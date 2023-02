–

February 7, 2023

Hoy en Mar del Plata comenz├│ el segundo juicio a Mat├şas Gabriel Far├şas y Juan Pablo Offidani acusados de ┬źabuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio┬╗ de Luc├şa P├ęrez en 2016. Pese a la lluvia, Marta y Guillermo, la mam├í y el pap├í de la joven estuvieron presentes junto a la Campa├▒a Somos Luc├şa para pedir justicia a siete a├▒os del crimen y dar a conocer otros casos de femicidios como el de Iara Rueda y M├│nica Madelein Garnica Luj├ín. Por ANRed

Siete a├▒os despu├ęs del femicidio, este segundo juicio contra Mat├şas Gabriel Far├şas y Juan Pablo Offidani por ┬źabuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio┬╗ de Luc├şa Perez se desarrolla ante un nuevo tribunal conformado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone. Contar├í con la participaci├│n de 49 testigos y los acusados seguir├ín las audiencias de manera remota en sus lugares de detenci├│n. Se estima que el debate ocupe todo el mes de febrero y el desarsrollo de la prueba de la parte acusadora continuar├í hasta el 14 de febrero, d├şa que Luc├şa cumplir├şa 23 a├▒os. Seg├║n trascendi├│ una jornada clave para el juicio podr├şa ser el jueves 9 de febrero, cuando declaren los peritos forenses.

┬źEs por Luc├şa y por todas┬╗ y ┬źQuiero saber qui├ęn mat├│ a mi hija┬╗ dijo esta ma├▒ana del martes 7 de febrero Marta Montero cuando se present├│ para declarar en el nuevo juicio por el femicidio de su hija Luc├şa Perez. Su testimonio y su lucha junto a Guillermo, pareja y pap├í de Luc├şa siguen repitiendo la importancia de que se consiga justicia para todas las v├şctimas que adem├ís son v├şctimas de la justicia patriarcal y adem├ís, que cada vez m├ís organizaciones se involucren.

ÔÇťLa clave del debate va a ser eliminar los prejuicios que impidieron que se hiciera justicia la vez anterior┬╗ dijo Ver├│nica Heredia en di├ílogo con Infobae. Es que fue en 2018 que el Tribunal Oral en lo Criminal N┬░ 1 de Mar del Plata absolvi├│ a los entonces tres acusados por los delitos sexuales y el femicidio de Luc├şa Perez cometido el 8 de octubre de 2016 (Luego uno de ellos muri├│ en 2020). En cambio, los jueces Aldo Carnevale, Pablo Vi├▒as y Facundo G├│mez Urso, condenaron a Far├şas y Offidani por ÔÇťtenencia de estupefacientes con fines de comercializaci├│n agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativoÔÇŁ, en referencia a la escuela secundaria de Luc├şa.

Pero la condena social que recibi├│ el fallo fue tan contundente en gran parte por las organizaciones feministas que denunciaron el car├ícter patriarcal de la justicia y los medios de comunicaci├│n sociales tradicionales que iniciaron un Paro Nacional de Mujeres, Lesbianas y Travestis y se logr├│ que el fallo fuera revocado en el 2020 por el Tribunal de Casaci├│n Penal bonaerense. Tambi├ęn se hizo lugar al pedido de suspender provisoriamente de sus funciones a los jueces que absolvieron a los acusados del femicidio de Luc├şa P├ęrez, para que puedan ser sometidos a un jury de enjuiciamiento por ÔÇťnegligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiestaÔÇŁ. De esta manera, Aldo Carnevale, Pablo Vi├▒as y Facundo G├│mez Urso ya tuvieron una audiencia preliminar y se encuentran a la espera del inicio del Jury correspondiente, con audiencia de relevo de pruebas el pr├│ximo 14 de Marzo.

Por Luc├şa y por todas

Mientras dentro de los Tribunales de Mar del Plata comenz├│ el nuevo juicio por el femicidio de Luc├şa P├ęrez, fuera las familias v├şctimas de femicidio se re├║nen para contar las historias de sus hijas. El medio cooperativo Mu junto al Observatorio Luc├şa Perez estuvo presente cubriendo y recab├│ testimonios. Freddy, pap├í de M├│nica Madelein Garnica Luj├ín se├▒al├│: ┬źNos quitaron toda la alegr├şa que ten├şamos en casa. Estudiaba en la universidad para Instrumentista. Estaba por terminar. Sus hijos la esperaron pero nunca volvi├│. No pod├şamos hablar del dolor. No nos sal├şan las palabras. Despu├ęs de tanta lucha logramos una perpetua, pero quedamos marcados para toda la vida, porque aunque ├ęl est├ę preso, ella nunca m├ís va a volver. Y nosotros estamos muertos, marcados para toda la vida. Necesitamos parar esto y que no haya m├ís femicidios, por eso estamos ac├í, por Luc├şa P├ęrez, para que se haga justicia┬╗.

┬źA trav├ęs de esta gran lucha tenemos que dejar marcada la historia: no pueden seguir revictimizando a nuestras hijas┬╗ expres├│ M├│nica Rodriguez, mam├í de Iara Rueda, asesinada en 2017 en Jujuy.