Comenzó la Marcha Federal de la Unidad Piquetera contra el ajuste

Comenz贸 la Marcha Federal de la Unidad Piquetera contra el ajuste

Mario Hernandez

Alejandro G贸mez y Orlando Justiniano

In memoriam

Organizaciones sociales, pol铆ticas y de Derechos Humanos de Salta se movilizaron para recordar a Alejandro G贸mez y Orlando Justiniano, dos piqueteros de la UTD de Mosconi que aparecieron muertos en el marco de las protestas y puebladas que se suced铆an en la localidad salte帽a hace 22 a帽os. Desde la polic铆a provincial se habl贸 de un supuesto accidente de tr谩nsito, pero m煤ltiples pruebas dieron cuenta que lo ocurrido ten铆a que ver con asesinatos perpetrados por la propia polic铆a.

El Frente de Unidad Piquetera realizar谩, a partir del martes, una Marcha Federal que saldr谩 de Ushuaia y La Quiaca para llegar el jueves a la Casa Rosada. Con la consigna Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza, las organizaciones territoriales manifestar谩n su rechazo al rumbo econ贸mico y particularmente al acuerdo con el FMI: 芦La reactivaci贸n en Argentina es muy m铆nima, es casi un rebote de la pandemia, que no llega a los desocupados禄, sostuvo Eduardo Belliboni al anunciar la protesta. Ir谩n haciendo actos en las provincias el 10 y 11 de mayo; el 12 ser谩 el cierre, con una jornada piquetera en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta marcha federal es parte del plan de lucha votado por la Unidad Piquetera a principios de marzo. Arranc贸 con un acampe frente al ministerio de Desarrollo Social, d铆as despu茅s de que el ministro Juan Zabaleta anunci贸 que el gobierno hab铆a decidido congelar el n煤mero de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, y continu贸 el 13 de abril con una movilizaci贸n contra el acuerdo con el FMI.

芦El primer punto del reclamo es por trabajo y por salario, ya que nosotros le presentamos a Desarrollo Social una propuesta de c贸mo crear un mill贸n de puestos de trabajo, a la que no tuvimos respuesta. Ante esta situaci贸n, estamos planteando adem谩s la necesidad de que mejore la asistencia a los comedores y que aumente el monto de los planes禄, dijo Silvia Saravia, de Barrios de Pie.

Los convocantes son el Polo Obrero, Barrios de Pie, Frente de Organizaciones en Lucha, el MTR 12 de abril y el MTR Votamos Luchar, entre otros.

De acuerdo al 铆ndice barrial de precios que releva el Isepci, la consultora popular de Barrios de Pie, en los tres primeros meses del a帽o la canasta alimentaria de los m谩s pobres sufri贸 una inflaci贸n del 21 %. Si bien el gobierno resolvi贸 otorgar un bono de 18.000 pesos a trabajadores informales y jubilados para paliar la situaci贸n, en el Frente de Unidad Piquetera se帽alan la insuficiencia de ese monto y su car谩cter de pago por 煤nica vez.

En la Ciudad de Buenos Aires, el d铆a del cierre las delegaciones de la protesta llegadas desde el interior van a concentrar en tres puntos: Retiro, Once y Constituci贸n. Desde esas plazas, junto a los manifestantes del Conurbano y CABA, las tres columnas ir谩n caminando hasta la Plaza de Mayo.

En el interior del pa铆s los actos y movilizaciones comenzar谩n el martes 10. Ese d铆a se realizar谩 una concentraci贸n en La Quiaca, junto a trabajadores de Ledesma y la participaci贸n de Carlos 芦Perro禄 Santill谩n, un hist贸rico referente de los estatales juje帽os que marc贸 las luchas de los 90. A su vez, en Neuqu茅n la columna sur de la marcha federal se pondr谩 en movimiento con un acto de desocupados y trabajadores de Zan贸n. Tambi茅n se est谩n preparando actos en las ciudades santafesinas de Rosario y Villa Constituci贸n y en R铆o Grande (Tierra del Fuego). Salta, Tucum谩n, Santiago del Estero son puntos del recorrido de la columna del noroeste, mientras que el NEA saldr谩 de Misiones y Chaco para pasar por Corrientes y Entre R铆os. En C贸rdoba y Cuyo tambi茅n habr谩 movilizaciones. La caravana del sur saldr谩 de Ushuaia para recorrer Santa Cruz, Neuqu茅n, R铆o Negro y La Pampa.

芦En las calles logramos arrancarle al gobierno un primer bono de 6.000 pesos en abril y el aumento del 50 % en la Tarjeta Alimentar, que aun as铆 sigue por debajo de la inflaci贸n. Tambi茅n el anuncio de un 鈥榖ono extraordinario鈥 de 18.000 pesos en dos cuotas, que favorece a sectores m谩s amplios de la poblaci贸n, pero que deber铆a ser adjudicado de manera autom谩tica a todos los que lo necesitan, ya que el Estado tiene todos los datos necesarios禄, plantearon los convocantes en el anuncio de la marcha.

Comunicado de la Coordinadora por el Cambio Social[1]

Desde la Coordinadora por el Cambio Social convocamos a todxs lxs trabajadorxs del pa铆s a unirse a la masiva Marcha Federal que estaremos realizando los d铆as 10, 11 y 12 de mayo, para luchar contra el ajuste del FMI y el pago de la deuda ilegal e ileg铆tima; por trabajo genuino y aumento de salario; y para que ning煤n trabajadxr est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza.

En los pr贸ximos d铆as arribar谩 una comisi贸n del FMI que vendr谩 a inspeccionar la econom铆a del pa铆s y a cerciorarse de que la clase gobernante haya cumplido con las 贸rdenes. Estas no son otra cosa que mayores niveles de ajuste y achicamiento del gasto p煤blico con el objetivo de aumentar las reservas en d贸lares para pagarles a ellos.

El gobierno est谩 confiado de haber hecho bien la tarea, pero eso implica que la econom铆a entre en jaque y que cada tres meses estemos al borde del default. En esta sinton铆a, esta semana comenzar谩n las audiencias p煤blicas para subir las tarifas de la luz y el gas, tal como exige el FMI. Esto implicar谩 otro impacto directo contra el bolsillo de la clase trabajadora que en pleno invierno tendr谩 que elegir entre morirse de fr铆o o pagar una boleta millonaria.

Nuestro pueblo no puede seguir soportando esta situaci贸n. D铆a a d铆a nos enfrentamos a tener que pagar precios cada vez m谩s altos por cuestiones b谩sicas como los alimentos, el transporte, la salud o la educaci贸n. Mientras tanto nuestros salarios siguen quedando por debajo del nivel de pobreza y perdiendo capacidad de compra.

Es inadmisible que la prioridad sea pagarle a quienes nos estafaron, a quienes fueron los garantes de que los empresarios, los bancos y los amigos del macrismo se fugaran millones de d贸lares al exterior. No solo eso, sino que ahora esas mismas personas siguen especulando impunemente con el aumento del precio de los cereales a ra铆z de la guerra en Ucrania, mientras nosotrxs pagamos la harina con un 170% de aumento.

No podemos permitir que para juntar cada d贸lar se siga sacrificando la naturaleza con proyectos extractivos como la explotaci贸n de petr贸leo off shore, el fracking, la miner铆a, las granjas porcinas o la extensi贸n de la frontera sojera con agrot贸xicos. Estos emprendimientos de saqueo destruyen nuestros territorios, afectan nuestra salud y dejan sin futuro a generaciones enteras.

Los movimientos sociales venimos hace meses planteando que la verdadera deuda es con el pueblo y la naturaleza y hemos presentado propuestas concretas para generar miles de puestos de trabajo genuino, pero no hemos recibido ninguna respuesta a cambio. Por el contrario hemos sido perseguidos, enjuiciados y encarcelados por organizarnos y luchar.

Seguimos diciendo, que no hay forma de salir de esta crisis sin afectar las ganancias de los grandes empresarios y terratenientes. Queremos un impuesto a las grandes fortunas que sea permanente y no un mero aporte solidario por 煤nica vez. Adem谩s exigimos que se investigue a d贸nde fueron los millones de d贸lares del FMI, que se sancione a quienes se los robaron y que esas divisas se usen para saldar las deudas internas que vienen acumulando los sucesivos gobiernos con el pueblo.

Hacemos un llamamiento a toda la clase trabajadora en su conjunto, sean ocupados, desocupados o precarizadxs a salir a la calle para enfrentar esta estafa. Es urgente romper el aislamiento y la fragmentaci贸n para construir en unidad una alternativa de lucha y un proyecto de pa铆s que ponga por delante el bienestar de las grandes mayor铆as.

隆Por trabajo, dignidad y cambio social!

隆La deuda es con el pueblo y la naturaleza, no con el FMI!

隆Basta de ajuste y saqueo!

隆No a la suba de tarifas!

Entrevista a N茅stor Pitrola del Partido Obrero

Que la CGT y la CTA rompan con el gobierno y convoquen un paro nacional

-Estamos comunicados con N茅stor Pitrola, uno de los constructores del Polo Obrero.

-Claro, yo fui parte de la fundaci贸n del Polo Obrero all谩 en diciembre del 2000. Los primeros a帽os de este movimiento piquetero que ha atravesado 25 a帽os de la Argentina, y que es un testimonio de c贸mo nuestra clase dirigente, los partidos pol铆ticos que gobiernan el escenario, los grupos capitalistas no han sacado al pa铆s de la cl谩sica desocupaci贸n y hoy tenemos un movimiento piquetero realmente explosivo.

-Un movimiento piquetero al cual muchas organizaciones de izquierda le dieron la espalda, no as铆 el Partido Obrero, que desarroll贸 una participaci贸n importante. Recuerdo aquellos plenarios, aquellas reuniones en la Matanza, en Don Bosco, donde el Polo Obrero junto a otras organizaciones como la UTD de Mosconi y los compa帽eros del Chaco, disputaban con la CCC, la FTV de Luis D鈥檈l铆a, la agenda del movimiento en construcci贸n.

-De acci贸n com煤n, claramente.

-De construcci贸n de lo que a nivel mundial es un fen贸meno 煤nico, que es el movimiento de trabajadores desocupados de la Argentina. Hoy quer铆a hablar contigo acerca de la Marcha federal.

-Est谩 en pleno desarrollo, justamente acaba de terminar una mesa del Plenario del Sindicalismo combativo que ha resuelto adherir. Est谩n elaborando una declaraci贸n de c贸mo van a apoyar desde los sindicatos combativos de todo el pa铆s.

-O sea, los trabajadores ocupados.

-Exactamente, todo el Sindicalismo combativo, los que est谩n dentro del Plenario y se van a invitar a todas las organizaciones que est茅n dispuestas. En las localidades, en Misiones, en Chaco, en Formosa, o en Santa Cruz vos ten茅s expresiones sindicales que escapan a los 鈥済ordos鈥, a las conducciones, a la CGT integrada al gobierno del Frente de Todos. Eso es parte del tema.

Esta Marcha federal, para que los oyentes conozcan, es el emprendimiento m谩s fabuloso de este tipo. Se han hecho varias, a fines de los 90, en el 2002 hicimos una gran marcha federal, la CTA organiz贸 algunas en su 茅poca, pero el d铆a de hoy est谩 guardada en cuarteles de invierno.

Esta es la m谩s potente de las que yo haya visto. Va a salir de todos los puntos cardinales del pa铆s. Para darte una idea, empieza en la Quiaca, ah铆 va a estar 鈥淐hiquito鈥 Billiboni, en el extremo norte del pa铆s. Al mismo tiempo, el mismo d铆a, en el mismo horario van a estar saliendo desde Ushuaia. Va a haber puntos de partida desde el noreste, de Chaco, de Misiones, de Formosa, lo mismo del NOA que viene juntando a compa帽eros de Salta, de Tucum谩n y de Santiago del Estero. Va a haber puntos de partida desde otros sectores de la Patagonia, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia que pasan por Puerto Madryn, llegan a Bah铆a Blanca y de all铆 a Buenos Aires. Es una confluencia. Por supuesto tambi茅n de C贸rdoba, de Santa Fe, de Rosario, de Mendoza que hace cabecera en Cuyo. Es un emprendimiento impresionante Mario.

Los compa帽eros calculan que en total, desde el comienzo al fin, en el desemboque en la Plaza de Mayo, d贸nde no pueden venir todos los compa帽eros del interior, como te imaginar谩s, porque es inviable. Vienen delegaciones en micros que vienen parando, haciendo actos, acciones de lucha durante los tres d铆as y desembocan en Plaza de Mayo. Los compa帽eros calculan que en total se pueden movilizar unas 300.000 personas.

Ac谩 hay 40 organizaciones de muy variado pensamiento pol铆tico, aunque domina totalmente el rechazo al ajuste y al pacto que se ha hecho con el FMI de parte del gobierno y de la oposici贸n de Juntos por el Cambio, que fue apoyado por la propia CGT. Hay una independencia total de parte del gobierno, y en ese sentido son todas las organizaciones independientes y de lucha.

La convocatoria es para que apoyen los movimientos ambientales, los movimientos de los estudiantes, de la juventud, las comisiones de la mujer, es decir, en cada acto y en cada parada ir sumando a todos los agraviados del movimiento popular que son muchos y variados.

En este momento es lo que vertebra una oposici贸n de masas para lo que estamos viviendo. No la tenemos de otro lado, Mario. No est谩.

Los compa帽eros del Polo Obrero en particular, porque as铆 lo hemos resuelto en una mesa nacional que tuvimos ayer de la Coordinadora sindical clasista, donde nosotros nos agrupamos, los del movimiento sindical y el movimiento de desocupados, van a plantear un paro nacional, para que la CGT y la CTA rompan con el gobierno y convoquen un paro nacional. Hay que pararle la chata a esa remarcaci贸n de precios, a ese ajuste, a ese ataque al sistema previsional y preparar a los trabajadores a no aceptar y resistir lo que se viene.

-N茅stor, contra el ajuste, pero hay otras reivindicaciones espec铆ficas en esta marcha, 驴nos pod茅s comentar cu谩les son?

-S铆, la marcha est谩 convocada por trabajo y por salario contra el hambre y la desocupaci贸n. Tambi茅n convocan contra el ajuste del FMI, pero es una marcha por pan, por trabajo, por salario, es decir que engloba todas las reivindicaciones del Movimiento Obrero. Eso es muy profundo porque en el movimiento piquetero est谩n confluyendo distintos sectores y reivindicaciones.

Hablan de los planes, los planes es una parte que afecta a los trabajadores desocupados, o completamente en negro que consiguieron acceder a un plan social, pero vos ten茅s gente que est谩 pasando hambre de todas las caracter铆sticas, trabajadores en negro, precarizados, monotributistas. Te cuento una an茅cdota para darle color. Hoy estuve en un canal de televisi贸n y hab铆a paro del Sindicato de la televisi贸n por sus paritarias, el compa帽ero que atiende me dice 鈥榯engo una vena terrible, es un d铆a tr谩gico para m铆鈥, le digo 鈥樎縌u茅 te pasa?鈥, 鈥榟oy hay paro y yo no puedo parar, en este canal (no importa cu谩l, son todos lo mismo) hay 150 personas, 100 somos monotributistas truchos y no podemos estar dentro del sindicato, ni tenemos convenios, ni estamos en blanco, ni podemos parar. Encima estoy haciendo el trabajo de mis compa帽eros que paran鈥.

A esa realidad espantosa del Movimiento Obrero argentino yo creo que la tenemos que superar en unidad de ocupados y desocupados. Est谩n las consignas por trabajo, que es el reclamo n煤mero 1, por salario, y despu茅s cada organizaci贸n desarrolla un programa m谩s profundo. Porque alguien que nos escucha dir谩 鈥楳ario, todo el mundo quiere eso鈥 y est谩 bien. Nosotros somos del Frente de Izquierda, en mi caso del Partido Obrero, y presentamos una alternativa pol铆tica, un programa de salida, que no sea el ajuste, este espanto de 10 a帽os de cogobierno con el FMI, de este gobierno, del que venga y del que sigue.

-N茅stor me gustar铆a que hicieras una reflexi贸n acerca del momento pol铆tico que estamos viviendo.

-Bueno, est谩 a ojos vista la crisis al interior del Frente de Todos, es un gobierno partido, quebrado. Creo que como resultado del fracaso de estos dos a帽os. En otros an谩lisis algunos dicen 鈥榗omo est谩n divididos crece la inflaci贸n鈥, en un punto se retroalimenta la crisis pol铆tica y la crisis econ贸mica, pero el problema es el rumbo que asumieron el 10 de diciembre del 2019, para sacar al pa铆s del desastre macrista sin encontrar una ruta, sin ning煤n plan, ni siquiera en el plano de la pandemia. Eso llev贸 a la derrota en octubre pasado.

Es un gobierno partido, quebrado, sin perspectiva y sin otro plan de salida que no sea el que le va marcando el capital financiero internacional. Ahora, desde el lugar de la oposici贸n es muy interesante lo que pasa, yo llamo a la reflexi贸n. Aquellos que se les cay贸 la victoria encima, que ni pensaron un tiempo antes, que es Juntos por el Cambio, en octubre pasado, tambi茅n se est谩n matando entre ellos porque vienen de su propio fracaso, ellos no tienen una salida alternativa y se les ha producido el fen贸meno Milei, un fen贸meno alarmante, un fen贸meno terrible, pero que tiene que ver con la crisis del centro pol铆tico. Los que nos vienen gobernando en estos 煤ltimos 40 a帽os que conforman estas dos coaliciones, que se han alternado en el poder.

Al fen贸meno Milei desde la izquierda lo tenemos que combatir decididamente para que la juventud no opte por 茅l, los trabajadores, incluso los m谩s explotados que de pronto escuchan un discurso contra la casta pol铆tica y dicen 鈥榖ueno, yo quiero terminar con todos los chorros que robaron el pa铆s y que me est谩n matando de hambre鈥. Pero el de Milei es un planteo de la casta concentrada. Milei es financiado por los grupos econ贸micos que quieren ir contra todo derecho laboral, contra todo derecho de la juventud, contra todo derecho de la mujer, que va contra la educaci贸n p煤blica y que ha planteado dolarizar la econom铆a cuando no hay un d贸lar en el Banco Central, lo cual no solo es ut贸pico, sino que deber铆amos pasar por una hiperinflaci贸n antes.

Entonces, ac谩 hay una batalla de fondo que tenemos para dar desde el campo de los trabajadores y de la izquierda. As铆 vemos nosotros este momento pol铆tico muy convulsivo, que adem谩s tambi茅n tiene que ver con la crisis capitalista mundial, con la guerra, eso agrava las condiciones previas a la crisis capitalista y a la crisis en la Argentina claramente.

Ac谩 no se est谩 tomando ninguna medida. Tenemos altos precios de los cereales, pero al rev茅s, en vez de una ventaja competitiva, si vos tuvieras el monopolio del comercio exterior, se transforma en un castigo porque los alimentos son definitivamente inalcanzables, 驴no es cierto? Bueno, no tenemos dominio de los recursos estrat茅gicos cuando tenemos la segunda reserva petrolera del mundo. Quiero denunciar, no dejar pasar, que ha habido una represi贸n en Andalgal谩 terrible del gobierno de Catamarca, es un r茅gimen de las megamineras.

-Una represi贸n que fue validada por el Frente de Todos.

-Exactamente, vos lo has dicho. Lo cual es vergonzoso.

-N茅stor, muchas gracias.

-Al contrario Mario, gracias por permitirnos convocar a esta gran marcha federal del 10, 11 y 12 de mayo, el d铆a que llegan todas las columnas a Plaza de Mayo.

-All铆 nos encontraremos.

[1] FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR