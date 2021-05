–

Esta ma帽ana comenz贸 la primera audiencia del juicio por el femicidio de Carolina Ledesma, la joven asesinada en 2019 por 脕ngel Andrada quien en ese entonces era su pareja, en Ingeniero Budge Lomas de Zamora. En las afueras de los tribunales organizaciones feministas acompa帽aron a la familia de Carolina para exigir 芦justicia y perpetua para el femicida禄. Por ANRed

El 18 de Febrero del 2019 Carolina Ledesma fue asesinada por quien era entonces su pareja, 脕ngel Andrada, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La joven ten铆a 21 y era madre de dos ni帽os. En el momento de su asesinato estaba embarazada de tres meses.

Esta ma帽ana en el Tribunal N掳2 de Lomas de Zamora comenz贸 el juicio para determinar la responsabilidad de Andrada en los hechos. Desde la defensa de la familia de Carolina exigen perpetua para para el femicida. Hoy declararon testigos de ambas partes y el tribunal pas贸 a un cuarto intermedio hasta viernes 14 a las 9 hs.

Mientras tanto en las afueras del edificio de tribunales organizaciones feministas realizaron una concentraci贸n para acompa帽ar a la familia en su lucha por exigir justicia.

Realizaron un juicio 茅tico a la Justicia Patriarcal, con el motivo de visibilizar las violencias que sufren miles de mujeres al no contar con el acompa帽amiento de una justicia que repare, proteja y acompa帽e. Asimismo realizaron expresiones art铆sticas, tales como murales, recitado de poes铆as y m煤sica para reclamarle a la justicia 芦que este a la altura de nuestra lucha禄.

芦Hagamos un compromiso de seguir organizandonos, m谩s all谩 de lo que diga el tribunal. Porque lo que digan no va a resolver el dolor de la familia. Que 茅sta sentencia sirva para que no haya m谩s impunidad, para que no nos sigan matando. Necesitamos un 芦Ya basta鈥, no solo desde los tribunales sino tambi茅n desde las calles禄, expres贸 la referenta Claudia Korol.