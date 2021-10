–

De parte de Indymedia Argentina October 22, 2021 65 puntos de vista

En una jornada de apertura marcada por problemas de conectividad y acusaciones personales por parte de uno de los abogados defensores 鈥搎ue adem谩s intent贸 la suspensi贸n de la audiencia al considerar que el TOF 5 de San Mart铆n estaba 鈥渄esarmado鈥-, este jueves 21 de octubre desde las 9:30 se dio inicio al debate oral y p煤blico por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos el 29 de marzo de 1976 durante y despu茅s de un violento e ilegal operativo de fuerzas conjuntas en la quinta La Pastoril. Situada en la calle Monsegur 1863 de Moreno, all铆 se iba a realizar una reuni贸n de varios d铆as entre los miembros de la conducci贸n del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y militantes de organizaciones de pa铆ses vecinos.

M谩s de una hora de retraso ocurri贸 por las dificultades de uno de los imputados, el expolic铆a Juan Jos茅 Ru铆z, para ingresar a la sala virtual de juicio. Su presencia en el resto de las jornadas estar谩, por ahora, limitada a dos horas como m谩ximo por recomendaci贸n del cuerpo m茅dico forense que lo evalu贸 recientemente.

Superado el incidente y confirmada la presencia de todas las partes, surgi贸 la primera de varias provocaciones a cargo del abogado defensor Guillermo Fanego, que representa en este juicio al exmilitar Juan Manuel Giraud: 鈥淰oy a tener que pedir la suspensi贸n de la audiencia por la ausencia del cuarto juez (Daniel Cisneros, quien no estaba en la sede del TOF 5 ni en la sala virtual)鈥.

鈥淓ste tribunal est谩 desarmado y esto es una cuesti贸n de control debido a todas las partes. Yo no s茅 si Cisneros tendr谩 que reemplazar a alguien en alg煤n momento o si tendr谩 oportunidad de leer o visionar los videos de las jornadas, entonces la 煤nica manera de garantizar a la defensa que el juez se encuentre en conocimiento de los actos y hechos que se suceden en la audiencia es con su presencia, f铆sica o remota, pero que todos sepamos que est谩 en el juicio鈥, enfatiz贸 el abogado.

Frente al planteo, la fiscal general Mar铆a 脕ngeles Ramos, que interviene en este juicio como Ministerio P煤blico Fiscal, descart贸 el pedido de suspensi贸n ya que no existe ninguna afectaci贸n a la legalidad del juicio ni a los derechos de los imputados sino un perjuicio potencial que ni siquiera se llegar铆a a configurar dado que el cuarto juez siempre tendr谩 a disposici贸n los registros f铆lmicos de cada jornada de juicio.

Por su parte, el abogado de las querellas, Pablo Llonto, se sum贸 a la postura de la fiscal y destac贸 la habitualidad con la que se ha permitido en este tipo de juicios orales la ausencia provisoria del cuarto juez, incluso confirmado por Casaci贸n en reiteradas ocasiones.

Lejos de terminar all铆 y de dar paso a la resoluci贸n del tribunal, Fanego volvi贸 a tomar la palabra y acus贸 de mentiroso a Llonto 鈥減orque en todos los juicios orales en los que lamentablemente particip茅 con 茅l, siempre estuvo presente el cuarto juez. No puede decir algo ajeno a la realidad, eso es una mentira. El agravio est谩 fundado en que no sabemos qu茅 va a pasar. Pero bueno, como estoy acostumbrado a que estamos en juicios de venganza y no en juicios de derecho, cualquier cosa puede resultar de esto. No me asombra lo que vayan a resolver鈥.

El intento, finalmente, fue frustrado y la jornada de apertura continu贸 con la lectura del requerimiento de elevaci贸n a juicio. Por parte de la acusaci贸n de las querellas, el golpe de estado de la 煤ltima dictadura lleg贸 con un plan progresivo, extenso e intenso en todo el pa铆s que menoscab贸 todas las garant铆as constitucionales: un plan de exterminio contra la militancia politica, gremial y social al margen del gobierno constitucional.

Ese plan sistem谩tico y generalizado se manifestaba durante los d铆as previos al golpe. Y el mismo 29 de marzo de 1976, d铆a del ataque a la quinta La Pastoril, en Moreno, se firmaba un acta en la que se enunciaban los prop贸sitos del nuevo gobierno usurpador. Precisamente los hechos materia de juzgamiento de esta causa indican c贸mo se llev贸 a cabo por parte de polic铆as y militares el plan descripto. Por tarea de inteligencia de distintas fuerzas, irrumpieron en la quinta La Pastoril donde estaban reunidos junto con sus familias integrantes de la conducci贸n del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y militantes afines invitados de otros pa铆ses.

Las fuerzas dispararon al ingresar a la quinta, con el objetivo de aniquilar a los militantes del PRT-ERP, y a llevarse secuestrados para interrogar a la mayor cantidad posible. Cuatro de ellos resultaron asesinados por los disparos de fuego que recibieron. A su vez, otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir en un veh铆culo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas. En ese veh铆culo iba un menor, que sobrevivi贸 y que luego dar铆a testimonio sobre la masacre.

Por otra parte, al menos siete personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, siendo llevadas a distintos centros clandestinos. 鈥淟os hechos de los que fueron v铆ctimas los familiares de los aqu铆 querellantes se enmarcan en el proceder genocida descripto previamente y fueron el resultado de la implementaci贸n del plan de represi贸n. Muchos de los militantes secuestrados fueron llevados a centros clandestinos que ven铆an operando desde antes del golpe鈥, destaca la acusaci贸n de las querellas.

Adem谩s de describir los casos de v铆ctimas y a los responsables de los delitos se帽ala el car谩cter de lesa humanidad de los cr铆menes que se investigan y que fueron ejecutados en el marco de un genocidio.

Por su parte, la acusaci贸n de la fiscal铆a destaca que 鈥渓os sucesos que aqu铆 se investigan y que ocurrieron en la Quinta La Pastoril no se limitan al acto del tiroteo en s铆 mismo sino que se extienden desde antes y despu茅s de su finalizaci贸n, y a los grupos de tareas que actuaban en cada exCCD鈥.

Cabe recordar que el ataque en la quinta La Pastoril fue llevado a cabo por fuerzas conjuntas 鈥揺ntre Ej茅rcito y polic铆a Bonaerense-, y por los fondos del lugar lograron escaparse Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, entre otros asistentes a la reuni贸n. Cuatro personas resultaron muertas por disparos de armas de fuego; otras tres fueron asesinadas mientras intentaban huir en un veh铆culo; y otras siete personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, permanecieron en cautiverio en distintos exCCD y tuvieron diferentes destinos.

Los imputados en este juicio son ocho: cinco exmilitares retirados -Juan Carlos J枚cker, Juan Manuel Giraud, Carlos Alberto Guardiola, Eduardo Sakamoto y H茅ctor Alberto Raffo- y tres expolic铆as retirados: Julio Salvetti, Julio Alejandro P茅rez y Juan Jos茅 Ru铆z. Todos ellos deber谩n brindar su declaraci贸n indagatoria durante la pr贸xima jornada del debate, que ser谩 el jueves 28 de octubre desde las 9:30.

Respecto a la serie de provocaciones del abogado defensor Fanego, una vez terminada la lectura de requerimiento volvi贸 a pedir la palabra para se帽alar que el tribunal no es competente para intervenir en el juzgamiento de estos hechos: 鈥淒esde la Corte Suprema se ha ido gestando una doctrina falsaria que controvierte las cl谩usulas constitucionales y los pactos internacionales, aplicando leyes en forma retroactiva y creando tribunales especiales. A la 茅poca de los hechos, la 煤nica que estaba habilitada para juzgar este tipo de actos era la justicia militar鈥.

鈥淪茅 igualmente que van a rechazar este planteo pero quiero denunciar la violaci贸n a la defensa en juicio no solo por parte de este tribunal sino por el Estado Nacional que ha convertido a estos juicios en juicios de venganza con clara ideolog铆a. Justamente, aquellos que fueron delincuentes integrantes del ERP-PRT no eran angelitos que se fueron a reunir a charlar en esa quinta La Pastoril, sino que se consideraban un ej茅rcito que pretend铆a tomar el poder鈥︹, quiso continuar el abogado de represores, pero fue interrumpido por el presidente del tribunal, Mat铆as Mancini, quien finalmente dio por concluida la jornada.

Fuente: https://www.andaragencia.org/comenzo-el-juicio-por-los-crimenes-cometidos-en-la-quinta-la-pastoril/