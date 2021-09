–

De parte de ANRed September 22, 2021 30 puntos de vista

Este martes inici贸 el juicio contra Sergio Palominos, quien el 8 de diciembre de 2017 dispar贸 por la espalda a Ra煤l Godoy, obrero de la f谩brica Zan贸n que en ese momento era diputado provincial del Frente de Izquierda, hiri茅ndolo gravemente en su tobillo. El hecho se dio en medio de un violento desalojo a los obreros de la maderera MAM, que peleaban por la reincorporaci贸n a sus puestos de trabajo. Por Red Eco Alternativo.

芦El 8 de diciembre de 2017 luego de llevarse detenidos a los madereros, nos esperaron y cuando me encontraba de espaldas me dispararon en el tobillo, hiri茅ndome gravemente. Uno de los testigos escuch贸 que un polic铆a dijo antes del disparo 麓a vos te vamos a sacar de las calles, te vamos a sacar unos meses de circulaci贸n麓, demostrando el objetivo claramente pol铆tico del disparo禄, record贸 Ra煤l Godoy.

鈥淒urante dos a帽os la polic铆a provincial, al amparo de la justicia, hizo todo tipo de maniobras para evitar la individualizaci贸n de Palominos. Desde nuestra querella y junto a decenas de organizaciones sociales, pol铆ticas, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles, as铆 como distintas personalidades, no dejamos de exigir juicio y castigo para los responsables de este hecho. Sabemos que intentaron sentar un antecedente, y dejar un mensaje intimidatorio a quienes protagonizan luchas por sus derechos y a quienes estamos en primera fila acompa帽ando cada una de esas peleas. No podemos permitir la impunidad de los polic铆as del gatillo f谩cil ni vamos a dejar pasar este grave ataque a quienes luchan. Si le dispararon a un diputado en funciones, 驴qu茅 queda para alguien que toma tierra para vivir, para los pibes en los barrios, para las comunidades mapuches, para las y los laburantes? Nuestra pelea para que no quede impune es tambi茅n por ellos鈥, agreg贸.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/33936-comenz%C3%B3-el-juicio-al-polic%C3%ADa-que-bale%C3%B3-al-diputado-de-neuqu%C3%A9n-ra%C3%BAl-godoy