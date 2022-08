–

ANRed August 22, 2022

脡sta ma帽ana familiares y amigos de 脕lvaro Zarand贸n se concentraron en los Tribunales de R铆o Cuarto para presenciar el comienzo de las audiencias en el segundo juicio por el crimen del joven en Laboulaye, asesinado en medio de un operativo policial en febrero de 2013. Laura Cabanay pareja de Maximiliano Celi, polic铆a imputado por el asesinato, declar贸 en un video que se hizo p煤blico por redes sociales donde comenta la inocencia de su marido frente a los otros polic铆as que no estan investigados y dispararon su arma reglamentaria. Desde la Comisi贸n contra la Violencia Institucional advirtieron 芦la declaraci贸n p煤blica de Laura Cabanay no hace otra cosa que ratificar la total inocencia de 脕lvaro Zarandon y responsabilidad del gobierno acerca de los culpables, por lo tanto, desde nuestra organizaci贸n bregamos por una sentencia ejemplar禄 y agregaron 芦las diferencias internas deben ser cuestionadas y resueltas en el 谩mbito de la organizaci贸n criminal a la cual representan. No nos interesa el tironeo interno entre subordinados y superiores, c贸mplices necesarios, para ver c贸mo se reparten las culpas. Se帽alamos la responsabilidad de la cadena de mando de la polic铆a de C贸rdoba en la figura del Gobernador de la provincia y la complicidad del poder judicial de Laboulaye con apoyo de los medios encargados de dilatar los tiempos y ensuciar la escena para proteger a la instituci贸n policial禄 . Por ANRed

脡sta ma帽ana familiares y amigos de 脕lvaro Zarand贸n se congregaron en los Tribunales de la ciudad de R铆o Cuarto, para presenciar el comienzo de las audiencias en el segundo juicio por el crimen del joven en Laboulaye quien fue asesinado en febrero de 2013.

El asesinato de 脕lvaro sucedi贸 en medio de un operativo policial en el que participaron 13 agentes de la fuerza, quienes pretend铆an dar con un presunto delincuente que era familiar de un amigo del joven. A la fecha el 煤nico acusado es el polic铆a Maximiliano Celi.

Mediante un video que se difundi贸 en redes sociales Laura Cabanay pareja del polic铆a imputado declar贸 la inocencia de su marido pero en el mismo video advierte que no fueron juzgados los otros polic铆as que participaron del operativo y usaron sus armas reglamentarias.

Desde la Comisi贸n contra la violencia Institucional de R铆o Cuarto destacaron el relato de la mujer para se帽alar la responsabilidad policial y de las autoridades de la provincia de C贸rdoba en la muerte del joven.

芦La declaraci贸n p煤blica de Laura Cabanay no hace otra cosa que ratificar la total inocencia de 脕lvaro Zarandon y responsabilidad del gobierno acerca de los culpables, por lo tanto, desde nuestra organizaci贸n bregamos por una sentencia ejemplar, prisi贸n perpetua y la inmediata ampliaci贸n de la investigaci贸n para dar con cada uno de los culpables, responsables y c贸mplices. Acerca de la exposici贸n efectuada por la mujer del asesino, cabe considerar la particular y llamativa negaci贸n de la palabra 鈥渁sesinato鈥 durante el transcurso del relato lo cual pone en evidencia la manifiesta intencionalidad que hace de este testimonio un nuevo recurso de distracci贸n y victimizaci贸n orientado a dilatar, confundir y desviar la atenci贸n. No existen dudas que 脕lvaro no perdi贸 la vida, se la arrancaron禄 explicaron mediante un comunicado.

芦A partir de este esclarecedor testimonio, no necesitamos nada m谩s para reafirmar y sostener que la polic铆a mata, la justicia encubre, los medios callan y el estado es responsable. Repudiamos todo intento de correr el foco de la cuesti贸n mediante una mediocre estrategia dirigida a seducir e influenciar la opini贸n popular. Todos los planteos que la mujer de Maximiliano Celi pueda efectuar en este momento acerca de responsabilidades compartidas, no cambian la realidad del crimen. Las diferencias internas deben ser cuestionadas y resueltas en el 谩mbito de la organizaci贸n criminal a la cual representan. No nos interesa el tironeo interno entre subordinados y superiores, c贸mplices necesarios, para ver c贸mo se reparten las culpas. Se帽alamos la responsabilidad de la cadena de mando de la polic铆a de C贸rdoba en la figura del Gob. de la provincia y la complicidad del poder judicial de Laboulaye con apoyo de los medios encargados de dilatar los tiempos y ensuciar la escena para proteger a la instituci贸n policial禄 agregaron.

Finalmente seg煤n se defini贸 desde la C谩mara Primera, las audiencias ser谩n de lunes a jueves desde las 9 de la ma帽ana hasta las 14 horas.