantes reclaman mejoras edilicias en escuela de C贸rdoba

Cortaron avenida Duarte Quir贸s y Padre Lozano desde las 7 de la ma帽ana. En el marco de una enorme lucha de las y los docentes de la provincia de C贸rdoba por mejores salarios y jubilaciones, el reclamo se extiende a otras demandas claves que hacen al d铆a a d铆a de la educaci贸n p煤blica.

La comunidad de la escuela Roma viene reclamando al gobierno arreglos en su escuela desde hace m谩s de 6 a帽os. Techos que se llueven y mojan cajas de electricidad, un SUM (Sal贸n de Usos M煤ltiples) que el a帽o pasado se desplom贸 parte del techo sobre un alumno provoc谩ndole heridas leves, falta de aulas, paredes agrietadas, ventanas que no se abren y espacios de construcci贸n sin ninguna medida de seguridad para que los alumnos no ingresen a la zona de obra. La lista de falencias es enorme.

Facundo, delegado docente, se帽al贸: 鈥淓stas malas condiciones edilicias afectan lo pedag贸gico. No podemos usar las paredes para mostrar trabajos y mensajes. La biblioteca y gabinetes que deben ser refuncionalizados como aulas, pierden su objetivo. No son condiciones apropiados para dar clases y aprender鈥.

Desde hace a帽os con las madres de las y los estudiantes encabezando, se han hecho los reclamos y notas correspondientes, recibiendo promesas que no se cumplan. El Ministerio env铆a una empresa constructora, pero ante la falta de pagos se frenan las obras.

Cansados de no obtener respuestas padres, estudiantes y profesores se organizaron y decidieron cortar la calle el lunes 3. Desde bien temprano, con carteles llamativos y una batucada improvisada recibieron el apoyo con bocinazos de los automovilistas y vecinos que pasaban por la esquina de Duarte Quir贸s y Padre Lozano.

Chubut: Trabajadores de educaci贸n y salud enfrentan el ajuste de Arcioni y Massa

Con medidas de fuerza y paros de los trabajadores de la educaci贸n nucleados en la ATECh y de trabajadores de la salud nucleados en SiSaP empez贸 la primera semana de abril.

El LXXI Congreso Extraordinario de Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de Chubut (ATECh) vot贸 que se realizara un paro el martes 4 de abril y otro el viernes 14, d铆a en que se inicia el juicio contra Estela Ju谩rez por las protestas docentes de 2019 en Chubut.

Los docentes de la ATECh van al paro por la reapertura de la paritaria salarial y exigen un salario m铆nimo de bolsillo para el cargo testigo de 200.000 pesos; quieren frenar la sobrecarga laboral rechazando trabajar los s谩bados y exigen mejores condiciones laborales.

En un comunicado plantean que el paro es para 鈥渄enunciar las graves afectaciones causadas por el Gobierno a las trabajadoras y trabajadores docentes activos y jubilados, as铆 como las condiciones edilicias y de recursos de las escuelas p煤blicas, con grave perjuicio a la educaci贸n de las y los estudiantes鈥.

Rechazo docente a la conciliaci贸n obligatoria en R铆o Negro

El lunes 27 de marzo por la noche termin贸 en la localidad de Allen el Congreso de UnTER llevado adelante para definir el acatamiento o no a la conciliaci贸n obligatoria decretada por el gobierno de Arabela Carreras. Esta decisi贸n se encuadra en el plan de lucha que el gremio hab铆a votado ese mismo d铆a, con un paro de 48 horas la semana anterior, 72 horas de paro la 煤ltima semana de marzo y 72 horas primera de abril.

En las asambleas seccionales que fueron muy masivas, se hizo evidente la bronca y las ganas de continuar la lucha por parte de muchas docentes.

En el Congreso particip贸 gran cantidad de docentes de base que se anotaron por primera vez para participar en una instancia de organizaci贸n como esta. Asimismo, se esperaba una masiva convocatoria para a la marcha provincial que se llev贸 adelante el mi茅rcoles 30 en Viedma, la capital provincial.

Masiva marcha docente en Viedma

Trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n de R铆o Negro marcharon en Viedma en el segundo d铆a de paro docente en reclamo de mejoras salariales al gobierno de Arabella Carreras.

La movilizaci贸n es otra medida de lucha tras la decisi贸n de no acatar la conciliaci贸n obligatoria del gobierno, que a su vez amenaza con sanciones legales.

鈥淪ab铆amos que todas las compa帽eras y compa帽eros iban a adherir al paro, lo que no sab铆amos es que era tanta la gente que iba a participar de esta movilizaci贸n. Colectivos que llegaron de cada rinc贸n de nuestra provincia para dejarle un claro mensaje al gobierno provincial, dici茅ndole que necesitamos urgentemente un aumento salarial鈥, expres贸 la secretaria general de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de R铆o Negro (UNTER), Silvana Inostroza.

La dirigente sindical asegur贸 que se lleg贸 a este momento 鈥減orque el gobierno no escucha los requerimientos de las trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n鈥.

鈥淒esde el 16 de diciembre aqu铆 en Viedma le dijimos que era posible el no inicio del ciclo lectivo 2023 si no nos daban una respuesta a nuestros pedidos, que no son m谩s ni menos que un sueldo digno鈥, se帽al贸.

La marcha cop贸 unas cuatro cuadras de la capital provincial con docentes, familiares y estudiantes de distintas ciudades. Otra de los reclamos al gobierno es que dilata la negociaci贸n 鈥渉aciendo propuestas salariales que no se acercan al pedido que tenemos鈥.

Inostroza afirm贸 que con el contexto inflacionario del pa铆s 鈥渘o hay muchas cosas que nos alcancen鈥 con el salario.

鈥淟a propuesta que nos hace el Ministerio de Educaci贸n queda por debajo de los 铆ndices inflacionarios, nos hacen perder poder adquisitivo y es algo a lo que no estamos dispuestos鈥, remarc贸.

Bariloche en la tercera semana consecutiva de lucha

La semana pasada se concret贸 la cuarta reuni贸n paritaria del a帽o en la que el gobierno ofreci贸 pr谩cticamente lo mismo, pero suma en la negociaci贸n un apriete muy grave, afirmando que la devoluci贸n del 10% robado en noviembre del a帽o pasado ser谩 s贸lo para los y las docentes que no adhirieron al paro. Un accionar extorsionador, persecutorio y antisindical fuertemente repudiado por atacar los derechos de los trabajadores a la protesta.

El plan de lucha votado y sostenido por las bases en toda la provincia llega a su tercera semana en el marco de los aprietes del gobierno y un intento por parte de la gobernadora Carreras de imponer una conciliaci贸n obligatoria que obliga a los y las docentes a volver a escuelas donde no est谩n garantizadas las condiciones m铆nimas, mientras que el gobierno no est谩 obligado a nada. Por el contrario, contin煤a haciendo o铆dos sordos a los reclamos de cientos de escuelas y comunidades educativas.

Esta semana las acciones en Bariloche fueron numerosas a partir de la organizaci贸n independiente de las comunidades educativas que decidieron llevar sus reclamos a las calles. La consigna central fue poder mostrar a la comunidad cu谩les son los reclamos, algunos hist贸ricos, de las escuelas de la ciudad.

El lunes, se realizaron ollas populares y actividades abiertas a la comunidad en la ESRN 20 y en el kil贸metro 8 nucleando a las escuelas del oeste.

Por su parte, luego de ser definido en asamblea, las escuelas del este, realizaron una panfleteada con radio abierta en la plaza 鈥淔rancisco Moreno鈥, el objetivo fue hacer llegar a toda la comunidad un comunicado donde se expresa la grave situaci贸n edilicia de las escuelas y el desfinanciamiento de la educaci贸n p煤blica.

Tambi茅n tuvo lugar la asamblea de la seccional Bariloche a la concurrieron m谩s de 200 docentes y donde se sostiene por unanimidad el rechazo a la oferta paritaria y la continuidad del plan de lucha para las pr贸ximas semanas.

Mientras la gobernadora Carreras circula por todos los medios demonizando a las y los docentes y responsabiliz谩ndolos por la falta de clases en medio de la campa帽a electoral, las ollas populares y las jornadas en decenas de escuelas demuestran que comunidad educativa se est谩 organizando en defensa de Educaci贸n p煤blica. Las y los docentes que desde abajo se suman d铆a a d铆a a las asambleas y acciones, no son organizaciones haciendo campa帽a. Son familias, son maestras, son trabajadores de la educaci贸n que se organizan y luchan mostrando cu谩l es el camino.

Docentes confrontaron a Weretilneck en plena campa帽a

En la tarde del jueves, m谩s de 50 trabajadores de la educaci贸n y estudiantes se hicieron presentes con carteles y notas para visibilizar sus reclamos y exponerle al candidato a gobernador Alberto Weretilnek cu谩l es la realidad educativa y social en la provincia que pretende gobernar. Al bajarse de su lujosa camioneta, se top贸 con las docentes, estudiantes y familiares que lo estaban esperando y que r谩pidamente le hicieron saber cu谩les eran sus reclamos detallando cada una de las situaciones que atraviesa hoy la comunidad educativa a causa de las pol铆ticas del gobierno.

Mientras en las casas de las familias trabajadoras llevar un plato de comida a la mesa, pagar un alquiler o mantener los servicios b谩sicos se hace cada vez m谩s cuesta arriba y m谩s lejano, el candidato a gobernador Alberto Weretilnek lleg贸 a Bariloche en una camioneta 4脳4 de alta gama al Hotel Patagonia Sur (donde la habitaci贸n m谩s barata cuesta $ 20.000 la noche) a realizar un acto para presentar a sus candidatos a legisladores provinciales, la camporista Ana Marks y Ram贸n Chiocconi del PJ. Una docente le pregunt贸: 鈥溌緾贸mo destrabar铆a usted el conflicto docente?鈥. Frente a un escenario que no se esperaba el candidato esboz贸 una 鈥渞espuesta鈥: 鈥渃on m谩s di谩logo鈥 y agreg贸: 鈥渆n una situaci贸n inflacionaria tan compleja como la que estamos viviendo es muy dif铆cil tambi茅n鈥 nos ponemos en el lugar de ustedes, pero por otro lado鈥︹.

Adriana Lisazo, secretaria general de UnTer Bariloche, expres贸: 鈥淗ace seis meses las y los docentes estamos llevando a cada reuni贸n paritaria una propuesta seria para destrabar el conflicto. El gobierno actual est谩 intentando vaciar el sindicato poniendo una multa de $1.000 millones que todos sabemos que no corresponde鈥.

Ante las demandas tan justas y graves que le llov铆an en la cara a Weretilnek y con lo que podr铆a considerarse como un acto de caradurez absoluta, el jefe pol铆tico de JSRN respondi贸 que 鈥渁catar la conciliaci贸n obligatoria tambi茅n puede ser una salida al conflicto porque nos da un marco de di谩logo鈥.

Al finalizar el encuentro, Adriana Lisazo expres贸: 鈥淣osotros queremos destrabar el conflicto. Pero no podemos sentarnos a cada reuni贸n paritaria a discutir aumentos paup茅rrimos. El profesor que tiene usted enfrente, se acerc贸 al sindicato llorando porque no pod铆a comprarles los 煤tiles a sus hijos. Entonces, 隆no le puede pedir m谩s tiempo a los docentes que desde diciembre del a帽o pasado estamos esperando una respuesta!鈥.

ADOSAC resolvi贸 72 horas de paro docente y movilizaci贸n

El Congreso Extraordinario de ADOSAC (Santa Cruz), resolvi贸 un paro de 72 horas para los d铆as 28, 29 y 30 de marzo. Exigieron apertura de paritaria por el insuficiente aumento salarial del 4% impuesto por el gobierno provincial de Alicia Kirchner hasta el mes de junio. Adem谩s, hubo varios reclamos ante la intransigencia del Concejo Provincial de Educaci贸n. Entre algunos, se puede mencionar el cierre de cursos en varias escuelas de la provincia y la p茅rdida de puestos de trabajo, la extensi贸n horaria impuesta de manera arbitraria, problemas edilicios, el procesamiento de trabajadores docentes, etc. Hubo movilizaci贸n y otras actividades, en todas las localidades.

A continuaci贸n, reproducimos algunos puntos resueltos en el Congreso Extraordinario:

Determinar PARO por 72 horas para los d铆as martes 28, mi茅rcoles 29 y jueves 30 del corriente. Exigiendo el Inmediato llamado a PARITARIA .

. Continuar denunciando la falta de inversi贸n en educaci贸n, espec铆ficamente en cuanto a condiciones edilicias de los establecimientos de la provincia, hecho que tuvo como consecuencia un reciente principio de incendio en la EPP N掳 12 de Perito Moreno, donde una falta en la conexi贸n el茅ctrica hizo que se iniciara un foco 铆gneo en una de las aulas donde se encontraban dictando clases el pasado jueves 23. Tambi茅n lo sucedido con la ca铆da del techo del aula de inform谩tica del CPES N掳 15 en Los Antiguos, que al momento sigue sin funcionamiento. Adem谩s de problemas edilicios en secundario N掳17, 19 (R铆o Gallegos) y dem谩s establecimientos escolares denunciados oportunamente en la conferencia de prensa realizada el viernes 17 de marzo de 2023; agudizadas todas estas situaciones de emergencia con la negligente actitud del Concejo Provincial de Educaci贸n que no ha tenido pol铆ticas de prevenci贸n ante eventualidades de esta 铆ndole por lo que hacemos responsables de manera absoluta a sus autoridades ante cualquier consecuencia de lesividad que pudiera sufrir nuestros alumnos, docentes, personal de mantenimiento, maestranza en toda la provincia.

Denunciar el cierre de secciones en toda la provincia como decisi贸n pol铆tica de ajuste, sobre todo en el nivel inicial, donde ya se concretaron y muchos compa帽eros/as se quedaron sin su fuente laboral.

Asimismo, exigimos se retrotraiga la reforma laboral que implica la nueva jornada de trabajo en el Nivel Primario, la cual flexibiliza las tareas y funciones docentes, adem谩s de haber sido impuesta de forma inconsulta e improvisada.

Exigir la normalizaci贸n en el funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales que hoy restringe prestaciones a los afiliados en varios puntos de la provincia.

Justicia con cadena perpetua para el femicida de nuestra compa帽era Jesica Minaglia.

Justicia para Facundo D铆az (prohibido olvidar).

Aparici贸n con vida de Marcela L贸pez.

Disoluci贸n del vergonzoso juicio en contra de nuestros compa帽eros Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Claudio Wasqu铆n y Juan Manuel Valent铆n.

Solidaridad con las luchas docentes de C贸rdoba, La Rioja, y Corrientes, impulsando jornadas de lucha Nacional a consensuar.

Repudio al gobierno de Arcioni en la provincia de Chubut al judicializar la protesta social que arma, en complicidad con la justicia, una causa contra la compa帽era Estela Ju谩rez de la localidad de Sarmiento.

El pr贸ximo mi茅rcoles 29 de marzo, habr谩 movilizaci贸n docente en toda la provincia y otras actividades de protesta.

Denuncian persecuci贸n sindical al Suteba Tigre y a Alfredo C谩ceres

El pasado 16 de marzo se llev贸 a cabo una reuni贸n en la EP N掳 39 de Tigre entre el sindicato docente, los directivos y las maestras de esa instituci贸n. El gremio fue convocado por estas 煤ltimas debido a que los segundos desconoc铆an las medidas resueltas por la seccional ante la ola de calor y la falta condiciones laborales que se viv铆an en ese entonces. Ante la resoluci贸n del gremio de que las clases se pod铆an suspender en el caso de que no estuvieran dadas las condiciones para el normal dictado de clases, el equipo de conducci贸n amenaz贸 con pasar como falta injustificada a los trabajadores que cumplieran con esa medida, incurriendo as铆 en una clara pr谩ctica anti sindical

De esta reuni贸n participaron Alfredo C谩ceres, vocal y congresal, y Laura Lescano, delegada de la Secundaria N掳 44 (que funciona en el mismo edificio) y tambi茅n vocal. Ambos fueron filmados por los directivos sin su consentimiento, por lo que decidieron retirarse (sin poder continuar con la reuni贸n) junto a las maestras presentes de la escuela.

Estos son los hechos que luego motivaron una denuncia por violencia de g茅nero de parte de las dos integrantes del Equipo de Conducci贸n de la EP 39 y por la que le fue notificada una restricci贸n perimetral a Alfredo C谩ceres. El Equipo T茅cnico del Juzgado interviniente emiti贸 criterio y afirm贸 que 鈥渄e los hechos ventilados no se observa un conflicto donde la denunciante sea v铆ctima de una agresi贸n basada en conflictos de g茅nero鈥. Una vez que se tom贸 conocimiento de la denuncia, se les informa a las maestras testigos de la situaci贸n. Ellas confirmaron la intenci贸n de dar su testimonio sobre los hechos y negaron que haya ocurrido violencia de g茅nero hacia las denunciantes en la reuni贸n mencionada.

Luego de esta notificaci贸n legal, el Suteba Tigre fue intimidado y hostigado por la Polic铆a Bonaerense en tres oportunidades. Los hechos m谩s graves se produjeron el pasado lunes 3 de Abril donde irrumpieron en la seccional con un m贸vil sin identificar y sin patente durante el horario de atenci贸n al p煤blico. El objetivo: intimidar a los compa帽eros y compa帽eras expresando que 鈥渆l juez lo quiere a 茅l鈥, en referencia al compa帽ero Alfredo C谩ceres quien ya cuenta con un patrocinio informado por los medios legales correspondientes.

Este hostigamiento en la sede de la seccional en pleno horario de atenci贸n fue repudiado por las escuelas de Tigre, agrupaciones y organizaciones sindicales, pol铆ticas y de DD HH que denunciaron el acoso policial sobre la seccional basado en una denuncia infundada y expresaron su disposici贸n a acompa帽ar al SUTEBA TIGRE. Seccionales recuperadas como ATEN Capital, ATE Regional Sur, AGD-UBA y AMSAFE Rosario tambi茅n hicieron llegar su solidaridad.

El lunes 10 se desarrollar谩 una convocatoria para rechazar estas pr谩cticas antisindicales desde las 8:00 en la puerta del Juzgado de Paz de Tigre, Av. del Libertador Gral. San Mart铆n 254.

La Matanza: comida podrida en escuela secundaria

Estudiantes de 2掳 y 6掳 a帽o de la Escuela de Educaci贸n T茅cnica N掳1 comieron empanadas en mal estado que llev贸 la empresa proveedora. Ese refrigerio, muchas veces es uno de los platos, o el 煤nico, que los pibes comen en el d铆a. Y se la entregaron podrida. Muchos chicos terminaron vomitando y descompuestos.

Docentes y padres denunciaron la situaci贸n. Lo que entregan las empresas proveedoras de las escuelas de La Matanza son responsabilidad del Consejo Escolar del Distrito y del gobierno provincial de Axel Kicillof.

La Celeste de Baradel milita la reelecci贸n de Kicillof mientras se profundiza el ajuste

El viernes 31 de marzo se realiz贸 una reuni贸n de delegadxs convocada por la conducci贸n de Suteba La Plata. Con ausencias del sector oficial y una reuni贸n raleada, la Celeste de Baradel se dedic贸 a justificar la situaci贸n de ajuste y desfinanciamiento de la escuela p煤blica por parte del gobierno de Alberto Fern谩ndez y Axel Kicillof.

Durante el encuentro todxs lxs delegadxs, sin importar la corriente ni su posici贸n pol铆tica, acercaron reclamos y denuncias por las condiciones edilicias que iban desde falta de sillas y mesas hasta la de aulas para garantizar el dictado de clases diario.

Mar铆a D铆az Reck, docente de la EES 27 y dirigente de la Lista Marr贸n denunci贸 que la escuela hizo un abrazo el pasado mi茅rcoles debido a que hace m谩s de 30 a帽os que ah铆 se trabaja en aulas de chapa que tienen 40 掳C en d铆as de calor y temperaturas por debajo del 0掳C en invierno. Y si bien hace pocos meses terminaron cuatro aulas de material en la planta superior, no las habilitaron porque no hicieron la escalera de emergencia.

A continuaci贸n, Mara Llanos, delegada de la EES N掳 34, tambi茅n describi贸 los problemas del colegio del que es delegada, los cuales 鈥渆mpeoraron con la ola de calor sumado a que el colegio es muy antiguo y falta mucho mantenimiento鈥.

Llanos expres贸 la gran preocupaci贸n y enojo que la docencia tiene al estar esperando que se les acepten las licencias, la no contemplaci贸n sobre las pr谩cticas odontol贸gicas, oncol贸gicas y de consulta m茅dica en el r茅gimen de licencia, el cual fue alterado recientemente, comunicando sus cambios hace pocos d铆as.

鈥淓l robo para la corona de los fondos del Anses significa un golpe para los fondos de las jubilaciones, pero tambi茅n para aquellos planes cuyo financiamiento proviene del ANSES, como los planes sociales y becas para lxs mismos pibes que vienen a la escuela p煤blica y sus familias, que nuevamente ser谩n los que paguen los costos de esta crisis鈥, agreg贸 la docente.

Mientras, la Multicolor impuls贸 movilizaciones en La Plata y en todas las seccionales, en un nuevo aniversario por el asesinato de Carlos Fuentealba.

A Carlos Fuentealba. En memoria de sus banderas, hoy m谩s vigentes que nunca

Por Maia Guiu

A 16 a帽os del asesinato de Carlos Fuentealba acercamos este homenaje lleno de memoria.

Hace unos diez a帽os mi amiga Betty Jouve daba clases de Organizaci贸n y Gesti贸n Institucional en el segundo a帽o de un Profesorado de Historia. Como yo era directora en una escuela, me invit贸 a que contestara a sus alumnos unas preguntas que hab铆an preparado. Me present茅 a la clase y comenc茅 a saldar las dudas de lxs chicxs hasta que uno repar贸 en un prendedor que yo llevaba prendido de mi blusa, del lado del coraz贸n. Era el prendedor que Amsafe Rosario nos hab铆a repartido con el rostro de Carlos Fuentealba. 鈥淧rofesora, 驴de qui茅n es el rostro de su prendedor?鈥, me pregunt贸. 鈥淒el maestro Carlos Fuentealba鈥, contest茅 escuetamente. Entonces una alumna me pregunt贸 鈥溌縔 qui茅n es Carlos Fuentealba?鈥. Grande fue mi asombro que, a escasos cinco o seis a帽os del asesinato de Carlos, hubiera alumnos que se preparaban para ser docentes y no supieran qui茅n hab铆a sido. 鈥淐uando unx se para frente a lxs alumnxs no hay que dar nada por sentado鈥, me dec铆a Betty. Ese d铆a lo hab铆a vuelto a comprobar.

Les relat茅, por momentos con la voz cortada por la emoci贸n, que hab铆a sido un alba帽il y militante troskista en el sindicato de la Uocra de Neuqu茅n, que hab铆a estudiado de noche un profesorado mientras de d铆a segu铆a haciendo mezcla y levantando paredes. Les cont茅 que hab铆a formado una familia, que ten铆a dos hijas. Que cuando empez贸 a ejercer la docencia sus alumnxs lo quer铆an y respetaban mucho y lo hab铆an elegido Profesor del A帽o. Que all谩 por el 2007 segu铆a participando de la vida de su sindicato, esta vez del sindicato docente.

Les cont茅 que, por abril del 2007, durante el gobierno de N茅stor Kirchner, los docentes de varias provincias llevaban adelante planes de lucha por reivindicaciones salariales. Pero que la burocracia Celeste de Ctera con la conducci贸n de Hugo Yasky, actual diputado por el Frente de Todos hac铆a o铆dos sordos, en consonancia con el apoyo expl铆cito al gobierno de Kirchner, a los reclamos de un Paro Nacional Docente que unificara todas las luchas. Por su parte, los docentes neuquinos, en medio de una heroica lucha, hab铆an decidido cortar la ruta de acceso a Neuqu茅n para visibilizar sus reclamos en la v铆spera de Semana Santa, el 4 de abril, lo que impedir铆a el tr谩nsito de turistas. Cuenta la leyenda, y yo elijo creer, que Carlos dud贸 de la efectividad de la medida, ya que los comerciantes y empresarios del turismo presionaban al gobierno neuquino de Sobisch para que impidiera el corte como sea. Pero, como buen militante, acat贸 lo votado en la asamblea y fue uno de los primeros en llegar a la cita. As铆 lo relat贸 su compa帽ero Humberto Bas en el sitio digital Vientos del Sur:

鈥淵 esa ma帽ana del 4 de abril del 2007, mi ahora ex me dej贸 temprano en la esquina del supermercado Makro. (鈥) Todav铆a estaba oscuro y ya hab铆a gente en la esquina; algunas compa帽eras en la veredita de la ruta. Reposeras y sombrillas daban cuenta del axioma que si la lucha es sacrificio no ten铆a por qu茅 ser tan taxativa. Hasta podr铆a ser el picnic de Semana Santa. Todas mujeres, casi. Bajo el sem谩foro, un solo var贸n. Uno de campera violeta.鈥

La columna avanz贸 sobre la ruta, se realiz贸 el corte y entonces el Gobernador Sobisch orden贸 desatar una brutal represi贸n con carros hidrantes y gases lacrim贸genos. Ya los docentes estaban retir谩ndose cuando una granada de gas lacrim贸geno, disparada a corta distancia, estall贸 en la cabeza de Carlos Fuentealba, que al d铆a siguiente falleci贸. La noticia recorri贸 el pa铆s y fueron r铆os de tinta, de l谩grimas y bronca que lxs docentes vertimos en esos d铆as. Ante ello, la Ctera tuvo que convocar a un Paro Nacional para el lunes 9 de abril. As铆 de indignante, fue necesario que asesinaran a uno de los nuestros para que la conducci贸n Celeste se dignara a convocar a un Paro Nacional.

Nuestra compa帽era, Virginia Pescarmona, dirigente de la Corriente Nacional Docente 9 de Abril/Lista Marr贸n lo relata as铆: 鈥淭ras el asesinato del compa帽ero Carlos Fuentealba, una enorme ola de indignaci贸n popular recorri贸 el pa铆s, y se expres贸 contundentemente en el gran paro nacional de docentes y estatales del 9 de abril, con movilizaciones de decenas de miles de trabajadores, estudiantes, y sectores populares, que salieron a las calles en m谩s de 300 ciudades. Fue el primer paro nacional para toda una generaci贸n de docentes estatales y privados. Pero, y a pesar de la burocracia de Moyano en ese momento oficialista y las distintas ramas de la CGT, tambi茅n se expres贸 en las f谩bricas de todo el pa铆s.鈥

Y cada a帽o en abril los docentes volvemos a recordar al Maestro que fue asesinado mientras luchaba por la educaci贸n p煤blica. 驴Y por qu茅 lo hacemos? Para que no se olvide, para que las nuevas generaciones de alumnos y docentes conozcan qui茅n fue y por qu茅 muri贸. Para que tengamos presente que hoy levantar sus banderas es dar la pelea contra la burocracia c贸mplice que aplasta nuestra lucha contra los Gobiernos Provinciales y Nacional que hambrean al pueblo pobre y sumergen la educaci贸n bajo los dictados del FMI.

No es casual que haya comenzado estas l铆neas con el relato de mi charla en un profesorado donde la mayor铆a de lxs alumnos se preguntaban de qui茅n era el rostro de mi prendedor. Por eso, en los tres d铆as h谩biles de esta semana escolar, no debe quedar ning煤n aula, ning煤n patio de escuela de cada rinc贸n del pa铆s, donde no se lo nombre. Llamo humildemente a mis j贸venes compa帽erxs a recordar sus banderas y a relatar a sus alumnos la historia de Carlos Fuentealba, el hijo del pueblo trabajador que empez贸 levantando paredes y luego fue el Profesor del A帽o de sus alumnos, tambi茅n hijos de trabajadores y que, en medio de una lucha por la educaci贸n p煤blica, fue asesinado por el Estado defensor de los intereses de los empresarios. Y a que con orgullo volvamos a decir,

Compa帽ero Carlos Fuentealba,

隆Presente!,

隆Ahora y Siempre!

Larreta les quita el plan social a 1.445 familias

El jefe de Gobierno junto a la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, explic贸 c贸mo fue el proceso para decidir quitar el beneficio de los planes sociales de la Ciudad a quienes no llevaron sus hijos a la escuela. 鈥El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio鈥, remarc贸.

鈥淟a educaci贸n brinda libertad para elegir en la vida, la forma de salir adelante es una sola: la educaci贸n鈥, comenz贸 Larreta. 鈥淓n Argentina estamos lejos de poder garantizarle a todos los chicos del pa铆s la posibilidad de educarse鈥, aclar贸 y continu贸: 鈥Queremos los chicos en las aulas y desde la pandemia sabemos que el presentismo empeor贸, que hay chicos que no van a la escuela鈥.

鈥淭enemos iniciativas para mejorar el presentismo, est谩 la responsabilidad de los padres, pero tambi茅n la responsabilidad del Estado鈥, aclar贸. 鈥淎ntes para ser alumno alcanzaba con presentar un certificado una sola vez, eso cambi贸, hay controles bimestrales y los chicos tienen que tener el 85% de asistencia鈥, sostuvo.

鈥淓sto nos permite seguir de cerca cada caso, cuando sabemos que no cumplen el presentismo nos comunicamos con las familias y les damos un plazo de tres meses para que recuperen la regularidad y si no se cumple se les quita el beneficio de los planes sociales que brinda la ciudad鈥, subray贸 Larreta.

鈥淓l 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio鈥, enfatiz贸. 鈥Hay un 8% que no est谩 mandando a sus chicos a la escuela, pero cuando sus hijos recuperen el presentismo, vuelven a cobrar el plan鈥, detall贸. 鈥Vamos a transformar la educaci贸n si los argentinos me eligen como presidente, vamos a recuperar la educaci贸n p煤blica en Argentina鈥, cerr贸.

鈥El problema es el populismo educativo鈥, sostuvo a su turno Soledad Acu帽a y remarc贸 que haya obligaciones para los padres para que se garantice el acceso a la educaci贸n.

El a帽o pasado, desde la administraci贸n porte帽a hab铆an anunciado el cambio de criterio para definir la calidad de 鈥渁lumno regular鈥 y que la p茅rdida de la 鈥渞egularidad鈥 en la asistencia a las aulas tendr铆a como resultado la quita de la ayuda.

Desde Ademys, uno de los sindicatos docentes, criticaron la medida. 鈥淟a ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, en vez de tener pol铆ticas pedag贸gicas para las familias, mejorar la alimentaci贸n o construir escuelas, deja a 1.445 chicos y chicas sin plan social鈥, afirmaron.

Presentada en conferencia de prensa en la ma帽ana del jueves 30 de marzo por el propio Horacio Rodr铆guez Larreta y la titular de la cartera educativa, Soledad Acu帽a, la medida entra en sinton铆a con la tomada por la ministra de Desarrollo Social nacional, Victoria Tolosa Paz, quien en febrero pasado dio de baja 100.000 planes sociales mientas se plegaba a la campa帽a de estigmatizaci贸n de los movimientos sociales.

Paro y marcha educativa en CABA

Desde el inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en reclamo de las condiciones en las que se ense帽a y se aprende en las escuelas: falta de acondicionamiento de espacios compartidos que presentan problemas de infraestructura no resueltos (a pesar de los sucesivos reclamos de las escuelas), cortes sistem谩ticos de servicios b谩sicos (como el agua y la luz), la ausencia de recursos m铆nimos para hacer frente al brote de dengue (como la realizaci贸n de fumigaciones y entrega de repelentes) y la alarmante medida de instalar c谩maras dentro de las aulas, son s贸lo algunos de los tantos reclamos que sostienen. En este marco, el sindicato porte帽o Ademys viene impulsando espacios para unificar la pelea por estas demandas no s贸lo entre docentes, sino tambi茅n junto a estudiantes y sus familias, participando en cortes de calle, abrazos a las escuelas y dem谩s acciones.

En este sentido, en el marco del plan de lucha votado en asamblea junto a familias y estudiantes, Ademys convoc贸 a un paro y una marcha educativa para el jueves 30 con el fin de visibilizar el vaciamiento de la educaci贸n p煤blica y exigir la inmediata respuesta a los graves problemas de infraestructura que denuncian desde las escuelas. Adem谩s, reclaman una mejora salarial que contemple el costo de la canasta b谩sica familiar y que impacte en el sueldo b谩sico, desnaturalizando el pluriempleo (doble o triple turno) que impacta significativamente contra las condiciones de ense帽anza.

A pesar de llamar al resto de los sindicatos a construir la jornada de lucha en unidad, sobre todo a UTE-Ctera que es el sindicato mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, 茅stos no se plegaron a la medida.

El gobierno porte帽o avanza con la instalaci贸n de c谩maras en aulas de escuelas p煤blicas

Por Tiempo Argentino

El gobierno comenz贸 a instalar c谩maras hace 15 d铆as. Tras la nota publicada en Tiempo y el repudio de la comunidad educativa, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acu帽a recul贸 en una de las escuelas.

El pasado 15 de marzo, Tiempo public贸 un informe sobre la instalaci贸n de c谩maras de seguridad dentro de aulas de escuelas p煤blicas. El primer establecimiento educativo que el ministerio de Educaci贸n de la Ciudad eligi贸 para llevar adelante esa iniciativa, fue la Escuela T茅cnica Crist贸bal M. Hicken, que se encuentra dentro del Jard铆n Bot谩nico. Tras la nota publicada en Tiempo y el posterior repudio de la comunidad educativa y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acu帽a recul贸 y decidi贸 suspender moment谩neamente la instalaci贸n de c谩maras dentro del aula de esa escuela. Lo grave es que, durante la jornada de este martes, la Ciudad avanz贸 con la instalaci贸n de dispositivos de filmaci贸n dentro de un aula de otro colegio, se trata de la Escuela Primaria Com煤n N掳 17 DE 8 Profesor Ra煤l L. Bernardelli del barrio de Parque Chacabuco.

Mientras por un lado el Ejecutivo porte帽o decidi贸 suspender la instalaci贸n de c谩maras en un aula de la Escuela Hickens, ante el alzamiento y el rechazo de la comunidad educativa y un importante sector de organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, por el otro, avanz贸 en silencio con la instalaci贸n y puesta en marcha de una c谩mara dentro del aula de la escuela 17 de Parque Chacabuco que cuenta con una comunidad de 250 estudiantes.

鈥淗oy recorr铆 la escuela y observ茅 la puesta en marcha que hizo el ministerio de una c谩mara dentro del aula, donde los chicos y chicas asisten todos los d铆as para el dictado normal de clases. Una decisi贸n completamente arbitraria, a espaldas de la comunidad educativa, y argumentando que era para proteger los bienes de la escuela, algo que es completamente ajeno a la realidad porque las maestras no tienen ni tizas para poder escribir en el pizarr贸n鈥, aduce en di谩logo con Tiempo, Andrea Bohus, secretaria de la asociaci贸n docente Ademys. 鈥淓stas c谩maras controlan el trabajo pedag贸gico atentando contra los derechos laborales y viola los derechos a la intimidad de las y los menores鈥, agrega. Y concluye: 鈥淧or ahora instalaron una sola c谩mara dentro de un aula, pero no sabemos si van a seguir poniendo m谩s c谩maras en ese aula o en alguna m谩s鈥.

Cabe destacar que, desde la propia cartera educativa de la Ciudad, aseguraron a este medio que la idea es avanzar 鈥渆n la instalaci贸n de espacios seguros en 150 escuelas porte帽as鈥. Algunos de esos espacios 鈥渙casionalmente incluyen la instalaci贸n de c谩maras, pero que todav铆a no est谩 determinado el n煤mero final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, m谩s que nada, la instalaci贸n de sensores y alarmas鈥.

El pasado 15 de marzo este medio sac贸 a la luz la inminente instalaci贸n de c谩maras en al menos tres aulas de la Escuela t茅cnica Hickens. Tras la publicaci贸n de la nota, la comunidad educativa rechaz贸 contundentemente esta medida y se organiz贸 para detener la iniciativa. Incluso hubo una presentaci贸n de proyecto de declaraci贸n en la Legislatura, redactada por el legislador porte帽o del frente de Todos, Claudio Morresi: 鈥淎compa帽amos a la comunidad de la Escuela 鈥淐rist贸bal M. Hicken鈥 en su rechazo a esta iniciativa de Larreta que avasalla los derechos de nuestros pibes y pibas, garantizados por la ley 26.061 que los protege鈥, destac贸 el diputado en sus redes.

鈥淣osotros como UTE nos hicimos presentes en el d铆a de ayer en la escuela Hickens, para dialogar con los profesores, profesoras y con varias autoridades, y conocer el estado de situaci贸n. Nos confirmaron todo lo que hab铆a salido publicado en el art铆culo y nos dijeron que eso provoc贸 bastante movimiento m谩s all谩 de lo medi谩tico鈥, cont贸 a Tiempo Mart铆n Acri, integrante de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-Ctera) y referente educativo de los distritos escolares 9 y 10. El docente confirm贸 que la instalaci贸n de c谩maras en la escuela Hickens finalmente no iba a prosperar, debido a que la comunidad educativa rechaz贸 con contundencia esta iniciativa. 鈥淟as familias tuvieron un rol protag贸nico al rechazar por unanimidad la instalaci贸n de c谩maras y el ministerio de Educaci贸n de la Ciudad, en principio, recul贸 y suspendi贸 el proceso que hab铆a iniciado鈥, agrega Acri. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos inform谩ticos, la instalaci贸n de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalaci贸n de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.

Continuaron las medidas de lucha en la Universidad

Este lunes 27 inici贸 una nueva semana de paro de las y los docentes universitarios y preuniversitarios, medida votada en el plenario de CONADU Hist贸rica el pasado 16 de marzo.

Luego de la medida de fuerza llevada a cabo al comienzo del ciclo lectivo universitario, entre el 13 y el 18 de marzo, que alcanz贸 el 70% de adhesi贸n, el lunes 27 inici贸 un nuevo paro que se extendi贸 hasta el viernes 31.

Con la publicaci贸n de los datos de la inflaci贸n de febrero queda claro que una vez m谩s los salarios han vuelto a perder, los precios del consumidor tuvieron un alza del 6,6%, acumulando en el primer bimestre del a帽o un 13,1% de inflaci贸n. Para el cierre de la paritaria 2022 (marzo 麓22 a febrero 麓23) las autoridades nacionales plantearon un incremento de 4,8% respecto de los sueldos de marzo del a帽o pasado, con lo que suma un 96,8% en un per铆odo donde la inflaci贸n termin贸 superando el 100%. El 煤ltimo incremento ofrecido, adem谩s, se cobra reci茅n con el sueldo de marzo, es decir en el mes de abril, un aumento retrasado respecto de la suba de precios del mes en curso.

Consejo Directivo de Sociales en contra de les estudiantes y les docentes

Este martes 28 se celebr贸 una nueva sesi贸n de Consejo Directivo en la Facultad de Ciencias Sociales. El orden del d铆a ten铆a dos 铆tems que resaltaban fuertemente sobre los dem谩s: el rechazo a las nuevas restricciones que se aplicaron para la afiliaci贸n en la Direcci贸n de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA) y la revisi贸n del aumento de tarifas sobre los posgrados que se cursan en Sociales.

El dictamen por la minor铆a de la Comisi贸n de Investigaci贸n y Posgrado propon铆a: 鈥淓ncomendar a la Secretar铆a de Estudios Avanzados la revisi贸n de las tarifas arancelarias de las Carreras de Grado y considerar una gradualidad que no sea perjudicial a los/las estudiantes鈥. Recordemos que, sin previo aviso, a comienzos de este a帽o lxs estudiantes de posgrado se encontraron con aumentos de hasta un 300% en las cuotas a pagar por sus estudios, los cuales muchas veces son obligatorios para mantener una beca en el CONICET o un requisito impl铆cito para concursar y conservar un cargo docente. Se debati贸 entonces la posibilidad de 鈥渞evisar鈥 ese aumento y, en el mejor de los casos, que se aplique gradualmente en el tiempo.

Este tarifazo hab铆a sido impulsado por la decana Ana Arias en una sesi贸n anterior a fines del a帽o pasado. La Lista 15, fiel a su compromiso con la gesti贸n, estuvo en contra siquiera de 鈥渞evisarlo鈥. Su voto y el de los consejeros docentes y graduados aliados impidieron por lo tanto aprobar la propuesta.

Por su parte, el primer dictamen de la Comisi贸n de Interpretaci贸n y Reglamento consist铆a en: 鈥淩echazar las modificaciones hechas al Reglamento de afiliaci贸n de DOSUBA que resultan restrictivas del derecho a la salud de jubilados, pensionados ex agentes ad honorem y solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la derogaci贸n de la Res. (CS) 1852/2022鈥. O sea, dar marcha atr谩s con la decisi贸n de quitar el acceso a la obra social a lxs docentes ad honorem y futurxs jubiladxs de la casa de estudios.

Esa resoluci贸n hab铆a sido aprobada en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires a fines del a帽o pasado. Entre quienes la avalaron entonces se encuentran tanto la decana de la facultad, Ana Arias, el consejero superior de la UES y la consejera superior de La C谩mpora, una de las agrupaciones que forman parte de la Lista 15.

Finalmente, el dictamen en rechazo a este cambio en el r茅gimen de afiliaci贸n fue aprobado en el Consejo Superior de Sociales, lo que es muy favorable en la pelea que vienen dando les trabajadores docentes. Sin embargo, La UES (la otra corriente del peronismo, presidencia del Centro de Estudiantes en FSoc, que desde hace varios a帽os viene tejiendo alianzas con el rectorado de la UBA y la Franja Morada) decidi贸 abstenerse. En otras palabras, sus delegados estudiantiles 鈥渄ejaron pasar鈥 un recorte que afecta directamente a la salud de nuestrxs docentes, muchxs de ellxs ad honorem, que son lxs que sostienen las condiciones de ense帽anza a pesar de los tijeretazos constantes que llevan adelante sobre la educaci贸n p煤blica los distintos gobiernos (desde la derecha de Cambiemos al 鈥済obierno nacional y popular鈥 del Frente de Todos).

Fuentes: La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Agencia FARCO, Tiempo Argentino